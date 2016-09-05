Анонс «90 минут» №36 за 2016 год!

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Анонс приложения «90 минут» №36 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 5 сентября.

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:                                    

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8                                   

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин называет пять фактов о трансферном рынке России.

• Рейтинг: Пять несостоявшихся трансферов.

• Статистика ФНЛ и ПФЛ.

• Результаты товарищеских матчей и матчей отборочного этапа к ЧМ-2018.

• Таблица летних переходов.

Исследование: Авторы еженедельника «Футбол» разбираются, кто в Европе лучше всех провел эту трансферную кампанию.

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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