Стипе Плетикоса: «Стать тренером? Эта работа слишком тяжелая, я хочу больше времени проводить с детьми»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Самым общительным в первый день Кубка Легенд был хорватский голкипер сборной звезд Стипе Плетикоса. Экс-вратарь поделился впечатлением от турнира, а также рассказал о том, что ждет от чемпионата мира-2018.

Стипе Плетикоса

— Стипе, как вам турнир? Приносит ли игра на Кубке легенд удовольствие? 

— Я очень рад выступать здесь. Всегда приятно встретиться со старыми друзьями. Игроками, тренерами – всеми. Причем не только из «Спартака». Здесь же футболисты со всего мира, я поддерживаю дружеские отношения со многими из них. Это невероятные эмоции. Я надеюсь, что и люди на трибунах получают удовольствие от нашей игры – мы стараемся для них.

— Следите за «Спартаком»? 

— Конечно! Не прекращаю! Очень жду матча в Лиге Европы с «Атлетиком». Думаю, москвичи смогут пройти испанцев, очень этого хотелось бы. Тем более, «Атлетик» в этом сезоне никак не найдет свою игру. Они могут играть намного лучше, поэтому красно-белые должны этим воспользоваться. Вообще, ожидания от команды в ЛЕ большие. «Спартак» сделал очень крутые приобретения: Максимович, Ханни. Последний очень хорош. Я знаю алжирца и следил за его выступлениями в Бельгии – клубу очень повезло. В чемпионате лидер – «Локомотив», но надежда на защиту титула все еще остается. Будем ждать.

— А стадион во время игры РФПЛ не хотите посетить? 

— Хочу. Но, к сожалению, нет возможности. Я ведь работаю спортивным аналитиком на ТВ. И на время ЧМ тоже, скорее всего, останусь в Хорватии – слишком большой объем работы.

— Федор Смолов снова не уехал в Европу. Правильно ли он поступил? 

— Сложно говорить за него, это его карьера, его жизнь. Могу сказать, что он очень сильно прибавил и за последние годы вышел на очень хороший уровень. Но я бы на его месте тоже остался сейчас. А вот после чемпионата мира – самое время.

Кубок Легенд-2018

— Ваша карьера игрока завершена. Не задумываетесь о начале тренерской деятельности? 
— Нееет (смеется). Эта работа слишком тяжелая. К тому же, у меня есть дети. Хочу больше времени проводить с ними.
Текст: Дмитрий Темников, Евгений Морозов
Фото: Сергей Дроняев
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