Бегущий в лабиринте. Президент «Лилля» разваливает клуб

«Лилль», один из последних чемпионов Франции до наступившей эпохи парижской доминации, попал в беду. Безликая команда из молодых и неопытных рискует забронировать место в Лиге 2. Но самая главная проблема – президент команды Жерар Лопес, убивший уже не первое спортивное сообщество.

От бобов к миллиону

Лопес, сын галисийских иммигрантов (Жерардо Лопеса и Арундины Фохака), жил с родителями и двумя сестрами в двухкомнатной квартирке в испанской деревушке Риоторто. Каждый день мальчик наблюдал через окно за тренировками местной футбольной команды, владельцем которой Жерар является сегодня, параллельно имея активы в «Лилле». Свои первые деньги сын фермера заработал, продавая бобы. Глава семейства Лопес, чтобы прокормить всех, часто уезжал на заработки в другие города, поэтому Жерару приходилось быть за старшего, но сам он никогда не переставал учиться.

Набор сумасшедшего. Марсело Бьелса возвращается в игру

В 17 лет он попал в престижный университет Огайо в Майами, уже тогда знал больше пяти языков, но делал упор на точные науки. Чтобы не ограничивать собственные возможности одной стипендией, подрабатывал в столовой мойщиком посуды. Спустя 3 года, в 1992-м, Лопес основал компанию Icon Solutions и сам себе назначил зарплату в 1800 евро. Вскоре студент продал перспективный бренд, чтобы создать фирму по прокату автомобилей. Новое предприятие Жерар назвал ProLease, но как только сеть прокатов стала узнаваема, начинающий бизнесмен вновь продал акции, чтобы стать владельцем Securewave и прийти к своему первому миллиону долларов.

«Я никогда не был сторонним наблюдателем. Я режиссер. И не оставался безучастно сидеть, смотря, как другие строят будущее».

В 2003-м Лопес, несмотря на скептицизм партнеров и друзей, вложился в малораскрученный проект двух скандинавских программистов Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса, получивший название Skype. Теперь это самый известный мессенджер в мире, а состояние испано-люксембургского бизнесмена оценивается, по неофициальным данным, в полмиллиарда долларов.

Игрушечные машинки

Когда Жерар был ребенком, дядя подарил ему 300 песет (испанская валюта до 2002 года), на которые мальчик купил себе игрушечный болид «Формулы-1» черного цвета с золотыми линиями команды «Лотус». Гоночные авто – страсть Лопеса, после обогащения этапы «Ф-1» стали для него не только местом выплеска эмоций, но и сообществом, где можно было завязать знакомства с влиятельными людьми. Так, заручившись лояльностью Эрика Люкса, будущего совладельца Lotus F1, дуэт организовал компанию по продвижению молодых гонщиков Gravity Sport, а затем и целый фонд Genii Capital, за счет которого в декабре 2009 года дуэт бизнесменов выкупил контрольный пакет акций команды Renault в разгар экономического кризиса. Вскоре Жерару уже принадлежало три четверти, а затем и 100 процентов команды, и он решился переименовать ее в Lotus F1 в честь любимой игрушки.

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Собственная «конюшня» «Формулы-1» для Лопеса не стала игрушкой, большого удовольствия от членства в элитарном сообществе он не получил. При вложениях в 20 млн евро в год Lotus F1 никак не могла закончить сезон в тройке лучших Кубка конструкторов (общий зачет для команд «Ф-1»). Главное: «конюшня» все больше обрастала долгами. За пять лет дефицит платежного баланса компании увеличился со 128 млн до 200 млн евро. После шести сезонов без побед Жерар перепродал свои акции обратно Renault, а самым ценным, что у него осталось от гоночных соревнований, – было знакомство с Владимиром Путиным, в результате чего Лопес получил доступ к добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе.

Переход в футбол

Игру с мячом Жерар полюбил с детства, а купить футбольный клуб было такой же желанной целью для бизнесмена, как и возглавить гоночную команду. И хотя всю жизнь он переживал за «Барселону», но за новым активом полетел во Францию. Медиа продвигали слухи о том, что испаноговорящего купца привлекает «Марсель» — самый популярный клуб страны, и он ведет переговоры с тогдашней владелицей Маргаритой Луи-Дрейфус. Тогда «Олимпик» возглавлял Марсело Бьелса. Бизнесмен опроверг слухи, провансальцев продали Фрэнку Маккорту. Лопес переключился на «Лилль», и в конце 2016 года Мишель Сейду передал 95 процентов акций клуба новому владельцу.

Первое, что сделал Жерар, – нанял Марка Инглу. Этот специалист отвечал за брендирование «Барселоны» и заключил многолетний контракт с Nike, принесший каталонцам огромную прибыль. Лопес заявил сразу, что его проект долгосрочный и быстрых результатов он не ждет. Однажды обжегшись на «Ф-1», вкладывать космические суммы в футбол бизнесмен не решился, да и создать второй «ПСЖ» ему было не по средствам. А значит, лучшая идея для подобной модели клуба – пригласить Марсело Бьелсу. Самобытный аргентинец прославился своим умением раскрывать таланты молодых футболистов и выстраивать симпатичную игру без больших финансовых вложений.

Этап распада

До вступления контракта в силу у Бьелсы было полгода, чтобы осмотреться, приглядеть себе игроков. От чемпионского «Лилля» Руди Гарсии с Жервиньо, Эденом Азаром и Адилем Рами осталась только светлая память болельщиков и нарезки в YouTube. Последние представители чемпионского состава — Рио Мавуба и Франк Берия — этим летом покинули «догов». Бьелса выгнал всех ветеранов и набрал молодых игроков, но после первых 10 туров «доги» находились в таблице лишь между двух десяток.

Казалось, все идет по плану или, по крайней мере, не так плохо, ведь аргентинец только налаживает связи, настраивая инструменты управления под себя, — нужно лишь терпение. Но противоречивое руководство отказалось от Бьелсы, найдя нелепый предлог. Когда Марсело узнал, что его близкий друг Луис Бонини смертельно болен и нуждается в поддержке, то попросил отгул на несколько дней, но получил отказ и покинул Европу самовольно. После долгих юридических разбирательств Бьелсу обязали выплатить клубу 300 тысяч евро за досрочное расторжение контракта. А спасать «Лилль», опустившийся в зону вылета, Жерар Лопес поручил Кристофу Галтье.

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«Вы позорите наши футболки», «Если мы спустимся, мы вас опустим», — предупреждали ультрас «Лилля», а команда и без того стремительно падала вниз по таблице. Окончательно нервы болельщиков сдали 10 марта. Сотня агрессивных фанатов спустилась с трибун и накинулась на футболистов. Полиция отбила спортсменов, а лига до сих пор отсрочивает разбирательства, чтобы принять во внимание все обстоятельства.

Им остается только посочувствовать: осенью в Амьене рухнула гостевая трибуна вместе с болельщиками «Лилля» (смертей нет). Вскоре Лопес отпустил одного из сильнейших тренеров современности, а зимой клуб лишили возможности дозаявлять игроков из-за сомнительной финансовой сметы. А фанатам «Лилля» теперь могут еще и запретить посещать домашний стадион.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press