Сергей Прядкин: «Мы знали, что люди пойдут на стадионы после ЧМ-2018, но не думали, что так много»

2018 год был для отечественного футбола особенным. В стране впервые прошел чемпионат мира, что сильно повлияло на весь российский спорт номер один. Президент РПЛ Сергей Прядкин, который сейчас исполняет обязанности главы РФС, в интервью еженедельнику «Футбол» подвел итоги и обозначил планы на будущее.

Обогреватели на трибунах

— В чемпионате России наконец-то перерыв до марта. Выдохнули с облегчением?

— Вы говорите, как некоторые мои коллеги. Они мне прямо вашими же словами сказали: «Ну вот, можно и выдохнуть». Клубам действительно нужно все осмыслить, понять, где какие ошибки, где что и как подправить, чтобы в марте с новыми силами начать весеннюю часть чемпионата. А я что? Я люблю свою работу, и ее у нас в перерыв тоже немало.

— Но, кажется, Премьер-лига может быть довольна: у вас средняя посещаемость поднялась примерно с 14 тысяч человек на матче до 17 тысяч.

— Почти на 30 процентов! Это очень хорошая цифра. Мы знали, что после чемпионата мира будет прирост, но не думали, что настолько. Я, честно говоря, вообще думал, что на матчах первых туров будет не так много зрителей. Но нет, люди пошли на стадионы! Вы посмотрите: арены Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Самары, Краснодара, других регионов переживают настоящий футбольный бум!

— Если бы не холод, и в зимних турах трибуны могли быть полными. Премьер-лига может сделать что-то, чтобы стадионы в северных регионах были более комфортными?

— На последнем совещании у вице-премьера Правительства Ольги Голодец одним из основных вопросов была посещаемость. Новые арены, построенные к чемпионату мира, не позволяют в полной мере создать комфортные условия для болельщиков в холодное время года. Комплексно этот вопрос решен только на «Газпром-Арене». Но руководители клубов не опускают рук, проводятся дополнительные работы по утеплению, закрываются контуры стадионов, рассматривается вопрос об установке дополнительных систем обогрева зрительских мест. Для того чтобы дополнительно мотивировать клубы к активной работе с болельщиками, в Премьер-лиге разработана новая система распределения доходов от реализации коммерческих и медиаправ. Ранее 40% распределялись в равной степени между всеми участниками турнира, а 60% – в зависимости от занятого по итогам прошлого сезона места. Теперь 8% от общей суммы (эти деньги вычитаются из 40%, распределяемых поровну между всеми клубами) распределяется в зависимости от заполняемости стадионов на домашних матчах клубов.

Миллион подписчиков

— Про суммы. У вас с этого сезона действует новый ТВ-контракт. И по нему сейчас только два матча из тура показывается на федеральном канале «Матч ТВ». Вы так и хотели?

— Болезненная тема. Мы понимаем, что существующую систему показа надо совершенствовать. С одной стороны, все-таки показывать хорошие матчи на общедоступном «Матч ТВ». С другой стороны, необходимо развивать платную платформу как основу доходов клубов.

— Но сейчас на федеральном канале не самые рейтинговые матчи. «Енисей» сколько раз уже показали…

— Мы ранее говорили об изменении системы показа матчей. Сейчас упор делается на платную платформу. Поэтому наши коллеги из «Матч Премьер» стараются показывать самые «вкусные» матчи на платной платформе. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что на общедоступном телевидении должна быть какая-то часть ключевых матчей. Если к началу чемпионата у нас было 68 тысяч подписчиков, то за 4 месяца мы нарастили эту цифру до 430 тысяч.

— Новый зимний турнир в Катаре – это инициатива «Матч ТВ»?

— Это совместная инициатива. Такие мысли у нас витали давно. Еще по окончании чемпионата мира у нас произошла встреча в Москве с президентом катарской федерации футбола. Нам предложили начать с проведения небольшого турнира в межсезонье и посмотреть, что из этого выйдет. На нас с инициативой вышел «Матч ТВ», взявший на себя львиную часть расходов в обмен на коммерческие права. Мы создали совместную рабочую группу, и сейчас все в предвкушении этого турнира. Изначально ЦСКА хотел принять участие, но не получилось. Возможно, в следующем году мы увеличим количество участников. Для проведения этого турнира подбирали удобные сроки, а клубам предоставляются хорошие условия. К примеру, за счет организаторов обеспечивается их транспортировка не только на сам турнир, но и после него туда, куда они захотят.

Банковские гарантии от клубов

— Но иногда Премьер-лигу потряхивало. Всегда сохранялся риск, что не все команды доживут до финиша. Вы, например, не жалеете, что допустили «Анжи» до чемпионата?

— Они очень хотели остаться в Премьер-лиге. Когда у них начались сложности, мы им задали вопрос: как намерены решать проблемы? И получили заверения от руководства клуба, что у команды все будет отлично. Но жизнь внесла свои коррективы. Поменялось руководство республики, изменилась ситуация. Совместно ищем выход из сложившегося положения.

— Как можно повлиять на то, чтобы избежать подобных случаев в будущем?

— Сейчас РФС пошел нам навстречу, и отныне при лицензировании клубов и допуске их к выступлениям в Премьер-лиге мы будем играть определяющую роль. И конечно, финансовый критерий будет одним из ключевых. Но пока не удается подобрать грамотную формулировку и юридически закрепить, как именно мы проверяем финансовую состоятельность клубов. Гарантия губернатора не самый веский аргумент, ведь сегодня он есть, а завтра – ушел на повышение. То же самое с гарантией частного инвестора, обещающего миллиард рублей. А вот гарантия финансово-промышленной группы, которая распределяет деньги, или банка – вот такой вариант, наверное, может подойти. К решению данного вопроса мы привлекли нашего партнера — компанию PwC, консультировавшую УЕФА, для проработки данного вопроса к сезону-2020/21.

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— Это будет что-то похожее на русский финансовый фейр-плей?

— Да, именно так. Нам хотелось бы понимать, что за источники финансирования у клубов. Они будут подтверждаться документально при лицензировании на сезон-2020/21.





«Тамбов» — в Волгограде

— На что еще помимо финансового вопроса будете обращать внимание при лицензировании клубов?

— Начиная с сезона-2019/20 Премьер-лига будет участвовать в лицензировании клубов. На ближайший сезон определены два критерия, по которым будут оцениваться команды, – инфраструктурный и кадровый.

— По поводу инфраструктуры уже сейчас обсуждается вопрос, что «Тамбов» в случае выхода в РПЛ будет проводить домашние матчи в Волгограде.

— По инфраструктуре мы и в этом сезоне делали некоторые снисхождения. С того момента как мы приняли «Енисей», многие клубы высказывали позицию, что не хотят играть на стадионах, не соответствующих первой категории, в том числе и в Красноярске. Другие клубы предлагали, чтобы «Енисей» играл домашние матчи на одной из арен чемпионата мира.

Сейчас у нас в перспективе несколько команд претендует на повышение: «Тамбов», «Томь», «Авангард» и др. Руководители «Тамбова» заранее начали подготовку к выходу в Премьер-лигу, неоднократно были у нас в офисе. Мы оказывали им методическую помощь в подготовке к лицензированию для выступления в РПЛ.

Но там камень преткновения – стадион. Скорее его отсутствие. Позиция наша была жесткой: нет стадиона — нечего делать в Премьер-лиге. Но на последнем заседании общего собрания представителей клубов РПЛ решили, что претендент на участие в лиге в сезоне-2019/20 в случае несоответствия домашней арены необходимым критериям вправе заявить один из стадионов чемпионата мира. Но эта норма распространяется только на следующий сезон.

— А что будет дальше?

— Эта норма на один сезон. Команды, планирующие выступать в Премьер-лиге, должны заранее позаботиться о своей инфраструктуре.

Скандалы

— Конец года ознаменовался несколькими скандалами: Глушаков, Кокорин и Мамаев… Насколько серьезный ущерб репутации лиги наносят эти истории?

— Очень серьезный. Я сейчас был на саммите ФИФА в Катаре, и там уже в курсе. В УЕФА сейчас мониторят абсолютно все и досконально знают обо всех конфликтах. От и до! В мельчайших подробностях! Там сейчас появилось немало выходцев из Восточной Европы. Конечно же подобные истории не красят лигу. Я помню бум, когда Сулейман Керимов стал создавать суперклуб, привлекая мировых звезд. Я приезжал в Европу на совещания, и ко мне подходили с вопросами: «А как там «Анжи»? Что за клуб?» Это был позитив для лиги. Сейчас же… Конфликт Глушакова – это его личная жизнь. Пускай они сами в ней разбираются. Давайте лучше говорить о его футбольных качествах.

А Кокорин и Мамаев… С ними сложнее. Они должны были понимать, что они публичные люди, к ним приковано повышенное внимание. Такие истории негативно сказываются на лиге, на клубах, да и в целом на футболе.

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— Возможно, сначала, на эмоциях, вы резко среагировали, сказав, что на 99% уверены в том, что в случае расторжения договоров с «Зенитом» и «Краснодаром» ни один клуб РПЛ не пригласит Кокорина и Мамаева.

— Там не очень верно изложили мою позицию. Я ни в коем случае не хотел ребят обидеть или кого-то еще. Я акцент делал на том, какой негатив принесла эта история. Хотел отметить, что клубы будут солидарны в вопросе применения каких-то воспитательных мер, но не призывал к травле. Наказание им пусть выносят соответствующие инстанции. Что же касается футбола, то поверьте, после этой истории им будет по силам вернуться, но многое будет зависеть от их характера. Когда Кокорин смог вернуться на поле после тяжелой травмы и набрать хорошую форму, это показало, что у него есть характер.

Паспорта болельщиков

— Фанаты «Спартака» скандируют нецензурные лозунги в отношении руководства красно-белых. И в данном случае штраф получает именно клуб. Лига задумывалась над тем, чтобы персонализировать наказание, или же это дело самого клуба?

— Конечно, это абсурд: тебя оскорбляют, и тебя же за это наказывают. И с этим ничего не поделаешь. Таков дисциплинарный регламент. Нужно устанавливать диалог с болельщиками, приходить к разумному компромиссу. Тех, кто этого не понимает, нужно привлекать к ответственности. Такие возможности у клубов есть. На наш взгляд, персонализация ответственности за правонарушения – лучшая профилактика правонарушений.

— Но лига может сделать паспорт болельщика.

— Вопрос о паспорте болельщика сейчас прорабатывается на уровне государственных органов. Уже определено, что такой документ должен быть. Детали согласовываются силовыми структурами, Минкомсвязи, Минспорта, РФС и РПЛ. Здесь все непросто. Нужно сделать так, чтобы это было комфортно для болельщиков. В этом наша основная задача.

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— У нас в еженедельнике «Футбол» есть давняя традиция, которой более 50 лет. Журналисты называют тройку лучших игроков года. Как бы она выглядела у вас?

— Дзюба, Акинфеев и Марио Фернандес. Дзюбу назвал потому, что я был внутри команды и честно скажу: он лидер. Он может правильно настроить партнеров и повести их за собой. Перед Акинфеевым я преклоняю голову. Пересматривал не так давно нарезку его спасений на чемпионате мира. Его мастерство, уверенность и футбольное долгожительство нельзя подвергать сомнению. Фернандес, хоть он и с бразильскими корнями, но очень был полезен нашей команде.

Особенно хотел бы отметить Сашу Головина. Ему я вручил бы премию за лучшую режиссуру игры. Он может подержать мяч, развернуться с ним, направить атаку в иное русло. В матчах с такими непростыми соперниками, как Испания, это было особенно видно.

Текст: Андрей Вдовин, Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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