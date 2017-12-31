Валерий Непомнящий: «Чемпионат России превзошел ведущие лиги Европы»

Двадцать семь лет назад Валерий Непомнящий стал первым в мире тренером, который на чемпионате мира вывел из группы африканскую сборную. На Кубке мира-1990 Камерун дошел до четвертьфинала, обыграв в групповом турнире действующих чемпионов мира аргентинцев. А Среди российских специалистов Непомнящий до сих пор остается единственным, чья команда выступала в плей-офф главного футбольного турнира. Накануне праздников экс-тренер «Томи» и бывший советник президента ЦСКА выделил главные события уходящего года для футбольной России.

Сборная России

— Итоги Кубка конфедерации-2017 позволили говорить лишь о локальных результатах. Преодолеть групповой турнир сборная России не смогла, очень уж убедительного футбола, если судить по высшим меркам, в матчах против прямых конкурентов, Португалии (0:1) и Мексики (1:2), не показала, — рассказывает Валерий Непомнящий.

Поэтому главным результатом домашнего турнира я считал омоложение, которое сделал в команде Станислав Черчесов

Команда заметно обновилась, новые футболисты появились в каждой линии, а возраст некоторых новичков дал надежду на прогресс национальной команды. Все это хоть и локальное, но все-таки достижение.

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Вскоре мы увидели, что преодолела наша сборная и еще один этап – эксперименты и поиски оставались позади, у главного тренера уже был сформирован тот костяк, который он видит на чемпионате мира. А осенние товарищеские матчи с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) убедили, что и в ближайшее будущее мы можем смотреть с оптимизмом.

Встречи с соперниками, которые давно – среди сильнейших в мире, и которые на мундиале будут среди главных фаворитов, показали, что далеко не все так плохо у нас с игрой даже на их фоне

Россия против Аргентины с Испанией выглядела достойно, с учетом, конечно, их высочайшего уровня. Оказалось, что и таким командам наша сборная способна затруднять игру, может с ними достаточно создаватьвпереди, периодами заставлять обороняться. Проверив себя на соперниках из категории топ, российские футболисты под конец года подарили повод для приятных эмоций.

Национальный чемпионат

Столь же приятно наблюдать и за чемпионатом России. Да, хочется, чтоб уровень футбола в нашем турнире был выше, чтоб стабильных и узнаваемых команд появлялось больше. Но повышение конкуренции привело к тому, что и наверху, и в середине, и внизу таблицы у нас – высочайшая интрига!

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В этом мы превзошли ведущие лиги Европы. Ведь в Англии и Германии с чемпионом уже почти все ясно. В Испании и Франции тоже – там для разгара чемпионата отрыв лидеров очень большой. А у нас?

Уже позади две трети дистанции, но на медали в РФПЛ претендуют все пять первых команд.

Среди середняков никто не может беззаботно смотреть вниз таблицы, при этом почти у всех аутсайдеров сохраняются шансы намного подняться до конца турнира. Нет в нем заведомых неудачников, предсказуемых результатов очень мало. Никто из лидеров не может себе позволить в матче с аутсайдером без ущерба для результата оставить на скамейке ведущих игроков.

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Например, «Зенит» после всего лишь нескольких перестановок проигрывает в матче на Кубок России питерскому «Динамо», команде ФНЛ. По конкуренции сегодня наш чемпионат один из самых сложных — это весомое достижение.

«Локомотив» Юрия Семина

«Локомотив» под руководством российского тренера Юрия Семина сенсационно для многих убежал от всех преследователей в восьмиочковый отрыв. Результат работы Юрия Павловича разбивает популярные стереотипы.

Оказывается, претендовать на «золото» и побеждать всех конкурентов можно за счет использования внутренних резервов – без вложения огромных денег и соответственно массовой закупки игроков.

Оказывается, современным и успешным тренер может быть в любом в возрасте, в том числе и после четвертого захода в «одну реку». Отдельное достижение Семина – борьбу за «золото» он совмещает с работой на перспективу.

На заметные роли в этом сезоне вышло несколько молодых игроков, а Джефферсон Фарфан под руководством Юрия Павловича раскрылся, как мало кто ожидал, и стал не просто главным голеадором команды, а одним из самых ярких игроков всего чемпионата. Что доказывает – хороший тренер способен решать несколько задач одновременно».

Календарь главных спортивных событий 2018 года

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»