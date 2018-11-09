Любовь Джокера. Девушка, вдохновляющая Пако Алькасера

После перехода в дортмундскую «Боруссию» Пако Алькасер стал новым лидером команды. Он — настоящий джокер, способный неожиданно выйти и сделать разницу. Пока нападающий нагоняет ужас на «Баварию» перед главным матчем Бундеслиги, дома же его ждет неотразимая жена — Виана Беатрис.

Возлюбленные родились и выросли в испанском городке Торренте. Это в 10 км от Валенсии.

А начали встречаться в 2010 году. На тот момент обоим было всего по 20 лет.

Девушка никем не работает, она домохозяйка. В свободное время Виана посещает матчи мужа, иногда ездит даже на выездные матчи.

В 2013-м году они одновременно завели аккаунты в «Facebook», чтобы выкладывать совместные фотографии. Но больше всего это делала именно Виана Беатрис.

В 2018-м году Беатрис родила девочку, которую назвали Мартиной.

Фото: Instagram

Текст: Роман Шлуинский