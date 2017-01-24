Виталий Кафанов: «Те, кто называет «Ростов» вторым «Рубином», не понимают футбол»

Иногда Виталия Кафанова называют голосом Бердыева. Тренер, который создал чемпионский «Рубин» и превратил «Ростов» в главную сенсацию российского футбола, редко дает интервью. Но все эти годы в его тренерском штабе с вратарями работает Виталий Кафанов. Еженедельник «Футбол» встретился со специалистом, вернувшим Сослана Джанаева в число топ-голкиперов, чтобы спросить у него, как вернуть вратарю уверенности в себе и чем отличаются команды Бердыева.

— Как для вас звучит главный итог прошедшего года?

— Конечно, второе место в чемпионате России и выход в групповой турнир Лиги чемпионов. И стабильная игра Сослана Джанаева. В этом отмечу заслугу всей команды. Когда Сослан дебютировал в сборной, мы с ребятами-вратарями переживали за него. Еще отмечу два других наших вратарских дебюта. Никита Медведев провел свои первые четыре матча в Премьер-лиге, а Евгений Гошев сыграл в юношеской Лиге чемпионов.

— Оставшись после «серебряного» сезона вне заявки на Евро-2016, Джанаев в себе не усомнился?

— Наоборот, встретил с позитивом. Когда состав на турнир во Францию объявили, он сказал: «Будем работать дальше». Незадолго до этого мы эту тему обсуждали, предупредил его, что, по моим ощущениям, на чемпионат Европы Сослана не возьмут. Он даже подумал, что я какой-то секретной информацией обладаю, но я ничего не знал. Просто так чувствовал. Поэтому к тренерскому выбору не в его пользу Джанаев тогда был готов.

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— О чем подумали спустя три месяца, когда Сослан получил приглашение в национальную команду?

— В первую очередь порадовался за него. И подумал о том, что надо двигаться в мотивации дальше и ставить новые цели. Задача Сослана – оказаться готовым заменить Игоря Акинфеева, если это понадобится. При этом Игорь был и остается первым номером сборной. А Сослану еще нужна цель вдолгую. Но об этом пока не будем.

— Перед стартом в еврокубках что-то перестраивать у Джанаева понадобилось?

— Лигу чемпионов я ждал с большим волнением. Хотелось понять, на что Сослан способен на таком уровне. Если в нашем чемпионате несвоевременное перестроение на последнем рубеже или даже ошибки прощают, то команды калибра «Баварии» с «Атлетико» тут же готовы превратить это в голевой момент. Главным было суметь донести до Джанаева, что с такими соперниками требуется максимальная концентрация весь матч.

— Помог опыт «Рубина»?

— Да, все очень похоже. Тогда Серега Рыжиков уже полтора года был основным вратарем, «Рубин» шел ко второму чемпионству, а международного опыта Серега почти не имел. Нас же там, среди прочих, ждал действующий победитель Лиги чемпионов «Барселона», которая и у себя в Примере по 4–6 мячей соперникам забивала. Для нас тот выезд был как тест на соответствие европейскому уровню. Когда готовились к «Барсе», посмотрели статистику и увидели, что в среднем она за матч наносит 25 ударов, и половина из них – в створ. Причем такие же цифры у каталонцев были со всеми соперниками.

— До этого с такой нагрузкой не сталкивались?

— В чемпионате России таких показателей нет ни у одной команды. Если добавить еще передачи с фланга, подачи и то, что часто мяч находился перед нашей штрафной, можно представить, какая нагрузка выпадает на голкиперов в матчах против «Барсы». То же самое было и перед матчем «Ростова» с «Баварией». Конечно, также нагрузка возрастает и на всю команду: надо больше двигаться, чаще вступать в борьбу, намного быстрее принимать решения. А для вратаря еще, когда против той же «Баварии» выходит, в чем важно быть уверенным?

— В чем?

— В том, что исход противостояния с соперниками в большей степени зависит от него. В уровне Сослана я не сомневался. Оставалось убедить его, что, если он в воротах сделает все вовремя и как надо, шансы на успех окажутся высокими. Когда голкипер правильно занимает позицию и правильно действует, тяжело забить всем. И неважно, кто оказывается перед воротами, – форвард «Барселоны», «Баварии» или, например, «Амкара». Мы с Сосланом говорили о том, что его умений хватит, чтобы сыграть надежно.

— Кстати, провести «сухой» матч или поставить по ним рекорд — мотивация для вратаря?

— Важнее победа команды. Все-таки футбол – игра командная, и главное здесь – общий результат. C другой стороны, без надежной игры всей команды в обороне в Лиге чемпионов сыграть на ноль невозможно. В шестом туре группового турнира это удалось, но опять же благодарили за это всех ребят: это команда очень помогла Сослану оставить ворота на нуле.

— Что скажете о будущем сопернике по плей-офф Лиги Европы – пражской «Спарте»?

— Когда работал в сборной Казахстана, мы играли против их сборной, ее основу как раз футболисты «Спарты» составляли. Их игра со «Спартой» схожа. Тактически грамотная команда, с отлично отработанным выходом в контратаку, эффективно действует на стандартах. Все это «Спарта» показала прошлой зимой в матчах с «Краснодаром».

— По стилю на кого из российских команд похожа?

— Ближе всех, думаю, «Амкар». Но уровень мастерства у чехов повыше, контратаки опаснее. Тяжело будет – серьезный нам попался соперник. Пятьдесят на пятьдесят.

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— «Ростов» называют одной из самых тактически грамотных команд Восточной Европы. Сложно было игроков приучить к тактической дисциплине?

— Читая интервью ребят, все чаще в их словах замечаю понимание важности тактики. Если им разжевывают при подготовке к матчу все от и до, объясняют все возможные в матче перестроения, когда они видят, что и бегать много не надо порой – достаточно находиться в нужной зоне, и все это приносит результат, игроки легко перестраиваются на новые требования.

— В России некоторые сравнивают нынешний «Ростов» с «Рубином». Мол, только названия команд и часть игроков отличаются. Справедливо?

— Хотя у нас и в Казани были новые наработки, но мы их тогда до конца не успели довести. Это касалось атаки. Год без команды Курбан Бекиевич провел с большой пользой, и по сравнению с «Рубином» мы сделали шаг вперед.

— Тем не менее игру вашей команды порой продолжают называть оборонительной.

— По-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и того «Рубина» отличается. Сейчас наша команда играет острее, выше прессингует, чаще заставляет соперника ошибаться на своей половине, в том числе около штрафной. Во втором матче с «Баварией» были моменты, где у нас это получалось. Важно отметить и коллектив, который сложился в нашей команде. Возможно, это простые слова, но крепкий, сплоченный и дружный коллектив – весомый фактор в достижениях «Ростова» на поле.

— Сесару Навасу почти 37. Что кроме огромного опыта и досконального знания требований Бердыева делает роль испанца исключительной?

— Сесар почти не тратит время на анализ. Все делает на автоматизме. Я думаю, спроси его, почему он сыграл так, а не иначе, Навас ответить не сможет, скажет, что просто так привык. Это опыт, конечно. Когда игру в обороне «Ростов» только отлаживал, роль Сесара оказалась огромной.

— Будь возможность, продлили бы с ним контракт еще на несколько лет?

— Думаю, да. Он стал старше, но ничем не хуже. Наоборот, Сесар играет все более грамотно и экономично, не отвлекается ни на что лишнее. Сейчас мяч обычно сам Наваса находит. Закономерно, что именно наш испанец — лидер по перехватам.

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— «Ростов» стал заложником своих результатов. После выхода в плей-офф Лиги Европы недели не проходило без сообщений об интересе к вашим игрокам, в том числе из Европы. За месяц до матчей со «Спартой» есть из-за этого беспокойство?

— С одной стороны, я рад за ребят. Но очень хочется, чтоб команда сохранилась. К тому же в нашей кадровой ситуации сказывается отсутствие абсолютно каждого. Выбыл Тимофей Калачев – это чувствовалось. Пришлось тяжело. Хотя Бекиич занимается с ребятами индивидуально, поднимает их уровень. И все же скамейка у нас короткая – заменить потерю совсем безболезненно мы не можем.

— Будущей командой Сердара Азмуна называли и «Бенфику», и «Барселону», и лидеров английской Премьер-лиги. Это может оказаться правдой?

— Не удивлюсь, если окажется, что эти команды Сердаром интересовались. Неправильно быть эгоистом. Если Азмун уедет в сильный чемпионат, буду за него радоваться и переживать. Но надеюсь и на то, что Сердар еще и за «Ростов» поиграет, здесь свои голы забьет.

— Бердыев на каком языке с ним разговаривает?

— Сердар что-то по-русски понимает. Курбан на туркменском объясниться может. Судя по их диалогам на туркменском, Бекиич его не забыл. При необходимости еще и переводчики уточняют. У нас их два, кроме того, Саша Гацкан с румынским языком помогает.

— В нашем издании прошлой весной выходил материал с тактическим анализом игры «Ростова». Ваш тренерский штаб читает эти материалы?

— У нас в штабе есть тренер-аналитик, он все эти материалы собирает и приносит Курбану Бекиевичу. Знаю, что Бекиич очень много читает и просматривает. Особенно публикации на тему тактики. К нему как ни зайдешь, все время включен футбол. И обращает внимание в первую очередь на расположение игроков, перестроения, страховку, перемещения.

— Какой чемпионат у Бердыева в особом почете?

— Думаю, Серия А. В тактике итальянцы остаются наиболее продвинутыми. Конечно, немцы заметно подтянулись. Но все же сравниться в этом аспекте футбола с итальянцами пока не может никто.

— Кстати, а сами публикации на вратарские темы читаете?

— Иногда присылают статьи из Европы. Но надо потратить время еще и на перевод.

— Матчи против «Рубина» для вашего штаба, Наваса, Нобоа и Бухарова – особенные?

— Чем больше проходит времени, тем спокойней мы к этому относимся. Обычный матч, в котором можно заработать три очка.

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— Даже юридический спор по Азмуну, на которого «Рубин» намерен отстоять свои права, не придал градуса матчам?

— Мы в это не вникали, а уж игроки – тем более. Данный вопрос – дело других инстанций. Харо, Нойер и правильный выбор

— Пару месяцев назад Евгений Корнюхин рассказывал, вы признались ему, что раньше все делали неправильно и теперь свои взгляды на подготовку вратарей кардинально изменили.

— Раньше я думал, что чем больше упражнений тренер дает вратарям, тем лучше. Но на самом деле многие из них, в том числе разминочные, оказывались бесполезными. Качество появляется, когда упражнению уделяешь достаточно длительное время. Кроме того, пришел к тому, что все должно моделировать игровые ситуации. Вратари на тренировке должны видеть то, что происходит в матче.

— Общение с кем из европейских коллег особенно повлияло на ваши взгляды?

— Сильное впечатление оставили встречи с Педро Харо, тренером мадридского «Реала», и голландцем Францем Хуком. Харо приезжал в «Рубин», смотрел весь недельный цикл нашей подготовки. В чем суть европейских вратарских школ, в том числе испанской? Они там регулярно собираются на семинары, вместе придумывают новые упражнения, приходят к единым требованиям для вратарей. У нас же еще несколько лет назад многие были сами по себе. Впечатлил и Тони Топалович, тренер вратарей «Баварии», простым взглядом на вроде бы сложные вопросы. Иногда начинаешь искать решение глубоко, а Топалович подсказал, что оно часто лежит на поверхности, достаточно самой простой мысли. Надо только вовремя применить ее. Кстати, Тони еще за полгода до чемпионата мира в Бразилии сказал мне, что Мануэль Нойер там покажет революционный для вратарей футбол.

— Ближайшая стажировка в какой клуб намечена?

— Хотелось бы встретиться с тренером вратарей из Академии «Шальке», он семерых голкиперов для Бундеслиги подготовил. В том числе и Нойера. Пока не могу его найти. Прошу знакомых, чтоб назначил день, – я сразу же приеду.

— О чем его собираетесь спросить?

— Что считает главным в подготовке вратарей. На что опирается. Очень его взгляд интересен. Он ведь работает с юношами, а я на этом уровне голкиперов не тренировал.

— Джанаев отмечал ваше внимательное отношение ко всем вратарям из клубной системы. Этому качеству пришлось учиться?

— Нет, я к нему пришел, еще когда сам играл. Тогда своих тренеров у вратарей не было, но я не понимал, почему к основному голкиперу одно отношение, ко второму – иное, а третьего могут вообще не замечать. Сам я был и третьим, и вторым, и первым. Тем не менее отношение к вратарям в зависимости от их текущего статуса было разным – это я видел во всех командах, где играл. Тогда себе и сказал: «Станешь тренером – вратарей на основных и запасных не дели».

— Кто из тренеров в большей степени повлиял на ваши футбольные взгляды?

— Выделю двоих. Это Валерий Непомнящий и Курбан Бердыев. Про Валерия Кузьмича тоже могу говорить очень долго, это ведь мой детский тренер. Я и тогда восхищался деталями, на которые ни сам, ни коллеги Непомнящего внимания не обращали, а он их замечал и умел объяснить, почему они важны. У Бердыева с Непомнящим очень много общего: это и глубокий анализ, и внимание к тем же мелочам, и умение четко донести свои требования. Именно они в основном сформировали у меня понимание, каким должен быть футбол.

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— Вашу роль, особенно после того как Бердыев пересел со скамейки в ложу, многие считают гораздо шире, чем просто подготовка вратарей. Сами подумывали стать главным?

— У меня этой дилеммы не было. Когда собирался учиться на тренера, то можно было выбрать, в том числе выучиться на главного или помощника. Но я уже тогда сделал выбор в пользу тренера вратарей. Дополнительно в правильности выбора убедился, когда три месяца исполнял обязанности главного тренера в смоленском «Кристалле». Бекиич уже ушел в «Рубин», а мы до конца сезона остались. Но тогда же я понял, что больше такого опыта не хочу, мне работа с вратарями гораздо ближе.

— Вы говорили, что раз в год встречаетесь на подмосковной даче у Непомнящего ашхабадской компанией. Из спортивного мира кто-нибудь еще есть?

— Только мы с Валерием Кузьмичом. Из людей публичных профессий приезжает режиссер Мурат Алиев, оператор-постановщик Эдуард Реджепов. Остальные наши друзья не столь известны широкому кругу людей. Компания не очень большая, но стабильная.

— Вас о чем чаще спрашивают?

— О футболе мало говорим. В основном об Ашхабаде, о друзьях ашхабадских, у кого какие новости.

— Бердыев на этих встречах иногда бывает?

— Его в декабре обычно в России нет. Он же в это время часто разъезжает, просматривает игроков. Иногда в Мекку, в Саудовскую Аравию ездит.

— Ваша семья живет в Москве, а сами себя москвичом считаете?

— Нет. За 15 лет, что работаю тренером в России, пробыл в Москве, наверное, год. Казань мне гораздо ближе – все-таки 12 лет там отработали, огромный путь с «Рубином» прошли. Но себя продолжаю считать ашхабадцем.

— На родине часто бываете?

— Три года не был. Все порываюсь съездить на могилу к родителям, родные места увидеть, но время пока не выкроить. По родному колориту скучаю. Ведь ашхабадец — это что? Не место рождения или прописки, это нация.

— Поясните.

— В 1948 году землетрясение почти полностью разрушило город. Восстанавливать его приехали многие народы – русские, азербайджанцы, армяне, казахи, туркмены. Так появилось большое братство: город маленький, почти все друг друга знают, но в гости мог заглянуть даже незнакомец – любую помощь окажут и хлеба с собой дадут. Вот этого теплого общения в больших городах не хватает. Только в Туркмении, да еще в Белоруссии не вспыхивало межэтнических конфликтов. Я и детям своим говорю: «Не забывайте, откуда вы родом».

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев