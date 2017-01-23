Анонс приложения «90 минут» №3 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 23 января

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• Тема: Константин Иванов рассказывает, каким будет Евро-2020 в Санкт-Петербурге и какую роль в его организации сыграет Виталий Мутко.

• Рейтинг: Пять открытий Луи ван Гала.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша разбирается в конфликте между Антонио Конте и Диего Костой.

• Германия: Лидия Дидык называет пять причин, почему Филипп Лам не должен завершать карьеру летом.

• Испания: Никита Котов — о Стеване Йоветиче, остановившего непобедимый «Реал».

• Италия: Илья Егоров представляет пятерку молодых итальянцев, которые летом могут оказаться в топ-клубах.

• Франция: Роман Абрамов — о необычной истории из «Монпелье», уволившим тренера в будущем.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.