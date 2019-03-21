Владислав Шаяхметов: «Одиннадцать лет назад я решил, что буду играть только в России. И ничуть не жалею»

Один из самых известных титулованных мини-футболистов мира Владислав Шаяхметов официально оформил в России статус легенды: в сборной за всю историю он провел наибольшее количество матчей. В интервью еженедельнику «Футбол» рекордсмен национальной команды поделился мнением по поводу натурализованных бразильцев, вспомнил выступления под руководством Григория Иванова и дал советы по решению проблем в российском мини-футболе.

Амплуа, секрет успеха

— Говорят, что вы перешли в мини-футбол благодаря совету жены. Это правда?

— Да, мнение супруги всегда считалось для меня важным. Но на тот момент я и сам понял, что на новом месте работы смогу добиться серьезных успехов, несмотря на перспективу роста в большом футболе. В зале «варился» с самого детства, ведь мой отец был директором дворца спорта в Ревде. Поэтому нога по паркету с непривычки не скользила.

— По ходу карьеры вы не раз меняли амплуа, переходя из нападения в защиту и наоборот. Подстроиться под новую позицию в мини-футболе так же тактически непросто, как и в большом футболе?

— Чем универсальнее футзалист, тем лучше он приспособится к игре. Но игрока, выступающего исключительно на одной позиции, в этом виде спорта не бывает. Кроме вратаря. У нас короткая площадка, особенных различий между амплуа нет. Если в большом футболе акцент делается на зонное разделение по полю, то здесь приходится отрабатывать на всем участке.

— Сейчас вам 37 лет – довольно солидный возраст для игрока. Процесс индивидуальной подготовки как-то поменялся с течением карьеры?

— Программы разрабатывают тренеры, а я предпочитаю их исполнять. С годами становится тяжелее, но я не уклоняюсь от различных упражнений. Секрет успеха – мое желание: каждый день я просыпаюсь и жду, когда пойду гонять мяч.

Машина в подарок, интерес за границей

— Президентом вашего первого клуба, «Синары», является глава «Урала» Григорий Иванов. Он известен грозным характером. Как проходили разборы после неудачных игр? В лесу?

— Нет, такого не было! (Смеется.) Естественно, за результат отвечали футболисты и тренерский штаб, но Григорий Викторович не нарушал игрового и тренировочного процесса. А в первый год пребывания в «Синаре» клуб подарил мне машину. Автомобиль вручили от Иванова по окончании дебютного сезона, но этот презент не был благодарностью за какую-то победу или одним из условий контракта. Больше таких подарков не получал: в команде за успехи награждали хорошими премиальными.

— Все равно Иванов – личность эпатажная.

— В основном мы контактировали только с позиции «президент – игрок», поэтому не могу рассуждать о его личных качествах. В работе Григорий Викторович всегда оставался фанатом «Синары» и грамотно выполнял клубные обязательства.

— Ваш нынешний клуб – «Газпром-Югра». Зимой в Ханты-Мансийском округе температура опускается до минус 60 градусов. Это страшно?

— Сам клуб базируется в Москве, поэтому большая часть футболистов живет в столице. В Югорске команда играет матчи плюс проходит летние сборы. Если не считать подготовительные этапы, то подолгу тут не задерживаемся — максимум на неделю, когда запланировано несколько домашних встреч подряд. Но лично у меня нет проблем с зимней акклиматизацией: я родился на Урале, холодов не боюсь.

— В «Синаре» и «Газпром-Югре» вы выигрывали Кубок УЕФА и внутренние награды, с «Динамо» также брали золотые медали в чемпионате России и становились обладателем национального Кубка. Не считаете себя счастливым талисманом для российских клубов?

— Это не зависит от везения и прочих вещей. В каждом клубе я выполнял свою работу честно, за что футбольный бог меня и наградил. К тому же благодарен партнерам по командам: без них я бы не дорос до такого уровня.

— Ваша клубная карьера прошла в России. А в Европе Шаяхметовым интересовались?

— Было предложение. 11 лет назад меня хотели подписать боссы одной испанской команды. Тогда я четко решил, что хочу выступать в нашей стране и трансфер не состоится. Возможно, меня остановил фактор разлуки с родиной. Но я нисколько не жалею о том выборе.

— В какую команду могли перейти?

— Столько лет прошло… Пусть это останется секретом.

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Достижения в сборной, русские бразильцы

— В феврале вы сыграли 85-й матч за сборную России, став рекордсменом по числу проведенных игр. Как отреагировали на подобное достижение?

— Я горд, что мне доверяют выступать за свою страну. Но за числом игр в национальной команде не следил. Перед матчем с Польшей о рекорде мне сообщил пресс-атташе сборной. А после встречи меня поздравляли разные уважаемые люди из мини-футбола.

— В вашем послужном списке три «серебра» и одна «бронза» Евро, а также второе место на чемпионате мира-2016. Вы до сих пор разочарованы из-за упущенных побед?

— Все медальные турниры я вспоминаю с гордостью, ведь выложился по полной ради каждой награды. Конечно, сразу об этом не думаешь и обычно задаешься вопросом: «Что я сделал не так?» Но с возрастом я перестал реагировать на проигрыши слишком болезненно. Из каждой ошибки приходится делать выводы, и это тоже опыт.

— Сборная России по мини-футболу — самая «бразильская». Как объяснить зрителям, что надо болеть за эту команду?

— Думаете, наши зрители не признают бразильцев? Если даже так — это их право. Но если человек хочет жить и выступать за другую страну, почему бы и нет? Часто в поражениях сборной винят легионеров, говорят: «Взяли бы на их место русских, тогда и победили бы». Но результат предугадать нельзя, тем более выступают не одни южноамериканцы.

Натурализация – обычный процесс для нынешнего времени. Вспомните историю Марио Фернандеса: до ЧМ-2018 его хаяли, но после турнира к нему уже не предъявляли претензий. Потому что человек выполнил свою роль. И в мини-футболе наши бразильцы – профессионалы, они не жалеют себя ради результата. К тому же они общаются на русском языке, поэтому никаких разделений на диаспоры не существует. Им даже не нужен переводчик.

— Кто из бразильских сборников самый коммуникабельный?

— Все готовы поддержать разговор. Да и по характеру парни ничем не отличаются от россиян, никто не выпендривается.

Лучший игрок мира, влияние Еременко

— В 2007 году вы стали первым, и пока единственным, лучшим игроком мира из России. Как проходило вручение приза?

— Тогда в мини-футболе не проводили никаких церемоний награждения: я узнал о победе на сайте futsalplanet.com, где меня и поздравили. Нет у меня в коллекции и памятной награды наподобие «Золотого мяча». Обидно! (Смеется.)

— Вручение AGLA Futsal Awards (нынешнее название награды) проводится с 2003 года. Однако лучшим футзалистом XX века признан Константин Еременко. Как великий игрок повлиял на вашу карьеру?

— На самом деле в юности я заинтересовался мини-футболом благодаря Еременко: в спортивных ТВ-передачах я смотрел лучшие моменты прошедших туров футзального чемпионата России, где постоянно забивал Константин Викторович. А в 2008 году именно он пригласил меня в «Динамо». Для меня Еременко – легенда. И звание лучшего мини-футболиста прошлого века просто так не дали бы.

— После смерти Еременко в его честь переименовали Кубок легенд.

— Когда я выступал за московское «Динамо», наша команда в полном составе посещала матчи Кубка на «Мегаспорте». Ходили два года подряд.

— Интересно? Интрига «потрясающая»: сборная России всегда сенсационно всех громит.

— А многие болельщики идут на стадион, чтобы увидеть звезд прошлого и взять автографы. Да и сами игроки рады, когда встречаются с экс-партерами или соперниками спустя годы. Ветеранский футбол надо поддерживать, чтобы не терять вчерашних кумиров из виду. Здорово, что в России для них организовывают подобные мероприятия.

Проблемы, школа, профсоюз

— Несколько недель назад завершился первый молодежный ЧЕ среди девушек, где россиянки завоевали «бронзу». Подобные достижения влияют на прирост посещаемости во время матчей мужских/женских чемпионатов России или все это проходит незаметно?

— Новые мероприятия всегда привлекают внимание к футзалу в целом. Тем более когда наши команды занимают призовые места – о «бронзе» тех же девушек и в интернете писали, и по ТВ транслировали.

— Но на отношение к Суперлиге это не влияет: многие известные клубы («Дина», «Динамо») находятся в сложной финансовой ситуации.

— Конечно, мини-футболу нужно больше рекламы. Многое в этом направлении делается, но многое еще предстоит сделать. Давайте не забывать, что мы достаточно молодой вид спорта. Спонсоры не готовы тратить деньги на проекты, которые пока не настолько известны широкой публике. Это и обидно, ведь мини-футбол привлекает даже при просмотре на ТВ: картинка очень мобильная, по динамике напоминает хоккей. Взять хотя бы последний чемпионат Европы в Словении, где все наши матчи показывались на федеральном канале «Матч ТВ» и обошли по рейтингам английскую Премьер лигу и баскетбольное дерби ЦСКА — «Химки». Для интереса к различным командам руководители должны заявлять о себе, как о марке, бренде в своих регионах. Повторюсь, движение в этом направлении есть, особенно по сравнению с теми годами, когда я начинал карьеру. Уверен, скоро футзал станет привлекательным для людей с коммерческой жилкой.

— В прошлом году вы открыли собственную футбольную школу «Грандфут» в Екатеринбурге. Как появилась идея о работе с детьми?

— Об открытии школы я задумывался давно. В моем детстве в футбол играли в огородах, на щебенке. Сейчас же возможностей для прогресса стало больше, поэтому развитие на качественных полях очень важно. Конечно, будущим игрокам необходимо обретать навыки общения в коллективе с раннего детства, и в этом им помогают специалисты из «Грандфута». Но главная цель этого проекта глобальна: хочу, чтобы ребята прежде всего стали людьми.

— Спортивная карьера и школа не мешают вам работать в объединенном профсоюзе футболистов под эгидой РФС. В чем суть ваших обязанностей на этом посту?

— Я вхожу в профсоюз как один из его членов, но плотно здесь не работаю. Для занятия подобным делом нужно много времени, которого у меня нет.

— В Северной Америке профсоюз игроков занимает важные позиции в спорте и часто треплет нервы боссам НХЛ, угрожая локаутами. А что вы можете сделать у нас?

— Все возможно при глобальных изменениях регламента. Но сейчас многие игроки в России не доверяют организациям, если их до этого обманывали работодатели. Возможно, за океаном у спортсменов другой менталитет, поэтому профсоюз в НХЛ влияет на всю лигу.

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«Спартак», ЦСКА, ЧМ-2018

— Вы как-то упомянули, что болеете за «Спартак». Давно были на трибунах?

— Дату не вспомню, но это была одна из встреч против «Краснодара». Оценил красоту арены, построенной к чемпионату мира.

— А на других объектах во время ЧМ побывать удалось?

— Я не смог попасть на игры первенства, потому что отдыхал в другой стране. Но турнир оставил приятные впечатления, хоть и заочно. Знакомые рассказывали, что поход в фан-зону на Воробьевых горах запомнился им интернациональной и дружественной атмосферой.

— Помимо футбола, следите за другими видами спорта? В хоккее ваши географические соседи из «Автомобилист» выиграли Восточную конференцию КХЛ.

— За екатеринбуржцами я иногда слежу. Но в хоккее всю жизнь болею за ЦСКА.

— Футбольный «Спартак», хоккейный ЦСКА – по-брежневски…

— Я никогда и не был привязан к определенной команде и к их цветам во всех видах спорта. «Спартач» или «армеец» – это не про меня: еще с детства я начал поддерживать клубы из разных спортивных обществ.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press