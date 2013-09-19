Анонс еженедельника «Футбол» №38

В продаже с 20 по 27 сентября 2013 года

• Мнение: Алексей Андронов – о матче ЦСКА и «Баварии» и будущем армейцев в этой Лиге чемпионов.

• Интервью: главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал еженедельнику «Футбол», что происходит в раздевалке его команды во время перерывов между таймами, вспомнил лучшую шутку КВН о футболе и назвал книгу, в руках с которой можно справиться с депрессией.

• Тема: корреспондент еженедельника «Футбол» Глеб Чернявский съездил в Саратов и выяснил, как обстоят дела с возрождением «Сокола».

• Спецпроект Российского футбольного союза.

• Мнение: Илья Казаков – о Юрии Красножане и его пребывании в грозненском «Тереке».

• Рейтинг: еженедельник «Футбол» вспоминает, как игроки ссорились с болельщиками до Романа Широкова.

• Исследование: Почему «Вест Хэм» значимее для Англии, чем «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» или «Челси».

• Путеводитель: Милан. За кого болеют Адриано Челентано и Тото Кутуньо.

• Статистика РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, национальных чемпионатов и еврокубков.

• Дискуссия: мнение наших читателей о замене Денисова и распродажах игроков.

• Постер: Месут Озил («Арсенал»), Александр Овечкин («Вашингтон»).