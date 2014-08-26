Анонсы главных событий: 27 августа – 3 сентября

Жеребьевка турнира, неучастие в котором «мы, наверное, переживем», португальское дерби с новым подтекстом, старт самого развивающегося чемпионата Европы и «черная пятница» европейского футбола — главный футбольные события в анонсе еженедельника «Футбол».





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Жеребьевка ЛЧ

Место: Монако, Гримальди Форум

Время: 28 августа, 19:45 (мск)

На эпическом заседании исполкома РФС президент «Зенита» Александр Дюков отметил, что, мол, отлучение от еврокубков российские клубы спокойно переживут. Однако именно по результатам в ЛЧ, а не по победам над амкарами и арсеналами в конечном счете будут оценивать работу Виллаш-Боаша. В случае успеха в противостоянии со «Стандартом» ему повезет: при жеребьевке бело-голубые попадут во вторую корзину. Тогда как ЦСКА, который начинает турнир сразу с групповой стадии, окажется в третьей корзине. Для попадания в более сильную компанию армейцам нужно, чтобы в раунде плей-офф вылетели сразу три команды из квартета «Зенит», «Байер», «Арсенал», «Порту». Всего 28 августа будут «жеребиться» 32 команды, которые окажутся разбитыми на восемь групп. На следующий день в 15:00 (мск) там же, в Монако, пройдет жеребьевка группового этапа ЛЕ.

«Бенфика» — «Спортинг»

Место: Лиссабон, Португалия

Стадион «Да Луж»

Время: 31 августа, 22:00 (мск)

После худшего в истории 7-го места «Спортинг» снова в призах и Лиге чемпионов. На успех лиссабонцев сразу среагировали в Европе: «МЮ» отвалил 20 млн евро за Рохо, «Монако» 3,5 млн за тренера Жардима, а «Арсенал» грозится отдать 30 млн за Вильяма Карвалью. «Львы» обескровлены? Для клуба, чей суммарный убыток за последние 5 лет составил более 150 млн евро, подобная распродажа только в плюс. Правда, неизвестно, как она скажется на результате. В этой связи встреча с чемпионом прояснит многое. «Бенфика» в последние годы крепко стоит на ногах. За один сезон прокачивает стоимость 21-летнего парня с 2 до 16 млн евро, продает, а на его место бесплатно подписывает основного кипера сборной Бразилии. При этом успевает выиграть три внутренних трофея и дойти до финала еврокубка. Достойный пример для «Спортинга».





//Официальный Facebook ФК «Спортинг»

«Бурсаспор» — «Галатасарай»

Место: Бурса, Турция

Стадион «Бурса Ататюрк»

Время: 30 августа, 20:00 (мск)

Турецкое первенство для российского зрителя как встреча со старыми знакомыми. Славен Билич в «Бешикташе», Роберто Карлос в «Сивасспоре», Шота Арвеладзе в «Касымпаше». Эркин Джанер, Бруну Алвеш и Эменике в «Фенербахче», Да Кошта в том же «Сивасспоре», а Веллитон в «Мерсин Идманюрду». А ведь помимо них есть и Кюйт, и Мейрелеш, и Муслера со Снейдером, Мело и Эбуэ. И сумасшедшее столичное дерби, в котором встречаются самые титулованные клубы страны. И провинциальный чемпион-2010 из Бурсы, который провалил минувший сезон. Турецкая Суперлига на первый взгляд все больше похожа на РФПЛ. Однако наличие играющих, а не получающий зарплату звезд, 300 млн евро в год от ТВ и расследование «странных» матчей с арестами и приговорами показывают, что на уровень чемпионата Турции российская Премьер-лига выйдет еще не скоро.

Закрытие трансферного окна

Время: 1 сентября, 23:59

Место: Россия, Европа

Закрытие трансферного окна, как и открытие распродаж в США, самый богатый на покупки день. Одни клубы спешат избавиться от балласта и продают его по заниженным ценам. Другие пользуются ситуацией. В России все внимание будет приковано к «Локо», которому невыгодно держать на зарплате бунтарей Буссуфа и Диарра. Однако и продать их по рыночной цене клуб уже не сможет. ЦСКА попытается вытащить другого бунтаря, Еременко, из «Рубина» дешевле чем за 10 млн евро, а «Спартак» постарается отправить Билялетдинова в Казань к отцу. В Европе всех удивить может «МЮ», подписав Видаля и Ди Марию, а Балотелли и Это’О будут судорожно перемещаться между континентом и Островами.