Сергей Семак: «Зениту» нужна свежая кровь»

Главный тренер лидера чемпионата России Сергей Семак — первый российский тренер «Зенита» за последние 17 лет. Постоянный автор еженедельника «Футбол. Хоккей» Илья Казаков в своем видеоблоге «Foot’больные люди» расспросил Сергея Богдановича о качестве игры питерской команды, значимости новичков — Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого, а также о философии селекционной работы.

Фактор успешности

— Вы были игроком «Зенита» — одним из самых успешных и статусных футболистов команды в современной истории, работали в тренерском штабе питерского клуба. Позже вы возглавляли «Уфу», откуда вернулись в Санкт-Петербург. Насколько большие изменения произошли в «Зените» за время вашего отсутствия?

— Существенные изменения — в плане состава, тренерского штаба. Хватало нюансов: команда состояла исключительно из новых игроков. При первом разговоре, когда даже не затрагивалась тема о моем возможном назначении в «Зенит», я обозначил руководству проблемы, которые видел. Для человека, знающего команду изнутри, было ожидаемо столкнуться с существующими там сложностями.

— Время, проведенное в «Зените» в качестве тренера, – что оно дало вам? Как Семак сегодняшний стал сильнее того Семака, которого приглашали в клуб летом 2018-го?

— Прежде всего досконально были изучены имеющиеся игроки и которых я не знал ранее. Сегодня есть определенная картина и понимание того, куда нам нужно двигаться и что надо делать, чтобы улучшать игру. С точки зрения качества в первую очередь.

— Куда надо двигаться «Зениту», чтобы оставаться лидером чемпионата и удачно выступать в еврокубках?

— Успешность зависит от многих факторов. Есть работа на тренировках, а еще ведь есть анализ, селекция. Мне надо разобраться с теми игроками, которые у нас имеются. Надо понимать, кого мы оставляем, а кого отдаем в аренду, продаем или покупаем. Важна структура и понимание того, какие футболисты нужны. И так шаг за шагом, потому что большое количество игроков невозможно поменять сразу. Это сложный процесс, и для баланса необходимо время. К сожалению, летний период был упущен относительно комплектования и тех задач, которые стояли. Зимой же трансферное окно мы провели гораздо успешнее. С одной стороны, ушел наш лидер Паредес (в «ПСЖ». — Ред.), с другой – появилась возможность взять трех новых футболистов. Нужна свежая кровь.

Ракицкий, Азмун

— Вместо одного легионера в итоге «Зенит» взял троих. Конкуренция за место в составе обострилась?

— До прихода Ракицкого, например, мы имели четырех центральных защитников. Есть Маммана, который оправился от серьезной травмы, Иванович, Нету — у него контракт заканчивается — и Мевля (словенец должен был перейти в «Эмполи», но в итоге его отдали в аренду в «Ростов». — Ред.). У нас не было ни одного левоногого игрока на позицию в центр обороны. Сейчас нам удалось усилиться именно здесь: Ярослав очень качественный футболист. Не сомневаюсь, что он принесет много пользы, а излишней конкуренции на этой позиции нет.

— Что означает приобретение Азмуна?

— Мы рассчитывали на возвращение Саши (Кокорина. – Ред.) в строй еще в июне, однако оно оказалось очень кратковременным. Конечно, большие надежды были на него и зимой, но, увы, ситуация до сих пор выглядит не совсем ясной и понятной. В отсутствие Кокорина надо было усиливать атакующий потенциал. Нужна конкуренция Артему Дзюбе, да и есть матчи, когда ему надо отдыхать или когда имеются какие-то проблемы. Так что еще один качественный нападающий не помешает. Конечно, теперь конкуренция в атаке увеличилась, ведь есть и Антон Заболотный.

— В чемпионате России существуют клубы, укомплектованные лучше «Зенита»?

— Количество игроков у нас достаточное. Но если проанализировать, на каких позициях в «Зените» играют самые лучшие футболисты чемпионата России…Можете назвать хотя бы одну, где будет самый сильный игрок?

— Это как анекдот, где средняя температура — 36,6 по больнице.

— Поэтому нам есть куда двигаться. Надеюсь, Ракицкий, Барриос или Азмун усилят конкуренцию в составе. Чтобы выиграть турнир, нужны самые сильные легионеры и самые сильные россияне. У нас действительно есть проблемы с качественными российскими футболистами, да и с качественными иностранцами — тоже.

Миф, сборная

— Вы заканчивали работу в «Уфе», на вас смотрели не только в «Зените». Это признание, когда большой клуб обращает внимание на молодого тренера?

— Все признавали, что в «Зените» есть определенные проблемы: и средства немалые потрачены, и результат не тот. Еще вступал в действие фейр-плей. Меня пригласили, мне это интересно. Понимаю, что это в любом случае еще не полноценный контракт. Сколько бы ты ни работал, с кем бы ты ни работал, всегда будет возникать некоторое недоверие. И неважно, сколько тебе лет, – это нормально. Гарантию тебе никто не даст. Даже высококвалифицированный иностранец может прийти в «Зенит» и сказать: «Я сделаю команду чемпионом страны». Но может и не получиться. Я и сейчас, и тогда понимал, что у нас хорошая команда, которая не сильнее наших конкурентов, но в то же время и не слабее. Мне кажется, средний уровень в чемпионате России сейчас чуть-чуть ниже, чем два-три года назад. Были более качественные игроки, а клубы могли позволить себе дорогостоящие покупки. Теперь мы боремся, и думаю, что наша зимняя трансферная кампания даст возможность сделать шажок вперед. Будущим летом, может, еще на шаг сдвинемся. Клубу нужны изменения в плане комплектования и хотя бы среднесрочного планирования. То есть ответы на вопросы: что мы хотим видеть, кто должен играть, как будем выстраивать игру и селекцию?

— Есть мнение, что «Зенит» может купить любого российского игрока, поскольку не считает денег.

— Это ошибка.

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— А где тогда брать футболистов, когда настанет время обновляться?

— Это большая проблема для меня лично. Тренер команды и лимит – вечная проблема. Если мы можем за 15 миллионов купить игрока из-за рубежа, которого потом можно будет продать, то российского высококачественного футболиста придется брать за 35 миллионов. Конечно, команда не может позволить себе игроков сборной России: стоят они дорого и контракты солидные. Это действительно большая проблема, и мы только рады, если футболисты из академии будут появляться и доказывать своей игрой место в основе. Или хотя бы в обойме. Эта проблема существенная и важная для «Зенита».

— Вы были одним из первых футболистов в чемпионате России, кто, переехав из Казани в Петербург, вывел качество своей игры на новый уровень. Есть такой миф, что те, кто переходит из «Рубина» в «Зенит», не могут раскрыться в новом клубе. Что вы думаете про этот миф применительно к себе, к Азмуну?

— Думаю, у Азмуна есть все для того, чтобы заиграть в Санкт-Петербурге. Я его знаю прекрасно и не сомневаюсь, что он нам поможет. А по поводу мифа… Дело в том, что команде, которая борется за «золото» чемпионата, нужны россияне. Конечно, клуб ищет и приобретает тех, кто особенно выделяется на фоне других. Но ведь быть лидером в «Рубине» и быть лидером в «Зените» — не одно и то же. Поэтому кому-то удается, кому-то нет, я взаимосвязи в этом мифе не вижу. Все зависит только от качества игроков.

— Как думаете, может, у ЦСКА сейчас дела идут хорошо не только благодаря таланту Виктора Гончаренко и отличной селекции, но и благодаря тому, что в клуб пришло поколение молодых игроков, которым едва за двадцать. Для них нет авторитетов и кумиров. Может быть, они и самоуверенные, но эта их раскрепощенность дает результат.

— Мне кажется, дело не в поколении, а в наборе характеристик. Молодые тоже бывают разные: по характеру они могут быть некомпанейские ребята, ведут себя по-другому. У них есть свои плюсы, у нашего поколения свои. У молодых жажда игры, но нет стабильности. Мотивировать опытных сложнее, но зато у них есть мастерство. Всегда нужно находить золотую середину. Молодые и опытные могут дополнять друг друга, а команда станет единым целым. Как на поле, так и вне стадиона.

— «Зенит» здорово выглядел в начале сезона и уверенно лидировал. Едва расстояние от преследователей стало сокращаться, возник вопрос: насколько команда стрессоустойчива эмоционально, как она умеет реагировать не неприятные развития событий?

— Достаточно, для того чтобы решать поставленные задачи. Это рабочие моменты, ни одна команда не может пройти путь без сбоев и потерь. Вопрос в том, какие это потери, насколько длительный период неудач и сколько матчей сыграно в этот период. Все вместе это дает пищу для размышления. Мы лидеры — это уже плюс. А так будем смотреть на результаты по итогам чемпионата.

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— Скоро у сборной России начнутся игры отбора к Евро-2020 против Казахстана и Бельгии. Станислав Черчесов уже говорит о сложном календаре, неудобном времени для матчей. «Зенит» в последнее время представлял большое количество игроков для национальной команды. Как тренер клуба, ждете ли вы матчей сборной с опасением?

— Это правда, что после игр у сборников не так много времени на подготовку и тренировки. Встречи сборных — всегда другой эмоциональный уровень. Здесь есть проблема для каждого тренера без исключения. Конечно, такие матчи ожидаются с волнением. Из сборной футболисты могут вернуться с другим эмоциональным или функциональным состоянием, а это уже мешает сосредоточиться на играх чемпионата.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»