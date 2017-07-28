Мирча Луческу: «Мой «Зенит» стал бы лучшей командой восточной Европы»

Экс­тренер «Зенита» объясняет, что он хотел сделать с командой, и отвечает на три вопроса «почему». Почему не получилось? Почему в Питере проще быть итальянским тренером? И почему в России невозможно сделать «Баварию»?

Первый раз мы с Луческу созвонились в начале июня – через несколько дней после известия о его увольнении из «Зенита». Мистер кипел. Так возмущается вошедший во вкус игры ребенок, у которого строгий воспитатель пришел забирать мяч. 71-­летний тренер отказывался понимать, почему его лишили создаваемой им команды­-мечты с чемпионской перспективой. Пообещал, вернувшись в Питер, все рассказать подробней, но, когда спустя неделю встретились, отрезал: «Не время. Сейчас мои слова могут навредить». Процесс полюбовного расставания с «Зенитом» затягивался. Сидящий рядом верный на протяжении 13 лет помощник Александр Спиридон призывал не беспокоиться: «Мистер – человек слова. Если обещал, значит, интервью обязательно состоится».

Снова Луческу оживился, лишь когда убедился, что диктофон спрятан подальше: «Мне столько в «Зените» пришлось менять, я столько успел сделать! Мы шли верной дорогой, но тренеру надо время, чтобы перестроить команду. Ты ведь знаешь, чего добился «Шахтер»?! Лучшая команда Восточной Европы! В «Зените» мы шли той же дорогой».

Но вот наконец мы разговариваем. Кажется, он до сих пор с уходом из «Зенита» не смирился. И представляет, как команда влюбляет в себя футболом его мечты и бьет очередного фаворита.

«Зенит» был примитивен, а я научил команду играть сильнее любого соперника

– Как спустя полтора месяца после ухода из клуба назовете свой зенитовский опыт?

– Наверное, идти в «Зенит» было моей ошибкой. Я пришел в клуб создавать новую команду. На 10 лет вперед. С молодыми футболистами на ведущих ролях, в том числе обязательно с местными воспитанниками. Обязательно! Когда свои ребята постепенно подходят к основному составу и становятся в нем лидерами, клубные цвета для них приобретают особую ценность. Такие не покинут «Зенит» сразу, получив выгодное предложение, как делают иностранные звезды. Уверен, мы многое за прошлый сезон успели и были на правильном пути. Но руководство, видимо, не захотело ждать и выбрало другой путь, им понадобился другой тренер. Что ж, я не обижен.

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– Что считаете своим главным достижением в «Зените»?

– Я сразу понял, что нужно менять игру. До меня очень многое в атаке зависело от Халка, часто использовались длинные передачи, тактика контратак. Да, если у тебя есть такой нападающий, даже одного момента за игру может оказаться достаточно для победы. Ну а если нет? С таким футболом шансы ограничены, у команды нет альтернативы, как превзойти соперника. Чтобы это было реально всегда, вы должны доминировать: чаще владеть мячом, иметь разные варианты продолжения атаки, задействовать много футболистов. Раньше «Зенит» владел мячом 36 процентов игрового времени, иногда 40, а при мне 70 процентов стало обычным показателем, бывало и 75! Когда вы доминируете, то получаете преимущество, у вас всегда есть варианты. И мы доминировали в игре над всеми – над «Спартаком», над ЦСКА.

– Но главный же результат на табло высвечивается вовсе не по этому показателю.

– Вы спрашиваете о достижениях, так посмотрите в таблицу! «Краснодар» и «Ростов» – очень серьезные команды, они это доказали в еврокубках. И мы их опередили на 12 и 13 очков соответственно. Я уже говорил: для попадания в Лигу чемпионов нам не хватило всего чуть­чуть. Нормального газона в домашней встрече с «Тереком». Условия, в которые нас поставили, обязав играть в начале мая на «Крестовском», для нормального футбола не подходили, и я, кстати, об этом еще до матча говорил. И при этом мы выглядели хорошо, переиграли соперника. Но невозможно на таком ужасном поле созидать! Одна ошибка, гол – и мы без Лиги чемпионов.

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– Когда пришли в клуб, какие задачи перед вами поставили?

– Разговора о том, что мы в первый же сезон обязательно должны выиграть «золото», не было. Но я не хочу сейчас этой полемики.

– Давайте о футболе.

– Мы были на правильном пути. Никто не говорит, сколько для этого пришлось поменять и как мне было тяжело. Менять пришлось и подход футболистов к тренировкам, и содержание занятий, и игру перестраивать. И мы ведь преуспели! Сначала в приоритете было поставить коллективную игру в защите, чтобы все понимали свою роль при потере мяча, вовремя перестраивались и отходили назад, создавали плотность. Мы пропустили на 11 мячей меньше, чем в прошлом чемпионате! Забили в нем больше всех! И это притом что я только на второй сезон предполагал увидеть атаку именно такой, какой она должна быть.

– Одна из претензий к вам — напрасно вы взялись в Питере ставить такой же футбол, как в Донецке. Там для этого вы имели команду бразильцев, здесь игроки априори все ваши идеи принять не могли и тем более их реализовать. Что скажете в ответ на это мнение?

– Русские или бразильцы в составе, вы должны быть способны доминировать! Уметь вести игру, действовать первым номером. Длительно контролируя мяч и меняя направление атак, заставлять соперника ошибаться. Без этого качества команда большого успеха не достигнет, особенно в еврокубках. Я исходил из того, что мой опыт найдет применение в питерском клубе. У меня за плечами больше ста матче в Лиге чемпионов, больше ста — в Лиге Европы. У меня везде из молодых игроков вырастали большие мастера. В сборной Румынии, бухарестком «Динамо», «Пизе», «Брешиа» и, конечно, «Шахтере». Я отлично знаком с требованиями, которым должны соответствовать футболисты на уровне еврокубков. Многие решают эту проблему просто – покупают готовых игроков.

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– А как без этого?

– Я не собирался тратить деньги клуба и покупать, покупать, покупать… Нет! Я вообще убежден, что приглашать состоявшихся звезд за большие деньги – неправильный путь для «Зенита».

– Но ведь руководство клуба хочет видеть победы и в Европе. Как это сделать без звезд?

– Их надо растить самим. Футбол в западной и восточной Европе живет в разных реалиях. У клубов калибра «Реала» огромные доходы с билетов, атрибутики, большие поступления за продажу телеправ. Но российские то клубы не продают постоянно за десятки миллионов игроков. «Зенит» при Лучано Спаллетти весомо потратился на Халка и Витселя, а потом из-за этого был стеснен финансовым фейр-плей- не мог покупать звезд за сопоставимые суммы. Ведь других источников, способных принести такие доходы, у российских клубов нет. Вот пример. Я ходил на финал Кубка Германии, играли «Бавария» с Дортмундом. Заплатил 100 евро за один билет. Обычный билет. Но уровень жизни в России сегодня не позволяет за такие деньги продавать билеты, в России не платят за телеправа, как в Англии. Возможно, через десять лет и в России, и в Украине так и будет, но сегодня экономические условия сильно отличаются от западной Европы, это надо учитывать, выбирая стратегию развития клубов. Иначе вы не создадите команду европейского уровня надолго..

– Поясните.

– Если, например, «Бавария», «Челси» или «Барселона» теряют лидеров, они сразу находят им замену из игроков сопоставимого класса. Чтобы их привлечь, у них есть все: деньги, полные трибуны, задачи, громкое имя клуба. Но учтите важнейшую деталь: футбол в этих странах шел к своему величию десятки лет, возраст многих европейских топ­клубов перевалил уже за сотню. В России же, как в самостоятельной стране, футболу только 25 лет – он по большому счету начинает свой путь. Вы заблуждаетесь, если думаете, что, потратив пару сотен миллионов евро на трансферы, сможете постоянно тягаться в достижениях с «Баварией». Не сможете. Если вам придется искать замену звездам, по щелчку пальца не получится. Это я прочувствовал на себе именно в «Зените». Ведь перестраивать команду мне пришлось совсем не в тех условиях, на которые я рассчитывал.

В «Зените» я увидел одну команду, а работать пришлось с другой

– На что же вы рассчитывали, соглашаясь работать в Санкт-­Петербурге?

– Я хотел менять футбол в команде и постепенно вводить молодежь, по ходу определять, какие позиции надо усилить и кем. Но точечно, аккуратно. Надеялся, что мы начнем сезон уже сформированным коллективом, и тогда мы могли бы стартовать в чемпионате еще лучше. Хотя и без этого осенью показывали отличный футбол: много забивали, выигрывали. 17 матчей провели без поражений! Но мне было очень, очень тяжело. Только мы приступили к предсезонной подготовке, как собрался уходить Халк. Я убеждал его остаться, но что сделаешь, если бразилец на тебя смотрит и говорит: «Мистер, у меня и моей семьи такого предложения, как сейчас есть в Китае, больше не появится». Следом – Гарай. Каждый день ходил ко мне с просьбой отпустить, с утра до ночи. Витсель тоже стремился уйти, даже тренироваться с нами не хотел. Ломбертс – то же самое. Приступил к тренировкам только в августе, когда уже стартовал сезон. Мы купили Мака и Жулиано, очень важных для нашей игры футболистов. Но и они предсезонную подготовку с «Зенитом» не проходили. Я был вынужден встраивать новичков на ходу. Хотел пригласить еще пару игроков, но на приемлемых условиях это сделать оказалось невозможно.

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– Почему?

– Все же знали, что после продажи Халка в Китай деньги у «Зенита» есть. Вот и выставляли суммы, которые были в два раза больше тех, которые мы могли себе позволить. Но я тебе о другом начал рассказывать.

– Да.

– Я видел одну команду, а готовить пришлось совсем другую. Без двух недавних лидеров, без еще двух ведущих игроков. Далее: Шатов очень талантливый игрок, я изначально видел в нем важную фигуру в том футболе, который «Зениту» ставил. Но травмы, травмы, травмы… Олег лечился, возвращался, потом снова лечился. К сожалению, я не мог на него рассчитывать полностью. Смольников – важнейший игрок для моего «Зенита», но он уже в октябре выбыл на полгода, улетел на операцию.

Выберете правильную философию – будете всегда успешны в Европе

– Не на каждого тренера даже за несколько лет сваливается столько внезапных испытаний, как на вас в первые месяцы в «Зените». Но все­таки одного я понять не могу. И вы, и прежнее руководство клуба утверждали, что будете вводить в состав молодежь. Где же она?

– Она бы появилась! Но не бывает все сразу. Я внимательно изучал питерскую молодежь, работал с ней. В общей сложности с нами на сборах побывало 17 человек! Ребята себя хорошо проявляли, но я еще прошлым летом убедился, что в основном составе «Зенита» им играть пока рано. Нам предстояло выступать в Лиге Европы, бороться за высокое место в чемпионате. Нельзя допускать, чтобы уровень команды значительно упал. А местные воспитанники на необходимый для «Зенита» уровень не тянули. Время нужно. И терпение.

– Так все тренеры говорят.

– Если кто-­то сомневался в моем намерении в будущем ставить на молодых, значит, не в курсе, какую я работу провел в «Шахтере». Но и там для подведения игроков к первой команде понадобились время и много-­много работы. Как только наступал перерыв на матчи сборных, мы летели с молодежью на товарищеские матчи – в Турцию, Румынию, Грецию, Италию. В общей сложности за год проводили до 25 товарищеских матчей!

– Почему это важно?

– Молодежь должна привыкать играть с разными соперниками высокого уровня, привыкать к сопротивлению, научиться быстрее воспринимать идеи тренера. А международные встречи дают напряжение и мотивацию, которые ускоряют рост футболиста. Время и терпение дали плоды: «Шахтер» стал лучшей командой в Восточной Европе. И до сих пор ею остается. «Шахтер» постоянно за большие деньги продает лидеров, но ни от кого из них не оказывался зависим.

– Подскажете российским коллегам рецепт, как этого добиться?

– У нас в Донецке место звезды, покинувшей команду, всегда был готов занять другой футболист. Это и есть правильный и, на мой взгляд, единственно результативный путь для клубов из Восточной Европы: ставку делать на поиск талантов. Не только у себя, но и в ближайших странах, в Европе, в Южной Америке. Находить и приглашать, пока они еще не стоят очень больших денег. Так мы в Донецк брали бразильцев – Виллиана, Тайсона, Дугласа Косту, Фернандиньо. Теперь они все играют за европейские топ­-клубы и сборную, а Фернандиньо – капитан сборной Бразилии! Он­то понимает, сколько я сделал для его развития в «Шахтере». Говорил мне: «Спасибо, Мистер, за те семь лет, что вы работали со мной». Половина нынешнего состава сборной Украины начинала карьеру под моим руководством. Посмотрите на результаты «Шахтера» в период моей работы.

Постоянная успешность клуба в Европе – результат правильно выбранной философии. Понимаешь? Эту же систему я начал создавать и в Питере, я уже видел молодых, которые вскоре могли стать заметными фигурами.

– Кто они?

– Каккоев, Мусаев, Лесовой. Да не только они! Весной мы стали еще ближе к тому, чтобы сделать команду, которая будет играть в узнаваемый доминирующий футбол и способна решать любые задачи.

– Каким вы видели свой «Зенит» в новом сезоне?

– С Данни, с выздоровевшими Шатовым и Смольниковым, прибавляющими Кокориным и Дзюбой, с постепенно подходящей молодежью мы стали бы суперкомандой. Я уже в последней встрече прошлого сезона с «Локомотивом» видел тот футбол, который сделает нас победителями. И, на мой взгляд, были все основания дать мне возможность продолжать создание новой команды. Но я не хочу никого учить. В «Зените» решили все сделать по­другому. Жаль. Это право руководства. Это футбол. Я не обижен.

«Зенит-­2» не нужен

– В середине прошлого сезона футбольный Питер сотрясла новость, что вы против существования «Зенита­2». Хотя он для доведения молодых игроков до уровня основы и создавался.

– В той истории опять свою роль сыграли журналисты. Как только услышали про дискуссию на эту тему, сразу стали меня критиковать, писать, что идеи Луческу могут навредить. Даже не разобравшись, что и почему я хотел донести.

– У вас есть эта возможность.

– Моя позиция по второй команде сформирована давно. Еще когда начинал работать в Донецке, сказал Ринату Ахметову: «Шахтер­2» не нужен». В отличие от молодежного состава, эта

команда живет по своему графику, у нее свой календарь. Главный тренер может видеть ее игроков только периодически. Это не позволяет им интегрироваться в первую команду и шаг за шагом подниматься до ее уровня. Ахметов ко мне прислушался.

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– Мирча, в Петербурге вас поймут далеко не все. Поэтому предлагаю по «Зениту-­2» позицию разъяснить.

– «Зенит-­2» не может быть помощником для основного состава. Регулярно работать с игроками из второй команды я мог только два раза в году: в июне и январе. Понимаешь? Все остальное время у них свой режим, свой календарь матчей. А молодые должны каждый день проникаться атмосферой и требованиями главной команды: видеть, как ее лидеры тренируются, как готовятся к матчам, через тренировки привыкать к постоянной конкуренции со старшими партнерами. Наступила пауза в чемпионате – поехали в Европу на товарищеские матчи. Шаг за шагом. И тогда футболист может расти без остановки.

– Вы обсуждали это с Владиславом Радимовым?

– Думаю, он знает мою позицию. А я понимал, что ему тоже очень тяжело. У «Зенита­2» свои турнирные задачи: надо удержаться в первой лиге. Притом что состав команды Радимова заметно менялся: многие футболисты уходили, все новые и новые приходили. В этих условиях сложно добиваться результата. Мы достаточно много беседовали о футболе и развитии клуба с Александром Дюковым. Беседы получались содержательными – президент понимал мои идеи. Но скажу тебе: масштаб приема в Петербурге Роберто Манчини значительно превосходил тот, когда в «Зенит» приходил я. Мне показалось, внимание к итальянцу было заметнее, антураж, который сопровождал его приглашение в «Зенит», говорил о более высоких ожиданиях от его работы.

– У вас есть объяснение этому?

– Допускаю, что в глазах руководства клуба итальянский футбол котируется выше румынского. А тренеров, работавших в Западной Европе, считают надежней для достижения результата, чем тех, кто трудился в Европе Восточной. Я не хочу навязывать уроки футбольной мудрости, не собираюсь никого учить. Возможно, боссы «Зенита» правы. Я лишь о том, что мог сделать для питерского клуба гораздо больше, чем успел.

Как подготовить звезду и почему Петербург – лучшее место для тренеров из Европы

– Не раз и не два слышал, что воспитанник академии Павел Могилевец потерял в «Зените» годы

карьеры. Ушел из клуба обиженным, потому что вопрос с его переходом в «Ростов» затянули до

последнего, и это помешало ему сыграть в плей­о-фф Лиги Европы. Почему нельзя было сразу отпустить Павла туда, где он хотел играть?

– Могилевец – большой талант. Светлый ум, отличная техника. Но, к сожалению, он не был счастлив в «Зените». Когда я пришел, Павел находился под впечатлением от удачного сезона в «Ростове» и очень хотел туда вернуться. А я пытался убедить его, что большим мастером он способен стать и в «Зените», предлагал подумать. Вскоре после начала предсезонки он получил травму, потом восстановился. На зимних сборах я ставил его в состав и говорил: «Оставайся со мной». Я ведь хорошо видел, в чем он должен прибавить. У Могилевца очень заметный потенциал для прогресса, в Питере он мог этот потенциал реализовать, стать звездой. Но похоже, Павел все решил заранее. Его позиция оставалась непоколебимой: «Отпустите, хочу отсюда уйти».

– У вас предложения о работе в первой половине лета появлялись?

– Варианты были, но интересных нет. Команды моего уровня к началу лета с тренерами уже определились. А те предложения, которые поступали, не заинтересовали. У меня же нет впереди сорока лет для активной карьеры, не хочется размениваться. Выберу тот клуб, где окажется полезен мой опыт.

– Какие главные критерии, по которым оцениваете потенциального работодателя?

– Только тренером быть не хочу. Замыкаться на тренировках основного состава и матчах – не интересно. Меня привлекают клубы, в которых я смогу реализовать свою тренерскую философию. Это важно. Где будет возможность поработать и на перспективу, помогать развивать команду, выстраивать систему поиска талантов и их подготовки. Посмотрим. Появится хороший вариант – быстро возьмусь за работу. А нет – что ж, может, и остановлюсь.

– По странам приоритеты есть?

– Сложно рассчитывать на предложения из пятерки сильнейший лиг Европы. На Западе хорошо знают тренеров из ближайших стран, из ведущих лиг – Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Португалии. На остальных обращают внимание гораздо меньше. С другой стороны, и для западных тренеров Россия – незнакомый мир. Совсем другая культура, быт отличается, жизнь и футбол устроены непривычно для них. Потому они редко адаптируются в этих реалиях и добиваются с российскими командами хороших результатов.

– Пример Массимо Карреры вас опровергает.

– Каррера сделал отличную работу в «Спартаке». Но посмотрим как он продолжит, что у него получится в этом сезоне. А вообще у того же «Спартака» с тренерами из дальнего зарубежья больше примеров противоположных – Лаудруп, Эмери, Якин. Они на своем уровне в российском футболе сработать не смогли. Или возьмем свежий пример – испанец Хави Грасия в «Рубине». Ожидали от него много. Но реалии на пиренейском полуострове и в Казани совершенно разные. Грасия быстро разобраться в новом для себя мире не смог и результат «Рубина» предсказуемо оказался от желаемого далеким. Кстати, с «Зенитом» результата близкого к максимальному достигли двое – Дик Адвокат и Лучано Спалетти.

– Мирча, вы к чему клоните, напоследок?

– Их успехи в «Зените» вовсе не случайны. Потому что Петербург – европейский мегаполис. Даже его история и архитектура тесно связаны с Италией и Голландией. В Питере европейская атмосфера, европейский менталитет, этот город связывает со знакомым миром западных людей гораздо больше, чем другие российские города. Потому и тренерам из дальнего зарубежья в Питере работать привычнее, комфортнее.

– Комфортней даже, чем в Москве?

– Однозначно! Питерская атмосфера для западных тренеров ближе. В том числе и поэтому на берегах Невы они более успешны.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»