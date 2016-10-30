Армейский жим. Что происходит с ЦСКА

Весной ЦСКА выиграл чемпионство, летом отправил крупную делегацию на Евро, а осенью растворился фактически в прямом эфире, превратившись из толкового проекта в один из самых грустных клубов России. Поражение в дерби со «Спартаком» — новая высота странного падения. «90 минут» разбирается, в чем тут вообще дело.

Каким был матч

У этого дерби было два центральных героя — погода и фанаты. Первая опустила температуру воздуха в район критического нуля, выбросила над стадионом порции мокрого снега и еще до начала ноября записала российский футбол в экстремальные виды спорта. Вторые масштабно дрались в метро, устраивали флешмоб с тематикой 90-х, и жгли пиротехнику. Диктор объявил посещаемость в 44 884 зрителя, и это больше, чем на тысячу, перекрыло предыдущий рекорд стадиона. Несмотря на мороз, трибуны выдали очень яркое боление. Только это был праздник одной команды.

У «Спартака» в матче получалось все. Глушаков попадал издали, Зе Луиш не только забивал сам, но и исполнял плеймейкера для одноклубников. Промес носился с таким желанием, будто вышел из спартаковской академии и шел к участию в дерби всю жизнь. Стеночки и забегания из трафарета для шуток снова обернулись в игровой стиль.

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На фоне куражного врага ЦСКА банально растворился. Индивидуальные ошибки сменялись на проблемы выхода из обороны, неточные атаки чередовались с потерянным центром, отданная инициатива заставляла придумывать контратаки, для чего у армейцев не было ни скорости, ни мысли. За счет опыта ЦСКА еще мог бы создать какой-то камбэк, но «Спартак» для такого был слишком заряжен и организован.

— Это не первый и не последний матч, когда мы проиграли «Спартаку», — сказал потом взъерошенный Зоран Тошич. Вообще-то серб говорил о том, что такое со всеми бывает, но на фоне последних новостей все равно слышалось о другом: ЦСКА выдаст еще не один подобный матч.

Что конкретно не так

Загибайте пальцы. У ЦСКА нет игроков. Чемпионат России перевалил за треть, а армейцы до сих пор обходятся восемнадцатью игроками, из которых один — юниор Гордюшенко, а второй — Сергей Чепчугов. Это значит, что тренеры соперника могут на 8 из 10 угадать состав команды и список замен, а медицинский штаб — имена тех, кто в следующий раз придет к ним с жалобами на хроническую усталость.

У ЦСКА по разным причинам выпадают твердые лидеры. Алан Дзагоев травмируется. Игорь Акинфеев молчаливо нервничает из-за Лиги чемпионов и океана шуток про «сухари» и «рекорд». Роман Еременко дисквалифицирован пока непонятно, за что именно.

У ЦСКА нет результата. Из десяти последних матчей выиграны только два. Сыгран «всухую» — один. Армейцы вылетели из Кубка, упали вниз группы ЛЧ и уже на семь баллов отстали от знакомого первого места.

У ЦСКА трудности со стадионом. Тем самым, который так долго ждали и который только что открыли. Во-первых, там периодически бурлят микроконфликты с жильцами тех спальных районов, куда втиснулась новая арена. Во-вторых, его заполняют где-то наполовину. В-третьих, за него еще надо платить и на нем еще надо зарабатывать. Желательно много и регулярно.

У ЦСКА односторонне поругались фанаты и главный тренер. Против Слуцкого вешают нецензурные баннеры, создают петиции, кидают обвинения в трусости. Сегодня десятки тысяч людей на полном серьезе уверены, что спасение от всех бед именно в его отставке.

В чем проблема Слуцкого

— Па-па-па, — Массимо Каррера странным звуком проверял громкость микрофона.

Тренера «Спартака» зал пресс-конференций встретил волной аплодисментов. Итальянец улыбался, пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг юморил и подкалывал коллег.

— Массимо, отдайте мне пальто. Вы все равно его не носите, — просил знаменитый спартаковский фанат-журналист Борис Духон.

— На вас не налезет. Размер не ваш.

Пресс-конференция Леонида Слуцкого, особенно на контрасте с позитивом Карреры, — пока что самое печальное событие РФПЛ-2016/17. Тишина, приглушенный голос, взаимная неловкость. Главный тренер ЦСКА каждой секундой своего холодно-вежливого блиц-интервью показывал: сейчас перед журналистами сидит очень усталый и эмоционально потухший человек.

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Взяв работу в сборной, Слуцкий рискнул всем. И проиграл. Статус самого перспективного тренера России, миллион интервью, народная любовь. После двух с половиной матчей Евро весь образ стремительно зашатался. Вначале был скандал в Монте-Карло, потом неловкое объяснение про «мы говно», затем «нефутбольная страна» и слежавшаяся коллективная реакция народа: Слуцкий просто не вытянул. ЛВС перекрыл развитие своей карьеры и остался без капли энергетических сил в том месте, которое его, видимо, уже не заряжает.

За три дня до дерби Слуцкий закрыл красивую дату — семь лет в ЦСКА. Это больше, чем у Газаева и у всех других тренеров в истории клуба, кроме Бориса Аркадьева. Хотя семь лет не самая шоковая дата. Арсен Венгер тащит «Арсенал» уже двадцать, у Алекса Фергюсона вообще было 27 сезонов. Единственная разница: и француз, и шотландец постоянно обновляли свои команды, пробовали новое и бились за все подряд золотые штуки, до которых только можно дотянуться.

Слуцкий все свои семь лет провел с более-менее одним костяком и более-менее одной задачей: как быть топ-клубом с самыми скромными ресурсами и стать топ-клубом с самыми высокими результатами. Многое получилось, но такая дорога обречена на рутину, поэтому должна была где-то замкнуться. Этим летом она замкнулась сразу с двух концов. С одной стороны, Слуцкий неудачно вывел себя на пик нагрузок. С другой — у ЦСКА кончились их ресурсы. То, что было милой расчетливостью, стало обыкновенной бедностью. И тренер здесь ни при чем.

Где главное зло

Лучше всего о делах ЦСКА рассказывают два последних трансфера. Первый — Ласина Траоре. Ивуариец неплохо шумел в РФПЛ за «Кубань», похуже — за «Анжи», потом уехал в «Монако», где за два года с разной интенсивностью прирастал к лавке. За ЦСКА он регулярно играет, иногда забивает и всегда напрягает зрителей, потому что те часто видят: Ласина Траоре — неуклюжая, медленная и бесполезная имитация форварда. Зато он стоил ровно ноль центов.

Второй — Вячеслав Караваев. Фланговый защитник ЦСКА отыграл за родной клуб несколько матчей, после чего на два года уехал в лигу Чехии. Там он вырос и вернулся домой. Но красно-синие подсчитали, что на краях защиты хватит Ферандеса и Щенникова, и Набабкина на лавке, и отпустили свой наиболее яркий продукт академии последних лет обратно. В «Спарту». За один миллион евро.

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Странно, что клуб, который долго был менее всего зависим от денег, сейчас так гнется при их нехватке. Тренер на последних силах играет в суперпрагматичный футбол, потому что играть в другой у него некому. Пара центральных защитников тянет команду бесконечно долго, потому что никто в клубе не ищет для них смену. Бюджет жадно всасывает любые деньги за трансфер и не выпускает обратно совсем ничего. Слухи шепчут, что бухгалтерия стабильно задерживает зарплату и премиальные. Финансовая компания «Альпари» рассказывает, будто Евгений Гинер сократил вложения в клуб из-за огромных проблем бизнеса, связанного в основном с адом на Украине, где у президента ЦСКА полно важных активов.

Скорее всего, это надолго и, скорее всего, дальше будет только хуже. Суть проблемы ЦСКА не в тренере, не в игроках и в какой-то степени даже не в президенте. Она внутри самой идеологии управления клуба. Той, что раньше восхищала даже врагов, а сейчас попала в лютый кризис и провисит там, пока ЦСКА с ней не разберется. Или пока не придумает новую.

***

На выходе со стадиона игроков «Спартака» около парковки караулила восторженная толпа. В ней особенно выделялся мальчишка со звонким криком: «Мы сделали коней!». Вряд ли этот парень когда-либо еще видел, как красно-белые обыгрывали красно-синих — в последний раз такое было два года назад. За последние 5 лет «Спартак» до этого вечера побеждал ЦСКА всего трижды. Точнее всего итог матча подвел Квинси Промес, написавший в инстаграме короткий диагноз для ЦСКА: «Москва — красная!». Возможно, холодный матч с огненным перформансом станет для истории главного дерби России переломом, который изменит всю расстановку сил.

Текст: Роман Абрамов

Фото: Сергей Дроняев