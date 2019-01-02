Хит-парад: Чалов, Ковальчук, Джикия, Дзюба и все-все-все. 12 лучших интервью еженедельника «Футбол. Хоккей» в 2018 году

2018-й был богат на события: Олимпиада, Матч всех звезд, чемпионат мира, Лига наций… Корреспонденты еженедельника «Футбол. Хоккей» путешествовали по России и Европе, искали интересные темы для репортажей, встречались с интересными людьми. Более 60 интервью появилось на сайте ftbl.ru.

Мы выбрали лучшее из лучшего, составив настоящий хит-парад: по одному интервью за каждый месяц! Вас ждет отличное новогоднее чтиво!

Январь

Федор Чалов: «Когда получил СМС: «Завтра у тебя тренировка с основой», понял, что все не зря»

— Самый необычный прикол, участником которого ты становился в ЦСКА?

— … ночью натягивали на человека скатерть, будили с криком: «Просыпайся, потолок падает» – и тот был просто в панике.

Февраль

Андрей Талалаев: «Теперь я игроков предупреждаю сразу: за финансы отвечать не могу»

— Находились коллеги, которые сомневались в будущем Федора Смолова?

— Конечно. Многие в нем качеств большого мастера не видели. Тех, кто просто сомневался, что Федор на высоком уровне так заиграет, было еще больше. Александр Бородюк, например. Он мне по этому поводу даже бутылку шампанского проспорил. Хватало специалистов, которые и в перспективы Кокорина не верили.

— Будь у вас возможность взять лишь одного, кого выберете – Кокорина или Смолова?

— Федю, конечно! Однозначно. Вот вы спросили, а мне вспомнился эпизод со Смоловым из матча юношеского чемпионата Европы. Ему сильно рассекли голову – быстро увели с поля, повезли в больницу зашивать. Смотрелась травма жутковато. Наложили 12 швов, а через день он вышел на следующий матч и постоянно шел в верховую борьбу! Если же сравнивать их с Кокориным, то при явных сильных качествах у обоих у Смолова превосходство в антропометрии: он выше, атлетичнее сложен, эластичнее.

Март

Себастьян Скиллачи: «Месси можно остановить ударом по ногам, но даже это будет трудно»

— Сильнейший игрок, против которого приходилось играть?

— Дидье Дрогба. Иногда просто терялся, когда действовал против него. Дрогба постоянно бегает, никогда не знаешь, куда повернет. Столько нервов на него потратил. Он еще любил забивать «Арсеналу». В Англии в мое время было много сильных нападающих: Карлос Тевес, Уэйн Руни…

— Таких футболистов можно остановить только фолом. Да мы и сами знаем, что английская лига самая жесткая в мире…

— (Перебивает.) О да. Ты мог приехать даже к худшей команде, но даже там получить по ногам так, что мало не покажется. Условно: к нам приехал «Ньюкасл», ты вроде сильнее их, а против тебя так будут играть, что… уфф! Я, когда из Испании приехал в «Арсенал», после первого матча подумал: «Обалдеть, как тут жестко!» Самое интересное заключается в том, что нельзя выделить самого грубого игрока: в АПЛ все сходят с ума. После Англии я даже полюбил силовую борьбу.

— Мне кажется, я знаю игрока, которого вы бы с радостью срубили, – это Златан Ибрагимович.

— Была история. Я назвал его дерьмом, сказал, что не уважаю, все такое. У меня были на это причины. В матче «Бастия» — «ПСЖ» он действовал подло, за это я и разозлился на него…

Апрель

Сергей Семак: «У меня нет договоренностей с «Зенитом»

— Тренерская база у вас – это что? У вас же есть определенная итальянская история, португальская…

— Какие-то элементы — конечно. Те, что мне нравились у того же Спаллетти, Виллаш-Боаша, у Мирчи Луческу…

— Что именно?

— Не спрашивайте, все равно не скажу. А к тому же и Спаллетти, и Мирча Луческу, и тот же Боаш – они все меняются. Потому что футбол меняется. И они вынуждены придумывать другие элементы исходя из того, будет это работать или не работать. Сколько раньше команд в три центральных защитника играли? А потом – бум, перешли! Сейчас опять отходят. Потому что должен быть баланс между атакой и обороной. И тебе к тому же схемы диктует тот набор исполнителей, которые у тебя есть в команде.

— Лучший тренер в игроцкой карьере Семака?

— Сложно выделить. Если говорить о революции в футболе, для меня это приход Долматова. Большое впечатление на меня поизвел тот же Артур Жорже. Прежде всего в отношении к футболистам. У нас же Советский Союз был раньше — равняйся, смирно. А тут пришел тренер, который не стесняется и слезу пустить. Когда его уволили, он пришел – и у него слезы на глазах. И я восхищался его человеческими качествами, для меня лично это работает… А Валерий Георгиевич Газзаев сколько сделал и для команды, и для футбола? Скольких игроков он воспитал, через его руки прошло столько футболистов, начиная с молодежной сборной!.. Они потом выросли и принесли пользу всему российскому футболу. И тот же Слуцкий, который попал в «Москву»… Работа с Курбаном Бекиевичем, естественно. В сборной России сколько штучных тренеров было.

Май

Юрий Баскаков: «Все, чего я добился, – благодаря ЦСКА. Воспитали меня там»

— На «Петровском» в 2000 году возмущенный вашим решением Юрий Морозов требовал от вас что-то отцу передать.

— Да, «Зенит» принимал «Сатурн», закончили 1:1. Юрий Андреевич разозлился из-за пенальти в ворота «Зенита». На фланге сбили Алексея Катульского, а мы не заметили. Пошла передача в штрафную хозяев, нарушение правил – пенальти был верный. Максим Бузникин реализовал. Но этого бы не случилось, останови мы игру после фола на Катульском.

— Так что вам сказал Морозов?

— После матча в подтрибунном помещении подошел: «Передай папе, что у него сын — сучонок вырос». (Смеется.) Помирились мы с Юрием Андреевичем спустя год с небольшим. Я судил матч в Калуге. Там «Зенит» на Кубок у местного «Локомотива» 3:0 выиграл — Гена Попович все три мяча забил. Морозов после финального свистка подошел, пожал руку: «Извини, тогда погорячился».

Июнь

Роман Зобнин: «Я тоже думаю о карьере в Европе. Но для этого надо проявить себя на чемпионате мира»

— Многие футболисты часто подмечают, что ради команды готовы сыграть любую роль на поле, но не каждому из них приходится идти на такие жертвы. Вас же многие привыкли видеть в качестве универсального солдата. Уже свыклись с подобной ролью?

— Да привык уже к этому на самом деле. Мне без разницы, на какой позиции играть. Когда тренер сообщил мне о подобном решении в первый раз, я воспринял это совершенно спокойно. Начал сразу думать о том, как лучше проявить себя на неродной позиции, куда перемещаться, как действовать. Но, слава богу, быстро привык к этому и никаких особых проблем не испытал.

— Болельщики часто отмечают вашу скромность и трудолюбие. Вы всегда были таким? Никогда не были заводилой или хулиганом?

— Нет, я всегда был таким. Хулиганство – это не мое вообще. Я всегда был спокойным и обдумывал каждое свое действие.

Июль

Игорь Корнеев: «Хиддинк пришел к игрокам с планом, где был расписан каждый день до финала Евро-2008. Он не собирался домой раньше»

— В какой момент и чем вас удивил Хиддинк?

— Он меня никогда и не переставал удивлять, один из моментов — это опять же психология. На собрание до первой игры он пришел с планом до конца чемпионата. Каждый день был расписан: тренировка, подъем, и так до конца — до финала! Он никуда не собирался и хотел играть в финале. Я не думаю, что ребята раньше ощущали что-то подобное с каким-либо тренером.

— Жирков рассказывал, что поначалу смеялись над такими заявлениями Гуса.

— Мы до начала подготовки с ребятами проговорили то, чего мы хотим от них добиться. Чтобы у них была возможность сделать больше футбольных действий и меньше пауз между действиями. Не знаю, помнят ли это игроки, но мы очень хорошо помним. В один прекрасный день на тренировке сразу начали лететь искры. Мы поняли, что если сейчас не остановим тренировку, то они просто убьют друг друга. То есть были стыки на грани перелома ног. Мы знали, почему это происходит, а они – нет. Потому что благодаря той работе, что мы сделали, они стали быстрее, но сами не понимали этого. Это чисто физический момент. Поэтому мы прекратили подготовку и спросили: «Ребят, что сейчас происходит?» Они не могли объяснить. Мы сказали, что это то, о чем говорили две недели назад: «Так что поберегите себя и начинайте думать быстрее на один шаг или на два, иначе вы поубиваете друг друга».

Август

Илья Ковальчук: «Думаю, что «Спартак» и «Зенит» встретятся в финале Лиги Европы – 100%»

— Сколько раз вы пересматривали хайлайты победного финала в Квебеке в 2008 году?

— Поначалу много раз. Сейчас, когда в ютубе ковыряюсь, иногда выскакивает. Всегда приятно вспомнить, особенно с комментариями Сергея Наильевича (Гимаева – Ред.), царствие ему небесное.

— Десять лет спустя вы взяли «золото» на Олимпиаде. Фраза, которая наилучше описывает ваши эмоции после победной шайбы Капризова: «Да, мы чемпионы!» или «Слава богу, мы это сделали»?

— «Да, мы чемпионы!» — однозначно. Ну, хотя и «Слава богу» тоже было.

— А победный финал Олимпиады пересматривать?

— Да, конечно. И момент своего промаха в овертайме тоже пересматривал. И победный гол Капризова, и шайбу Гуся (Никиты Гусева – Ред.). Это исторический матч, который останется в памяти, нашей и болельщиков, всей страны в целом.

Сентябрь

Антониу Эдер: «Все должны видеть свет в конце тоннеля. Фанаты «Локомотива» — тоже»

— Квинси Промес, когда забивает голы, показывает рукой маску. Это не просто празднование забитого мяча, а еще и торговый знак его компании. И мы думали, что ваша белая перчатка, которую вы надеваете на руку после голов, тоже станет каким-то символом бизнеса.

— Нет-нет! Это абсолютно никакого отношения к бизнесу не имеет. Могу сказать, что маску легче показать, чем перчатку, которую надо еще надеть.

— Неудобно?

— Так ведь необходимо все сделать быстро: достать из гетры, потом надеть и показать.

— Такое празднование — для себя или для людей?

— Это знак моей мотивации.

— Перчатка фокусника, волшебство?

— Не совсем.

— Перчатка, брошенная в лицо соперника?

— Близко. Это символ. Есть цель, и я ее добился: забил мяч, показал перчатку — веха пройдена. Ставлю знак: «Исполнено». Допустим, если кто-то во мне сомневался, думал, что я сдался, – я достаю перчатку и показываю, что на коне, ведь это перчатка наездника. Миссия выполнена. И я двигаюсь дальше.

Октябрь

Себастьян Дриусси: «У меня теперь есть доверие тренера. При Манчини такого не было»

— Вы ведь могли летом перейти в «Сампдорию».

— Да. Клуб приглашал меня в аренду, и я этот вариант всерьез рассматривал. Но все-таки решил остаться в «Зените». И случилось это задолго до закрытия трансферного окна.

— Что заставило вас передумать уезжать из Петербурга?

— Несколько причин. Для меня важно принести пользу именно «Зениту». Отблагодарить клуб за доверие, за хорошее отношение и готовность помочь в любой ситуации. Хочу доказать, что «Зенит» поступил правильно, пригласив меня сюда в прошлом году. А вторая причина – семейная. Моя жена в августе готовилась рожать.

— Как назвали дочку?

— Франческа. Имя выбрали заранее. Еще за пару недель до рождения знали, что так назовем.

Ноябрь

Георгий Джикия: «Все, кому небезразличен «Спартак», должны делать все возможное, чтобы быстрее пришел результат»

— Главное, чему вас научил Каррера?

— Верить в себя, в свои силы. Банально, да? Но от этого слова не становятся неправдой. До «Спартака» у меня не было игр с топовыми командами. Я не знал, что такое Лига чемпионов, Лига Европы, что такое драка за чемпионство. И когда на таком уровне я выходил на свои первые матчи, единственный, кто мне мог что-то сказать, – это Массимо. Он подбирал такие слова, которые действительно откладывались в голове, и научил меня тому, что не стоит бояться.

— Он вас зажигал? Или, наоборот, успокаивал?

— Зажигал. Потому что я никогда особо не психовал. Первые игры, безусловно, были волнительными, но я не терял голову. Но так получилось, что в «Спартаке» у меня получился удачный старт: стали чемпионами, выиграли Суперкубок – и я понял, что я в своей тарелке и не было поводов волноваться. Тем более к тому времени я и за сборную уже выступал. Так что скорее Каррера меня зажигал.

Декабрь

Артем Дзюба: «Никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет»

— А как появился жест с поднесением ладони к голове, которым теперь отмечаете свои голы?

— Началось все в матче против Саудовской Аравии. Я же тогда остался в запасе. Но, выйдя на замену, забил в первой же своей атаке. Тогда эмоции меня и накрыли! Побежал к тренерской скамейке, размахивая руками, показал на поле и прокричал: «Станислав Саламович, я же здесь, здесь должен быть, а не на скамейке!». А Черчесов на меня смотрит и вдруг отдает честь.

— После гола Египту вы сделали то же самое.

— Это я продумывал заранее. Решил, что если получится забить, надо сделать что­то необычное. Но что? Подумал, что нестись к скамейке будет банально. Поэтому, когда все­таки забил, побежал к центральной линии, и тут осенило: надо же отдать честь! С тех пор и пошло. И превратилось уже в естественный атрибут празднования гола.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею