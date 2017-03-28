Бельгийские кружева. Кто остановил сборную СССР на ЧМ-1986

В 1986 году сборная СССР отправлялась на чемпионат мира в Мексику в ранге одного из главных фаворитов, имея в составе таких звезд, как Ринат Дасаев и Олег Блохин. Советские футболисты без сопротивления вышли из группы, но в 1/8 финала попали на Бельгию Ги Тиса. Игорь Беланов оформил хет-трик, но этого не хватило, чтобы победить «дьяволов» (3:4). Бельгийцы пошли дальше, а проиграли они только в полуфинале — будущим чемпионам — аргентинцам во главе с Диего Марадоной.

Ян Кулеманс (60)

Форвард, сравнявший счет в 1/8 финала ЧМ против СССР. Наши жаловались, что бельгийцы забили дважды из офсайда, на что Ян ответил: «Если бы СССР сыграл в полную силу, никакой судья бы им не помешал». Воспитанник «Льерса» отказывал «Милану» и всю карьеру провел в «Брюгге». Вошел в сотню лучших игроков мира, по версии Пеле. До 2015 года тренировал бельгийские середняки.

Жан-Мари Пфафф (63)

«Работай, как маньяк, и будь храбрым» — девиз одного из самых сильных вратарей в истории футбола. Пфафф с 16 лет в воротах «Беверена». В 1982-м его выкупила «Бавария», с которой он трижды выигрывал Бундеслигу. Жана-Мари отличало яркое поведение на поле. В начале 2000-х был героем собственного реалити-шоу. Сейчас — по-прежнему частый гость на ТВ-экранах.

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Патрик Верворт (52)

Левый полузащитник выступал за скромный «Атлетик Беерсхот» и добрался до сборной. Им заинтересовался «Андерлехт», регулярно выступавший в еврокубках. В 1990-х Верворт поработал за границей, но ни во французских «Бордо» и «Тулоне», ни в итальянском «Асколи», ни в других клубах вингер не заиграл. Завершил карьеру на родине и теперь – член APMG («Группа по развитию футболистов»).

Жорж Грюн (55)

Защитник окончил академию «Андерлехта» и в 19 лет дебютировал в основе. В том же сезоне «пурпурно-белые» выиграли Кубок УЕФА, а для главного тренера, Поля ван Химста, юный Грюн стал главным откровением. После прихода в «Парму» Невио Скала усилил защиту бельгийцем, и вскоре клуб выиграл Кубок кубков. Жорж завершил карьеру в «Реджане» после ее вылета в Серию В. Сейчас – эксперт на ТВ.

Стефан Демоль (51)

Центральный защитник, воспитанник «Андерлехта». В 1988-м уехал за границу. Стефану было сложно задержаться в клубах больше одного сезона. После ухода из «Болоньи» Демоль поиграл во Франции и Португалии. С «Порту» в 1990 году даже выиграл чемпионат и много забивал. До 2012-го тренировал бельгийские клубы, а затем уехал в Азию и последние годы работает в Саудовской Аравии.

Нико Класен (54)

Нападающий и автор победного гола в ворота Рината Дасаева. Играя в «Серене», Нико вытащил клуб в Жюпиле лигу — высший бельгийский дивизион — и в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата. В 22 года уехал в «Штутгарт», но ярче выступал за «Тоттенхэм», где тренер Дэвид Плит выпускал Нико в дуэте с Клайвом Алленом. Сейчас работает в родном «Патро Эйсден Масмехелен».

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Эрик Геретс (62)

Правый защитник до 30 лет выступал за льежский «Стандард», пока в 1983-м Эрика не выкупил «Милан». В Италии у бельгийца не заладилось, и он переехал в Голландию, где выиграл с ПСВ Кубок чемпионов. Геретс стал не менее блестящим тренером. Он работал с «Кайзерслаутерном», «Вольфсбургом», «Галатасараем», «Марселем» и другими клубами. А до 2015 года возглавлял «Аль-Джазиру».

Даниэль Вейт (60)

Низкорослый форвард (174 см) начинал в «Боме», выступавшем во втором по силе дивизионе. В 20 лет его пригласил «Синт-Никлас». В составе «святых» Вейт забивал в каждом втором матче и был продан в «Варегем», где провел большую часть карьеры и выиграл Суперкубок страны. За сборную Бельгии сыграл 12 матчей и забил лишь единожды. Сейчас — на пенсии и воспитывает внуков.

Энцо Шифо (51)

Полузащитник, сын итальянского шахтера, талант которого разглядел «Андерлехт». Энцо получил бельгийский паспорт за две недели до Евро-1984, так как Жорж Грюн неожиданно сломал ногу. Выйдя в матче против Югославии, Шифо был самым молодым (до 2012 года) игроком в истории Евро. Поиграл за многие итальянские и французские топы, а теперь работает с юношескими сборными Бельгии.

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Мишель Ренкен (61)

Защитник. В основе льежского «Стандарда» с 19 лет. В 1981 году у Мишеля появился шанс попробовать себя в «Андерлехте», но уже через сезон он вернулся обратно. После перехода в «Серветт» Ренкен понял, что чемпионат Швейцарии создан для него, и уехал туда окончательно. Там же начал и тренерскую карьеру. Поработал во Франции и Алжире, а сейчас возглавляет льежский «Спорт».

Франк Веркаутерен (60)

Вингер выиграл практически все на клубном уровне в составе «Андерлехта», в том числе два Кубка кубков и один Кубок УЕФА. Также поиграл в «Нанте», а завершил карьеру в «Моленбеке». В 1998-м Франк вернулся в структуру «Андерлехта» и поработал на всех уровнях, победив в двух чемпионатах. В России Веркотерена запомнят как человека, вернувшего «Крылья Советов» в РФПЛ. Сейчас – без работы.

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Ги Тис (†80)

Легендарный тренер «красных дьяволов» был не менее ярким футболистом. Выступая на позиции форварда, он вел за собой «Беерсхот», «Серкль Брюгге», а вместе со «Стандардом» даже выигрывал национальный Кубок. Первый тренерский успех Ги случился в 1967 году, когда ему удалось сделать «Беверен» чемпионом второго дивизиона. Вскоре вместе с «Антверпеном» ему два сезона подряд покорялись серебряные медали Жюпиле лиги. Сборная Бельгии Ги Тиса до сей поры считается лучшей в истории национального футбола. Специалист в 1980-м дошел в Италии до финала чемпионата Европы, а 6 лет спустя выбил сборную СССР, одного из главных фаворитов турнира, с ЧМ в Мексике. В 2003 году прославленный тренер скончался после тяжелой болезни.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Legion Media