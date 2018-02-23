Вячеслав Быков: «В 1992-м на первой же тренировке понял, что сможем выиграть Олимпиаду»

Вот уже 26 лет его шайба в ворота сборной Канады остается последней для нашего хоккея в финалах Олимпиады. Быков уверен: у команды Олега Знарка есть все для того, чтобы победное время получило новый отсчет. И находит сходство сборной Кошечкина, Дацюка и Ковальчука с теми командами, которые с ним в составе на Играх побеждали.

Те, кто верит в магию чисел, наверное, скоро сделают ставку на возвращение тренера в КХЛ ближайшим летом. В 2011-м он после выигрыша с «Салаватом» Кубка Гагарина ушел в тень. Чтобы вернуться через три года и с первой же попытки привезти на берега Невы главный трофей, который, несмотря на могучую поддержку СКА «Газпромом», за шесть предыдущих сезонов так до Питера и не добрался. Летом творческой паузе Быкова снова стукнет три года. Впрочем, у тренера и без постоянной команды жизнь под завязку наполнена спортом.

«Чем сложнее сборной России, тем выше роль Дацюка и Ковальчука»

— Вы лучше многих знаете, как изменился хоккейный турнир без мастеров из НХЛ, ведь видели изнутри Олимпиаду в обоих форматах.

— Главное отличие, которое выделяло олимпийский турнир с участием НХЛ, — это качество хоккея. Конечно, когда все команды представлены лучшими игроками мира, уровень повыше. Наверное, и в СМИ внимания хоккею тогда было побольше.

Вернемся править? Гид по ошибкам сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане

— До турнира видели Россию безоговорочным фаворитом?

— Фаворитом – да. Однозначно. Когда в команде есть такие ветераны, как Илья Ковальчук и Павел Дацюк, команда всегда один из фаворитов. Но их в Пхенчхане много – претендовать на победу способны все ведущие команды мирового хоккея. Швеция, Финляндия, Чехия, Канада, США, Словакия и конечно же Россия. Из-за отказа НХЛ отпускать своих игроков расклад остался прежним.

— Разве Канада не была бы безоговорочным фаворитом?

— Безоговорочным – нет. Да, канадцы выиграли две последние Олимпиады. И все три своих финала – за то время, пока на Играх выступали хоккеисты из НХЛ. Но замечу, что на двух-то олимпиадах Канада до решающего матча не добирались. А всего в нем участвовало шесть сборных! Конкуренция всегда оставалась высокой.

— Вы отметили Ковальчука с Дацюком, которых «держали в руках» в своих командах. В чем прелесть этих ветеранов?

— Стоит особо отметить их роль и влияние на команду. Оба из той породы лидеров, которые максимально мобилизуются и действуют наиболее полезно в самые тяжелые и кульминационные моменты. Чем важнее турнирное значение матча, чем он сложнее складывается, чем больше проблем перед командой ставит соперник, тем заметней становится роль Паши с Ильей. Другой серьезный козырь сборной России – великолепная сбалансированность. Это наша традиция. Нынешнюю сборную объединяет с теми, которые побеждали на Играх, равномерный подбор состава. Есть Дацюк, Ковальчук, Кошечкин, Мозякин – титулованные ветераны. Много хоккеистов заметно моложе, но они уже достаточно выступают на высшем уровне. И есть молодежь, которая на этом уровне только закрепляется. Замечу, что и в 1988 году в Калгари, и в 1992-м в Альбервиле, когда мы побеждали, в команде были молодые.

Я не поддерживал призывов бойкотировать Олимпиаду в отместку на санкции МОК. Возможность выступить на Олимпиаде, порадовать болельщиков и лишний раз напомнить о себе хорошими результатами – это должно быть выше всяких бойкотов. В 1992-м была другая ситуация. Страна, за которую мы играли много лет, перестала существовать.

— Похоже, в российском хоккее ради победы в Корее готовы вернуться в СССР. Только в названии главного базового клуба на одну букву меньше.

— Я за то, чтобы КХЛ развивалась равномерно – приглашать лучших игроков и претендовать на победу в Кубке Гагарина могли многие, а не узкий круг олигархов. Но в этом сезоне ставка на Олимпиаду особенно просматривается. Когда сборная почти полностью составлена из игроков двух клубов, это, конечно, дает преимущество. Но все определит результат. Выиграем Олимпиаду – значит, этот подход оправдан.

«Полуфинал с США был сложнее, но финал с Канадой – престижней»

— Российские олимпийцы выступают в тех же условиях, что и вы в 1992 году – без флага и гимна. Каково это?

— Но спортсмены-то не перестали от этого быть нашими! Я не поддерживал призывов бойкотировать Олимпиаду в отместку на санкции МОК. Возможность выступить на Олимпиаде, порадовать болельщиков и лишний раз напомнить о себе хорошими результатами – это должно быть выше всяких бойкотов. В 1992-м была другая ситуация. Страна, за которую мы играли много лет, перестала существовать.

— Это психологически давило? Вы ведь побеждали на Олимпиаде и чемпионатах мира под известный во всех странах гимн, а тут – непонятная объединенная команда с олимпийским гимном.

— Почему непонятная? Политические моменты хоккеистов не касались. Да, в той сборной были ребята разных национальностей. Но мы все друг другу пообещали, что вместе идем до конца, никаких разговоров не было о том, что кто-то может отойти в сторону.

— У вас в той команде была особая роль?

— Да, об этом был разговор с тренерами. Мы с Андреем Хомутовым были и по возрасту старше всех, и самыми опытными по стажу выступлений за сборную. Виктор Васильевич Тихонов, его помощники Игорь Ефимович Дмитриев и Владимир Владимирович Юрзинов подчеркивали, что видят нас лидерами, рассчитывали, что поддержим молодых ребят. В этом наша лидерская задача и состояла – по необходимости подсказать и помочь партнерам поверить в себя.

— Сборная СССР всегда ехала на Белую олимпиаду в статусе главного фаворита. А тут – вокруг молодежь, с которой раньше вместе на лед не выходили. Что вы думали о шансах объединенной сборной, когда собирались в Альбервиль?

— Когда собирался, думал о том, что с партнерами предстоит познакомиться. (Улыбается.) Да, нескольким ребятам тогда не исполнилось и 20 лет, почти никто раньше на Олимпиаде не выступал. Может, это пафосно прозвучит, но чтобы понять, кто рядом с тобой на льду и на что способна команда, хватает одной тренировки. Я даже никого выделять из хоккеистов не буду – настолько быстро я убедился, что и эта команда готова поддержать на Играх наши победные традиции. То, что нам по силам побороться за золотые медали, я убедился уже по товарищеским встречам. Когда же Олимпиада началась, это уверенность только крепла.

Стол корейской сборки. Расклад лидеров перед стартом хоккейного турнира на ОИ-2018

— Путь к встрече с Канадой за «золото» лежал через победу в полуфинале над США. С какой североамериканской командой было сложнее?

— С американцами. По тому, как складывалась игра, по ее нерву в полуфинале пришлось тяжелей. Но в финале – выше эмоциональный фон. Во-первых, ты уже добрался до решающего матча. А уж встретиться там с Канадой – двойной праздник! Мы всегда любили играть с канадцами. И добраться до золотых медалей через победу над «кленовыми листьями» — это было дополнительным бонусом.

— Какие слова Виктора Тихонова запомнились перед финалом?

— (После паузы.) Каких-то особых речей в памяти не отложилось. Нет, не буду из себя выдавливать и сочинять. Не помню.

— Когда за минуту до конца матча ваш гол снял все вопросы, праздновать начали уже на скамейке?

— Вот именно тогда и понадобился мой опыт! Да, тот гол восстановил разницу в две шайбы (3:1) и психологически нас успокоил. Когда канадцы сократили разрыв, играть оставалось еще больше двух с половиной минут, напряжение нарастало. Но когда мы снова забили, требовалось взбодрить ребят. Настроить на максимальную концентрацию, как будто счет 0:0. Результативная ошибка стоила бы нам очень тяжелой концовки.

«Ищу спонсоров для «Фрибурга»

— Назначая время для беседы, вы предупредили, что с утра будете на льду. Чем там занимались?

— Играл в хоккей в свое удовольствие. Раз в неделю собираемся на катке компанией – есть и служащие, и предприниматели, и крупные бизнесмены. Некоторые только недавно взяли в руки клюшку, но очень стараются.

— Деньги за лед платите?

— Да, собираем взносы. За год скапливается сумма в пределах 5–7 тысяч франков. Которые потом идут на поддержку профессионального спорта — направляются в клуб или какому-нибудь спортсмену.

— Внука на коньки уже поставили?

— Еще нет: в три года, думаю, рановато. Может, через годик попробуем. Надеюсь, к спорту внук интерес проявит. Пока занимается своими игрушками, но мяч среди них всегда есть.

— Кроме игр с любителями и домашних забот, что еще сейчас заполняет будни Вячеслава Быкова?

— Я же вхожу в попечительский совет своего бывшего клуба «Фрибург Готтерон». Занимаюсь стратегическими вопросами развития, работой со спонсорами. Одна из основных задач – сделать «Фрибург» еще ближе к народу. Чтобы любой болельщик мог чувствовать себя частью клуба и влиять на его развитие. Акции «Фрибург Готтерон» здесь очень популярны – люди активно их покупают.

— А как вас занесло на эту работу?

— Мне было очень интересно посмотреть на хоккей с новой стороны. Как игрок и тренер я хоккей узнал. Поэтому, когда появилась возможность увидеть процесс глазами руководителя, с удовольствием воспользовался. Можно сказать, круг замкнулся.

— Что на административной должности самое интересное?

— Мне очень хотелось заглянуть за «кулисы» — увидеть, что такое клуб, изнутри. Понять, какую работу приходится делать руководству, каких усилий стоит создать условия, чтобы команда могла ставить высокие задачи. Тренерские навыки здесь пригодиться не могли. Это совсем другая работа.

— В чем она заключается?

— В работе со спонсорами, например. В том числе потенциальными. Ведь профессиональный спорт в Швейцарии финансируется частными средствами, клубы обязаны зарабатывать сами. Бюджет нашего «Фрибург Готтерон» полностью формируется за счет частного капитала.

— Трудно в Швейцарии убедить человека, чтоб он стал спонсором хоккейного клуба?

— Очень трудно. Любому потенциальному инвестору надо четко понимать, зачем тратить на хоккей свои деньги. Он должен знать, что получит взамен. Привлечь потенциального спонсора могут и акции клуба, и налоговые льготы. В Швейцарии ни один профессиональный спортсмен или клуб государством не финансируется. Готовится, например, лыжник к Олимпиаде. И качество подготовки полностью зависит от того, что этот спортсмен заработал и сколько средств смог привлечь сам.

«Швейцария вкладывает деньги в свою перспективу»

— Бич российского спорта – государственные деньги. Политика на их сокращение, конечно, видна, но это высвечивает полную зависимость футбольных и хоккейных клубов от региональных бюджетов. И порой превращает участие некоторых в соревнованиях в фарс. Что же нам делать?

— Наверное, надо больше и лучше работать с людьми, которые имеют средства для крупных вложений. Но для этого, думаю, нужно создавать потенциальным спонсорам более ясную картину их перспектив. Где телевидение – там деньги. Работу в этом сегменте вижу резервом привлечения частных инвестиций в профессиональный спорт. Чтобы финансово не зависеть от властей, менеджерам надо научиться зарабатывать самостоятельно. Государственные средства должны идти на поддержку детского и массового спорта. А профессионалы должны жить и развиваться на заработанное, а не на то, что спускается с лифта.

Хенрик Карлссон: «Сборная России будет фаворитом на Олимпиаде»

— Можете объяснить, в чем секрет успеха швейцарского футбола? Бюджеты клубов там по сравнению с российскими скромные, мастеров с мировыми именами никто не покупает. Но результаты в еврокубках и сборной как минимум не хуже, чем у нас.

— Здесь государство подходит к спорту с девизом «Сколько посеем, столько и будем пожинать». В Швейцарии очень щедро инвестируются деньги в развитие детско-юношеского спорта. Это касается всего: финансирования программ для обучения тренеров, оплаты их труда, внедрения новейших тренировочных программ, строительства инфраструктуры – полей, площадок, универсальных спортивных центров с наилучшим оборудованием. Швейцарцы всегда вкладываются в перспективу или, как называют, в длинные деньги. Потом-то такая стратегия оказывается выгодней, в том числе финансово: выбор игроков и тренеров такой, что нет нужды платить огромные деньги за иностранцев. А плоды этих вложений хорошо видны и по результатам сборных. Чемпионат мира в нашей стране станет для Швейцарии четвертым подряд.

— У нас руководители не столь терпеливы: всем хочется побеждать и быть на виду сейчас. А зарплаты у детских тренеров такие, что кажется, там работают лишь принципиальные энтузиасты.

— Да, да, в хоккее тоже так. Но знаем и обсуждаем это не только мы с вами. О проблемах детско-юношеского спорта в нашей стране часто рассуждают и руководители. Об этих проблемах знают уже, наверное, все, кто интересуется спортом. Но чтобы ситуация изменилась, надо еще что-то предпринимать. А у нас, к сожалению, слова с делами разделяет огромная дистанция. Я отметил стратегический подход в развитии спорта в Швейцарии. Нам такой системности тоже не хватает. Достаточно посмотреть на отношение к тренерам – их меняют как перчатки. Не прощая даже локальных неудач.

— Кстати, о предстоящем чемпионате мира в Швейцарии говорят много?

— Пока эту тему не назовешь популярной. Главное внимание сейчас Олимпиаде, поэтому больше обсуждается хоккей. Но шансы своей сборной на мундиале здесь оценивают хоть и со сдержанным, но оптимизмом. В том числе потому, что встретиться с Бразилией придется уже в первом туре. Считается, что больше шансов удачно сыграть с пятикратными чемпионами, когда они только вкатываются в турнир и еще не готовы показать свой максимальный уровень. История тоже ведь показывает, что в своих дебютных матчах бразильцы далеко не всегда играют удачно. Было бы гораздо хуже, если бы играть с ними пришлось в третьем туре, когда для обоих соперников на кону может стоять выход в плей-офф. Впрочем, и Сербию с Коста-Рикой здесь подарком не называют. Сложно придется со всеми.

— Сами-то матчи чемпионата мира посетить собираетесь?

— Ой, пока загадываю. Не знаю. Если обстоятельства позволят, схожу с удовольствием.

— Чего ждете от сборной России?

— У нас же в группе Уругвай. А кто еще?

— Египет и Саудовская Аравия. С ней сборная России турнир и открывает.

— Это за хоккеем я всегда слежу внимательно, а вот в футболе иногда что-то упускаю. (Улыбается.) Но смотрю на перспективы нашей сборной оптимистично. Думаю, с Уругваем будем бороться за первое место. А позитивно оценивать шансы нашей сборной позволяют последние результаты обновленной команды. И считаю, заранее ставить на чемпионате мира для России «потолок» точно не надо. Надо поддерживать свою сборную, верить в нее, а домашний чемпионат мира – отличная возможность превзойти даже самые смелые ожидания.

«Отказал клубу КХЛ»

— Кстати, в Швейцарии как шансы своей хоккейной сборной оценивают?

— Очень оптимистично. Даже о медалях речь заходит.

— Такой оптимизм связан с отсутствием НХЛ?

— Нет. Просто так совпало, что сейчас выросло поколение, способное выйти в мировом хоккее на заметные роли. Поспособствовала этому и канадская экспансия: на развитие швейцарского хоккея влияние заокеанских игроков и тренеров, конечно, повлияло. Но главная причина высоких ожиданий от сборной Швейцарии – те вложения в детско-юношеский спорт, о которых я говорил.

— Ваш сын мог оказаться в составе сборной Швейцарии на Олимпиаде?

— Нет. Андрей отказался играть за Швейцарию. Наверное, мой пример повлиял. (Улыбается.)

— Значит, двери в сборную России для него открыты?

— Мы будем только рады. Но чтобы это произошло, должен быть взаимный интерес.

— Тема его перехода в российский клуб КХЛ еще может быть актуальной?

— И здесь скажу то же самое. Для этого сначала нужен интерес от российского клуба.

— А вас когда снова ждать в КХЛ?

— Пока ответить не готов.

— В этом сезоне предложения были?

— Да. В том числе из КХЛ. Но до подробных переговоров не дошло – я пока варианты возвращения к активной тренерской работе не рассматриваю. Для этого нужен внутренний баланс, готовность полностью погрузиться в работу. Когда этого баланса нет, и хоккей может пострадать, и семья остаться без нужного внимания. В этой ситуации за серьезное дело лучше не браться.

— Вся российская часть вашей тренерской карьеры прошла в тандеме с Игорем Захаркиным, но он и после СКА постоянно при деле. Рассматривать предложения будете только с условием работать вместе?

— Время покажет. Мы с ним на связи. Конечно, буду очень рад, если получится снова работать в тандеме. Хотя, может, когда смогу вернуться к тренерской работе, Игорь окажется занят. Сейчас он занят интересным проектом по развитию хоккеистов в Альметьевске. Но как сложится дальше хоккейная жизнь, не предугадаешь.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Legion Media

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»