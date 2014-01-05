17 подарков зимы. Что дарить футбольному болельщику

Зная о том, как сложно бывает выбрать новогодние презенты настоящему болельщику, еженедельник «Футбол» прошерстил просторы интернета и отобрал самые интересные и необычные подарки. С Новым годом!

Стоимость: 6500 рублей

Модель «хаммера» в масштабе 1:18. Тот, кто бывал в Санкт-Петербурге в дни матчей «Зенита», видел, как центральные улицы города сливаются в одну и дружно ведут на «Петровский». В такие моменты встречается всякое, в том числе дорогущие автомобили, едущие на стадион под песни Михаила Боярского и с ног до головы украшенные сине-бело-голубой символикой. Воссоздать подобное реально в домашних условиях – достаточно подарить друзьям уменьшенные копии внедорожников и устроить с ними автопробег по квартире. Межсезонье пройдет незаметно. А вот желающим ездить на настоящем «хаммере» есть смысл изучить предложения на питерских футбольных форумах. Пару лет назад там можно было найти модель Hummer H2 с «зенитовской» аэрографией. Всего за 4,6 млн рублей.

Стоимость: 1600 рублей

Украинская вышиванка. Несмотря на неудачи последних лет, киевское «Динамо» по-прежнему остается для многих главным символом Украины наряду с Майданом и группой «Океан Эльзы». В «жовто-блакитной» форме динамовцы, правда, больше не играют, да и эмблема клуба уже не напоминает о временах ранней «незалежности». Но зато любой болельщик может заказать в фан-шопе киевлян поло или футболку со стилизованной под старину вышивкой. Или даже женскую вышиванку – одну из разновидностей национальной одежды. Такие вещи были особенно актуальны во время Евро-2012, но благодаря наличию динамовского ромбика их можно использовать на матчах чемпионата Украины, а также Объединенного чемпионата, если такой вдруг состоится. Валерий Газзаев рекомендует!

Стоимость: 2600 рублей

В 1990-х годах со словом «гладиатор» ассоциировалась одна из мощнейших фанатских «фирм» красно-белых. Теперь же образ Спартака эксплуатирует сам клуб: древнеримский раб-гладиатор появлялся на внутренней стороне игровых маек, на сезонных абонементах и даже проникал на стадион – притворившись маскотом. 23-метровая статуя гладиатора, вероятно, украсит и территорию возле «Открытие Арены», которую планируют эффектно открыть в 2014 году. Появление в интернет-магазине «Спартака» шапок-шлемов вписывается в этот ряд на все сто. Тем более что рекламирующий товар Марек Сухи почти не выходит на поле и в наступающем году, возможно, начнет борьбу за свое освобождение из-под гнета.

Стоимость: 400 рублей

Шахтерская каска. В донецком клубе существует традиция: каждый год футболисты надевают такие каски и отправляются на экскурсию в шахту – там они проникаются командным духом, становятся ближе к народу и думают, как же сильно им повезло в жизни. Потом они видят свет в конце тоннеля и на радостях выигрывают Кубок УЕФА. Подобные акции практиковались еще в советские годы, когда «Шахтеру» было далеко до статуса посольства Бразилии на Украине, но с появлением в команде южноамериканцев спуск под землю стал едва ли не главным фактором мотивации. Минувшим летом, например, «горняки» сблизились с народом настолько, что презентовали на глубине новую форму и спели бразильские песни.

Стоимость: 950 рублей

Контактные линзы с мячом пригодятся всем тем, кто не хочет после очередного крупного турнира обнаружить свою фамилию в словарях английского языка. Но будьте осторожны: болельщики «Крыльев Советов» помнят, как, выступая за самарский клуб, Ян Коллер едва ли не после каждого единоборства терял вспомогательное средство и наводил «резкость» прямо во время матча. Однажды во время игры с «Локомотивом» ему даже пришлось убежать за линзой в раздевалку, чем коварные «железнодорожники» и воспользовались, забив в численном большинстве гол.

Стоимость: 2000 рублей (все вместе)

В прошлом сезоне слова «Бавария» и «чемпион» стали синонимами. С тех пор завтрак чемпиона тоже ассоциируется с мюнхенским клубом. Магазин «Баварии» предлагает вам по утрам съедать вареное яйцо в особой амуниции, напоминающее Арьена Роббена, после чего заряжаться энергией сытного сэндвича, на котором с помощью занятного приспособления можно оставлять отпечаток в виде эмблемы команды. Хосеп Гвардиола напоминает, что даже частичка «Баварии» способна сделать вас такой же непобедимой машиной.

Стоимость: 7500 рублей

Как известно, Юрген Клопп в первую очередь смотрит на человеческие качества кандидатов в «Боруссию». Но каким бы хорошим ни был потенциальный новичок, он должен хотя бы попадать по мячу, а еще лучше – по воротам. Если вы выходите на поле «Вестфаленштадиона» в желто-черной футболке, вам нужно уметь бить так, чтобыМануэль Нойер выручить уже не смог. Для этого в фан-шопе дортмундцев продаются специальные ворота, где обозначены все слабые места баварского голкипера. Как только четыре ваших удара достигнут четырех целей – сразу звоните Клоппу и просите контракт. Заодно и Роберт Левандовски сможет уйти со спокойной душой.

Стоимость: 800 рублей

Понятно, что самые ценные подарки из «Милана» – это манишки, которые никак не научится надевать Марио Балотелли. Но те хранятся на складах «россонери» и продаваться будут только со временем, на серьезных аукционах и за огромные деньги. Пока же итальянцы предлагают нам кое-что другое. Например, не тратиться на жетоны и играть в аэрохоккей дома. Для этого они создали свою именную игру, отличающуюся от привычной лишь размерами. Суть осталась точно такой же. Кстати, вы можете перекрасить вторую «клюшку» в цвета «Интера» и устроить свое миланское дерби.

Стоимость: 7500 рублей

Каждый болельщик должен помнить историю своего клуба. Особенно если это болельщик «Спартака». В красно-белом фан-шопе вспомнили, какими мячами играли почти семьдесят лет назад, и создали точные копии с эффектом естественного старения. При желании сувенир можно сделать еще старше, стерев все надписи и нанеся еще ряд повреждений. После чего ходить и рассказывать, что обладаете мячом, которым огорчал соперников еще Игорь Нетто. Впрочем, вы тоже можете переместиться во времени, забить где-нибудь гол и заснять это все в черно-белых ретроцветах.

Стоимость: 270 рублей

Фрэнка Лэмпарда любят все: на него равняются молодые футболисты, им восхищаются его партнеры, про него пишут книги. Причем книги детские! Полузащитник «Челси» стал главным героем целой серии детских книжек о приключениях школьника Фрэнки, его друзей и собаки Макса – они сражаются со злодеями, извлекают ценные жизненные уроки и, конечно, играют в футбол. Серия на данный момент состоит из трех книжек, действие которых происходит на Диком Западе, на пиратском корабле и в Риме.

Стоимость: 150 рублей

Слово не воробей, говорят нам с детства, хотя ничто не воробей, кроме воробья. В российском футболе за словами принято следить особенно пристально. «Футболистам «Спартака» могу пожелать одного: надо уметь не только побеждать, но и проигрывать. И не надо быть свиньями на поле»,–произнес как-то Василий Березуцкий в интервью программе «Большой спорт». И вскоре получил от КДК щедрый ответ: дисквалификация до конца сезона. Выдыхайте, условно. Хотя в ЦСКА, похоже, отвращение к «свинству» воспитывают с раннего детства.

Стоимость: 1900 рублей

Сэру Алексу Фергюсону пришлось потратить несколько лет и оказаться на грани увольнения, чтобы построить «Манчестер Юнайтед», каким мы его знаем сейчас. Если вы, как и Жозе Моуринью, так и не получили приглашения стать преемником великого тренера, не отчаивайтесь. Клуб выпустил специальную версию известной настольной игры в жанре экономической стратегии. Не выходя из дома, можно побывать в шкуре Дэвида Мойеса и осуществить несостоявшийся план Романа Абрамовича, который перед «Челси» пытался купить именно «Юнайтед». И даже миллиардером быть не нужно, хватит пары тысяч рублей.

Стоимость: 10 000 рублей

За 16 лет профессиональной карьеры Стивен Джеррард стал легендой «Ливерпуля», выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Англии, но никогда не держал в руках кубок чемпионов английской Премьер-лиги. Болельщики «Арсенала» до сих пор обижены, что Робин ван Перси сбежал в «Манчестер Юнайтед» ради этого трофея. Подарили бы ему копию – глядишь, и успокоился бы. Чтобы поднять над головой чемпионский кубок или «салатницу» Бундеслиги, сейчас даже не нужно пахать на тренировках и выходить на поле. Любой желающий может купить себе точную копию «чашки» на вечное хранение.

Стоимость: 2036 рублей

Каталонская арена «Камп Ноу»–самая вместительная в Европе, собирающая в день аншлага жуткие для соперников 99 354 болельщика. На этом пятизвездочном стадионе располагаются офис «Барселоны» и самый посещаемый музей Каталонии, посвященный «сине-гранатовому» клубу. Махину возвели за четыре года, причем сроки увеличились вследствие непредвиденных изменений в почве. Вряд ли вам потребуется больше, чтобы собрать личную футбольную мини-арену. Существуют разные стадионы-пазлы: «Альянц Арена», «Стэмфорд Бридж». Может быть, строителям нового стадиона для «Зенита» стоит сначала собрать его уменьшенную версию, попрактиковаться?

Стоимость: 600 рублей

Долгие годы «Локомотив» потратил на то, чтобы перестать быть середняком и войти в элитный пул отечественных клубов. Но за небольшой срок клуб вернулся к тому, с чего начинал. И вот спустя семь лет «Локомотив» снова борется за медали. С «железнодорожников» сошло семь потов, прежде чем появился результат. Для тренировок в условиях повышенной температуры клуб выпустил специальную форму из войлока.

Стоимость: 200 рублей

Ни один уважающий себя болельщик не наденет на Новый год маску зайчика, лисички и, не дай бог, петушка. А вот побегать вокруг елочки с лицом Петра Чеха – очень даже прикольно. «Челси» на выбор предлагает своим поклонникам сразу несколько таких масок: кроме любимого фанатами «танкиста» можно приобрести «лицо» Азара, Лэмпарда, Торреса и Терри. А чтобы поразить Деда Мороза и забрать все его подарки, обязательно сыграйте сценку с друзьями. Например, как могла бы выглядеть установка тренерского штаба «Челси» на новогоднюю ночь. Тут вам не обойтись без маски Особенного. При виде Жозе Моуринью салаты на столе сами выстроятся по схеме 4+2+3+1.

Глеб Чернявский Корреспондент еженедельника «Футбол» 2010-2015 гг.