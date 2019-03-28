Бизнес-империя Криштиану Роналду. От трусов до часов и волос. И ,конечно, много рекламы

Португальская топ-звезда получает 108 млн долларов в год, занимая 10-е место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Но пройдет еще немного времени, и Криштиану Роналду точно поднимется в этом рейтинге. Он давно расширяет собственную финансовую империю, и треть всех доходов зарабатывает вне футбола. Свежий пример создания очередного проекта от нападающего «Ювентуса» — открытие специализированной клиники в Испании.

Деньги на волосах

19 марта португалец поставил еще одну галочку в списке своих бизнес-проектов. На этот раз он открыл в Испании клинику по пересадке волос. В реализации проекта участвовала компания Insparya Group, 50% акций которой принадлежат КриРо. По инсайдам СМИ, администратором центра станет девушка нападающего Джорджина Родригес. Семейный бизнес может принести паре немалый доход: Insparya владеет 10 клиниками в Португалии, и услугами по трансплантации волос уже воспользовались около 35 тысяч человек, заплативших за это от 4 до 7 тысяч евро. Но это только одно из подразделений бизнес-корпорации Роналду.

Носки-трусы-рубашки

Имя позволило португальцу создать собственный бренд с аббревиатурой CR7. Под этим логотипом выпускается одежда и предметы быта: рубашки, носки, нижнее белье, духи, пледы. Цены на фирменные вещи от Роналду кусаются: туалетная вода стоит около 60 евро, рубашки — не меньше 65, носки — 12, а стоимость пары трусов стартует с 25 евро. Производством нижнего белья занимается датская компания JBS Textile Group, созданная в 1939 году. За внешний же вид вещей отвечает американец Ричард Чай. Сообщается, что с каждой продажи КриРо получает 13%, а его ежегодный заработок от бренда CR7 составляет 6-10 млн евро.

Отели

Одной из основных инвестиций Роналду стало вложение в португальскую гостиничную сеть Pestana Hotels. Криштиану потратил около 37 млн евро ради постройки четырех отелей в Нью-Йорке, Мадриде, Лиссабоне и на своей родине — острове Мадейра, после чего бренд получил 50 процентов акций на проект. «Это совершенно новая для меня индустрия», – заявил чемпион Европы-2016. Но пока и там он себя чувствует уверенно: две гостиницы в Португалии уже функционируют, а в очередь к другим городам выстроились «клиенты» из Марракеша и Парижа.

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Рекламные контракты

CR7 — не единственная связь между Роналду и внефутбольным бизнесом. Как и любая известная медиаперсона, капитан сборной Португалии зарабатывает на спонсорских соглашениях. Например, с 2009 года он стал лицом Armani вместо Дэвида Бекхэма. Также Криштиану продолжает сотрудничество с Castrol, и компания по производству моторных масел увеличила игроку зарплату с 2 до 6 млн евро из-за роста его популярности. В Forbes подсчитали, что ежегодно общая копилка футболиста пополняется на 20 с лишним млн евро именно благодаря рекламе. Спонсоры часто менялись, но в жизни звезды всегда находилось место мировым брендам — от Samsung до KFC.

Часы для души

Португалец — любитель качественных часов и обладатель более 50 марок наручных агрегатов от разных производителей. Поэтому партнерские отношения с компанией Tag Heuer были важны для него лично. В итоге стороны стали сотрудничать, но финансовую сторону сделки не разгласили. Известно, что швейцарский бренд часто радует Роналду: в годовщину португальской победы на Евро-2016 Криштиану вместе с партнерами по сборной получил лимитированную серию часов. И вообще перед презентацией каждой новой модели один экземпляр обязательно отправляют футболисту.

Nike

Основной спонсор 34-летнего игрока — Nike. Роналду давно стал главным футбольным лицом американской компании, рекламируя ее новинки — бутсы и различную экипировку на официальных фотосессиях и в своих соцсетях. Главы Nike щедро одаривают своего ценного «сотрудника»: так, на 33-й день рождения Криштиану получил от компании пару белых кроссовок Air Force 1 с фирменным логотипом-галкой из чистого золота. Сотрудничество так же приносит форварду «Ювентуса» огромные деньги. В 2016-м британские СМИ сообщали, что он подписал с брендом пожизненный контракт на 24 млн долларов в год (общая его сумма оценивается в 1 млрд долларов).

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Обувной скандал

Но еще в 2015 году Роналду рисковал остаться без найковской поддержки. Причиной стала созданная коллекция мужской обуви под брендом CR7. Нападающий разработал каталог вместе с Portugal Footwear, участвовал в создании дизайна для обуви и тестировал ее. В итоге в свет вышла полноценная линия от Криштиану — кроссовки, бутсы, мокасины, классические туфли и другие модели. Но когда Nike пригрозил футболисту разорвать контракт, он вывел из обращения всю партию. Компания оценила мгновенную реакцию звезды: по слухам, до пожизненного соглашения Роналду получал от американцев в три раза меньше — около 8 млн долларов в год.

Соцсети

В начале этого года Роналду стал первым человеком в мире, достигнувшим отметки в 150 млн подписчиков в Instagram, а к концу марта эта цифра увеличилась еще на 10 млн. Неудивительно, что инвесторы вкладываются в интернет-популярность Роналду: сообщается, что за каждый рекламный пост в том же Instagram он получает 750 тысяч евро. При этом португалец работает на увеличение рыночной стоимости. СМИ выяснили, что еще в конце 2017-го года седьмой номер рекламировал своих клиентов в соцсетях за 400 тысяч евро.

Тренажерные залы

Личность атлета привлекла внимание и американской сети Crunch Fitness. Стороны договорились о сотрудничестве и открыли тренажерные залы, когда Роналду еще выступал за «Реал». Два CR7-клуба построили в Мадриде, а один из них базируется в престижном районе столицы — Сьюдад Линеаль. Планировалось, что фитнес-залы под франшизой будут развиваться по всей Европе, и переезд игрока в Турин не сказался на глобализации его «тренажерного» бизнеса.

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Продажа самого себя

КриРо продолжает охватывать новые территории для инвестиций. К примеру, в 2015 году он продал компании Mint Media, принадлежащей сингапурскому владельцу «Валенсии» Питеру Лиму, 60% акций на использование своего образа. Замысел подобной схемы (сумма которой неизвестна) проста: Криштиану приезжает на различные мероприятия при поддержке своего спонсора и продвигает себя на азиатском рынке. Но в 2016 году он дал редкую слабину: тогда лидер «Реала» не полетел в Турцию на презентацию новой технологии мобильного интернета от местного оператора связи, хотя в клубе ему предоставили для этого выходной.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press