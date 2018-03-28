Вячеслав Караваев: «Шансы выступить на чемпионате мира остаются. Моя задача – эти шансы увеличить»

Полтора года назад защитник Вячеслав Караваев покинул родной ЦСКА, отправившись в европейское путешествие с полноценным контрактом. Тогда же он озвучил свою цель – «Челси». За это время в карьере Вячеслава произошло многое: признание лучшим игроком прошлого сезона в «Спарте», а сразу после смены тренера — скамейка запасных. Интерес «Локомотива» и «Динамо», первый вызов в национальную сборную России. Переход на флажке трансферного окна в голландский «Витесс» — новый для Караваева вызов.

Языки, Арнем, Амстердам

За три с половиной года в Чехии я достаточно хорошо выучил чешский, привык к этому языку. Но перестраиваться в Голландии не пришлось. Когда переходил в «Дуклу» — мою первую европейскую команду, тогда мне было намного сложнее. Чешского я не знал, английским владел слабовато, поэтому пришлось за язык браться серьезно.

— Вам всего 22 года, но «Витесс» для вас — уже пятый клуб. Какой переход был самым сложным?

— В «Спарту». Летом 2016-го я впервые ушел из ЦСКА не в аренду, а на правах полноценного трансфера. Было ощущение, что это самый значимый поворот в карьере. За спиной остались армейская школа, молодежный состав, дебют на профессиональном уровне. Все это я прошел в ЦСКА. Поэтому, соглашаясь на предложение «Спарты» о выкупе, понимал, что иду на серьезный шаг.

— Переход в голландский клуб восприняли спокойней?

— Да. Психологически было уже легче.

— Что бросилось в глаза после приезда в Голландию?

— Изменения заметил только футбольные. Сам я сыграл пока лишь в нескольких матчах. Но обратил внимание, что игра здесь более техничная и скоростная, чем в Чехии. Эти выводы я сделал не только по собственным ощущениям на поле, но и понаблюдав за трансляциями. Ставка на открытый атакующий футбол – это про Голландию.

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— Вне поля она от Чехии отличается?

— Бытовых изменений не заметил. По крайней мере, пока не возникало ощущений, что мне каких-то привычных вещей не хватает. Все примерно так же.

— Где живете?

— В десяти минутах езды от Арнема и нашей базы. Клуб квартиру предоставил. Забота и профессионализм руководства здесь на высшем уровне: быстро все объяснили, показали апартаменты. Сделали все, чтобы я с первого же дня чувствовал себя комфортно.

— Языковой контраст ощутили?

— Да, но небольшой. За три с половиной года в Чехии я достаточно хорошо выучил чешский, привык к этому языку. Но перестраиваться в Голландии не пришлось. Когда переходил в «Дуклу» — мою первую европейскую команду, тогда мне было намного сложнее. Чешского я не знал, английским владел слабовато, поэтому пришлось за язык браться серьезно. Сейчас же – никаких сложностей, здесь на английском говорят везде: в команде, на тренировках, на улицах. Придешь в магазин – все говорят по-английски. Голландский учить необязательно.

— И не будете?

— Ну… не знаю. Возможно, выучу для себя. Дополнительный язык никогда не помешает. Не исключаю, что возьмусь и за голландский.

— Кто в «Витессе» входит в круг вашего общения?

— В команде атмосфера вообще очень позитивная: все ребята идут на контакт. Но больше общаюсь с двумя партнерами. С Тимом Матавжем мы соседи. А грузин Гурам Кашия – капитан и ветеран «Витесса» играет здесь уже восемь лет. Даже по-русски говорит немного, хоть многое уже и забыл. С моей помощью вспоминает.

— Друзья, родственники уже приезжали?

— Пока нет. Но собираются. Только девушка приезжает, когда ей график учебы позволяет. Родители и друзья планируют. Думаю, приедут, и не раз.

— Какая главная достопримечательность Арнема?

— Ой, затрудняюсь что-то особо выделить. Город же маленький. Каких-то знаковых достопримечательностей здесь, по-моему, и нет. Наверное, музеи, но я еще не все посмотрел. Даже в Амстердаме пока ничего особенного не разглядел.

— Говорят, Амстердам на Санкт-Петербург похож.

— Я в Петербурге давно уже был. Но, думаю, это сходство надумано. Чем Амстердам с Питером могут быть похожи? Каналы, воды много – это да. Мосты? В Амстердаме они маленькие, а в Петербурге нормальные, большие, еще и разводные. Нет-нет, эти города нельзя сравнивать. Питер – совсем другой масштаб.

Голландский стиль

Основное отличие от чешского чемпионата – тут футбол техничнее, больше направлен на атаку, многие игроки смело идут в обводку и владеют обыгрышем один в один.

— Справки о «Витессе» наводили?

— Глубоко тему не копал. Спрашивал, конечно, о клубе у агентов и знакомых футболистов, к тому же летом «Спарта» играла с «Витессом» товарищеский матч. Я заранее знал, что это нормальный средний европейский клуб.

— В чем главное отличие голландского футбола?

— Пока могу только о первых впечатлениях говорить, я же здесь всего полтора месяца. Основное отличие от чешского чемпионата – тут футбол техничнее, больше направлен на атаку, многие игроки смело идут в обводку и владеют обыгрышем один в один.

— К вам требования изменились?

— Кардинально – нет. Есть несколько новых тактических нюансов, но они могут отличаться у каждого тренера. В остальном же моя роль правого защитника примерно такая же, как и в «Спарте».

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— Как в высшем дивизионе Голландии с посещаемостью?

— Вот она-то мне и бросилась в глаза! Почти на всех матчах полные стадионы. У меня дома есть канал, который только футбол показывает. Часто смотрю чемпионат Голландии – трибуны битком. В этом отличие от России очень заметное.

— Но и стадионы в Голландии все же поменьше.

— Как сказать… В целом в России стадионы побольше, да. Но заполняются они обычно только на встречи топ-команд или же на решающие матчи. Здесь же многие арены вмещают примерно 20 тысяч и аншлаг почти всегда – хоть лидеры между собой играют, хоть аутсайдеры. Люди приходят на зрелище, на хороший футбол. А у «Аякса» стадион больше чем на 50 тысяч и ведь заполняется!

— По вашим наблюдениям, все команды играют в едином атакующем стиле?

— По тому, что вижу, – да. И фавориты, и клубы со скромными возможностями ставят на созидание, ищут свои шансы в атаке, а не в наглухо закрытой обороне. Я не замечал, чтобы какая-нибудь команда в Голландии закрывалась. И, кстати, итоговый счет 0:0 мне пока не встречался ни разу. Думаю, матчи все же иногда заканчиваются с таким счетом, но мне не попадались.

— А чешский чемпионат с российским объединяет многое?

— Идентичными их назвать нельзя. Но сходства хватает. Особенно если сравнивать с Голландией. Если здесь главный принцип – активная игра в атаку, то в российском и чешском чемпионатах заметна ставка на организацию игры и атлетизм.

— Кстати, на каком языке смотрите трансляции?

— Как раз на голландском. Поэтому не понимаю ничего. Знакомых слов почти не проскакивает. Но для просмотра футбола понимать слова комментатора необязательно. А с помощью этих трансляций, может, и голландский потихоньку осваивать начну.

Зоопарк, «Динамо»

— Как проводите досуг?

— Здесь очень удобно знакомиться с новыми местами: почти до любого города можно добраться за час на машине. К тому же погода к прогулкам располагает: у нас около 10 градусов тепла сейчас. Ездил в Утрехт – прогулялся по городу. В Арнеме партнеры по команде часто предлагают куда-нибудь пойти. Заходим иногда вместе перекусить. Еще мне здесь очень зоопарк понравился. Он расположен в большом парке, чувствуется единение с природой.

— На какой машине в Арнеме ездите?

— Клуб выделил «Фольксваген Гольф». Меня полностью устраивает. Очень удобная машина, особенно для города.

— Кроме песни на представлении команде, в «Витессе» есть еще какие-нибудь обряды посвящения в новички?

— Наверное, да. Я не со всеми традициями ознакомился. В клубный музей только предстоит сходить. Слышал, что после дебюта за «Витесс» новички наносят на стену свои имена.

— Вы ведь могли перейти в «Витесс» год назад.

— Да. Знаю, что клуб мной интересовался, его представители приезжали меня просматривать. Но тогда договориться со «Спартой» не получилось – она отказалась меня продавать категорически. Ни за какие деньги. Этой зимой все получилось.

— Этой зимой вас приглашало и «Динамо». Не устроил вариант с арендой?

— И это повлияло тоже. В той ситуации трансфер был намного лучше. А после аренды могла снова наступить неопределенность, к тому же дела в «Спарте» у меня тогда шли не очень. А тут конкретный интерес со стороны «Витесса», который давно мной интересовался и хотел пригласить именно меня.

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Черчесов, Фернандес

Леонид Викторович просто видел меня в ЦСКА левым защитником, на той позиции и наигрывал. Да, я могу сыграть и слева. При необходимости могу поменять позицию без проблем. Но все-таки мое амплуа – правый защитник.

— Ваша зарплата по сравнению со «Спартой» во сколько раз выросла?

— Заметно выросла. Но не во много раз. Хотя предложи мне какой-нибудь клуб зарплату, например, в десять раз выше, чем в «Спарте», наверное, я бы выбрал его. Да, материальный фактор в футболе — не главное, но при этом не вижу смысла скрывать, что финансовые условия тоже учитываются, когда принимается решение.

— Всегда?

— Уверен, зарабатывать большие деньги хотят все. Просто у нас в России любят порассуждать о том, что кто-то вместо футбола погнался за деньгами. Но уверен, предложи кому-нибудь зарплату в десять раз выше, чем у него есть, остальные факторы уйдут на второй план и человек согласится. В том числе и тот, кто обвиняет игроков в меркантильности.

— Летом вас впервые вызвали в сборную, и тогда же велись переговоры о переходе в «Локомотив». Срыв трансфера помешал вам проявить себя в национальной команде?

— Здесь много надуманного. Вы считаете, я с утра до вечера с телефоном около уха ходил?

— Нет?

— Конечно, нет. Я знал, что переговоры ведутся, что трансфер может состояться. Но думал в первую очередь о тренировках. А с новостями мне только раз в день могли позвонить.

— С Черчесовым до этого знакомы были?

— Нет. Пообщались только на сборе.

— Что Станислав Саламович сказал на прощание?

— Индивидуальной беседы у нас не было. Черчесов же говорит, что тренерский штаб следит за всеми кандидатами. Уверен, так и происходит.

— Шансы на свое участие в домашнем чемпионате мира как оцениваете?

— Думаю, все, включая меня, понимают: вероятность этого очень мала. Но главное, что она есть. Иногда в футболе все меняется очень быстро. Моя задача – сделать все, чтобы обратить на себя больше внимания и повысить шансы на попадание в сборную.

— Вы ушли из ЦСКА в том числе и потому, что Слуцкий не видел в вас конкурента Мариу Фернандесу. Теперь бразилец — правый защитник и в сборной России. Если придется поменять фланг, это на качестве вашей игры скажется?

— Во-первых, Слуцкий не говорил, что, мол, Фернандес вне конкуренции. Леонид Викторович просто видел меня в ЦСКА левым защитником, на той позиции и наигрывал. Да, я могу сыграть и слева. При необходимости могу поменять позицию без проблем. Но все-таки мое амплуа – правый защитник. Там я чувствую себя максимально комфортно и действую наиболее эффективно. Если фланг поменяю, тоже справлюсь. Но эффективность, скорее всего, чуть снизится.

— Черчесов говорил, на какой позиции видит вас в сборной?

— Этого с ним не обсуждали.

— С приближением чемпионата мира о России спрашивают все чаще?

— Нет. В Голландии вообще никакого всплеска интереса не замечаю. Такого, чтобы партнеры или работники клуба подходили с вопросами: «Как?», «Что?», «Какие новости?» — этого и близко нет. Да и что сейчас могут спросить?

— Нечего?

— Те, кто на чемпионат мира собирается приехать, сами все увидят. Другое дело, когда люди рассказывают уже о впечатлениях. Вот у меня в «Спарте» был партнер Жорж Манджек, он за сборную Камеруна играл на Кубке конфедераций. Говорил, что все прошло очень здорово.

— Сами на матчах Кубка конфедераций были?

— Не получилось. Я и так последние годы играю вдали от дома, приезжать получается раз в полгода. А отпуск всего не больше трех недель. Поэтому хочется его провести с родными. Дальнюю поездку в теплые края с Кубком конфедераций трудно было совместить.

— В последний раз мы с вами разговаривали сразу после открытия стадиона ЦСКА, и вы сказали, что мечтаете там побывать. Мечта реализована?

— Все еще нет. В России вообще много новых стадионов, где я хочу побывать. Это и ЦСКА, и Краснодар, и питерская арена. Но надеюсь на них побывать в качестве футболиста, а не зрителя.

— На что похож домашний стадион «Витесса»?

— Он, кстати, тоже имеет раздвижную крышу. Достаточно новый (построен в 1998 году), весьма вместительный, на 25 000 зрителей, и очень удобный. Я и не ожидал, что он оказывается настолько крутой. Все ждал, когда стадион ЦСКА достроится, мечтал на него выйти, а получилось, что теперь на шикарной арене за «Витесс» играю.

«Челси», Слуцкий

— В прошлом сезоне вас признали лучшим игроком «Спарты», включили в символическую сборную чемпионата Чехии. Что за это полагалось?

— Еще меня на лучшего легионера чемпионата номинировали. Но там я не выиграл, зато в празднике на гала-вечере поучаствовал. А за звание лучшего игрока «Спарты» подарили статуэтку.

— Премия полагалась?

— Нет. Насколько знаю, в Европе только за командные достижения премии выплачиваются.

— После ухода из ЦСКА вы сказали, что цель вашей карьеры — «Челси». Сегодня это актуально?

— Конечно. К тому же я стал ближе к достижению большой цели: «Витесс» ведь считается фарм-клубом «Челси». Но главная задача – попасть в английскую Премьер-лигу, потому сейчас на каком-то одном клубе внимание не заостряю.

— И все же себя с крайними защитниками «Челси» сравниваете?

— Нет. Обращаю внимание только на себя и похожим хочу быть только на себя. Другое дело, что прибавлять мне надо во всем.

— В чем особенно?

— Выделю три главных аспекта. Функциональность, тактика и финальное завершение технических элементов. Например, кроссы с фланга, прострелы и удары. Все это должно быть не просто исполнено, а доведено до партнера. Именно это, на мой взгляд, позволяет выделяться и двигаться вверх.

— Напоследок о Слуцком, который с лета возглавит «Витесс». Чем Леонид Викторович хорош для Эредивизие в целом и для вашей команды в частности?

— В последнее время о Слуцком спрашивают все чаще. Но что я могу рассказать? Мы давно с ним не общались и давно с ним не работали. К тому же, возможно, он за последнее время что-то в своей работе поменял. Поэтому точно сказать, почему Слуцкий хороший выбор для «Витесса», не могу. Леонид Викторович – очень интересный тренер, все выиграл в России. Его опыт в «Халле» тоже, думаю, заметили.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»