Акт первый. Главные события дебютного дня на Кубке Легенд-2018

«Каждый год мы с легендами ездим в Россию». Если когда-нибудь по мотивам традиционного Кубка Легенд снимут фильм, то его девиз должен быть именно таким. В 2018 году звездная база участников турнира только пополняется: например, в этом году на МСА «Лужники» пожаловал сам Франческо Тотти. Еженедельник «Футбол» проследил за тем, как московская публика встречала чемпиона мира-2006 и других футбольных знаменитостей из прошлого.

«Молодой человек, вам билетик не нужен?» — спрашивала женщина с кучей бумажек в руках, стоявшая на выходе со станции МЦК. «Я из общества многодетных семей. Нам их дают в районной управе, а я как распределитель. Осталось пара лишних, точно не нужно?», — продолжала настаивать она. Людей в вестибюле хватало, поэтому очередная партия билетов быстро обрела своих хозяев.

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Приближаясь к рамкам контроля на арене, болельщики толпились и суетились. Их нетерпеливость объяснялась приездом на Кубок Легенд Франческо Тотти. «Каков трудяжка! Еще полгода назад карьеру завершил, а тут решил снова поиграть на серьезном уровне», пыталась саркастически пошутить женщина в очереди, обсуждая главного хэдлайнера мероприятия.

Аплодисменты за потери, злость по-болгарски

В первом матче юбилейного турнира Россия встретилась со сборной звезд футбола. Целая трибуна детей поддерживала россиян кричалками, а 9-кратные чемпионы турнира по-хозяйски разобрались с горсткой угасших звезд. Матч завершился победой Аленичева и К — 7:5, а счет здесь открыл дебютант турнира Роман Павлюченко. Теперь понятно, почему Роман покинул «Арарат» — все ради интенсивной подготовки к дебюту на международном турнире. Вдруг, заметит кто, контракт хороший предложит.

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А вот соперникам не везло даже с поддержкой трибун. Над представителем сборной звезд Булыкиным вообще издевались: его «деревянные» потери мяча встречались овациями.

Когда матч закончился, проигравшие были лишними на этом празднике. Даже Христо Стоичков оттолкнул от себя фаната, хотевшего сделать совместное селфи.

Позже свой матч лениво сыграли Франция и Португалия. Публику рассмешил португалец Мигель — он чуть не пропустил гимн своей страны, неохотно выйдя на поле во время его исполнения. Возможно, этим поступком экс-игрок «Валенсии» и деморализовал соперника: матч завершился победой европейских бразильцев — 7:5.

Пришел, увидел, проиграл

Но главная афиша субботнего дня — игра России и Италии. Именно к началу этому матчу общий вид трибун стал напоминать что-то отдаленно похожее на ажиотаж. Члены штаба «скуадры адзурры» не особо думали о коммуникации со зрителями: пока игроки каждой из сборных выходили к полю еще до торжественной церемонии, о присутствии итальянцев в «Лужниках» ничего не говорило.

Только за несколько минут до открытия турнира Тотти вывел своих партнеров в свет. Вел себя император Рима по-царски: он бросил взгляд на желающих получить его автограф, но расписался всего в одном блокноте. Это стало ударом для армянских коллекционеров в футболках «Ромы».

Второе пришествие Франческо случилось только на матче с хозяевами. Пока болельщики перекидывали по секторам большой надувной мяч, Тотти засмотрелся на привлекательных танцовщиц.

Но на этом все радости форварда закончились: к концу первого тайма итальянцы горели (1:7), а сам капитан забил со штрафного только на последних секундах.

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Но благородство — превыше всего: во время перерыва Ческо расчеркивался в блокнотах и на атрибутике болельщиков. В итоге пенсионеры с Апеннин сумели сократить безумное отставание в счете (победа России — 8:5), но римскую легенду это не обрадовало: уходя в подтрибунное помещение, он не отказал в фото только инвалидам на колясках.

Первые итоги

Первый день турнира вышел предсказуемым, как день сурка: вечные чемпионы опять на кураже, а португальцы снова вышли в финал. Небольшой ликбез: до этого португальские звезды играли с Россией в решающем матче Кубка два раза. А в рубрике «остановите эту машину» победили игроки Германии: немцы наколотили в ворота французов 16 мячей и добились права на участие в «бронзовом» матче.

Но зрители посетили эти встречи не только ради голов: для многих из них поход на турнир означал общение с кумирами. А когда российские и зарубежные футболисты охотно раздают автографы в двух метрах от тебя — это ли не повод для заряда позитивом?

Текст: Дмитрий Темников, Евгений Морозов

Фото: Сергей Дроняев

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