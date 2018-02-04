Стипе Плетикоса: «Стать тренером? Эта работа слишком тяжелая, я хочу больше времени проводить с детьми»

— Стипе, как вам турнир? Приносит ли игра на Кубке легенд удовольствие?

— Я очень рад выступать здесь. Всегда приятно встретиться со старыми друзьями. Игроками, тренерами – всеми. Причем не только из «Спартака». Здесь же футболисты со всего мира, я поддерживаю дружеские отношения со многими из них. Это невероятные эмоции. Я надеюсь, что и люди на трибунах получают удовольствие от нашей игры – мы стараемся для них.

— Следите за «Спартаком»?

— Конечно! Не прекращаю! Очень жду матча в Лиге Европы с «Атлетиком». Думаю, москвичи смогут пройти испанцев, очень этого хотелось бы. Тем более, «Атлетик» в этом сезоне никак не найдет свою игру. Они могут играть намного лучше, поэтому красно-белые должны этим воспользоваться. Вообще, ожидания от команды в ЛЕ большие. «Спартак» сделал очень крутые приобретения: Максимович, Ханни. Последний очень хорош. Я знаю алжирца и следил за его выступлениями в Бельгии – клубу очень повезло. В чемпионате лидер – «Локомотив», но надежда на защиту титула все еще остается. Будем ждать.

— А стадион во время игры РФПЛ не хотите посетить?

— Хочу. Но, к сожалению, нет возможности. Я ведь работаю спортивным аналитиком на ТВ. И на время ЧМ тоже, скорее всего, останусь в Хорватии – слишком большой объем работы.