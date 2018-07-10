Николай Левников: «Видеоповторы сильно ударили по симулянтам»

Чемпионат мира-2018 получается необычным: главные звезды покинули нашу страну задолго до финала. Результаты еще предстоит анализировать, но уже сейчас можно выделить основные судейские тенденции ЧМ. Экс-арбитр ФИФА Николай Левников работал в качестве главного рефери еще на турнире 1998 года.

— Российский чемпионат мира особенный для судейского сообщества?

— Это первый крупный турнир, в котором стали использоваться видеоповторы. Арбитрам понадобилось время, чтобы разобраться, когда нужно прислушиваться к подсказке и отправляться к монитору, а когда опираться на свое первоначальное решение. В первых матчах у судей в поле возникали сложности со взаимодействием с видеоассистентами, но начиная с 1/8 финала все уже действовали намного слаженнее. Время на обсуждение эпизода и принятие решения заметно сократилось. И уж тем более очень большой прогресс во взаимодействии арбитров произошел по сравнению с Кубком конфедераций.

— Теперь футболисты все чаще, как в хоккее, характерным жестом призывают арбитра смотреть повтор в спорном на их взгляд эпизоде.

— На этот случай судьям даны жесткие указания. Они должны наказывать желтой карточкой игроков и тренеров, если те активно требуют пересмотреть момент на мониторе. Другая инструкция касалась арбитров на линии. Им рекомендовано не поднимать флажок в ситуациях, когда офсайд не выглядит явным. Но это неcколько раз срабатывало против обороняющейся команды. Помощники главных арбитров не из самых больших футбольных стран разрешали продолжать игру даже в ситуациях, где офсайд был виден с запасом. Замечу, что перед чемпионатом судейский комитет ФИФА провел очень хорошую разъяснительно-профилактическую работу с командами. Они были подробно предупреждены о действиях, которые будут наказываться.

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— На какие судейские тенденции вы еще обратили внимание?

— Чемпионат мира отличается очень высокой результативностью. И это, на мой взгляд, связано с еще одним предписанием для судей. Им рекомендовано управлять игрой как можно лояльнее: не задерживать ее частыми свистками, в пограничных моментах карточки не показывать, по возможности позволяя соперникам продолжать бороться. Предупреждение выносится только если другого выбора нет: при явной грубости или вызывающем неспортивном поведении. Как следствие, увеличилось игровое время, соответственно, команды получили возможность чаще создавать моменты и больше забивать. Например, матч Уругвай — Португалия (2:1) с трибуны смотрелся великолепно еще и по причине высококлассной работы судьи (мексиканца Рамоса Паласуэлоса. – Ред.). Он давал соперникам играть, держал весьма высокий порог дозволенного в единоборствах и способствовал хорошей динамике матча. Также высокая результативность связана и с VAR. Десяток пенальти был назначен после просмотра видеоповторов. Еще одна особенность — послабление при борьбе в воздухе. Если в других турнирах за движения локтями желтые карточки показываются примерно в тридцати процентах единоборств, то сейчас – только в исключительных ситуациях. Футболисты эти изменения приняли. Мы видим, что среди них почти не было пропускавших третий тур группового раунда из-за двух желтых, хотя на предыдущих чемпионатах мира это было частым явлением.

— Насколько сложным оказался момент в конце дополнительного времени матча Испания — Россия? Тогда после борьбы в штрафной Акинфеева испанцы рассчитывали на пенальти.

— Я не вправе оценивать конкретные моменты, поэтому скажу в общем. Подобных эпизодов с борьбой в штрафной при помощи рук было несколько и в других матчах. Здесь для судьи главное – увидеть всю динамику единоборства, определить, с кого толчки с захватами начинаются и кем заканчиваются. Если, например, первым в ход руки пускает игрок обороняющейся команды и он же последним применяет руки в единоборстве, то решение выносится в пользу атакующей команды. И наоборот.

— О цирковых трюках Неймара говорят уже все. Бразилец на этом чемпионате мира был проблемой для арбитров?

— Не только Неймар. От судей всегда требуется оберегать звезд. Они ведь обладают огромным набором технических приемов, отобрать у такого игрока мяч без нарушения очень сложно. Потому они и звезды, потому и грубо против них играют чаще. Здесь для арбитра важно точно распознавать грань: когда наказывать нарушителя, а когда провести профилактическую беседу со склонным к артистизму «пострадавшим». Что же касается Неймара, то в его случае сказываются последствия травмы, которая надолго вывела его из строя перед чемпионатом мира. Нападающий сборной Бразилии опасался получить рецидив и порой перестраховывался.

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— Кстати, введение VAR сказалось на частоте симуляции?

— Еще как! Я проводил анализ сыгранных матчей. Например, за 56 матчей было вынесено только две желтые карточки за симуляцию. Две! Допустим, судьи могли за нее предупредить игроков еще в четырех случаях. Но на предыдущих-то турнирах карточек за симуляцию было много. Конечно, теперь футболисты боятся, что могут пропустить матчи из-за попытки обмана, и ведут себя гораздо аккуратнее. Значительное сокращение симуляций – весомое достижение видеоповторов.

— Чемпионат приближается к решающим встречам. Каковы критерии для определения арбитра на финал?

— В первую очередь, квалификация, оценки за предыдущие матчи, качество управления игрой в них. Я не могу переходить на личности, но догадываюсь, кто претендует на проведение финального матча. Их, на мой взгляд, пять человек, и представляют они почти все континенты – Европу, Южную и Северную Америку, Азию и Африку.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергея Дроняева

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»