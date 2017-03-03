Битва за подвал. «Оренбург» и «Арсенал» сразятся за выход из зоны вылета

После зимней спячки в российском футболе наступает самое горячее время — возобновляется чемпионат России. В преддверии жаркой и непредсказуемой борьбы делаем краткое представление соперников по туру и напоминаем, в каких кондициях они подходят к продолжению турнира. На очереди — «Оренбург» и «Арсенал».

«Оренбург» — «Арсенал»: 4 марта 2017 года, 14:00, стадион «Газовик»

«Оренбург»

Год основания: 1976

Стадион: «Газовик»

Место в сезоне-2015/16: 1 (ФНЛ)

Текущее место: 14

Трансферы:

Дебютант Премьер-лиги купил за 600 тысяч евро форварда сборной Словакии Дюриша, бесплатно получил хавбека «Зари» Сивакова, а также арендовал вратаря Кержакова из «Зенита», полузащитника ЦСКА Ефремова и защитника Бордачева из «Томи». Команду покинул Александр Прудников, под вопросом и Якуба Бамба, пока непонятно, продолжит ли он выступления за «Оренбург». Других весомых потерь нет, тем более что многие игроки были приобретены совсем недавно. С таким составом у команды неплохие шансы на сохранение места в РФПЛ, да и финансовых проблем, в отличие от ближайших конкурентов, в клубе нет. В частности, «Газпром» в 2017 году заплатит «Оренбургу» более 900 млн рублей за рекламу.

Звезда: Павел Нехайчик

Ярко выраженных лидеров в команде выделить трудно, однако Павел Нехайчик в этом сезоне придает партнерам хороший заряд бодрости. Именно он стал творцом первой победы «Оренбурга» в Премьер-лиге, оформив хет-трик в ворота «Томи». Лет 10 назад белорус считался весьма перспективным игроком – этот сезон может стать для него перезагрузкой карьеры.

Тренер: Роберт Евдокимов

Евдокимов работает с «Оренбургом» (или «Газовиком», как клуб назывался до этого сезона) с 2012 года. Сначала он сделал команду победителем второго дивизиона, а затем выиграл первенство ФНЛ и впервые вывел «Оренбург» в высшую лигу.

«Арсенал»

Год основания: 1946

Стадион: «Арсенал»

Место в сезоне-2015/16: 2 (ФНЛ)

Текущее место: 15

Трансферы

Туляки неплохо прошерстили рынок и привлекли ряд добротных футболистов. Главным приобретением стал голкипер сборной России Владимир Габулов, который пропустил осень в поисках команды. Из «Томи» пришел бывший спартаковец Кирилл Комбаров, экс-игрок «Анжи» Гиа Григалава переехал в Тулу из греческого «Этникоса». Команду покинули Герус, Шешуков, Мухаметшин и Фримпонг, но новички способны их заменить. Тем более что появились интересные легионеры, такие как болгарин Иванов из «Панатинаикоса», замбиец Сунзу из «Шанхай Шеньхуа», румын Боурчану из «Стяуа» и колумбиец Вергара, принадлежащий «Милану». С ними «Арсенал» поборется за выживание в РФПЛ.

Звезда: Владимир Габулов

После ухода из «Динамо» Габулов просидел полгода без работы и внял просьбе «Арсенала» о помощи. Соскучившись по футболу, тридцатитрехлетний вратарь принял нелегкий вызов, несмотря на всю сложность положения его новой команды. Габулов не теряет надежды вернуться в сборную России, и надежная игра в воротах «Арсенала» может ему помочь в этом.

Тренер: Сергей Кирьяков

Последние 4 года Кирьяков тренировал юношескую сборную России до 17 лет, пока в октябре 2016 года его не пригласили доставать «Арсенал» со дна. В клубах он не работал с 2008 года, однако предложение туляков принял с энтузиазмом.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press