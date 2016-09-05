Анонс приложения «90 минут» №36 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 5 сентября.
Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин называет пять фактов о трансферном рынке России.
• Рейтинг: Пять несостоявшихся трансферов.
• Статистика ФНЛ и ПФЛ.
• Результаты товарищеских матчей и матчей отборочного этапа к ЧМ-2018.
• Таблица летних переходов.
• Исследование: Авторы еженедельника «Футбол» разбираются, кто в Европе лучше всех провел эту трансферную кампанию.
One thought on “Анонс «90 минут» №36 за 2016 год!”
Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим.
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