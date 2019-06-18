Дилемма Мистера. Самый обсуждаемый итальянский переход этого лета

Лето в Европе – пора трансферного бума. На Аппенинах в это межсезонье собирается мощная тренерская компания. Конте – в «Интере», Фонсека – в «Роме», а в Турине ждут Маурицио Сарри. Еще не успев состояться, этот переход уже тянет за собой скандальные слухи. А болельщики «Наполи» готовятся к вендетте, упрекая «Мистера 33» в предательстве. Еженедельник «Футбол» о резонансном трансфере.

Позиция игроков «Наполи»

«Все эти спекуляции вызывают у меня чувство злости. Сарри очень много сделал для нас, игроков, да и для неаполитанцев, в целом. Он — профессионал, но выбор «Юве» будет болезненным: для нас это будет предательством в тот момент, как только новость станет официальной», — заявил один из лидеров атаки «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Примерно в том же ключе высказался Жоржиньо, работавший под началом итальянца сначала в Италии, а затем и в «Челси». «Мне сложно здесь что-то комментировать. Это будет его личный выбор, и для Серии А это будет знаковое событие. Мне будет сложно понять выбор Сарри. Не думаю, что его решение оценят поклонники «Наполи», но опять же, карьера тренера очень жестокая и порой у них не остается выбора».

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«Если Сарри перейдёт в «Юве», то для меня будет большим удовольствием обыграть его. Если он окажется в Турине и пригласит меня к себе, то я не думаю, что соглашусь на такое предложение. Даже в тот момент, когда он тренировал нас в «Наполи», я не отвечал ему в тех случаях, когда он посылал мне сердитые текстовые сообщения. В любом случае, если он присоединится к «Юве», то я с удовольствием обыграю его», — это уже слова полузащитника неаполитанцев Петра Зелиньски.

Реакция футболистов в целом стала предсказуемой. Переезд 60-летнего специалиста в любую другую команду не воспринимался бы так остро в Италии. Но это ведь Турин, это – «Ювентус», и это принципиальный конкурент «адзурри». Тут второго мнения быть не может. Или война, или поражение. И вряд ли Неаполь собирается поднимать белый флаг в этом сражении. Если Сарри все-таки переедет на итальянский север, то в матчах с «Наполи» «Старую Синьору» будет ждать сумасшедший настрой со стороны Инсиньи и компании.

Взгляд болельщиков «Наполи»

«Если думать только о болельщиках, то хочется остаться здесь на всю жизнь и угрожать президенту терактом, когда он захочет уволить тебя. Таких фанатов больше нигде не найти. Но иногда мне кажется, что лучше сбежать из Неаполя, пока мы в хороших отношениях. Потому что бывает страшно», — заявлял Сарри еще будучи тренером «Наполи». Спустя год Маурицио поменял мнение, что не может не отразиться на реакции преданных поклонников итальянского клуба.

Чувства к командной эмблеме – не пустые слова для Италии. Преданность клубным традициям – неотъемлемая черта любого уважающего себя болельщика. И поведение Сарри логично вызывает у фанатов удивление с примесью огорчения. Тот фундамент, который заложил Мистер в Неаполе, держит «адзурри» и по сей день, какие бы тренеры не приходили на смену. Инсинье, Кальехон, Кулибали, Мертенс – все это продукты тренерской мысли Маурицио. Треугольники Сарри до сих пор приводят десятки тысяч поклонников на трибуны старенького «Сан-Паоло», а мощный прессинг составляет основу игры неаполитанцев и при Анчелотти.

Итальянец общался с фанатскими лидерами, говорил напрямую без всякой фальши, не боялся критиковать президента клуба де Лаурентиса. За эти качества специалиста ценили и любили в Неаполе. Он жертвовал личной жизнью, едва не разведясь с женой. Сарри не жалел сил и здоровья, дважды попадая в больницу с подозрением на нервный срыв. Он отдавал процессу всего себя, лично вникая во все противоречия между владельцем и фанатами команды. На юге Италии эмоции всегда перевешивали доводы, поэтому переход Сарри в «Ювентус» болельщики попросту не поймут.

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В истории взаимоотношений «Юве» и «Наполи» до сих пор не забыт еще один скандальный переход. Фанатская реакция на переезд Гонсало Игуаина в Турин была гневной. Болельщики сжигали футболки с аргентинской девяткой, выпускали туалетную бумагу с его лицом, пели оскорбительные кричалки, освистывая предателя. Подобное отношение будет и к Сарри. А ведь в памяти поклонников еще остался эпизод, когда Маурицио показал фанам «бьянконери» средний палец в ответ на оскорбления в адрес команды. Тогда тренер сказал: «Так я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы из Неаполя. Я бы никогда не показал такой жест кому-либо за то, что он болеет за «Ювентус».

Болельщики уже запомнились акцией возле дома специалиста, попросив того не переходить к заклятым соперникам с севера. Фанаты представили плакат с изображением 60-летнего специалиста. На голубом фоне черными буквами был выведен призыв не терять свои корни. «Босс, не предавай людей Неаполя, которые любят тебя», — обратились поклонники «адзурри». В этих словах вся та душевная простота и южная честность, которую требуют болельщики и от Сарри. Вот только Маурицио изменился, и к этому неаполитанским фанатам еще предстоит привыкнуть.

Слово Маурицио Сарри

«Неаполитанцы знают, что я люблю их. В прошлом году я уехал из страны, чтобы не тренировать другую итальянскую команду. Профессия может занести меня куда угодно, но это не должно влиять на отношения. Что такое быть верным? А если клуб тебя уволил? Разве можно оставаться верным жене, с которой развелся? Верность – давать 110%, когда это твой клуб. Последним символом был Тотти, в будущем их не будет вообще. Быть тренером-символом невозможно», — сказал Маурицио. А затем добавил: «Предатель – это тот, кто юлит. Кто ставит свою цель выше цели коллектива. Поэтому мне больше нравится передняя сторона футболок – та, на которой герб. А задняя – с фамилией – мало интересует».

Самое главное для Сарри – это постоянный прогресс. Когда де Лаурентис не дал ему возможности доработать действующий контракт, указав на короткую скамейку и отсутствие результатов в Лиге чемпионов, Маурицио ушел в «Челси». В Англии он выжал из нынешнего состава лондонцев максимум, выиграв первый европейский кубок в карьере, а клуб буквально вытащил на финише сезона к бронзе чемпионата. Это несмотря на нестабильность полузащиты во главе с Жоржиньо, отсутствие яркого центрфорварда, и неполную самоотдачу Азара, весь сезон мыслями находящимся в Мадриде. Настало время менять обстановку, а вместе с тем и зацепиться за что-то большее, чем 1/8 финала ЛЧ.

«Ювентус» может дать такую возможность Мистеру. Туринцы давно хотят выиграть главный европейский трофей. Под эту задачу «бьянконери» набрали супер-состав, сделав упор на более агрессивную игру в атаке. Все пазлы складываются как нельзя лучше для Маурицио. Ну и в конце концов, «Юве» станет первым топ-клубом в карьере итальянца. А это уже выход на новую ступень. Да, возможно, если в «Наполи» сменился владелец, Сарри вернулся бы в Неаполь на следующий сезон. Но то, как поступили с итальянским специалистом – этого Маурицио не прощает. Поэтому разговоры о предательстве здесь не к месту. Если вас отрывают от важного проекта, по сути выгоняя из команды – это, как минимум, нетактично.

Специалиста тянет обратно в Италию. «Это был сложный год. Я скучаю по друзьям, по пожилым родителям, которых редко вижу. Сейчас я приезжаю в Тоскану и чувствую себя иностранцем. Домом стало футбольное поле. Но в моем возрасте я могу позволить себе только профессиональный выбор. Я не могу тренировать еще 20 лет. Об этом говорят мои паспортные данные». Возможность переехать в Турин сейчас для него идеальный момент, чтобы быть ближе к дому и близким людям.

Что дальше?

«Челси» получит солидную компенсацию за разрыв долгосрочного контракта (более 5 млн. фунтов), а у Сарри может возникнуть целый ряд проблем в его трехгодичном пребывании в Турине. Первое, чего потребуют от Маурицио президент Андреа Аньелли, это результат любой ценой. И если в Серии А у Сарри не должно возникнуть особых трудностей со скудетто, то Лига чемпионов во многом станет для специалиста проверкой на прочность. Можно сколько угодно хвалить итальянца за победу в Лиге Европы, но в главном еврокубке дела у тренера идут не лучшим образом. Выход в одну восьмую оказался потолком амбиций, а последний раз закончился и вовсе на групповом этапе. Случись такой результат с туринцами – и последствий для Сарри не избежать.

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К тому же, специалисту порой не хватает авторитета в команде. В Лондоне по ходу сезона случались эпизоды, которые невозможно было бы представить, будь у руля «Челси» более жесткий тренер. Новичок команды, молодой вратарь Кепа отказался замениться в финале Кубка английской лиги. «Синие» в итоге проиграли «Манчестер Сити» и лишились единственной возможности зацепить за трофей в Англии. Испанцу всего 24 года. В Турине будет в разы труднее справляться с давлением со стороны Роналду, Дибалы и Манджукича. Да и подбирать игроков под себя у Сарри вряд ли получится в «Юве».

Итальянец очень прихотлив в плане принятия решений в клубе. Ему нужно контролировать весь процесс в клубе от выбора трансферных целей до собственного взгляда на развитие команды в будущем. У «бьянконери» хватает своих людей, которые влияют на клубную ситуацию. Это и Аньелли с Недведом в структуре «Юве», это и звездные футболисты на поле во главе с португальской звездой.

Вместо этого Маурицио заставят прислушиваться к «советам» по проблемным вопросам. А этого специалист не любит.

Самое важное, это отсутствие чемпионских титулов у команд итальянца. «Наполи» вечно плелся за тем же «Юве», позволяя тому выигрывать очередной титул. В Англии были «Ливерпуль», «Сити» и все остальные. А еще были худшая результативность из клубов топ шестерки АПЛ (63 гола в 38 матчах), проваливающаяся на дистанции схема 4-3-3 и разгромные зимние поражения дома от «Манчестер Сити» (0:6) и в гостях от «Уотфорда» (1:4). Если в «Ювентусе» случится подобная ситуация, времени на исправление проблем у специалиста будет немного. Таким образом, помимо очевидных преимуществ, у 60-летнего тренера будет немало и нервотрепки по возвращении в Италию. В любом случае Сарри ждет настоящий вызов. А это то, что ему давно нужно.

Текст: Анатолий Акулов

Фото: Global Look Press