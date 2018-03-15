Миха Мевля: «Еще в «Ростове» понял, что такое держать Кокорина. Это лучший нападающий России»

Последние полтора года карьеры словенского защитника Михи Мевли показывают, чем отличается настоящая селекция от простой скупки известных футболистов. Когда летом 2016 года «Ростов» готовился к дебюту в Лиге чемпионов, кандидатура Мевли для усиления выглядела весьма загадочно. В топ-лигах футболист не выступал, даже за свою сборную 26-летний защитник дебютировал всего за пару месяцев до переезда на Дон. Прошел ровно год, и объявивший курс на агрессивную селекцию «Зенит» выложил за словенца вовсе не скромные по меркам политики на сокращение расходов 4 млн евро. Необычным Миха оказался и в общении: все вопросы слушал на русском, но отвечал по-английски.

«Селтик»

— Когда ехали в «Ростов», знали что-то по-русски?

— Нет, вообще ничего. Учить начал сразу, как приехал в клуб.

— На скольких языках вы говорите?

— Давайте считать. Помимо родного словенского, разговариваю на итальянском и английском, понимаю и французский. Русский не только понимаю, но и сказать что-то в состоянии.

— Так вы полиглот!

— Думаю, так меня называть еще рано. (Смеется.)

— Перейдем к футболу. Ожидали в первом матче 1/16 Лиги Европы от «Селтика» столь агрессивной игры и такого преимущества во владении мячом?

— То, как сыграли шотландцы дома, можно было предполагать. В привычной атмосфере своего стадиона, под рев и пение болельщиков шотландцы традиционно играют сильно. И свой лучший футбол часто показывают именно дома. Подгоняемый трибунами, «Селтик» действительно выступал очень мощно и слаженно, его атаки выглядели опасно.

— По той игре, которая была в Глазго, минимальное поражение стало приемлемым результатом для «Зенита»?

— Нормальным. Позволяющим рассчитывать на общую победу. Ведь в Глазго нам было сложнее еще и потому, что тот матч стал для нас первым после двухмесячной зимней паузы. Да, получилось далеко не все.

— В чем потребовалось прибавить для убедительной победы в Петербурге?

— Я и после поражения в Шотландии (0:1) считал шансы «Зенита» пройти дальше очень высокими. Понимал, что если прибавим в контроле мяча, лучше используем сильные качества нападающих, то моменты появятся обязательно. Ведь в отличие от первой встречи, нам уже было от чего оттолкнуться. Увидели, что не получилось, поняли, в чем надо прибавить, каких ошибок избежать, и победили (3:0).

Ибрагимович

— Прошлой весной вы играли в Лиге Европы против «Манчестер Юнайтед». Где атмосфера жарче – на «Олд Траффорд» или в Глазго?

— В Манчестере достаточно компактный стадион, обстановка чем-то напоминает театральную. В Глазго – огромная арена, которая поет, ревет и скандирует без остановки. Поэтому сравнивать, думаю, здесь нет смысла. Эти стадионы просто разные.

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— «Крестовский», домашний стадион «Зенита», похож на какой-нибудь, где вам приходилось играть?

— О-о-о, здесь найти сходство еще труднее! Хотя бы потому, что таких больших и красивых стадионов, имеющих крышу, в Европе наберется лишь несколько. А возможно, и в мире. Для футболистов очень комфортно, когда при сильном морозе на улице есть возможность играть в тепле. А если тебя в такой обстановке еще и больше пятидесяти тысяч болельщиков поддерживает, вообще потрясающе. Наш «Крестовский» — топ!

— Год назад вы играли против Златана Ибрагимовича. В российском чемпионате есть форварды, похожие на него по стилю?

— Похожих на Златана по стилю, думаю, нет. В России много высококлассных нападающих. Почти в каждой команде есть форварды, за кем нужен глаз да глаз. Но в стиле Ибрагимовича играет лишь сам Ибрагимович. Он такой один.

— Что знали о нашем чемпионате, когда принимали предложение «Ростова»?

— На тот момент немногое. Ориентировался на известных в Европе футболистов, выступающих в России. Кроме того, некоторые российские команды достаточно успешно играли в еврокубках. Поэтому предполагал, что здесь довольно сильная лига. Когда начал выступать за «Ростов», в этом убедился.

— Прошлогодний «Ростов» был способен выиграть Лигу Европы?

— Сейчас об этом трудно рассуждать. Мы провели очень интересный сезон. Лига чемпионов, плей-офф Лиги Европы, много классных матчей в чемпионате, где отбирали очки у фаворитов. Интригующей, хоть в итоге и неудачной для нас, вышла концовка прошлого чемпионата России. Команда у «Ростова» была сильная, сплоченная. А могли бы мы выиграть Лигу Европы… С одной стороны, вышедший в финал «Аякс» «Ростов» уверенно переиграл в отборочном этапе Лиги чемпионов. С другой – победил-то в турнире именно «Манчестер Юнайтед». Так что не знаю.

Бердыев

— Чему научились у Курбана Бердыева?

— Он мне понравился и как тренер, и как человек. Много внимания уделяет деталям, скрупулезно все разъясняет. Поработав с Бердыевым, дополнительно убедился, как важно на поле каждое движение.

— Вы еще до завершения прошлого сезона знали, что он покинет клуб?

— Ничего не знал. Я уехал в сборную Словении, прессу тогда изучал поверхностно. Узнал, что Курбан Бекиевич ушел из «Ростова», уже когда это произошло.

— Для себя решение приняли тогда же?

— Нет. У меня же продолжал действовать контракт. Я изначально собирался готовиться к следующему сезону с «Ростовом». В его составе и начал чемпионат. В «Зенит» перешел после седьмого тура.

— О переходе объявили только 31 августа, в день закрытия трансферного окна. Так долго договаривались?

— Это не ко мне вопрос. Тогда был перерыв в чемпионате, я находился в расположении сборной Словении. А переходом в «Зенит» занимался агент. Конечно, я хотел перейти в этот большой клуб, ведь здесь снова можно окунуться в атмосферу еврокубков. Так что вернулся из сборной я уже игроком «Зенита».

Манчини

— На Дону вы часто играли в три центральных защитника. Это проще, чем в два?

— Для меня это не столь принципиально. Каждый тренер выбирает тактику, исходя из возможностей команды на конкретный момент. Даже один и тот же тренер может поменять расстановку, если ситуация с составом стала другой. В два центральных защитника играет команда или в три, основные функции все равно остаются теми же. А к различиям в деталях можно подготовиться. Мы же заранее знаем, по какой схеме будем играть следующий матч.

— В требованиях Бердыева и Манчини больше сходства или различия?

— Ой, сомневаюсь, можно ли вообще специалистов сравнивать. Разные клубы, разные возможности, разные футболисты в их распоряжении. Хотя объединяет большое внимание к тактическим нюансам.

— Какие основные тренерские принципы у Манчини?

— У Роберто много тактики, важно, чтобы все футболисты оптимально располагались на поле. Из других основных требований Манчини выделю контроль мяча и готовность команды быстро выходить в атаку.

— «Зенит» начал сезон очень резво, быстро закрепился на первом месте и ушел в отрыв. Что случилось потом?

— Если бы кто-то знал ответ… Но я не считаю, что мы стали играть заметно хуже. Просто возросла нагрузка на футболистов – добавилась Лига Европы, начались встречи сборных. Мы не всегда добивались победы, но ведь было много таких матчей, где «Зенит» играл хорошо.

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— С «Локомотивом» вы много атаковали, но в итоге – 0:3. Как так случилось?

— Две трети того матча мы владели большим преимуществом, были очень хороши в созидании. Даже когда несколько голевых шансов не реализовали, казалось, что есть все основания для убедительной победы. Но это футбол. Твое преимущество может ничего не значить, если ты его не превращаешь в голы. А потом шансы появляются уже у соперника, и он в реализации более успешен. Так тогда и получилось, что уступили 0:3. По моему мнению, поражения в той встрече мы не заслуживали.

Кокорин

— До приезда в Петербург знали, кто для вашей новой команды самый принципиальный соперник?

— Догадывался, что «Спартак». Так и оказалось. Еще, пожалуй, отмечу ЦСКА. Кстати, с красно-белыми во втором круге мы, несмотря на поражение, сыграли весьма достойно.

— «Зениту» по силам выиграть в чемпионате все весенние матчи?

— Не задаюсь этим вопросом. Потому что на все десять матчей вперед не заглядываю. Наша задача – побеждать в каждой игре. Идти от матча к матчу.

— Кто самый сложный для вас нападающий в чемпионате России?

— Выделю Кокорина. Ведь я играл против него еще за «Ростов», познал на себе, каково это – держать Сашу. На мой взгляд, он лучший нападающий в России. У меня есть возможность убеждаться в этом на тренировках каждый день.

— А кто за ним?

— Федор Смолов. Их с Кокориным объединяет широкий набор сильных качеств. Они оба опасны в любой зоне в штрафной или за ее пределами, оба способны создавать моменты индивидуально, очень быстры с мячом.

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— А кто быстрее в беге без мяча?

— (Услышав этот вопрос, Мевля перешел на русский.) Кто быстрее бежит без мяча? Саша.

— Чего Словении не хватает, чтобы достичь в футболе хотя бы результатов Сербии и Хорватии?

— У нас очень маленькая страна, — здесь Миха вернулся к английскому. — Но в ней много сильных футболистов. И шанс отобраться на чемпионат мира в Россию у нас был. Не так заметно мы от соперников и отстали. Но очень плохо провели несколько матчей, закономерно их проиграли, поэтому претендовать на выход из группы уже было сложно.

Брат-близнец

— Какие виды спорта, кроме футбола, популярны в вашей стране?

— В первую очередь – баскетбол и гандбол. Еще хоккей и, наверное, легкая атлетика. Словенцы – очень спортивная нация.

— Вы где-нибудь себя пробовали, кроме футбола?

— Серьезно больше ничем не занимался. Номером один для меня всегда был футбол. Но сейчас в свободное время могу с удовольствием поиграть в теннис.

— Знаю, что у вас есть брат-близнец.

— Да. Его зовут Нейц. Он сейчас играет в чемпионате Швейцарии.

— Кто появился на свет раньше?

— Он старше на десять минут.

— В Россию его зазывали?

— Рассказывал ему про чемпионат России, но у каждого из нас своя карьера. Никто не знает, как она будет складываться дальше.

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— Вы же знаете, что братья Березуцкие уже 16 лет вместе играют в обороне ЦСКА?

— Березуцких знаю давно – и по выступлениям в еврокубках, и по сборной России. Знал, что они уже долго играют вместе. Но чтоб 16 лет! Я бы тоже с удовольствием играл в команде с братом, но для этого должно совпасть еще очень много факторов.

— А вы уже играли вместе?

— В юношеской сборной Словении и два года в «Горице». Отличное было время.

— Правда, что близнецы могут друг друга чувствовать на поле с закрытыми глазами?

— Взаимодействовать и правда очень удобно. Часто заранее знаешь, куда брат в следующий момент должен побежать, чего ждать от него, в какую сторону он двинется.

— Чемпионат мира смотреть будете?

— Конечно. Ведь это самый крупный футбольный праздник в мире. Выше Кубка мира ничего нет.

— За кого будете переживать?

— Пока не определился. Следить буду, конечно, за партнерами по «Зениту», например за Кокориным.

— А вы вообще часто смотрите футбол по телевизору?

— Часто, особенно чемпионат Италии.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, ФК «Зенит», Instagram «ФК Зенит»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»