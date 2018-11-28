Магомед Оздоев: «Медаль надо заслужить на поле, а не на скамейке»

Когда Фабио Капелло в 2014 году вызвал в сборную Оздоева, того называли самым перспективным российским игроком центральной зоны — без слабых мест. За это время Магомед успел поработать и с испанским тренером в «Рубине», и с другим, итальянским, уже в «Зените». В питерском клубе 26-летний полузащитник осенью 2018-го оказался на распутье. Лидерство команды в чемпионате не приносит удовольствия, если за матчами наблюдаешь со скамейки. В товарищеской встрече с «Шальке», где он когда-то мог продолжить карьеру, Оздоев шанс доказать, что заслуживает от Сергея Семака большего доверия, вроде использовал: сыграл 90 минут, был заметен, забил победный мяч…

Отличие Санкт-Петербурга

— В 2009 году я тренировался в молодежной команде «Шальке», — раскрывает секрет своей футбольной молодости Оздоев. Сыграл даже в товарищеском матче – с голландским ПСВ. После этого мне предлагали остаться, но случились те же проблемы, что и до этого в киевском «Динамо». Правила запрещали подписывать профессиональный контракт с иностранцами моложе 18 лет. Поэтому я не смог бы играть не только за основной, но даже за молодежный состав. За исключением товарищеских матчей. Пригласивший в «Локомотив» Юрий Семин о наличии у меня предложения от немецкого клуба знал. И сказал, что в моем возрасте полтора года без матчей даже за «молодежку» – очень много. Мы подумали и решили в Германии не оставаться. Так вместо «Шальке» я оказался в «Локомотиве».

— «Мы подумали» – это с кем?

— С папой.

— Агент у вас тогда был?

— Да. Но как раз после «Шальке» мы разошлись.

— Сейчас кто ваши интересы представляет?

— Анзор Гаргаев. Он представляет компанию Томаса Цорна.

— Сергей Семак товарищескую встречу с «Шальке» называл шансом для тех, кто в официальных матчах играл редко…

— Понятно, что трудно получить шанс, когда команда на ходу – выигрывает и лидирует в чемпионате. А как я себя в товарищеском матче проявил – решать главному тренеру. Но во встрече с «Шальке» (2:1) особо отмечу атмосферу: на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Само по себе участие в матче на таком шикарном стадионе, в такой атмосфере, да еще и с командой из Бундеслиги — приятно и престижно. Этим и отличается Санкт-Петербург от других городов: здесь команду любят и поддерживают всегда.

В моей футбольной школе ставка на качество

— Вы рассказывали, что тренировавший вас с детства отец не давал поблажек, даже когда вы уже стали профессиональным футболистом. Приехал в отпуск на родину – добро пожаловать на стадион. Сейчас то же самое?

— Уже нет. Время не позволяет. Отпуск на родине получается очень коротким: приезжаю всего на несколько дней. Поэтому главное — в первую очередь пообщаться с родными. Тренироваться некогда.

— Еще факт из ваших воспоминаний – тест Купера на отцовских тренировках. Это самое сложное испытание?

— Не-е-ет. Были у отца нагрузки и посерьезнее. Например, бег по ступенькам на верхнюю трибуну. Вверх-вниз, вверх-вниз. И так несколько серий. Вот это тяжко.

Иван Карминати: «В «Зените» есть игроки, похожие и на Агуэро, и на Ибрагимовича»

— Сейчас вместе с папой свои матчи разбираете?

— Да. Конечно, не так подробно, как с тренером. Хотя и отец указывает на многие важные моменты в игре. Но я и сам свои матчи внимательно анализирую. А у папы сейчас есть другие подопечные – ведь у нас в Сунжи работает футбольная школа. Отец ею руководит.

— Сколько детей у вас тренируется?

— 30 человек.

— Что так мало?

— Мы стремимся к высокому качеству, а не количеству. Чтобы тренеры могли нормально управлять группой и уделять достаточно времени каждому ребенку. Пока у нас занимаются ребята от 10 до 13 лет. В этом тоже принципиальная позиция. На мой взгляд, раньше 9 лет начинать заниматься футболом смысла нет.

— Почему?

— Более младшие еще не готовы воспринимать футбол всерьез. Скорее рассматривают его как забаву: не всегда готовы внимательно слушать задания, постоянно берут мяч в руки. Рано им еще.

— Финансируете школу вы один?

— Да.

— Сколько в год на нее тратите?

— Сомневаюсь, что это всем интересно.

— И все же какой порядок? Десять миллионов рублей? Несколько десятков?

— Нет, меньше. Суммы не глобальные. Умеренные.

Мунтян и Паредес

— Лет пять назад вас называли самым перспективным российским полузащитником с опцией box to box. Да вы и сами говорили, что комфортнее себя чувствуете, если чаще играете в атаку, а не отвечаете в центре поля за оборону.

— С тех пор ничего не изменилось. Нравится часто получать мяч, выбирать из нескольких вариантов развития атаки, постоянно быть в гуще событий. Поэтому комфортней всего мне на позиции атакующего полузащитника – ближе к передней линии. Можно и на месте box to box. А позиция опорника – не для меня.

— Разве в современном футболе осталось место для узкоспециализированных опорников-разрушителей?

— Дело ведь не только в том — обороняешься ты больше или атакуешь. Важно, где чаще располагаешься, в какой зоне обычно получаешь мяч. Например, Леандро Паредес действует как раз на место опорного. Игорь Денисов – тоже опорник. Ну, это самые близкие для нашего футбола примеры.

— Давайте еще о вашей футбольной молодости. Киевское «Динамо» со времен Валерия Лобановского ассоциировалось с высочайшими физическими нагрузками. Неужели в 16 лет, отправляясь в Киев, нагрузок не опасались?

— У меня другой подход к этому. Серьезно занимаюсь футболом с 9 лет. Поэтому с детства приучил себя к тому, что к любой работе нужно относиться как к обязательному этапу для прогресса. Раз хочешь расти, нужно именно так воспринимать все требования тренера. Потому что, если будешь рассуждать в стиле «Зачем это нужно?», большого эффекта от занятий не добьешься. Но те, кто работать не желал, в киевском «Динамо» и не задерживались.

— Не понимаю, как можно в киевском «Динамо» не работать. Пусть даже и в молодежном составе. Вот как это?

— Я не о том, что кто-то отлынивал от упражнений. Это больше в игровых заданиях и «двусторонках» проявлялось. Если Владимир Мунтян замечал, что игрок борьбы сторонится, мало двигается, свободное место для получения передачи не ищет, а только на чистых мячах играет, говорил прямо: «Собирай вещи, ты нам не подходишь».

— Что на тренировках у Мунтяна запомнилось особенно?

— Тест Купера после товарищеского матча. (Смеется.) Играли на сборе с командой низшего дивизиона – выиграли 10:0. После финального свистка идем довольные, вдруг Владимир Федорович нас останавливает: «Ребятки, вы куда? И чему радуетесь-то? С кем играли, видели? Такому сопернику надо было 15 мячей забивать». Решил, что мы в матче недостаточно выложились, и отправил нас дорабатывать бегом вокруг поля. Тот опыт я считаю для себя очень полезным, это помогло максимально ответственно относиться к футболу на каждой тренировке, всегда выкладываться полностью. А Мунтян потом рассказывал, что их точно так же когда-то Валерий Лобановский воспитывал. «Динамо» выиграло у кого-то в 10 мячей, а Валерий Васильевич сказал: «Мало забили. Поэтому доработаем бегом».

— В основной состав шансы попасть тогда были?

— Да. Главным тренером был Юрий Семин. Я успел потренироваться под его руководством — впечатление оставил положительное. К тому же и Владимир Мутнян мне хорошие рекомендации давал. Но все уперлось в трансферный регламент. Мне было 16 лет, а играть раньше 18 иностранцы не могли. Поэтому контракт не подписали. Семин сказал тогда напоследок: «Жду тебя в «Локомотиве». Это было до окончания сезона, но Юрий Павлович уже, наверное, знал, что скоро вернется в «Локомотив».

Кавказца узнаю с одного взгляда

— Кроме вас ингуши в Премьер-лиге выступают?

— Зелимхан Бакаев из «Арсенала». Хотя Бакаев – воспитанник «Спартака». В Премьер-лиге больше никого – только мы вдвоем.

— В семье на каком языке разговариваете?

— В основном на ингушском. Но и на русском тоже.

— Ингушский язык заметно от чеченского отличается?

— Даже очень. Похожие слова есть. Некоторые слова даже почти одинаково произносятся. Но на 80 процентов это разные языки.

— Как по внешности отличить чеченца от ингуша?

— Я легко отличу. По внешности. Это трудно объяснить, но глядя на лицо, я сразу могу понять – с Кавказа человек или нет. И если да, то какой национальности.

— Каким вам в детстве запомнился Грозный?

— Я в Грозном родился, но воспоминаний не осталось. Мне было два года, когда мы оттуда уехали – сначала в Уфу, потом уже в Ингушетию.

Семак и Капелло

— Вернемся к футболу. В сборную России вас впервые вызывали при Фабио Капелло. Чему вы научились у итальянца?

— Капелло отличали предельная ответственность и требовательность. Фабио – тренер, который очень редко излучает эмоции. Его серьезный вид – это показатель отношения к футболу. То же самое он требовал и от игроков: чтобы каждую деталь они пропускали через себя, чтобы в любом упражнении выкладывались полностью. Капелло выделяла и очень строгая дисциплина – не только на поле, но и за его пределами. И не всем такая дисциплина приходилась по душе.

— Он действительно багровел, когда футболисты садились на мяч?

— Да, ему такие ситуации не нравились. В этом я Фабио понимал, потому что с детства приучен к тому, что на мяче сидеть нельзя. Иначе он превратиться в «яйцо» — им уже не поиграешь. Мяч – для футбола, а не сидения.

— Вы говорили, что свою роль в «Зените» обсуждали и с Сергеем Семаком, и с руководством — в результате до зимнего перерыва остались в команде. Какова ситуация сейчас?

— Наверное, каждый футболист скажет, что выходить на поле так редко – это тяжело. Хочу играть больше. Собираюсь снова поговорить о своей ситуации – в первую очередь с тренерским штабом. Из решения главного тренера и буду исходить.

Себастьян Дриусси: «У меня теперь есть доверие тренера. При Манчини такого не было»

— У вас есть ответ, почему вы намного чаще проводите матчи на скамейке, чем на поле?

— Мне сложно это понять. Семак говорил, что по тренировкам ко мне вопросов и замечаний нет. Но выбор состава – решение главного тренера. Я нормально отношусь к его выбору.

— Турнирное положение «Зенита» будете учитывать? Вы хоть и мало играете, но зато есть шанс стать чемпионом России.

— Я никогда не смотрел на турнирную таблицу с таким подходом – лишь бы медаль получить. По-моему, медаль надо заслужить. Чтобы считаться чемпионом, нужно часто выходить на поле. Если же я сижу на скамейке, а команда выиграет, чемпионом себя считать cложно.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Зенита»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»