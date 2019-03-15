«Лимит – это бред. А есть люди, которые до сих пор этого не понимают». Правила жизни Валерия Карпина

Валерий Карпин известен своими знаменитыми фразами, вроде «Ну, и…», «Игра была равна, играли два…». Но мало кто знает, что 50-летний наставник «Ростова» придерживается неких правил. Еженедельник «Футбол» вспомнил все законы, по которым живет российский тренер.

О трудоспособных футболистах:

«Рабочие лошадки ценятся больше, нежели одаренные и талантливые»

О чувствах после поражений:

«После проигранных матчей всегда есть претензии – и к себе, и ко всем»

О главном качестве футбола: «Футбол хорош потому, что иногда в нем происходят алогичные вещи»

О закрытости РПЛ: «Открытого футбола у нас в лиге мало очень — это не хорошо и не плохо, это просто факт. Играть в атаку сложнее в тысячу раз, чем обороняться. И научить второму легче»

О контрпрессинге:

«Если у тебя этот контрпрессинг получился, то о’кей. А если не получился? Наши клубы отказываются от него, потому что так легче обороняться. Нельзя оставлять трех центральных защитников, если применяешь контрпрессинг, потому что тебе не будет хватать для этого прессинга одного игрока как минимум»

О доле игроков:

«Игроком быть легко. Это отдых вообще. Имею в виду отдых – в плане организации жизни, за тебя все организовано»

О зарплатах в юношеском футболе:

«Нужно равняться на Словакию, Чехию и смотреть, что происходит в этих странах. А в этих странах 17-летние футболисты больше тысячи евро не зарабатывают. А наши футболисты уже в 16 лет могут получать десятки тысяч»

О главном страхе:

«Самое страшное – это не когда не забиваешь, а когда моменты не создаются»

Об игре на аутах:

«Все, что нужно тренировать – внимание и концентрацию»

О саморазвитии:

«Если ехать на стажировку, то к кому? У Гвардиолы уже был. Сейчас поехал бы к Симеоне или Конте. Гвардиола – атака, ради атаки он ставит на карту все, любит и умеет это делать. Аргентинец с итальянцем – первоклассная организация обороны и игры без мяча. Эти трое – самые яркие из тех, у кого можно поучиться»

О кредо: «Я не комментатор и сравнивать меня с комментаторами – неправильно. Они ведут репортаж, а я им просто добавляю что-то – как эксперт. Это разная работа. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер» Об отношении к социальным сетям: «Вряд ли стоит относиться к социальным сетям слишком серьезно, но и легкомысленно — тоже нельзя. Хотя бы даже потому, что соцсети — источник важной информации. Там отражается если не все, то многое: образ жизни, система ценностей, отношение к футболу и так далее. Это действительно работает» Об отношении к деньгам: «Я не против больших денег. Я только за то, чтобы футболисты получали огромные деньги. Виноват: не получали, а зарабатывали. А они сейчас получают – вот и все. Это самая большая проблема российского футбола. Только дурак будет работать бесплатно, но для меня материальная составляющая – не самое главное» О лимите: «Лимит – это бред. А есть люди, которые до сих пор этого не понимают. Пока есть лимит, футболисты расслабляются, поэтому их нужно напрягать. В еврокубках нет ни единого клуба, в котором играют футболисты одной страны. Во всяком случае, на уровне групповых турниров. Неужели вся Европа глупее нас? Государству следует уйти из профессионального футбола, либо придерживаться европейских и мировых правил. Тогда конкуренция будет по-настоящему эффективной» О системе VAR: «Как отношусь к возможному введению системы видеповторов в российском футболе? Великолепно. Если это не поможет судьям в разрешении спорных моментов, то уже ничего не поможет. А то, что матчи от этого станут более продолжительными – полная ерунда. За 30 секунд с помощью повтора судья все спокойно определит, вместо того чтобы три минуты спорить с игроками. Весь процесс будет только быстрее» Об отношении к вредным привычкам: «Наркотики – это жестко, неправильно. Это надо клеймить и выжигать каленым железом» О «Спартаке»: «Конечно, я желаю «Спартаку» только добра. Не могу сказать, что люблю «Спартак», в нашей среде таким понятиям места нет. Любить можно и нужно женщину. Маму нужно любить, Родину. Это для фанатов, которые живут чистыми эмоциями, категория «любовь» – главное в футболе» О ЦСКА: «Если мне позвонит Гинер и предложит возглавить ЦСКА, откажусь от предложения. Все это потому, что я — спартаковец» О судействе: «В Европе и в России — как будто это разные виды спорта. Там дают играть, здесь — нет, а потом говорят, что у нас медленный футбол» О развитии футбола: «Нужно развивать государственное финансирование, развивать детско-юношеский футбол. Зарплата детского тренера – 15 тысяч рублей в Армавире, в Москве, наверное, больше» Фото: твиттер «Ростова», Global Look Press, Сергей Дроняев

Подготовил: Роман Шлуинский