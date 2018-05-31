Николай Акелькин: «Лучше, когда клуб опережает в развитии команду, а не наоборот»

Российский футбол – это не только топ-клубы и сборная. Для многих городов страны это прежде всего своя команда, пусть и выступает она только во втором дивизионе. Но в этом сезоне сложилась ситуация, при которой не все клубы ПФЛ, завоевавшие право подняться выше, им воспользуются. Еженедельник «Футбол» обсудил это и ряд других тем с генеральным директором Профессиональной футбольной лиги Николаем Акелькиным.

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Зачем «Мордовии» стадион ЧМ-2018

— К чемпионату мира в стране усовершенствовалась инфраструктура: в 11 городах построено 12 стадионов. Как это все повлияет на будущее клубов ПФЛ?

— Чемпионат, без сомнений, даст стимул развитию футбола в стране. Хотя вся новая инфраструктура сконцентрирована, скажем так, в центральной части России, до Урала. Например, недавно я был в Саранске и очень удивился всем изменениям. Мы проводили там в свое время «Кубок Надежды», юношеские соревнования, и все было иначе. А теперь — город-сказка, город-сад. Там все отстроено заново! И здание Мордовского государственного университета, и аэропорт, и театры, и музеи… Кстати, именно в Саранске на матче «Мордовии» установлен рекорд посещаемости матчей ПФЛ, который, думаю, будет вечным, по крайней мере в ближайшие лет пятьдесят: 40 057 человек на игре с «Сызранью-2003».

— Нужны ли такие масштабные стадионы клубам ПФЛ?

— Люди идут туда, где комфортно, в те же кинотеатры, на хоккей – туда, где можно посидеть в кафе, покушать, принять участие в конкурсах… Так что тут вопрос, как распорядиться той ареной, теми возможностями, что появились у команд. Да, не на всех матчах можно собирать десятки тысяч зрителей, а полупустые трибуны выглядят плохо. Но возьмем пример «Атланты» (клуб MLS. – Ред.): у них футбольный стадион на 70 тысяч человек, но на обычные матчи приходит 35 тысяч. Тогда они верхний ярус закрывают рекламным баннером, где можно размещать информацию о партнерах, спонсорах и т.д., и не только решают проблему с ТВ-картинкой, но и зарабатывают на этом.

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— 35 тысяч – это и для РФПЛ много.

— Да, даже для российских элитных клубов. Но мы считаем, что хорошо, когда клуб опережает в развитии команду. Хуже, когда команда опережает в развитии клуб. Вот возьмем «Тосно». В этом году он выступал в РФПЛ, завоевал Кубок России. Но не имел должной инфраструктуры, на которой можно было бы строить долгосрочные перспективы, и теперь будущее его непонятно. Получилось, что результаты, и очень высокие, есть, а клуб к ним не готов.

А та же «Мордовия» уже имеет в Саранске отличный стадион, а значит, у команды есть перспективы жить долго независимо от желания властей или спонсоров. У них теперь есть спортивный объект, который объединит вокруг себя практически всю региональную футбольную инфраструктуру: секции, ДЮСШ, команды возрастов…

Дети будут мечтать сыграть на отличном стадионе. Все это очень важно.

— Чемпионат мира – это не только 12 стадионов. Это в том числе и базы с маленькими стадиончиками. Вы смотрели уже, что из этого наследия останется клубам ПФЛ?

— Наверняка это все будет использовано. Баз было построено больше, чем реально будет занято. Они останутся для тренировок, для проведения детско-юношеских турниров. Может быть, они не все подходят для проведения матчей первенства из-за небольшой вместимости, но это все решаемо. У нас в ПФЛ многое зависит от региональных властей и людей, которые работают на местах, и это порой неплохо. Потому что у них есть ответственность за будущее. А вот, например, в Новокузнецке был «Металлург» или «Кузбасс» Кемерово, люди развивали их, а потом отошли от дела – и все, клубы никому не нужны. И что получилось? Дети занимаются в ДЮСШ, а дальше – все. Закончил в 16–17 лет — и на завод, в шахту, еще куда-то. Потому что нет футбольной пирамиды, она обезглавлена, нет профессиональной команды, которая бы венчала футбольную систему в городе. А таланты-то есть. Хотя порой удивительно, как тот же Александр Головин вышел оттуда и дорос до сборной России.

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Кто пойдет в ФНЛ

— Вот как раз мы подошли к важной проблеме. Получается, в новом сезоне в ФНЛ из ПФЛ поднимутся только два клуба из пяти?

— Больше. В группе «Урал–Привожье» победила «Мордовия», она соответствует требованиям ФНЛ и идет дальше. На «Западе» выиграло «Чертаново», обладатель уникального рекорда, команда со средним возрастом 19 лет, которая сейчас проходит лицензирование. Я думаю, это вопрос юридической службы РФС – найти механизмы, при которых «Чертанову» — фактически центру подготовки футболистов, которые привлекаются в юношеские сборные России разных возрастов, – разрешили бы участвовать в ФНЛ. Там очень много интересных игроков, которых мы увидим в ближайшее время в Премьер-лиге, в национальной команде.

— А в чем юридическая проблема «Чертанова»?

— Это не футбольный клуб в привычном понимании, а центр спортивной подготовки. По сути, это футбольная академия. В регионах направлять бюджетные деньги на профессиональную команду не всегда возможно, а на образовательные учреждения это делать — реально. Но не будучи юридически футбольным клубом, «Чертаново» не может быть членом лиги. У нас мы решили эту проблему: они выступали по договору, со всеми такими же правами и обязанностями, как и другие участники, не являясь членом ПФЛ.

— Победитель группы «Центр» «Арарат»…

— Его судьба пока непонятна. Разные разговоры ходят. Они подали на лицензирование ФНЛ, с первого раза не прошли. Ходят разговоры, что переедут в Армению. Но не совсем понятно, как клуб из России в другую страну можно перевезти юридически.

— «Восток» — вообще больная тема российского футбола.

— Там выиграл «Сахалин», но на лицензирование в ФНЛ не стал подавать. На Дальнем Востоке вообще команд критически мало, и это проблема.

— Группа «Юг», наоборот, самая многочисленная – 17 клубов.

— До последнего тура там две команды претендовали на повышение в классе: «Афипс» и «Армавир». Это крепкие коллективы. У «Афипса», правда, стадион небольшой, не соответствует требованиям ФНЛ по вместимости. Но «Афипс» находится в 20 км от Краснодара. Вполне можно арендовать стадион «Кубани» на первое время и участвовать в соревнованиях. И в перспективе увеличить количество мест для зрителей на своем стадионе.

— Появились разговоры об объединении «Афипса» и «Кубани». Как ПФЛ относится к таким инициативам?

— Думаю, такое невозможно. «Кубань» в предбанкротном состоянии: много исков, очень много долгов. Если «Афипс» с ними объединится, то это будет предбанкротное юридическое лицо. Речь идет скорее о том, чтобы «Афипс» со временем переехал в Краснодар. Но, возможно, это некрасиво будет по отношению к болельщикам «Кубани» и к болельщикам «Афипса».

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Бюджет клуба ПФЛ – 50–60 млн

— В ходе первенства два клуба – «Анжи-Юниор» и «Зенит» Пенза снялись с соревнований. Каждый год подобное происходит. Нельзя исключить такие форс-мажоры?

— Даже в самые, скажем так, благополучные годы во втором дивизионе происходило снятие команд. Предсказать такое практически невозможно. Возьмем «Анжи-Юниор» – это был частный проект, в котором закончились деньги. А что касается Пензы, то там накоплены долги перед налоговыми органами. Их пытались как-то санировать руководители области и клуба, но не удалось.

— В ФНЛ есть норма регламента: если лучший клуб второго дивизиона отказывается от повышения в классе, то вместо него наверх идет не вторая команда той же зоны, а остается вроде бы вылетавший клуб. Как к этому относятся клубы ПФЛ?

— Те, кто не ставит больших задач, — спокойно. А те, кто намеревался подняться в ФНЛ, конечно, были бы рады зайти и со второго места, и с третьего. Но данная норма регламента — это общемировая практика. Она есть во многих ведущих лигах Европы.

— Насколько возрастают бюджеты клубов при переходе из ПФЛ в ФНЛ?

— В разы. Это не связано с транспортными расходами. Критическая история – фонд заработной платы.

— Сейчас актуальная история – астраханский «Волгарь», от которого «Газпром» отказался. Они заняли 10-е место в ФНЛ, но, судя по всему, с бюджетом менее 150 млн рублей могут позволить себе только выступление в ПФЛ. Это много или мало?

— Неплохой бюджет клуба ПФЛ – 50–60 млн рублей. Хотя у нас есть и клубы, которые играют на 20 млн рублей в год. Вопрос целей, задач, условий комплектования команды. Чтобы можно было оптимизировать бюджеты, мы внесли в регламент некие поправки.

У нас 12 футболистов минимум должны быть на контрактах. Остальные могут быть задействованы в качестве так называемых «любителей». Они просто не получают зарплату и премии за игру в футбол. Только компенсации за переезды, экипировку, питание, проживание. Но само вознаграждение в виде заработной платы или премии они не получают.

Это тоже мировая практика. В Германии, в Испании существует минимальный порог игроков на контрактах. В «Баварии» тоже может выступать футболист-любитель, которого можно заявлять даже в Лигу чемпионов. Это сделано, чтобы задействовать как можно больше своей, доморощенной, молодежи.

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ПФЛ для ТВ

— Клубы ПФЛ активно улучшают видеотрансляции своих домашних матчей. Количество зрителей выросло за те четыре года, когда пункт о показе появился в регламенте?

— Главное, что у болельщиков появилась возможность смотреть гостевые матчи своих команд.

Трансляции развиваются. Появились комментаторы и титры, показ ведется с нескольких камер. Клубы между собой начинают уже конкурировать и здесь, чьи трансляции самые лучшие.

— И чьи?

— Если раньше мы по окончании сезона выделяли пять-шесть клубов, то теперь с трудом ограничили выбор 13-ю. А фаворитом можно назвать всю группу «Запад»: трансляции первых клубов можно в любой момент запускать по телевидению.

— У лиги есть партнер — букмекерская компания. Довольны ли вы сотрудничеством, продолжится ли оно?

— Это был первый опыт лиги по титульному спонсору. На следующий сезон тоже ведем работу. ПФЛ с коммерческой точки зрения становится привлекательной для партнеров. Надеемся, что пул партнеров и спонсоров будет расти.

Текст: Андрей Вдовин, Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, ФК «Афипс», ФК «Мордовия»

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