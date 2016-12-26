Без чемпиона из трех букв. Что можно пожелать Лиге 1 в 2017 году

Конкуренция «ПСЖ», упитанная результативность, бодрые новички — этой осенью чемпионат Франции уже попадал в нужные для себя цели. Главная задача на новый год — развить то, чего больше всего не хватает для конкуренции с другими топ-лигами. «90 минут» пишет письмо и французскому Деду Морозу, со словами «…сделай так, чтобы…»

Чтобы в мае был новый чемпион. Санта получил письмо, джинн выскочил из лампы, клочки бумаги растворились в новогоднем шампанском — Лига 1 все-таки получила борьбу за чемпионство. Вообще она была и раньше (например, в позапрошлом сезоне), но впервые за четыре года: а) в ней на полном серьезе участвуют трое; б) «ПСЖ» — не фаворит.

Да, Унаи Эмери, переехав в самый богатый клуб Франции, опять стал тренеришкой. Парижане отыграли рваные полгода и четырежды проигрывали: в два раза больше, чем во всем чемпионате до этого. Уступали и конкуренту «Монако», и выскочке «Генгаму», и асфальтовой серости «Монпелье». На опыте и ресурсах «ПСЖ», может быть, и вытянет пятое подряд «золото», но для всей Франции будет лучше, если в этот раз чемпион пролежит в нокдауне до лета.

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Чтобы «Монако» не останавливался. За 19 туров княжество забило 56 мячей. За 38 туров сезон назад — 57. Что Жардим нахимичил этим летом в Ля Тюрби — секрет, но «Монако» из самого прагматичного клуба Лиги 1 вдруг трансформировался в главного панка чемпионата. 56 мячей — столько к Новому году не накопила ни одна команда большой Европы. Если раньше игры монегасков усыпляли, как полуночный телевизор, то сейчас в них — все зерно турового уик-энда.

В этих девятнадцати турах «Монако» десять раз наколотил три и более мячей. А когда проигрывал — во всех трех случаях, — отдавал этот минимум сопернику. Дополнительный интерес в том, что у «Монако» до сих пор нет одного героя атаки. Фалькао собрал 11 голов — так много за клуб не забивали со времен Лиги 2. При этом колумбиец дает только 20% всех голов. У Парижа, Лиона, Марселя, Тулузы, Ниццы и много у кого еще зависимость от своих фронтменов намного выше. Ни Лига чемпионов, ни кризис, ни новые хуки по богатству Дмитрия Рыболовлева, ни финансовый фейр-плей, ни трансферные окна, ни травмы — ничто не должно сбить настройки «Монако». Лиге 1 срочно нужен экшен.

Чтобы в августе из Лиги 2 поднялись качественные проекты. Весной профессиональный футбол впервые увидит плей-офф между восемнадцатой командой Лиги 1 и третьей командой Лиги 2. До этого сезона казалось, что продавленная реформа — дополнительная защита от безликой нищеты второго дивизиона и хоть какое-то удержание престижа топ-20. Сейчас все не так однозначно. «Нанси» быстро осереднился на любимом когда-то 12-13-м месте. «Дижон» вытягивает соседство в элитном районе, несмотря на копеечный бюджет и самый маленький стадион. Даже «Метц» болтается вокруг зоны риска, зато хотя бы веселит: то разбудит Мевлюта Эрдинча, то затормозит «Тулузу», то распадется на атомы перед «Монако» (0:7), то назначит Милана Бишевеца самым высокооплачиваемым игроком основы.

На этом фоне многие давние участники Лиги 1 выглядят более тухло. «Нант» скатился от уважения до абсурда. «Кан» выдал два крепких сезона, одумался и вспомнил, что он команда-лифт. А «Лорьян» элементарно попался. Столько лет отсиживаться в углу без движения — преступление, за которое «хеки» наказывают себя сами. Если эти клубы отправят на лечение этажом ниже, Лига 1 прибавит в здоровом весе.

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Чтобы клубы сохранили звезд. Половина команд снова переправила в Англию и Испанию своих лидеров. Даже «Тулуза» отдала прилипшего к Верхней Гаронне Виссама Бен-Йеддера. Ладно эти — даже «ПСЖ» выпустил из рук одного перспективного 34-летнего шведа. Пока клубы ежегодно теряют всех, кого они развивали целый сезон, Лига 1 обречена на донорский перевал между бедными и очень богатыми. Избавиться наконец от этого мутного статуса — главное пожелание чемпионату Франции на 2017 год.

Текст: Роман Абрамов

Фото: Global Look Press