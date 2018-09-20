Юрий Газинский: «От матча с Хорватией осталась горечь. Он закончился не так, как должен был»

Он вошел во все справочники, забив первый гол ЧМ-2018. Он стал капитаном сборной России на матч с Чехией. А еще он здорово предсказывает спортивные результаты. Еженедельник «Футбол» встретился с Юрием Газинским, чтобы услышать историю игрока, в которого до чемпионата мира верили только болельщики «Краснодара», а теперь знает вся страна.

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Слезы и вещие сны

— Вы — автор первого гола на Арене «Краснодра» и первого гола ЧМ-2018. Какой исторический гол следующий?

— Кажется, это самый теперь любимый вопрос ко мне. Но мне бы хотелось теперь забивать не только первые исторические голы, но и вторые и третьи. Приятно попадать в историю, но забивать хочется чаще.

— Как-то тот гол на ЧМ-2018 изменил вашу жизнь?

— Не гол — весь турнир. Это реально история нашей страны — домашний чемпионат мира. И эту историю делали мы. Сыграли то неплохо, хотя хотелось большего.

— Вы же наверняка слышали разговоры за спиной типа «зачем сборной на ЧМ Газинский?» Как реагировали?

— Конечно слышал. В футболе ты всегда живешь в окружении болельщиков: кто-то видит на этом месте одного, другие — второго. Это их мнение, они имеют на него право. А я для себя решил так: у меня есть шанс, я должен сделать все, чтобы им воспользовался. Сначала у меня была задача попасть в расширенный список, потом окончательную заявку. Я как узнал, что в составе? Кто-то из ребят написал «Поздравляю!», и я даже не понял с чем. Это уже потом открыл новости — там 23 фамилии.

— Что думает человек, когда выходит на матч открытия ЧМ в «Лужниках»? Про историчность момента? Про соперника? Или про то, как бы не …

— Да про все думаешь. Когда я садился в автобус ехать на первую игру, надел наушники, включил музыку, и как на меня накатило осознание того, что происходит. Это же чемпионат мира! Матч открытия! Ты же в детстве мечтал об этом, может и не думал что сбудется — а тут вот они, твои мечты исполняются прямо сейчас! Это было очень пронзительное чувство.

— Вы говорили, что даже плакали тогда.

— На тот момент это были самые сильные эмоции, которые я испытывал в футболе. А через два часа еще был гол — тоже взрыв. А тогда были слезы счастья.

— Еще вы рассказывали, что перед матчем с Саудовской Аравией вам приснилось, что вы крупно победите 4:0. Перед серией пенальти с Испанией «была чуйка», что Акинфеев выручит. Вас еще букмекеры не включили в черный список людей, от которых не принимают ставки?

— Ха! Экстрасенс Юрий? Звучит! На самом деле мне действительно приснился такой сон. Просто, когда ложишься спать и о чем-то много думаешь, оно может тебе приснится, а мы хотели этой победы, мы думали о ней, не удивительно, что это отразилось. Вот только со счетом чуть ошибся. А с Игорем у меня действительно была чуйка. Была какая-то уверенность, что все закончится очень хорошо. Вообще, если у человека есть предчувствие, и оно работает часто, надо ему доверять. Я давно научился. Помню, Вторая лига, зона «Восток», играли с «Океаном» из Находки, а на этот матч приехал тренер из «Луча» смотреть на нас. Я тогда прямо уверен был, что забью. Забил.

— Может, сейчас попробуем? Сколько будет стоить доллар 15 декабря 2018 года?

— А сейчас он сколько? Нет, так не работает. Сон должен быть. Вот давайте договоримся, как только мне приснится например доллар — 100 рублей, я вам тут же звоню и предупреждаю.

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Мама

— Известно, что в футбол вас отвела мама. Вы не спрашивали у нее, о что она испытывала, когда ее сын забивал на чемпионате мира?

— Нет, но я и так знаю — гордость. Это же не я добился того, что у меня сейчас есть. Мы вместе с ней этого добились, вместе прошли большой путь. Это же она в прямом смысле взяла меня за руку и отвела в секцию, мама же видела, что когда мы входим на улицу, я не пропускаю ни одну коробку, где играют в футбол. И дома у нас всегда было какое-то неимоверное количества мячей. И мама меня водила буквально везде, где можно было хотя бы пнуть мяч. Но пришлось ждать, когда мне исполнится 6 лет, чтобы куда-то взяли.

— Сколько раз вы хотели уйти из футбола?

— По настоящему? Один. Лет 13-14 мне было. Был детский турнир, и меня на него не взяли. Я ходил и не понимал: почему их берут, а меня нет?! Детская обида, и желание сделать назло — раз так, я вообще уйду! И перестал ходить на тренировки. А тут школьный турнир, мы играем шесть на шесть, а на соседнем поле тренируется моя команда. И тренер мне: «Ну что, Серый, долго еще будешь обижаться? Старшие ребята подошли: «Что ты за цирк тут устраиваешь?». Тренер еще сделал контрольный звонок маме, и она мне окончательно мозги поставила на место. А я вообще тогда больше всего в жизни боялся расстроить маму. Она же мне была и за маму и за папу. Когда мне было шесть лет, отца она выгнала – он злоупотреблял спиртным, и я даже не помню, чтобы он потом хотя бы позвонил, никаких алиментов, никакого интереса. Так что мама нас с сестрой тянула сама, и не плохо тянула: я занимался футболом, сестра – ходила в музыкальную школу.

— Родной ваш город Комсомольск-на-Амуре – не европейская столица. Подъезды, дворы… Был момент, когда могли свернуть в сторону?

— Пятый класс это был. Да, действительно, дворы, стрелки, романтика для ребенка. И я стал из дома таскать тушенку, чай, какие-то еще продукты, мне ребята во дворе говорили – принесешь, мы тебе велосипед подарим. Все это мама начала замечать, ей еще классный руководитель сказала, что Юра стал двигаться не в том направлении. И тогда мама взяла это все под контроль. Она решила – если ребенку так нужен велосипед, что он готов ради него что-то таскать, может лучше ему его купить? И я с тех пор не помню, чтобы я в чем-то нуждался. Понятно, что не любая прихоть исполнялась, но мама делал все, чтобы я чувствовал себя счастливым. Да, у меня компьютер появился далеко не у самого первого в классе, но он же появился! Только потом я стал понимать, что мама отказалась от чего-то сама, чтобы я мог играть в то, о чем ребята в школе разговаривали постоянно.

— Без всяких условий? Год без троек, например?

— Ее больше на тот момент волновало, чтобы у меня не было плохих компаний, чтобы не курил, спиртное не пробовал, вот ее было главное стремление.

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Смолов и «Краснодар»

— Сразу после ЧМ-2018 было ощущение, что сборная России сделала неимоверно важное дело, было ощущение счастья и гордости. А сейчас, примешивается и горечь сожаления – всего один-два удара с пенальти нас отделяли от полуфинала. У вас эта горечь есть?

— В нас верить стали – это главное. Вот за это гордость. А неудовлетворение… Нет, оно не от чемпионата мира, оно от конкретной игры с Хорватией. Мы сражались, мы отыгрались на последних минутах! Ну не должны были мы отпускать такой матч! Я до последнего удара верил, что удача будет с нами. Вот от этого матча осталась горечь, от того, что он закончился не так, как должен был.

— Смолова полстраны называли после серии с Хорватией пижоном. А в «Краснодаре»?

— Я думаю, после чемпионата он уехал и отключил телефон. Я бы точно сделал именно так, потому что каждому не объяснишь, что ты хотел сделать и как ты хотел сделать. В клубе же его поддерживали. Все понимали, у него сейчас не лучшее время, ему сейчас нужна эта поддержка, и уж точно никакого осуждения не было.

— Как он уходил из «Краснодара»? Проставился?

— Как ушел? Быстро! У нас выходные были, он такой: «Я – в Москву». Ок, говорю, через пару дней встретимся. А встретились только когда он за вещами возвращался: обнялись пожелали удачи друг другу. А на счет проставился… Когда Федя стал капитаном, он собрал команду, и это было очень нужно и очень приятно. Мы потом и «Уфу» на эмоциях обыграли, а для него капитанская повязка тоже многое значила. Так что сейчас на счет «не проставился» мы ему не предъявляем.

— За последние несколько месяцев «Краснодар» очень изменился: новый, неизвестный широкому кругу тренер, ушел Смолов, Гранквист, Жоазиньо… Что у вас там вообще происходит? Как эти изменения чувствуются изнутри?

— Трансферы Смолова и Гранквиста – это не решения клуба. У Андреаса семейные проблемы были, у него вторая дочка родилась, он поехал домой доигрывать. Потеря? Да. Как и Федя. Но он поехал за Лигой чемпионов, его амбиции тоже можно понять. Но что теперь, нам клуб закрыть? Сняться с чемпионата? Будем играть, а сезон все расставит по своим местам.

— По каким? У вас в «Краснодаре» какая задача на сезон?

— Максимальная. Ну не существует футболистов, которые скажут себе: моя цель – шестое место и не выше. Нет таких игроков, или я с ними не знаком.

— А какое? Первое?

— А почему нет-то? Надо думать о максимуме. Сложно? Да. Но мы тоже хотим играть в Лиге чемпионов.

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Галицкий и Мусаев

— Когда вам объявили, что Мурад Мусаев будет новым главным тренером «Краснодара», сколько человек спросило: «Кто это?»

— Ни одного не было. Мы часто играем с дублем, мы знаем, кто с ним работал. Вы смотрели на их результаты? Вы видели, что молодежка «Краснодара» выиграла свой чемпионат? Президент клуба решил так, мы все отнеслись с уважением к назначению, приняли как должное. Когда Мурад Олегович пришел, не было такого, что бы кто-то смотрел на него свысока, типа кто это? Мы наоборот старались его поддержать.

— Мурад Мусаев – какой он человек, и какой тренер?

— Максималист. Но ему важен и результат и качество игры. Очень много общается с футболистами, он знает историю каждого из нас. К примеру, мы с ним разговариваем, и он постоянно спрашивает про меня: а правда, что у тебя было так? А правда, что было такое? Мне это нравится, я из своей жизни секретов не делаю.

— Смолов рассказывал, что на каждой тренировке стоят камеры, по которым Галицкий смотрит за занятиями. Как вы к этому относитесь? Но можно подойти к камере, помахать, передать привет, попросить о прибавке к контракту?

— Тренировки везде снимают, нормальная практика. А передают ли в реальном времени в кабинет к Сергею Николаевичу – я правда не знаю. Но я уточню, если что привет передам.

— Если серьезно, насколько часто вы общаетесь с Галицким? У вас есть понимание, зачем это все ему – команда, стадион, парк?

— Любит человек футбол, любит свой город, есть возможность что-то значимое для него сделать – почему нет? И есть мечта – 11 воспитанников в основном составе. Мне кажется, это достойно уважения.

— В Лиге Европы у вас «Севилья», «Стандарт» и команда из Турции, чтобы произнести имя которой нужно несколько занятий с логопедом. Довольны жребием?

— Испания просто преследует нас! Следят они что ли за нами? Третий год подряд команда из Примеры. А с ними тяжело, у всех у них мяч на контроле, техничные, скоростные. «Севилья» сколько уже Лигу Европы выигрывала? Ну одну Испанию на чемпионате мира мы же прошли.

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Торт и «Модный приговор»

— История с «Заслуженными мастерами спорта», которых вам дали после ЧМ. Как вы реагировали на весь этот шум?

— Что об этом говорить? Встаньте на наше место, посмотрите на всю историю нашими глазами. Что нам, футболистам, надо было сделать? Встать и сказать, нам не нужен этот значок? Но мне, например, нужен, потому что это честь.

— И какие впечатления остались от вручения?

— Я первый раз пересек ворота Кремля – уже для меня событие. Потом приглашает первый человек страны, жмет руку – тоже волнительно.

— Вы же с супругой были. Это правда, она работает в программе «Модный приговор» на Первом канале?

— Работала стилистом. Сейчас уже нет.

— И сколько раз вас туда приглашали?

— Ха, считаете, мне необходимо? Нет уж, я лучше дома у супруги спрошу совета. Но если мне что-то уж понравилось, я точно это куплю. Не знаю, буду ли носить, но приобрести мне это не помешает никто.

— Это же благодаря жене вы оказались в свое время в московском «Торпедо»?

— Она стала решающим фактором. У меня было несколько других предложений по первой лиге, и, возможно, более полезных для продвижения карьеры, с финансовой точки зрения. Но Саша училась в Москве и я сделал выбор в пользу «Торпедо». Наши отношения тогда были не такими прочными, была вторая волна – первая начала еще в Комсомольске, но затихла, когда Саша поехала в Москву учится, а я во Владивосток играть. Мы расстались. Но видимо судьба все-таки существует, если опять сошлись. Для ее карьеры, кстати, переезд в Краснодар был не очень полезен. Они просила время, чтобы ездить на «Модный приговор», ей важно было делать имя, мне это не нравилось, мы ссорились. Но через год она переехала полностью в Краснодар.

— В инстаграме у вас есть снимок с тортом в виде кубка мира. Что это?

— Это мой день рождения, супруга решила сделать такой подарок. Ну что ж, если настоящий Кубок мира не удалось пока взять в руки, пришлось пробовать такой. Но давайте считать это репетицией.

— По вашим интервью кажется, что вы достаточно много читаете спортивную прессу.

— Я когда в первой лиге играл, вообще все читал про Премьер-лигу. Как там? Что там? Будет у меня когда шанс проявить себя? Но перед ЧМ-2018 я вообще прекратил читать прессу. Начинал, тут же закрывал – и думал, зачем мне это, зачем опять всю эту грязь про нас я буду листать?

— Знаете, что болельщики сейчас боятся больше всего? Что та неравнодушная сборная, что влюбила себя на ЧМ-2018, исчезнет. Вы можете сказать, почему этого не будет?

— А вы думаете нам самим не нравилось, то чувство, что у нас было на чемпионате мира? Да, мы задрали планку новых ожиданий, да, теперь от нас будут ждать еще большего, и мы прекрасно это понимаем. Но нам самим тоже хочется этого большего.

— Но вы совсем недавно играли в 1/4 финала ЧМ, а сейчас Лига наций, игры с Турцией и Швецией.

— Но сборная то та же, и флаг тот же и гимн, и болельщики и страна. Здесь то ничего не изменилось.

— Что вам нужно сделать в футболе, чтобы перебить эмоции от ЧМ-2018?

— Выиграть следующий. Почему вы улыбаетесь? Я серьезно.

Текст: Мурад Латипов

Фото: Сергей Дроняев, инстаграм Юрий Газинского