Вячеслав Быков: «Суперсерии с командами НХЛ становились для нас проверкой на вшивость»

Начало года — отличный повод для разговора с бывшим главным тренером сборной России по хоккею. В интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей» Вячеслав Быков поделился впечатлениями от выступления нашей молодежи на чемпионате мира, вспомнил о новогодних суперсериях с канадцами, а также высказал мнение о нужности хоккейной Лиги чемпионов.

МЧМ-2019

— Победа финнов на молодежном ЧМ стала третьей за последние шесть турниров. Это просто совпадение или тенденция?

— Тенденция, конечно. Закономерность. Успехи финской сборной — результат системной работы с молодежью, итог программы, которую хорошо продумали, приняли и поэтапно выполняют. Это касается не только Финляндии, но, например, и Швеции, и Швейцарии.

— Матч за третье место между Швейцарией и Россией смотрели со смешанными чувствами?

— Нет! Болею я всегда только за нашу сборную. А за швейцарской «молодежкой» следил внимательно потому, что живу в этой стране, а еще по просьбе ваших коллег: журналисты звонили с просьбой прокомментировать игру, приглашали на телевидение. Я вообще люблю смотреть хоккей, а молодежный — особенно.

— Чем он так хорош?

— Задора много, эмоции порой через край — это увлекает. Взрослый хоккей более уравновешен и прагматичен, отчасти и более предсказуем. Это, кстати, надо учитывать при формировании любой команды. Наиболее успешна и перспективна та, где соблюден баланс между мастерством и опытом зрелых игроков и энергией, которая идет от молодежи.

— Бронзовые медали сборной России можно считать успехом?

— Да. Можно говорить о том, что мы были готовы и на большее. Но подчеркну, что на этом уровне много непредсказуемости: часть матча команда может провести очень хорошо, другую часть — намного слабее.

— Что можно сказать о перспективах игроков этой сборной? Например, Василию Подкользину всего 17 лет, он еще юниор, как в свое время Павел Буре и Александр Овечкин, которые были младше партнеров в молодежной сборной.

— Это хорошая тенденция. Но предсказать, кто из ребят вскоре закрепится во взрослом хоккее, сейчас невозможно. Это всегда индивидуально и зависит от массы факторов.

— А как вы определяете готовность игрока для взрослого хоккея?

— По тому, насколько тот уравновешен, насколько умеет управлять своими эмоциями. Я отметил, что молодежный хоккей привлекает эмоциями, некоторые не самые обычные поступки (как мы видели в исполнении игрока российской сборной) вызывают улыбку и могут даже приветствоваться. Но на взрослом уровне ответственность за подобное совсем другая. И чем быстрее игрок этой ответственностью проникается, чем тоньше чувствует грань между допустимым самовыражением и пользой для команды, тем органичнее смотрится в большом хоккее.

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— Выход в полуфинал швейцарской «молодежки» сочетается с успехом взрослой сборной, которая прошлой весной была в полушаге от победы на чемпионате мира (проиграла в финале Швеции по буллитам). Швейцарию уже можно назвать топ-сборной?

— Все же нет. Пока Швейцария относится к середнякам. Но это сильный середняк, уже способный регулярно претендовать на медали чемпионата мира. Этот прогресс — закономерный результат фундаментальных вложений в местный хоккей. Здесь активно и регулярно вкладываются в основу любого спорта: строят стадионы, продолжают открывать детские площадки, обучают тренеров, постоянно устраивают для них семинары. Другого пути для успеха в хоккее в таких странах и быть не может. Без системной подготовки молодежи конкурировать с ведущими сборными не получится. Ведь что такое Швейцария? По населению — меньше Москвы. Да, Финляндия еще меньше. Но там хоккей однозначно спорт номер один, а в Швейцарии у него очень серьезная конкуренция с футболом и лыжами. Кстати, столь же щедро здесь вкладываются и в подготовку футбольной молодежи. Плоды этого видны по стабильности результатов их сборной.

Лимит на легионеров

— В России любой разговор о молодежи заканчивается спором о лимите на иностранцев. Достаточно тех, кто считает, что путь к процветанию наших футбола и хоккея — исключительно через полную отмену лимита.

— Убежден, конкуренция со стороны иностранцев нужна обязательно. Без привлечения игроков из других стран спорт не будет обогащаться и развиваться. Но приглашение кого-либо должно происходить после ответа на несколько вопросов. Однозначно ли иностранец сильнее своего? Какая у легионера в нашем хоккее перспектива? Принесет ли он пользу команде и всему нашему хоккею? Только утвердительно ответив на все это, будет смысл приглашать игроков из других стран. А идея с полной отменой лимита — это, конечно, чепуха.

— Почему же?

— Если для защиты своего рынка не ставить вообще никаких барьеров, то вскоре выбор для национальной сборной заметно сократится. Сначала в ней резко уменьшится конкуренция, а потом и выбор мастеров соответствующего класса станет очень узким. Полностью открытые границы для легионеров размывают критерии качества. А возможность в любую команду взять иностранца не требует задумываться о перспективе. Ведь в нашем футболе уже такое проходили, когда в составе московского «Динамо» играли одиннадцать легионеров. Перспективы у такого подхода нет и по другой причине.

— Это по какой же?

— Трибуны не будут заполняться. Согласен с теми, кто приводил в пример китайский футбол. Даже при их деньгах, позволявших приглашать звезд со всего мира, причем не только возрастных, но и в расцвете карьеры, посещаемость в какой-то момент стала заметно снижаться. И это логично: люди хотят смотреть на своих! На мой взгляд, аналогичные процессы относятся и к хоккею.

— А с какой формой лимита сочетался подъем швейцарского хоккея?

— Когда я приехал в Швейцарию в 1990 году, заявлять на матч разрешали двух иностранцев. Потом расширили до трех, сейчас могут играть четыре легионера. А на сезон заявляют до шести. Развивать вид спорта в стране и поднимать результаты национальной сборной можно лишь при условии соблюдения грамотного баланса между привлечением иностранцев и доверием к своим.

Суперсерии с командами НХЛ

— Когда вы выступали за сборную СССР, в рамках чемпионата мира всегда разыгрывалось первенство Европы. Сейчас при возрастающей конкуренции в европейском хоккее такой турнир был бы актуален?

— Так подобие первенства Европы сохраняется в Евротуре.

— Туда же, кроме четырех сборных, никого не пускают! Разве участие Словакии, Швейцарии, Германии не добавит популярности трансляциям, а болельщиков на трибунах?

— Если говорить объективно, то участники Евротура — Россия, Чехия, Швеция и Финляндия — сегодня остаются топовыми сборными на континенте. Достижения каждой из этих команд намного превосходят любые другие. И, кстати, европейский хоккейный календарь уходит корнями в советское время. Тогда сезон сборных тоже начинался осенью на турнире «Руде Право», потом был Кубок Карьяла, затем — наш Приз «Известий», после него — Шведские игры. А стоит ли устраивать что-то вроде полноценного чемпионата Европы… Как это вписать в календарь? Сколько допустить участников? По каким критериям отбирать их на турнир? Да и у руководителей национальных федераций стоит поинтересоваться, хотят ли они устраивать турнир, где смогут расти дополнительные конкуренты.

— Тридцать лет назад новогодние каникулы ассоциировались с суперсериями наших команд в Северной Америке. Многие даже свои планы строили в зависимости от времени трансляции матчей ЦСКА с командами НХЛ. Чем для вас тогда было это противостояние?

— Я участвовал в этих суперсериях на протяжении всей своей карьеры в ЦСКА — с 1982 по 1990 год. И отношение к тем играм, и настрой были на уровне важнейших официальных матчей. Ведь это проходило в период обострения политических противоречий между СССР и США, у этих матчей всегда был политический подтекст. Учитывая количество звезд в командах НХЛ и то, что все сильнейшие советские хоккеисты тогда играли у нас в стране, тезис «наши против ненаших» был выражен особенно остро. Ведь на те серии все советские команды ездили в усиленном составе, в случае с ЦСКА порой это была на две трети сборная СССР. Если попробовать провести такие серии сейчас, то прежнего ажиотажа они не вызовут.

— Новый год вы встречали обычно в Северной Америке?

— Да. Или в Канаде. В течение сезона мы дома бывали очень редко. Новый год исключением не был.

— Премиальные за победы над звездами НХЛ полагались?

— Какие-то премиальные были, но их размер уже не припоминаю. В любом случае приятно получить дополнительное поощрение за встречи с командами из лиги, где стремились играть все хоккеисты мира. Ведь суперсерии с командами НХЛ становились для нас — сказать бы покорректней — проверкой на вшивость. Каждый такой матч на непривычных нам маленьких площадках против величайших мастеров, с жесткой, порой на грани, игрой позволял проверить себя по высшему разряду. И понять, можешь ли ты на равных противостоять сильнейшим мастерам мира.

«Зимняя классика» и «Ак Барс»

— Армейское дерби на «Газпром-Арене» смотрели?

— К сожалению, только отрывки. За нашим хоккеем я слежу, но работа в совете директоров во «Фрибурге» не позволяет регулярно смотреть трансляции. Очень рад, что «Зимняя классика» на высшем уровне состоялась и у нас. Даже по телевизору хоккей на огромном стадионе при 70 с лишним тысячах зрителей cмотрелся грандиозно.

— И все-таки ощущения у болельщиков остались двойственные. С одной стороны, они стали участниками рекорда посещаемости, c другой — матч проходил под крышей.

— Конечно, это заметно отличается от ощущений, когда играют на открытом воздухе. Но «Зимняя классика» в Петербурге и без того самодостаточна. Даже несмотря на то, что рекорд посещаемости хоккейных матчей в Европе не побили. Мы еще раз убедились, как у нас любят хоккей, снова показали всем, какой в Петербурге шикарный стадион.

— Побить все рекорды можно в «Лужниках». Там «Зимнюю классику» представляете?

— Это будет очень интересно! К тому же с исторической подоплекой: ведь прежний отечественный рекорд был установлен в 1957 году именно там. Но вот стать рекордсменами по «Зимней классике» в «Лужниках», думаю, мы не сможем.

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— Почему?

— Сомневаюсь, что в Москве восемьдесят тысяч зрителей соберется на хоккей. Слишком уж много в столице развлечений.

— Традиционный вопрос: когда вас ждать во главе команды КХЛ?

— Я говорил, что в этом и следующем сезоне работать главным тренером не планирую. С тех пор ничего не изменилось, поэтому ждать моего возвращения в этом качестве в ближайшем будущем не стоит. Пока занят работой в швейцарском клубе и казанским проектом, который еще предстоит развивать.

— В Казань наведываетесь регулярно?

— Мой коллега Игорь Захаркин занят работой в «Ак Барсе» регулярно. А я приезжаю иногда раз-другой в месяц, иногда раз в пару месяцев. По необходимости.

— В чем заключается ваша роль в системе «Ак Барса»?

— В основном консультации и передача опыта в подготовке молодых хоккеистов. Это касается и методических вопросов, и игровых аспектов. Мне нравится делиться опытом с коллегами и молодыми игроками. Ведь тот багаж знаний, который я собрал за время в хоккее, — это не мое. Это багаж, который мне также когда-то передали старшие товарищи, и он должен работать на пользу хоккея.

Лига чемпионов

— В отличие от других игровых видов спорта, где система еврокубков давно налажена и всем понятна, клубный хоккей продолжает жить по своим законам. Российские команды от Лиги чемпионов продолжают оставаться в стороне. Это правильно?

— Идея Континентальной хоккейной лиги изначально заключалась в том, чтобы совместно с другими странами создать мощную лигу — конкурента НХЛ. Об этом еще до появления КХЛ мы с Вячеславом Фетисовым говорили на встрече у президента России. Чтобы североамериканские клубы ежегодно не забирали из Европы десятки хоккеистов, даже несмотря на то что мечта многих из них — играть в НХЛ. Тогда мы и конкуренцию в нашей лиге могли бы поднять на высочайший уровень, и для хоккеистов это была бы более серьезная альтернатива.

— И что же с тех пор не получилось?

— Экспансия в другие страны требует большой деликатности. Ведь в любой стране все развивается по-своему, традиции формируются десятилетиями. У каждой лиги есть визитные карточки, знаковые дерби, на которые трибуны заполняются тоже десятилетиями. Такие принципиальные противостояния имеются и у нас, и в Финляндии, и в Швеции, и в Швейцарии с Германией. К этому надо относиться с уважением. Чтобы убедить команды разных стран вступить в другую лигу, нужны и такт, и весомые аргументы. Приведу пример. На матчи в Швейцарию приезжал «Нью-Джерси Девилз», но трибуны не заполнялись. Люди хотят смотреть на свои дерби!

— Так российским командам было бы полезно участие в Лиге чемпионов?

— На мой взгляд, конечно. Только так мы сможем в официальных матчах сравнить наши команды с лучшими из других стран, только так увидеть, кто сильнее.

— У нас по умолчанию принято считать, что КХЛ — сильнейшая лига в Европе.

— А сильнее ли окажутся наши команды? Даже Кубок Шпенглера наша команда последний раз выиграла восемь лет назад!

— Но туда не все отправляют оптимальные составы.

— Это объяснения от лукавого. Никто же туда специально проигрывать не едет. Раз победить не удается, значит, не все так однозначно. Лига чемпионов могла бы нам подарить интересные матчи и дать много полезной информации для анализа.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»