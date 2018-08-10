10 фактов о Кепе Аррисабалаге, самом дорогом вратаре мира

8 августа лондонский «Челси» за 80 млн евро подписал испанца из «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, который стал самым дорогим вратарем в истории. Однако жизнь юного голкипера не ограничивается одним лишь переездом в Англию.

Травма – шанс и боль

Кепа начинал свою карьеру в клубе «Баскония», который в 1997 году стал дочерним для «Атлетика» из Бильбао. Он играл там примерно два сезона. Там он сыграл половину сезона-2012/2013, так как в феврале травму получил вратарь третьей команды «Атлетика» из третьего дивизиона Сервантес. Страдания Сервантеса дали шанс себя проявить юному Аррисабалаге.

Однако и Кепа не обошелся без боли. За месяц до конца сезона он получил травму спины. Голкипер также был вынужден пропустить первые 5 дней нового сезона. Аррисабалага вернулся и в январе 2014 года получил новую травму. Оправившись, он окончательно занял место первого голкипера команды.

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В него поверил будущий тренер «Барселоны»

Кепа во многом дебютировал за основную команду «Атлетика» благодаря тогдашнему тренеру Эрнесто Вальверде. За Аррисабалагой охотились многие середняки чемпионата Испании. Но Вальверде решил чередовать двух вратарей: молодого Аррисабалагу и опытного Горку Ираисоса. Но было понятно, что Вальверде предпочитал первого.

И это неудивительно. В своем первом сезоне в Ла Лиге (2016/2017) Аррисабалага сыграл в 23 матчах и пропустил лишь 22 мяча в то время, как Ираисос за 16 игр пропустил 21 гол. При этом Кепа провел больше сухих матчей (8 против 2).

Попал в список молодых талантов

В начале 2018 года УЕФА представил список из 50 молодых футболистов, которые могут удивить в новом году. Среди них, как вы догадались, как раз и оказался Кепа. В обновлении списка от 24 июля Аррисабалага никуда не делся.

Чемпион Европы

Правда, до 19 лет. Но все же это вызвало немалый интерес к голкиперу. Кепа стал чемпионом в 2012 году вместе с юными Хесе Родригесом, Пако Алькасером, Жераром Деулофеу. Через 5 лет Аррисабалага также стал вице-чемпионом Европы до 21 года. Тогда Испания проиграла в финале Германии, а Кепа взял серебро вместе с такими звездами испанского футбола, как Сауль Ньигес и Марко Асенсио.

Цель «Реала»

Еще когда Аррисабалага выступал в третьем дивизионе, его хотел подписать мадридский «Реал». Но «Атлетик» не отпускал своего воспитанника, подписал новый контракт. Во время выступления на молодежном Евро-2017 за Кепой внимательно следили скауты «сливочных». Аррисабалага вскоре стал единственным вратарем, чью кандидатуру рассматривал «Реал».

«Королевский клуб» собирался приобрести голкипера зимой 2018-го. Конкурент Касилья был выставлен на трансфер. Сообщалось о сумме сделке в 25 млн евро. Некоторые испанские издания уже даже сообщали о подписании контракта. Но все же руководству басков удалось сохранить вратаря. Как раз тогда «Атлетик» и обезопасил себя и подписал новый контракт с вратарем с отступными в 80 млн евро.

Стоит отметить, что вратаря не очень-то и желал видеть главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан. Он был доволен своими голкиперами и не считал, что команде требуется еще один. Француз не раз выказывал свое недовольство попыткой приобрести Кепу, а руководство клуба в свою очередь раздражали слова Зинедина.

Самый дорогой испанец

До этого самым дорогим был Альваро Мората, который также перешел в «Челси». Но нападающего приобрели за 65 миллионов. Кепа оказался на 15 млн дороже. Также Аррисабалага обошел трансферы Фернандо Торреса во все тот же «Челси» за 59 млн евро и Гаиски Мендьеты в «Лацио» за 48 млн евро.

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Дебюты разными не бывают

Кепа начал свой путь в большой футбол благодаря травме Сервантеса. В марте 2017-го во время тренировок сборной Испании вратарь Пепе Рейна получил травму и был вынужден покинуть расположение сборной. Тогда-то Кепа и был впервые вызван в сборную. Однако до дебюта было еще несколько месяцев.

Аррисабалага приглянулся Хулену Лопетеги и стал третьим вратарем сборной. Несмотря на это, в квалификации на ЧМ-2018 Кепа участие не принял. Зато 11 ноября сыграл свой первый и на данный момент последний матч за сборную Испании против Коста-Рики (5:0).

Народный фаворит

Аррисабалага попал в итоговую заявку сборной на чемпионат мира в России. Тогда в испанской сборной произошли серьезные изменения, но главным была игра голкипера команды Давида Де Хеа в первом матче против Португалии (3:3). Испанские болельщики были недовольны ошибками своего вратаря. Тогда испанское издание As устроило голосование, в котором людям предоставлялась возможность выбрать того, кто должен быть основным вратарем сборной. 50% процентов проголосовало за молодого Аррисабалагу. Однако на российских полях голкипер так и не появился.

Птичье прозвище

Кепа Аррисабалага не просто так получил прозвище «щегол». У вратаря есть три живых щегла: Роки, Окер и Райкконен. Его птицы принимали участие в соревнованиях по пению и даже выигрывали. «В раздевалке меня начали называть «щегол», — признавался Кепа. Он и его отец Пейо вместе находили щеглов и отвозили их на соревнования. Аррисабалага был большим любителем птиц. Как рассказывала его мать Мария Анхелес, он обожал ухаживать за ними: кормил, помогал отцу чистить клетку.

Простой парень

Аррисабалаге только 23 года, и пока он только становится известным. Он путешествует со своей девушкой Андреа Перес. Его кумиры – Роналдиньо и Бэкхэм. Кепа, как и многие, помимо футбола любит кинематограф, смотрит сериалы, играет в компьютерные игры. Также испанец находит время для игры в волейбол. При его росте в 189 см из него получился бы неплохой игрок.

Текст: Тимофей Поршнев

Фото: Global Look Press