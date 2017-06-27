Валерий Непомнящий: «Эта сборная Камеруна сильнее той, которую тренировал я»

Четыре национальные сборные из восьми завершили свои выступления на Кубке конфедераций. Одной из них стала сборная Камеруна — победитель Кубка Африканских наций-2017. На турнире в России камерунцы набрали всего одно очко в группе с Германией, Чили и Австралией. В нашей стране к этой африканской сборной особое отношение. Во многом благодаря тому, что 27 лет на ЧМ-1990 Камерун сенсационно вышел в четвертьфинал, а тренировал ту команду советский специалист Валерий Непомнящий.

Совпадение ли это, но все три матча этой сборной на Кубке конфедераций оставили схожие впечатление. Во встречах с Чили (0:2), с Австралией (1:1) и с Германией (1:3) казалось, игровые возможности Камеруна позволяют действовать с позиции силы, но вслед за комбинационной феерией обязательно следовали вспышки авантюризма. И как результат пропущенные мячи. Еженедельник «Футбол» сверил впечатления от игры сборной Камеруна и ожидания ее будущего с автором чуда на чемпионате мира в Италии – Валерием Непомнящим.

— С кем-нибудь из той своей сборной образца 1990 года вы сохранили отношения?

-В Москве беседовал с бывшим нападающим Альфонсом Чами, он, кстати, и за новороссийский «Черноморец» поиграл. Ему на чемпионате мира в Италии было всего 18 лет, он тогда на поле так и не вышел. Сейчас Чами работает в Федерации футбола Камеруна. Рассказывал, что у них в планах — собрать и отметить ту команду 1990 года. Но сроки пока под вопросом. Другая интересная новость — создание футбольной Академии в Яунде. Где будут отслеживать и приглашать для профессиональных занятий футболистов разных возрастов. Талантов в стране много, но многие до большого футбола, к сожалению, не добираются.

— За этой сборной на Кубке Конфедераций следили внимательно?

— В общей сложности посмотрел, наверное, два матча. Впечатление двоякое. Показалось, что в каждом из трех матчей команда по игре могла рассчитывать на большее. Хорошие отрезки, где команда переигрывала соперника и отличалась в созидании, постоянно чередовались с какими-то провалами, грубыми ошибками, не хватало цельности в игре.

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— С чем связываете?

— C моей стороны говорить об этом, думаю, не очень корректно. У Камеруна все в порядке с движением и мастерством. Достаточно физически сильных, быстрых и очень техничных футболистов. Которые способны разбираться в сложных ситуациях и на высокой скорости исполнять моменты. Но организованности и дисциплины не хватало. Что команду и подводило, когда четкое тактическое построение пропадало, а это еще и усугублялось грубыми индивидуальными ошибками.

— Такие перепады — ментальная особенность африканских футболистов? На которую надо закладываться постоянно?

— Отчасти — да. Когда я работал в Камеруне, это у местных игроков было выражено особенно ярко. Обычно они следовали установке только первые 15 минут. Потом начиналась самодеятельность, особенно, если счет уже был открыт. Забивали мы — вдохновленные успехом, бежали забивать еще и еще. Но в ущерб стройному расположению на поле и как следствие — обороне. А уж если мы первыми пропускали, это часто вообще приводило к тактической анархии. Что любопытно — исключением стал как раз чемпионат мира. Там команда действовала очень дисциплинированно и грамотно реагировала на ход матча.

— Например?

— До четвертьфинала мы всегда забивали первыми. Исключение — поражение от сборной СССР (в третьем туре группового турнира 0:4), но для Камеруна тот матч турнирного значения уже, к счастью, не имел. В остальных встречах мы счет открывали и доводили матч до победы. А в четвертьфинале против Англии пропустили в середине первого тайма. Причем использовали соперники типичный для себя козырь — забили со второго этажа после подачи с фланга. Но наша игра не расклеилась. Наоборот — футболисты сделали правильные выводы, перекрыли фланги, не давали англичанам пространства. В итоге до 82-й минуты мы вели в счете.

— Что не хватило тогда для выхода в полуфинал?

— Второй и третий мячи мы пропустили с пенальти. Но там были не тактические просчеты, а скорее индивидуальные ошибки в центре обороны, когда защитники не успевали перестроиться, опаздывали и нарушали правила. Кстати, если сравнивать ту сборную с нынешней, то мне ведь почему сейчас странно видеть проблемы с дисциплиной в нынешней сборной?

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— Почему же?

— У меня тогда большинство игроков были полулюбителями. Многие выступали во вторых-третьих дивизионах европейских лиг. Главная проблема как раз и была в огромной разнице в мастерстве между Роже Милла или, например, Франсуа-Оман Бийиком и всеми остальными. Но сегодня то ситуация другая — камерунцы выступают в серьезных европейских чемпионатах. О важности тактики и дисциплины отлично знают, должны быть приучены играть грамотно. Но порой кажется, что на поле об этом забывают.

— А что объединяет эту сборную с Камеруном-1990?

— Как уже отметил, тогда была очень велика разница между ведущими мастерами и всеми остальными. В какой-то степени эта проблема актуальная для Камеруна и сегодня. С той лишь разницей, что звезд масштаба Это’O пока не просматривается. Зато в целом по опыту игры на высоком уровне и мастерству состав у команды хороший.

— Если проложить мостик на год вперед, каким видите потенциал сборной на чемпионате мира-2018? Способна эта команда повторить достижение вашей?

— Трудно это — без больших звезд попасть в восьмерку сильнейших команд мира. Но если на чемпионат мира в России камерунцы попадут, потенциал для успешного выступления у них, на мой взгляд, хороший. Дисциплины б только побольше, да организации. А состав, подчеркну, вызывает оптимизм. Он сейчас у Камеруна сильнее, чем в мое время.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»