Бельгийский прием. «Андерлехт» обеспечивает удобный счет перед ответным матчем в Англии.

«Манчестер Юнайтед» опять показал себя не с лучшей стороны. Команда Жозе Моуринью подходила к матчу с «Андерлехтом» в статусе абсолютного фаворита, но не смогла сдержать бельгийцев и увезла из Брюсселя лишь одно очко. Еженедельник «Футбол» рассказывает, как футболисты Рене Вайлера сотворили маленькую сенсацию в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Футбольные клубы из Бельгии не так часто добиваются успехов на международной арене. Последнее достижение для «Андерлехта» в Европе датируется 1978. Тогда коллектив из Бельгии выиграл сразу два трофея – Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Интересный факт, что по победам в Кубке обладателей кубков «пурпурно-белые» уступает лишь «Барселоне». Каталонцы четырежды становились обладателями этого трофея и дважды проиграли в финале. «Андерлехт» же два раза побеждал в финалах и дважды проигрывал. Что касается «Манчестер Юнайтед», то в Кубке обладателей кубков «красные дьяволы» побеждали однажды – в 1991 году. Но именно эту победу связывают с возвращением английского футбола в еврокубки. До этого на футбольные клубы с туманного Альбиона действовал пятилетний запрет на вступление в Европе. Связано это с трагедией на «Эйзеле», в которой столкнулись болельщики «Ювентуса» и «Ливерпуля» и погибли 39 человек по вине английских фанатов.

Очные противостояние между «Манчестером Юнайтед» и «Андерлехтом» случаются крайне редко. Последнее встреча состоялась осенью 2000 года. Тогда в групповом этапе Лиги чемпионов клубы обменялись домашними победами: бельгийцы на «Констант Ванден Стоке» одержали победу со счетом 2:1, а «МЮ» разгромил соперника с итоговым счетом 5:1. Эта разгромная победа была не единственной в истории: в 1956 году «красные дьяволы» буквально уничтожили «пурпурно-белых» на «Мейн Роуд», забив десять безответных мячей.

К прошедшему матчу ¼ Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» подходил в роли безоговорочного лидера. Кстати, «Андерлехт» в еврокубках проиграл 134 матча – это больше, чем любая другая команда. Жозе Моуринью, несмотря на важнейший предстоящий воскресный матч с «Челси», выпустил основу. «Если против «Челси» будет играть второй состав, то вы убьете меня, страна убьет меня» — заявил до матча португальский специалист. Первые 15 минут команды присматривались друг к другу и старались обмениваться безуспешными атаками. Затем «красные дьяволы» взяли инициативу под свой контроль и не отпускали ее впредь до конца дебютного тайма. За первую половину матча «Манчестер Юнайтед» совершил практически втрое больше передач, нежели «Андрерлехт» (153 против 383), а также же владел мячом 65% игрового времени. Привело это к голу Генриха Мхитаряна, который сыграл на добивании после удара Рэшфорда. Примечательно то, что Погба был задействован в центре опорной зоны и не переходил на атакующую треть поля. Благодаря чему именно француз был звеном, отвечающим за перевод мяча из обороны в атаку.

Второй тайм остался за «Андерлехтом». В самом его начале «пурпурно-белые» провели отличную атаку, но Антонио Валенсия в одиночку справился с давлением бельгийцев, заблокировав два удара подряд. Позже игра успокоилась, и количество опасных атак свелось к минимуму. Лишь на 55 минуте Генрих Мхитарян получил отличную возможность забить, но не смог удачно пробить в касание. Жозе Моуринью решил перестроить игру, поменяв Лингарда на Марсиаля. С выходом француза «Манчестер Юнайтед» сбавил в атаке, а тотальное преимущество по владению в первом тайме уже позабылось, и «Андерлехт» владел мячом 45% во втором тайме. Как «красные дьяволы» не старались удержать счет, они все-таки пропустили. Феллайни и Дармиан не разобрались, кто же должен закрывать Дендокера, чем и воспользовался молодой бельгиец, сравняв счет. «Манчестер Юнайтед» заканчивал игру в атаке, но за оставшиеся десять, с добавленными, минут не смог ответить голом. Жозе Моуринью возвращается в Англию, чтобы подготовить своих подопечных к воскресному матчу с «Челси», а «Андерлехту» предстоит игра с «Остенде», занимающим последнее место в Лиге Жюпиле.

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Андерлехт. 13 апреля.

Стадион: «Констант Ванден Сток».

«Андерлехт»: Обрадович, Нюйтинк, Мбодж, Аппья, Станчу (Ханни, 65), Дендокер, Тилеманс, Ачемпонг, Бруно (Кипчу, 58), Телин (Теодорчик, 75).

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Рохо, Байи, Валенсия, Каррик, Погба, Лингард (Марсиаль, 63), Рэшфорд (Феллайни, 75), Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Ибрагимович.

Голы: 1:0 – Мхитарян (37), 1:1 – Дендокер (86).

Предупреждения: Мхитарян (24), Каррик (47), Обрадович (67), Фосу-Менса (90).

Текст: Святослав Аров

Фото: Global Look Press

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