В продаже с 20 по 27 сентября 2013 года
• Мнение: Алексей Андронов – о матче ЦСКА и «Баварии» и будущем армейцев в этой Лиге чемпионов.
• Интервью: главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал еженедельнику «Футбол», что происходит в раздевалке его команды во время перерывов между таймами, вспомнил лучшую шутку КВН о футболе и назвал книгу, в руках с которой можно справиться с депрессией.
• Тема: корреспондент еженедельника «Футбол» Глеб Чернявский съездил в Саратов и выяснил, как обстоят дела с возрождением «Сокола».
• Спецпроект Российского футбольного союза.
• Мнение: Илья Казаков – о Юрии Красножане и его пребывании в грозненском «Тереке».
• Рейтинг: еженедельник «Футбол» вспоминает, как игроки ссорились с болельщиками до Романа Широкова.
• Исследование: Почему «Вест Хэм» значимее для Англии, чем «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» или «Челси».
• Путеводитель: Милан. За кого болеют Адриано Челентано и Тото Кутуньо.
• Статистика РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, национальных чемпионатов и еврокубков.
• Дискуссия: мнение наших читателей о замене Денисова и распродажах игроков.
• Постер: Месут Озил («Арсенал»), Александр Овечкин («Вашингтон»).
One thought on “Анонс еженедельника «Футбол» №38”
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