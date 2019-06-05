Николай Акелькин: «Уверен, что у турнира «Переправа» есть будущее»

Генеральный директор ПФЛ Николай Акелькин отвечает на главные вопросы о турнире «Переправа».

– Как родилась идея «Переправы» и зачем нужен этот турнир?

– Идея организовать такой турнир давно обсуждалась клубами. В свое время «Переправа» и «Надежда» являлись эффективным инструментом по продвижению игроков на более высокий уровень. А сейчас, возможно, проведение подобного соревнования стало еще более актуальным. Уже несколько лет в ПФЛ действует правило по обязательному участию в матчах первенства двух молодых футболистов. На «Переправе» соберутся лучшие игроки до 21 года, и мы сможем оценить прогресс молодых спортсменов за этот год, понять, какие шаги наметить на будущее. Скажем так, это в какой-то степени отчет футбольных клубов и администрации ПФЛ о проделанной работе по подготовке резерва за год. Ну а сами ребята получат отличный шанс показать себя скаутам клубов более высокого уровня. Конечно, любой матч первенства ПФЛ можно посмотреть в интернете, но для точного определения потенциала футболиста этого не всегда достаточно. На турнире же все смогут проявить свои лучшие качества на глазах у специалистов.

– Новая «Переправа» чем-то отличается от турниров, которые вы назвали?

– Принципиальных отличий немного, мы лишь подредактировали формулу проведения. Но есть очень интересное новшество: в «Переправе»-2019 примет участие сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет. У нас будет возможность сравнить уровень подготовки ребят из команд ПФЛ с лучшими молодыми футболистами страны.

– Станет ли «Переправа» традиционной?

– Уже сейчас, задолго до начала турнира, можно сказать, что он вызывает большой интерес у клубов, тренеров, селекционеров. Несмотря на то что будут качественные трансляции всех матчей на нашем сайте, многие специалисты планируют лично приехать в Саранск. Проявляют интерес и журналисты. Уверен, у этого турнира есть будущее.

Календарь матчей

11 июня, вторник. Запад – Центр. Урал-Приволжье – Россия U-20

12 июня, среда. Восток – Запад. Юг – Урал-Приволжье

13 июня, четверг. Центр – Восток. Россия U-20 – Юг

15 июня, суббота. Матч за 5-е место. Матч за 3-е место. Финал

«Переправа»-2019: легендарный турнир возвращается!

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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