Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №1

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Спецвыпуск, посвященный плей-офф еврокубков. Все клубы, все составы, полное расписание, интересные факты, постеры и многое другое. В продаже – с 24 января!

• Вступление: Антон Муша – о том, какие роли примеряют на себя команды в погоне за еврокубками.

• Лига чемпионов: Представление участников плей-офф Лиги чемпионов: текущая форма, лидеры клубов, главные тренеры, интересные факты и оптимальные составы.

• Календарь: Лига чемпионов — 2016/17: турнирные таблицы и схема плей-офф

• Календарь: Лига Европы — 2016/17: турнирные таблицы и схема плей-офф

• Лига Европы: Представление российских клубов и их соперников: текущая форма, главные тренеры, интересные факты.

• Постеры: «Атлетико» Мадрид, Испания; «Бавария» Мюнхен, Германия; Калифа Кулибали, «Гент», Бельгия.

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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