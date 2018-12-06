Сергей Капков: «Мутко — неравнодушный человек, он наш футбол не раз поднимал на высокий уровень, потом опускал и опять поднимал»

Сергей Капков в свое время считался главным эмиссаром Романа Абрамовича в российском футболе. Ожидалось, что именно он должен возглавить РФС, но управление доверили Сергею Фурсенко. Капков отошел от этого вида спорта, занялся культурой, но, как оказалось, всегда оставался где-то рядом. Постоянный автор еженедельника «Футбол. Хоккей» Илья Казаков в своем видеоблоге «Foot’больные люди» впервые за последние годы спрашивал у Сергея Капкова про спорт.

ЧМ-2018, Гинер, Федун

— Когда вы в последний раз давали интервью о футболе?

— Даже не помню, думаю, очень давно — лет семь назад.

— Интересно понять, чем вы сейчас занимаетесь? Ваши предыдущие истории были яркие и успешные, но каждый раз вы стремительно уходили, чтобы потом появиться в новом качестве.

— Пока я в новом качестве преподаю в МГУ на экономическом факультете. Рассказываю про урбанистику, экономику городов, культуру, творческую индустрию и получаю от этого огромное удовольствие.

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— Ваш опыт преподавателя как-то был обогащен чемпионатом мира-2018?

— Я был во всех городах, где проходили матчи турнира. Чемпионат мира стал уникальным событием для каждого региона России, даже для Сочи, избалованного Олимпиадой и другими спортивными и культурными событиями. У нас в стране действительно прошел огромный мировой футбольный праздник.

— Где больше всего понравилось?

— По организации – в Москве. Здесь умеют проводить большие мероприятия. Но ни к одному городу у меня нет нареканий: все прошло быстро, на высоком уровне, нигде не пришлось стоять в очередях. Я сужу обывательски, потому что ходил по обычным билетам.

— А вам было бы интересно вернуться в футбол, и в каком качестве?

— Думаю, всем людям, с которыми я пересекался в футболе, было бы интересно что-то делать в этом виде спорта, если бы была понятная, четкая, ограниченная во времени – до трех, пяти, десяти лет — программа развития. И здесь совершенно неважно, кто возглавит РФС, пусть это сделает тот, у кого есть четкая и ясная программа на ближайшие пять лет.

— Какой последний футбольный матч вы смотрели?

— Я смотрел ЦСКА – «Зенит», с первого момента до последнего.

— Вы ходите на стадион?

— Регулярно хожу на ЦСКА. Евгений Леннорович Гинер меня постоянно приглашает. Приглашали бы другие, я бы и к ним ходил.

— Вы с руководством ЦСКА всегда общались теснее, чем с другими. Скажите, а как вы определите феномен Евгения Гинера?

— Он хороший руководитель. Живет проектом ЦСКА — это главное дело его жизни. Влезает во все детали. Он разбирается, понимает. У него есть свой взгляд. Я сто раз говорил: Гинер гуляет на свои, сколько заработает, все в клуб несет. И это вызывает уважение. Я болельщик ЦСКА, но я стал им не сразу, а увидев, как строит работу в клубе Евгений Гинер.

— Клубы, которые в России считаются частными – «Краснодар», «Спартак», — они ведь тоже на свои гуляют. Только им не удается сделать то, что получается у ЦСКА. Чем в таком случае Федун или Галицкий хуже Гинера?

— Ничем. Это разные системы менеджмента. Вопрос только в результате. Гинер давно занимается футболом и своим принципам развития клуба не изменяет, двигается вперед и достигает успеха. Сколько он строил стадион… Я помню тот кабинет, где Гинер сидел в ЛФК ЦСКА – это не уровень предпринимателя, которым является Евгений Леннорович. Но он живет в клубе, ЦСКА для него всегда был больше чем работа.

— Всегда хотел у вас спросить: почему вы не пошли работать в «Челси»?

— Меня не звали. И я не чувствую в себе такие возможности. Работа, например, в федерации и в клубе совсем разная. Не факт, что я командный человек, может быть, я слишком конфликтный. Знаете, есть такое понятие: никто не больше, чем клуб. Тот же ЦСКА – больше, чем Гинер. Клуб, который был до него и будет потом. Часть истории российского спорта и вообще страны. Не факт, что я смог бы работать в клубе вообще. Возьмем, к примеру, болельщиков: делаешь все, делаешь, а потом они пытаются тебе объяснить, кого надо уволить, а кого оставить, или как твой вратарь плохо играет. Ужасно обидно. На мой взгляд, подобное — уровень бытового хамства. Помню, мы прилетали со сборной России, когда там тренером был Юрий Павлович Семин, и нам таможенники хамили в аэропорту. И Виталий Леонтьевич Мутко потом даже требовал уволить этих офицеров. Если сборная выигрывает, то значит, все мы победили, а когда проигрывает – это они, футболисты и тренеры. Я так никогда не оценивал.

— «Спартак» уволил Карреру и породил бурю ненависти, которую руководству сгладить различными пиар-ходами пока не удалось. На ваш взгляд, что надо сейчас делать «Спартаку»?

— Не знаю, но понимаю, в каком стрессе на протяжении долгого времени находится Леонид Федун, наверное, он даже привык и получает от этого удовольствие. Болельщики считают, что «Спартак» — это их команда, а не игрушка Федуна. А ведь тот платил свои деньги и продолжает тратиться, и «Спартак» — его клуб. И если честно, Федун вправе снимать тренера и назначать тоже. А болельщики вправе обижаться и троллить. Вопрос в том, что клуб должен начать диалог с фанатами, когда-нибудь все так и произойдет. Но я знаю, что «Спартак» другими методами воспитывает своих болельщиков.

— Активные болельщики, кстати, выдвинули свое требование клубу: продавайте Глушакова. Когда менеджер слышит такое, что ему делать?

— Он должен принять на себя риски: либо оставить Глушакова, либо продать. В бизнесе всегда так.

— А как правильнее поступить? Сказать на встрече: нет, не продам, и это мое решение или как-то иначе действовать?

— Так и сказать: нет, это мое решение. Любая стратегия – бизнеса, клуба, телеканала, да чего угодно – это выбор, отказ от чего-то. Можно уволить главного тренера или Глушакова либо оставить или убрать обоих. Если вы в кафе просите кофе, то значит, отказываетесь от чая, и наоборот.

Телеправа, реклама, VAR

— Когда вы были вице-президентом РФС, то очень внимательно погружались в вопросы, связанные с коммерцией и продажей медиаправ. Скажите, на сегодняшний день та цена, которую имеют РФС и РПЛ от холдинга «Матч» (четырехлетний контракт на 1,7 млрд рублей в год), соответствует и ожиданиям, и рынку?

— Соответствует. И именно рынку России. Мы не можем показывать футбол только на платных каналах, не получится. Люди хотят смотреть матчи у себя дома, включив телевизор, и они не готовы за это платить. Но я бы не зацикливался на ТВ-правах, надо развивать и интернет-вещание. Необходимо иметь хотя бы миллион подписчиков – тех, кто готов смотреть футбол в сети. Они есть, но вопрос в формировании для них продукта и его продвижения. Это правильный и грамотный маркетинг, и не только РФС и РПЛ, а также клубов. На данный момент увеличить сумму за права на чемпионат России невозможно.

— Можете ответить на вопрос, почему главные рекламодатели в российском футболе – букмекеры и производители медицинских препаратов для повышения потенции?

— Букмекеры сейчас достаточно агрессивные рекламодатели, они идут за своей аудиторией. Медицинские препараты тоже рассчитаны на мужскую аудиторию. Верните рекламу пива на ТВ, и никакие лекарственные БАДЫ и средства от импотенции на этот рынок не попадут. Что можно продавать мужской аудитории? Удовольствия.

— Сергей Прядкин недавно выступил с программным интервью, заявив, что «наша задача — вернуть пиво и сосиски на стадион». За эту фразу над ним посмеялись, сравнив с задачами, которые стоят перед футбольными лигами в Англии и Испании.

— Думаю, когда Сергей Геннадьевич говорил про пиво и сосиски, он же не имел в виду только сервис, который должен быть на стадионе. Через пиво и сосиски должны прийти дополнительные деньги в российский футбол.

— А кто может вернуть пиво на стадионы?

— Консолидированная позиция не только лиги, но и президентов клубов. Поверьте мне, они все влиятельные, опытные, многоуровневые предприниматели, и все знают, что надо объединиться и добиваться поставленных задач.

— Почему в таком случае половина президентов клубов РПЛ говорит, что они против установки системы VAR за свой счет? Как это согласуется с их влиятельностью?

— VAR – неизбежность. Если его не внедрить в России, то президенты клубов должны после отказа от установки системы электронного судейства сказать, что «нас все устраивает в футболе».

Фурсенко, Мутко, Дюков

— Существует мнение, что если бы в 2010 году президентом РФС стал бы не Фурсенко, а Капков, то российский футбол развивался бы не только быстрее, но и лучше.

— Сослагательного наклонения не существует. Более того, даже после такого замечательного чемпионата мира мы находимся в той же точке, что и при Сергее Александровиче Фурсенко. Все можно опять начинать сначала.

— У вас есть понимание, почему каждый президент РФС не отработал до конца своего срока?

— Почему? Виталий Леонтьевич отлично справляется, я без иронии говорю. В чемпионате мира заслуга Мутко огромная: и в получении турнира, и в строительстве стадионов. РФС при отстраненном Мутко не имеет долгов, располагает пулом спонсоров.

— Сколько еще в РФС должна тянуться пауза с определением будущего нового главы организации?

— Думаю, до весны 2019 года все разрешится. Вопрос: что делать? И какие люди будут всем заниматься?

— Говорят, либо Александр Дюков, председатель совета директоров ФК «Зенит», либо нынешний врио президента РФС Александр Алаев.

— Еще могут быть и другие кандидаты: Газзаев, да и Виталия Леонтьевича я бы не сбрасывал со счетов.

— А вы на футболе с ним пересекались в последнее время?

— Он перестал ходить. На ЦСКА я его не вижу. На играх сборной он присутствовал, но потом тоже перестал. Но в регионы он ездил — я видел его в Сочи. Мы общаемся.

— Мне рассказывали историю, что Сергей Фурсенко спустя недели и даже месяцы после Евро-2012 не мог смириться с невыходом сборной России из группы. Все время задавался вопросом: почему мы проиграли Греции (0:1)?

— Я тоже знаю о таких слухах, но подтвердить, так ли это, не могу.

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— А у Виталия Леонтьевича есть вопрос: почему мы проиграли в Мариборе в 2009-м? Мне кажется, то поражение сборной России от Словении в стыковом матче за место на ЧМ-2010 повлияло на наш футбол очень сильно.

— Мы никогда с ним такое не обсуждали. Я спрошу… Гус Хиддинк разделил наш футбол на «до и после». Хиддинк задал многие правильные вещи, хотя не все они реализовались. РФС должен быть финансово независим, административно независим, должен работать с футбольным сообществом, объясняя, что делается, а не прятаться за спины игроков или тренеров. Иметь программу и по ней двигаться. Надо сказать: у нас есть десять тысяч талантливых детей в возрасте 12 лет, мы гарантируем, что они через пять лет станут заметны на европейской арене. Для этого нам нужны такие-то деньги. Обычная менеджерская задача.

— Насколько история Академии Коноплева вписывается в такую модель? Ведь с оттоком финансирования от Романа Абрамовича академия практически прекратила существование: раньше она давала игроков уровня национальной сборной — Дзагоев, Зобнин, Кутепов…

— На самом деле нельзя сказать, что Академия Коноплева умерла. Она работает — просто потеряла свой федеральный статус, став региональной. Там же есть футбольная жизнь. Просто теперь Академия Коноплева не ездит по стране и не мониторит там воспитанников. Значит, это другая концепция развития. Пусть в каждом регионе будут такие академии, а большие клубы сами найдут возможность через экономику привлечь к себе игроков. У «Краснодара» и ЦСКА ведь отличные школы. Можно по-разному идти.

— Получается, за время, что вы находитесь вне футбола, не так много и изменилось.

— Так и есть, поэтому любой новый человек, который придет в РФС, должен подвести итоги отличного чемпионата мира, а потом начать готовить новых футболистов для нашей сборной. Потом пройдет еще пять лет, и в РФС опять придет другой человек, и снова надо будет делать то же самое.

— Александр Дюков возглавляет в РФС комитет программ развития футбола, членом которого являетесь и вы. Как часто собираетесь?

— Всегда по-разному, бывает, и каждую неделю.

— А зачем Дюкову это надо?

— Ему интересно. Люди бизнеса, активного действия созидательны. Дюков пытается разобраться, что и как нужно делать в футболе. Сложится возглавить РФС – у него будет план. Дюков очень неравнодушный человек. И Мутко тоже неравнодушный человек, он наш футбол не раз поднимал на высокий уровень, потом опускал и опять поднимал.

— Мы говорим о системе и вертикали футбольной власти, и я вспоминаю ваше интервью после исполкома РФС, на котором Фурсенко объявил об отставке. Вы тогда сказали, что между членами исполкома шел жесткий разговор, слов было много, а даже молодежную сборную построить не удается.

— Моя позиция тогда была такой: на базе «Нижнего Новгорода» необходимо сделать клуб первого дивизиона, забрав туда у элитных клубов талантливую, яркую молодежь. Пригласить большого тренера, которому все президенты команд РФПЛ доверяют. И через такой проект развивать молодежную сборную. Идею не все поддержали. Моя позиция, кстати, с тех пор не поменялась. Где увидеть молодых, если у них нет шансов заиграть? Надо усиленно оживлять первую лигу. В ФНЛ ситуация тяжелая из-за отсутствия экономики. Клуб может выйти оттуда в РПЛ, а потом отказаться, так как губернатор не дал денег. Я восемь лет назад это говорил и сейчас вспоминаю. Ничего с тех пор не поменялось.

Черчесов, Капелло

— А поменялось ли ваше мнение о Станиславе Черчесове? Когда-то вы сказали, что российский тренер нашу сборную возглавлять не может.

— За несколько лет до ЧМ-2018 говорил, да. Иностранная школа по выстраиванию школы, тренерского штаба сборной – очень хороший опыт. То, что сделал Черчесов, – тоже уникальный опыт. Задача РФС, на данный момент не выполненная, — создание пирамиды: от молодежной сборной до главной. При Гусе Хиддинке, кстати, ее тоже не было.

— История Фабио Капелло в сборной России. Когда в ней что-то пошло не так?

— Я сейчас не помню, а кто у него был в тренерском штабе из россиян?

— Только Овчинников, но роль его была сведена исключительно к работе с вратарями.

— Могу сказать, что Корнеев и Бородюк – тоже была часть Гуса Хиддинка. Не бывает так, что приехал отличный иностранный тренер и привез волшебную палочку. Гус всегда говорил: «У меня ее нет». Очень важен вопрос ментальности. Нынешний тренерский штаб Черчесова, кстати, тоже знает, как мотивировать и настраивать игроков. Помню инструктаж Хиддинка перед матчем с Англией. Он тогда сказал футболистам: «У вас нет шансов, но будет двадцать минут, когда вы можете забить». И в это время два гола наша команда и забила. Хиддинк все-таки шахматист. Не самый системный тренер в выстраивании системы, но в заменах и тактике на игру он редко ошибался. А все что касается Капелло, то там был вопрос с тренерским штабом, а также помощи со стороны РФС. Мы, как бы ни цапались тогда внутри, но Хиддинку помогали. А Капелло дали зарплату, машину и сборную и – дальше уж как-нибудь сам. А он сам не мог.

— Пытаюсь объяснить себе причину удачного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира и не могу: либо Черчесов – гений, либо русские «ни пяди своей земли врагу не отдают», либо шаман наколдовал…

— Первые две: Черчесов – умный тренер и сборная – ни пяди своей земли врагу не отдаст. А еще новое поколение российских футболистов не боится выходить на поле против звезд.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев, РФС

Видео: Авторский интервью-проект Ильи Казакова на YouTube «Foot’больные люди»

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»