Маринато Гилерме: «Семин в раздевалке кричит громче, чем Черчесов»

Голкипер сборной России и «Локомотива» Маринато Гилерме сейчас основной вратарь нашей национальной команды. В интервью еженедельнику «Футбол» натурализованный бразилец рассказал о том, чему учился у Игоря Акинфеева, какие выводы сделал для себя после матча с Бельгией и на концерт какой группы мечтает попасть.

Сразу после гостевых матчей против Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0) голкипер сборной России Маринато Гилерме вместе с другими игроками команды и Станиславом Черчесовым принял участие в мероприятии, посвященном обновлению магазина adidas Красная Пресня.

Сборная России и работа над собой

— В последних четырех матчах за сборную России, когда вы выходили в основе, вы три раза сыграли на ноль. Обращаете внимание на личную статистику?

— Нет, на статистику я не сильно обращаю внимание. Всегда говорю, что для меня важнее победить в матче. Конечно же если получается отыграть на ноль, то для меня это дополнительный плюс. Но я особенно не волнуюсь по этому поводу, главное – успех команды.

— После матча с Бельгией вы написали в инстаграме: «Каждый из нас понял, в чем надо прибавить, чтобы добиться общей цели!». В чем надо прибавить вам?

— С Бельгией была очень непростая игра. Мы все знали, насколько это сильный соперник. Для меня встреча получилась очень эмоциональной. Думаю, что это и помешало. Во время поединка против таких сильных сборных нужно больше концентрации.

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— Когда вы допускаете ошибки на поле, то стараетесь их быстрее забыть или, наоборот, пересматриваете повтор эпизода, пытаетесь разобраться, почему так произошло?

— Я всегда после матчей пересматриваю повторы ключевых эпизодов. Неважно, хорошо я отыграл или плохо. Стараюсь делать это сразу после игры, чтобы на следующий день забыть об этом и двигаться вперед.

Секрет Акинфеева

— Юрий Семин сказал, что считает вас лучшим вратарем в России. А кого бы вы назвали лучшим и почему?

— Акинфеева. Он до сих пор играет на очень высоком уровне. Игорь такой вратарь, который очень редко ошибается. Если посмотреть за его выступлениями за последние годы за сборную и за ЦСКА, то видно, что он играет стабильно, на одном уровне. У него почти не бывает, чтобы один матч он провел хорошо, а следующий – хуже.

— Когда вы с ним вместе тренировались, что вы для себя отметили в его игре?

— Концентрация. Психологически он очень сильный вратарь. Я всегда замечал это в его игре и на тренировках и стараюсь в этом быть похожим на него.

— А за кем из голкиперов вы следите в зарубежных чемпионатах? Может быть, Эдерсон или Алиссон?

— Больше всего мне нравятся Ян Облак и Тер-Штеген. Мне кажется, что сейчас это самые сильные вратари в мире. В настоящий момент есть целое поколение голкиперов, отлично играющих ногами. Я не вижу в этом ничего плохого, но, на мой взгляд, это не самое важное качество для вратаря. Прежде всего он должен выручать команду. И в этом плане Облак очень хорош. А вот Тер-Штегена я назвал потому, что он и ногами отлично играет, и часто спасает команду.

Русский бразилец

— Кто громче кричит в раздевалке – Семин или Черчесов?

— Я думаю, что Палыч громче кричит. И чаще… (Улыбается).

— Недавно Черчесов на пресс-конференции назвал Джикию грузином, тот не согласился и сказал, что он русский. Если главный тренер назовет вас бразильцем, станете спорить?

— Нет, спорить не буду. Я родился в Бразилии. Но могу сказать, что мне 33 года, 12 лет из которых я живу здесь, в России. Чувствую, что у меня есть связь с этой страной. Но я родился в Бразилии, поэтому не стану ни с кем спорить.

— Вы очень хорошо говорите по-русски, а вот Марио Фернандес не такой разговорчивый. Хотя тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уверяет, что Марио отлично говорит на нашем языке, но стесняется. Это правда?

— Марио уже много лет в России и прекрасно понимает русский язык, но вот разговаривать на нем ему сложнее.

— Эктор Бракамонте, когда играл в России, тоже хорошо выучил русский язык и рассказывал мне, что другие аргентинцы часто звали его с собой, если им надо было сходить в магазин. А у вас были такие случаи?

— Нет, у меня такого не было.

Ответ на оскорбления

— В России уже много лет спорят по поводу лимита на легионеров. На ваш взгляд, это идет на пользу конкуренции в клубе или лучше было бы отменить лимит, чтобы все были в равных условиях?

— Я считаю, что лучше, когда все в равных условиях. Чем больше будет иностранцев, тем выше будет конкуренция в клубе. Но это только мое мнение.

— Вы наверняка слышали о словах Павла Погребняка про иностранцев, выступающих за сборную России. Какой была ваша реакция?

— Я особенно не обращаю внимания на такие высказывания. У каждого человека есть свое мнение, если он думает так, то это его право. Мне это особо не интересно.

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— В матче против «Спартака» болельщики красно-белых оскорбляли вас по расовому признаку. Если бы вы могли посмотреть в глаза таким людям, что бы им сказали?

— Я бы сказал им, что все это зря. Они могут кричать все что угодно. Мне все равно.

«Локомотив» и мотивация

— В этом сезоне вы дебютировали в Лиге чемпионов. Какие эмоции испытали, когда вышли на первый матч и услышали тот легендарный гимн?

— Эмоции великолепные! Выступать в Лиге чемпионов – это мечта любого футболиста. Жаль, что нам не удалось показать хороший результат. Я считаю, что мы могли сыграть намного лучше. Надеюсь, что по итогам этого чемпионата мы останемся в топ-3 и в следующем сезоне у нас будет шанс снова выступить в Лиге чемпионов.

— Где вам было сложнее играть: в Турции или в гостевых матчах против «Спартака» или «Зенита»? Где болельщики оказывают наибольшее давление?

— Конечно же в Турции. Я никогда в жизни не видел, чтобы так поддерживали свои команды, как это делают там. На протяжении всего матча на стадионе очень шумно и непросто сконцентрироваться на игре.

— В прошлом сезоне «Локомотив» после 20 туров набрал 45 очков, а в этом на 10 очков меньше. Чего не хватает нынешнему «Локомотиву»?

— Я думаю, что нам не хватает стабильности. Особенно в начале сезона, когда мы потеряли много очков.

— После поражения от «Зенита» осенью «Локомотив» одержал пять побед подряд в чемпионате. Злость – это лучший мотиватор для спортсмена?

— Для нас то поражение в Питере было словно прозвеневший будильник. Мы поняли, что пора просыпаться и нельзя больше терять очки. Нам нужно было показать нашу игру и победить.

— В ближайших турах «Локомотиву» предстоит сразиться с «Зенитом» и ЦСКА. Хватает ли эмоций после одной большой игры быстро настраиваться на другую? Или такой график, наоборот, держит в тонусе?

— Я не вижу в этом ничего плохого. Думаю, что любому футболисту нравится играть в подобных матчах, на высоком уровне. У тебя больше мотивации, больше эмоций. Ты знаешь, что все смотрят такие матчи. К тому же у нас в этом месяце еще и встречи в Кубке России. Поэтому здесь важен хороший настрой, чтобы все игры провести успешно.

Цели на сезон и концерт мечты

— Когда-то давно в интервью вы говорили, что собираетесь смотреть по телевизору бразильский сериал «Клон», чтобы учить русский язык по диалогам. Судя по всему, это вам пошло на пользу.

— Ну нет, это было очень давно. Я тогда по телевизору нашел «Клон» на каком-то канале и даже начал смотреть его. Но я не вспомню, помогло ли мне это учить русский или нет.

— А какие сериалы смотрите сейчас и на каком языке?

— Я больше смотрю сериалы на португальском языке. И книги читаю тоже. А иногда на английском. Последний раз я смотрел один бразильский сериал. Думаю, что даже если я скажу его название, то вряд ли в России кто-то слышал о нем.

— Я знаю, что вам нравится рок-музыка. Вспомните самый памятный музыкальный концерт, на котором вы побывали или хотели побывать?

— Я очень хочу попасть на концерт Coldplay, это моя мечта. Но пока не получилось. А в России я ходил на концерт Оззи Осборна – очень понравилось.

— А сами не играете на музыкальных инструментах? Может, хотели собрать свою группу?

— Нет, о таком я никогда не думал. Я люблю только слушать музыку.

— С момента вашего приезда в Россию прошло уже более 10 лет. Остаются ли еще здесь вещи, которые вас удивляют?

— Сейчас я думаю, что таких вещей нет. Я уже столько лет в России, что больше ничего меня не отвлекает и не удивляет. Могу сказать, что я уже здесь ко всему привык. Вот только зимой мне тут до сих пор непривычно.

— Как должен завершиться этот сезон, чтобы вы назвали его успешным?

— Мы должны выиграть Кубок России, занять место в топ-3, и я хочу попасть в заявку сборной России на следующие две игры – с Кипром и Сан-Марино. И тогда я буду доволен.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев