Роберт «Ufenok» Фахретдинов: «С детства за «Локомотив»

Роберт Фахретдинов прославился, как один из лучших игроков в футбольный симулятор FIFA под ником «Ufenok». Он выступал за «Уфа», а с недавних пор представляет «Локомотив».

— Вы недавно заключили новый контракт с киберфутбольной командой «Локомотива» — Loko eSports. Какие задачи поставило руководство клуба?

— У меня их нет, но понятно, что в каждом турнире нужно бороться за победу. В принципе это мои личные задачи и также команды — в любом турнире: в российском или международном. Это в киберспорте не практикуется. Если команда подписывает контракт с любой организацией, неважно футбольный клуб или другая команда, то четкие задачи на каких-то местах или турнирах обычно не обрисовываются. Например, ты заключаешь контракт на год, два, три, то условно по ходу этого контракта стороны видят: либо их устраивает, либо нет. Понятно, если ты проигрываешь в течение года все турниры, то команде не совсем целесообразно будет с тобой продлевать контракт. Но опять же все зависит от личных отношений игрока с клубом или команды с клубом.

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— Что можете сказать о команде?

— С Игорем (прим. ред. — Игорь Олейников, фристайлер Loko eSport) мы общались еще до того, как он пришел в команду. С Костей Stavr (Константин Гирин, медиа-резидент Loko eSports), наверное, все-таки начали кое-как именно когда в команде вместе оказались. Хорошие, добрые ребята. Есть определенная «химия», как из игры FIFA — сыгранность, в коллективе — это самое главное. С Игорем и Костей мы играем в футбол каждую неделю вместе на «Локомотиве». Но с Игорем я больше общаюсь: у нас как-то больше общих интересов — таких чисто футбольных.

— Твой прошлый клуб — «Уфа». Как происходят трансферы в киберспорте?

— Я изначально понимал, что в «Уфе» я ненадолго, потому что у нас система турниров таким образом строится, что интернет — очень важен. В Уфе интернет слабее, чем в Москве. Нужно понимать, что в Москве качество соединения у тебя лучше, чем в Уфе. Поэтому я понимал. что мне нужно уже уезжать. У меня было несколько предложений. Я уже почти договорился с одной командой , уже «побили по рукам», но тут «Локомотив» проявил большую активность. Были слухи, что «Локо» хочет подписать меня еще после чемпионатов РФПЛ, когда я еще за «Уфу» играл, но конкретно со мной не связывались. Но потом, когда со мной связались уже, там уже обычный процесс. Я иду в клуб к гендиректору и говорю о том, что у меня есть предложение от «Локомотива» и я хочу уйти именно туда, потому что это команда, за которую я с детства болею. Плюс это Москва, поэтому это для меня стало сразу приоритетным вариантом. Плюс с той командой, с которой я уже договорился предварительно.

— Клуб не стал удерживать?

— Они меня поняли и никаких обид не было. Начались переговоры. Они не были супергладкими с самого начала, потому что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов изначально не хотел отпускать меня. Он хотел, чтобы я до конца контракт отработал, а контракт у меня чуть больше года еще действовал. Переговоры длились около 1,5-2 месяца. Потом я ожидал, когда клубы договорятся, чтобы спокойно переехать в Москву, начать новый сезон, тогда новый сезон FIFA 18, в Москве. «Локомотив» сыграл ключевую роль, потому что если бы не их большое желание, меня бы в клубе не оказалось, потому что многие команды, которые захотели бы получить игрока, зная, что у меня контракт и задешево меня не отпустят, просто бы отказались, но «Локомотив» смог найти какие-то ключи подходы к Шамилю Камиловичу и уговорить.

— Сумма трансфера какая была?

— Сумму не скажу.

— Миллионная?

— Если в рублях, то что-то близкое.

— А с какой командой вы «побили по рукам» до «Локомотива»?

— Не стану говорить, потому что это будет некрасиво, так как менеджмент клуба там до сих пор работает. Такие вещи обычно не разглашаются.

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— Россия?

— Да

— Вторая восьмерка или первая?

— Безусловно, первая. Даже не восьмерка, а большой, большой топ.

— Москва?

— Да, но это не футбольный клуб — ни «Спартак», ни «Динамо». Это киберспортивная команда.

— А как проходил переезд в Москву? Были какие-то трудности?

— Клуб помог очень сильно. К тому же у меня здесь родни много и знакомых. Адаптация для меня была в принципе несложной. Мне нужно было собрать чемодан вещей, приехать, снять квартиру и я уже здесь. У меня нет жены, нет детей, поэтому переезд не был тяжелым. Родители со мной не поехали, потому что есть маленькая сестренка, которая там учится, ну и родителей нет смысла перевозить, потому что все-таки это я молодой и Москва после Уфы с ее пробками, тягучестью и так далее. Родителей в Москву не хотел, потому что у нас была практика — мы уже жили год здесь, в Калуге. папа не был в восторге. потому что жизнь в Уфе размеренная, люди так сильно никуда не торопятся, экология лучше в любом случае.

— Сейчас вы часто ходите на матчи «Локомотива»?

— Почти на каждый матч хожу. Также на выезды стараюсь ездить. В том году очень много европейских выездов посетил — Молдавия. Чехия, Дания плюс на выезд с «Атлетико» в Испанию. На домашние, безусловно, почти на все хожу.

— С какого года болеете за «Локомотив»? Почему начали поддерживать именно этот клуб?

— У меня отец за ЦСКА болеет, а мы с двоюродным братом за «Локомотив». Именно брат меня приучил болеть за «Локомотив», потому что он постарше меня немного. 6 лет мне было, когда я начал болеть за клуб. У меня самые первые воспоминания, когда Сычев после чемпионского сезона этим шарфом после свистка выбегает по стадиону, поэтому «Локомотив» для меня команда моего детства. У меня дома кружки, брелки, даже мои первые созданные почты и никнейм был паровоз, но я его потом переименовал. Также все мои аккаунты связаны с «Локомотивом». А «Уфа» уже потом появилась как клуб родного города. Ты не можешь не болеть за команду своего двора, потому что у нас не было большого футбола в городе никогда и ,когда вот такая команда появилась, стало понятно, что за эту команду я буду переживать, но «Локомотив» всегда будет любовь №1. Но «Уфа» — это команда, за которую я тоже переживаю, слежу за результатами и желаю только побед, побед, побед.

— Были разногласия с отцом. Может быть, вы дрались?

— С отцом бесполезно тягаться. Всегда папа подтрунивал над нами с братом. Я, может быть, даже из-за этого не перешел на сторону «коней», потому что меня бесило, когда папа постоянно «тролит». Я даже где-то в противовес ему начал болеть за «Локо», а не за ЦСКА. Плюс Измайлов, ребята моей нации, Билялетдинов, игроки, которые мне нравились были в «Локомотиве». Я помню. что папа шутил над нами постоянно, но до драк не доходило. Понятно, что он над детьми на полном серьезе не будет шутить. просто. по-доброму.

— Топ-5 любимых игроков «Локомотива» всех времен?

— Овчинников, Лоськов, Билялетдинов, Сычев, Измайлов. Вообще вся команда тогдашняя нравилась(года 2003/04). Сложно кого-то отметить. Со всеми связано столько воспоминаний и эмоций. Хочу включить еще Хохлова. Будет шестерка.

— А в большой футбол вы играете так же хорошо, как и в киберфутбол?

— Нет, я все-таки не профессионал. В детстве хорошо играл по детям, даже ездили на соревнования. Играли с такими же Жемалетдиновыми, Бариновыми, как я 96 года рождения. Сейчас бегаю о любителям, получаю удовольствие. Предпочитаю играть в полузащите. В детстве низким был и меня освобождали от черновой работы , поэтому я всегда начинал атаки и отдавал последний и первый пасы.

Текст: Роман Шлуинский

Фото: Loko eSports