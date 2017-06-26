Кристиан Нобоа: «В России понял: самое главное – это держать в тепле уши»

Полузащитник Кристиан Нобоа стал первым новичком «Зенита». Эквадорец заключил трехлетний контракт с клубом из города на Неве. В интервью еженедельнику «Футбол» Нобоа рассказал о своих ожиданиях от переезда в Санкт­Петербург.

«Зенит», Манчини, Терентьев

– Контракт с «Зенитом» – лучший в вашей карьере?

– Хороший контракт. Пожалуй, что лучший, да. К тому же сроком на три года – это важный момент.

– Когда вы получили предложение из Питера?

– В первые дни июня позвонил спортивный директор Константин Сарсания и сказал: «Прилетай в Питер, поговорим». Я прилетел, и мы за два часа договорились.

– Роберто Манчини в вас был заинтересован?

– Как можно попасть в клуб масштаба «Зенита», если тренер на это не дал согласия? Не представляю. Константин Сарсания сказал, что моя кандидатура обсуждалась с Манчини, который и выразил желание позвать меня в команду.

Виталий Кафанов: «Те, кто называет «Ростов» вторым «Рубином», до конца не понимают футбол»

– Что знаете об этом тренере?

– Роберто – супертренер! Об этом наглядно говорят результаты его команд. Но если скажу, что очень внимательно за ними следил, это будет преувеличением. Тем не менее стиль игры команд Манчини я хорошо представляю: зрелищный комбинационный футбол, от атаки.

– Вы ведь могли оказаться в «Зените» и полгода, и даже год назад. Что тогда помешало?

– До конкретного предложения не доходило.

– А болельщики «Ростова» были уверены, что вы уйдете в январе, и начали атаковать соцсети вашей жены.

– И мои тоже! Столько всяких гадостей написали, очень сильно обидели мою жену. Она оказалась не готова к такой реакции. Были даже какие­то угрозы в ее адрес. Но в итоге мы решили оставить это и не обращаться в полицию. Пусть им будет стыдно.

– А сейчас «Ростов» новый контракт предлагал?

– В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в «Ростов» только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, еще нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда­нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает «Ростов», я тоже ухожу.

– Многие партнеры свою позицию тоже обозначали?

– У каждого своя ситуация, свои приоритеты при выборе клуба. Кстати, когда приехал в офис «Зенита», неожиданно встретил там Терентьева.

– Не знали о его переходе?

– Нет. Но я очень обрадовался, увидев знакомое лицо. Он хороший игрок, точно пригодится команде.

Бердыев и гол «Баварии»

– Некоторые болельщики язвят: «Нобоа может хорошо играть только у Бердыева».

– А в сборной Эквадора я тоже под руководством Бердыева играю? Пусть пишут то, что считают нужным. Я уверен, что все у меня получится в «Зените». Это суперклуб, а Манчини – суперспециалист. Он, как и Бердыев, – тренер­победитель.

– Бердыев – лучший тренер сезона в России?

– Если бы не попали на «МЮ», думаю, что именно мы дошли бы до финала Лиги Европы, а не «Аякс». Для меня Бердыев всегда лучший, я знаю его по совместной работе в двух клубах – он везде дает результат и ставит суперорганизованную игру. Но как можно не отметить Карреру?

– Нельзя?

– В его команде были те же футболисты, что играли при прошлом тренере. Но как же изменилась сама игра! Произошел качественный скачок. А еще у них было то, что я называю «удача чемпиона». Сколько Глушаков забил голов на последних минутах? Штук пять, наверное? А сколько раз Ребров спасал на самой линии? Сколько раз они выигрывали с разницей в один гол? Точно вам говорю: это удача чемпиона. Посмотрим, как Каррера покажет себя в Лиге чемпионов. Тогда и будем сравнивать его с Бердыевым.

– После игры со «Спартаком» в первом круге вы сказали: «Раньше думал, что судьи ошибаются. Но сегодняшние решения арбитра – это не ошибка». А что же?

– Я так сказал сразу после матча: злой был, голова горячая. Было обидно, потому что, даже оказавшись вдевятером, мы смотрелись не хуже «Спартака». Но сейчас я готов признать, что слишком резко высказался. Все мы люди, а не машины, и каждый может допустить ошибку. В том числе судья.

Антон Амельченко: «В Нью-Йорке я подвергался черному расизму»

– В прошедшем сезоне вы регулярно играли против мировых звезд. Кто из них самый крутой – Погба, Ибрагимович, Видаль, Гризманн?..

– На меня самое большое впечатление произвел Хуан Бернат. Человек вообще не теряет мяч, каждое его действие осмысленно. И при этом он так спокоен и уверен в себе. Просто супер!

– А самый памятный матч сезона?

– Если брать атмосферу, то матч на «Олд Траффорд». Нигде так больше не болеют. А по результату – победа над «Баварией», конечно. У меня есть примета: я перед началом игр всегда смотрю на айфоне нарезку из своих голов: как я забивал сборной Бразилии, какие­то из мячей в еврокубках. И гол в ворота «Баварии» меня особенно вдохновляет.

– Виталий Мутко про тот ваш штрафной сказал: «Никакой Нойер бы не помог».

– Скорее всего, он прав. Мяч был очень тяжелым от мороза: бьешь верхом, а он сразу же падает вниз. Когда удалось перекинуть стоявшего в стенке Хуммельса, я сразу понял: это гол. Ульрайх никак не успевал закрыть тот угол. По­моему, немцы так и не поняли, как играть в такой холод. Все пытались делать переводы с фланга на фланг, а мяч постоянно «заваливался». Я благодаря этому несколько перехватов сделал.

– Эквадорец, который отменно играет в минус 15, – это нечто.

– Терпеть не могу мороз. Но понял для себя: главное, чтобы уши были в тепле. Если они замерзают во время матча, у меня наступает ступор, и я думаю только о том, как бы скорее убежать в раздевалку. Мне недавно сказали: «Осторожно, в Питере очень холодный ветер». А я только улыбнулся в ответ. Думаете, в Казани зимой теплее? Главное – беречь уши.

– Уши – это важно, не поспоришь. А какая победа для вас весомее: над «Баварией» или над «Барселоной» в 2009­м?

– Конечно, над «Барселоной». То, что они творили с мячом, – это безумие. Мы только и успевали головой крутить. А «Бавария» нам хотя бы давала играть. Но я думаю, что и эту победу над немцами будут еще много лет вспоминать, как теперь вспоминают победу «Рубина» в Испании. Мы сотворили историю и сделали «Ростов» большой командой. Раньше никто в Европе не знал о существовании клуба. Теперь знают все: это те самые парни, что обыграли «Баварию».

«Ростов», «Олд Траффорд», «Оренбург»

– Опишите в нескольких фразах главные условия ростовского чуда – команды 2015–2017 годов.

– Единство и заряженность на результат на всех уровнях. Среди футболистов, персонала, тренеров, руководства. И болельщиков, конечно. Возможно, не всегда и не все получалось. Но все были заряжены целью создать хорошую команду и помогать ей добиваться результата. Важно, что игроки чувствовали поддержку со всех сторон и было понимание: как и ты, в клубе все переживают за результат и делают для него максимум возможного.

– В «Ростове» удивлялись, когда слышали про сходство игры команды с бердыевским «Рубином». В чем новые, в первую очередь связанные с игрой в атаке идеи тренера на Дону реализовались?

– Для меня базовые принципы Курбана Бекиевича остались прежними: каждый должен максимально работать на оборону и каждый должен думать об атаке. А как это смотрелось, насколько поменялась игра команды Бердыева по сравнению с тем «Рубином», должны оценивать тренеры и специалисты. Люди, которые видят со стороны.

Рохус Шох: «Лимит на легионеров не понадобится, если решить проблемы в детско-юношеском футболе»

– Футбол в Ростове популярней, чем в Казани?

– По себе я заметного отличия не почувствовал. Внимание болельщиков, популярность среди них футболистов примерно на том же уровне, что были, когда играл в «Рубине». На улицах Казани узнавали не реже, чем на Дону.

– «Ростову» до очередного рекорда – второго подряд выхода в еврокубки – не хватило лишь очка. Итоги чемпионата разочаровали?

– Обидно было в первую очередь потому, что перед последним туром все зависело только от нас. Даже ничья в Оренбурге гарантировала «Ростову» четвертое место. Наверное, команда немного расслабилась, понимая, что достаточно просто откатать на 0:0. Если выходишь на поле с такими мыслями, чаще всего все заканчивается плачевно. Так и получилось. Но надо отдать должное «Оренбургу»: они бились как в последний раз. Откровенно говоря, мы просто устали к концу сезона. Это стало понятно еще тогда, когда «Ростов» выдал серию из пяти подряд нулевых ничьих. У Полоза, у Азмуна, у Ерохина, у меня начали возникать проблемы с последним пасом, с решающим ударом. Это все усталость. Как же я ждал отпуска! Но таким уж разочарованием итоговое шестое место не назову. Мы знали, что сделали все возможное: «Ростов» выдал максимум, на который весной был способен.

– Этому есть объяснение?

– С учетом Лиги Европы график у нас выдался весьма плотным. А состав для него был маленьким. Когда много летаешь и выходишь на поле порой два раза в неделю, требуется ротация, нужны свежие и полностью готовые футболисты. У нас их для нормальной ротации не хватало, к тому же ситуация усугублялась травмами. Поэтому усталость накапливалась быстрее. Именно свежести нам и недоставало в тех пяти матчах. Некоторые из них складывались так, что мы должны были побеждать, играли хорошо, имели преимущество, моменты создавали, а могли создать их и больше. Но реализовать свое преимущество не смогли.

– Это вы про физическую усталость. А что с ментальной? Каково после матча с «Манчестером» на «Олд Траффорд» выходить на полупустые российские стадионы?

– Конечно, встречи с «МЮ» или «Баварией» – особый антураж, бурлящие эмоции. Но даже после таких матчей у нас ни разу проблем с настроем не возникало. Курбан Бекиевич научил и приучил отключаться от внешних обстоятельств и каждую встречу воспринимать как решающую. Аншлаг на стадионе или болельщиков мало, лидер против нас или аутсайдер, титулованная команда или новичок, мы ко всем относились одинаково серьезно. Что «Спартак» с ЦСКА, что «Оренбург» с «Крыльями» воспринимали самым на тот момент важным и принципиальным соперником. Уж точно не настрой помешал нам добиться лучшего результата.

– Многомесячные задержки зарплаты в «Ростове» даже после удачного выступления в еврокубках никуда не делись. Это сказывалось на команде?

– Нет! Потому что ничего страшного и необычного не случалось. Время такое – тяжело всем, финансовые проблемы возникают во многих клубах. Из разговоров с ребятами из других команд знаю, что им тоже выплаты задерживали. Но знаю и то, что хоть и позже, но везде с футболистами расплачивались.

– Как на эти проблемы реагировал Бердыев?

– О содержании его бесед с руководством по этому поводу я ничего не знаю. А нам он всегда подчеркивал, чтоб о проблемах не думали: деньги получить успеем, а сейчас есть футбольное поле, есть наша команда и ближайший матч. Только об этом мы и должны думать. Это не позволяло каким­то сложностям стать негативным фактором для команды и помогало концентрироваться на главном. Более того, сосредоточенность Бердыева на футболе и его спокойствие можно было воспринимать как гарант: мы были уверены, что в итоге все наладится.

Русский язык, Черчесов и Эквадор

– Кто из иностранных футболистов столь же уверенно, как и вы, владеет русским?

– Из тех, кого хорошо знаю, Сесар Навас. Возможно, он это не всегда показывает. Но русский Навас освоил прекрасно.

– Вам в Петербурге знание русского языка теперь особенно пригодится. Кстати, с кем из зенитовцев кроме Терентьева общаетесь?

– Со многими. Это не дружеские отношения, но после матчей часто беседовали, иногда подробно. Лучше других знаю, конечно, Жиркова и Кокорина, с которыми играл в «Динамо».

– Когда уходили из «Динамо», предполагали, что вскоре клуб ждет распродажа всех иностранных лидеров, финансовый коллапс, исключение из Лиги Европы за нарушение финансового фейр­плей?

– Нет. Меня эти вопросы не касались. Я был сосредоточен на футбольной части и переговорах о своем будущем. И меня такие новости из «Динамо» удивили.

– Каким запомнился Станислав Черчесов?

– Хороший тактик. Черчесов очень большое внимание уделял балансу в игре команды. Тщательно разъяснял не только требования по игре в защите, но и скрупулезно разбирал нюансы при переходе в атаку, обращал много внимания на то, как мы должны использовать свои сильные стороны с конкретным соперником. Еще для него очень важна дисциплина.

Станислав Черчесов: «Не хочу попадать в сети»

– Жесткий тренер?

– Станислав Саламович разный. На работе тренер и должен быть жестким: требовать, спрашивать за выполнение установки. Но Черчесов может не только потребовать и поругать, но еще и пошутить в подходящей ситуации, похвалить. Если надо – и поддержать футболиста, дополнительно с ним пообщаться. Желаю ему, чтоб у него в сборной России все получилось как можно лучше.

– За сборной России внимательно следите?

– Ну как внимательно… Иногда смотрю матчи, читаю новости про команду. Всем знакомым ребятам­сборникам желаю удачи.

– Несколько ветеранов сборной России приостановили выступления за национальную команду. Так звучит официальная формулировка. Вам 32. Подумываете о том, чтобы вскоре тоже сосредоточиться только на клубных выступлениях?

– Выступления за сборную – личный выбор каждого футболиста. Я за Эквадор играю почти десять лет и намерен продолжать.

– Теперь в сборную летать будет удобнее?

– Да примерно одинаково. Что из Питера, что из Москвы или Ростова лететь все равно далеко.

Кстати, я ведь уже три года летом не отдыхал: сначала чемпионат мира был, потом два Кубка Америки подряд. В мае позвонил тренеру сборной: «Можно я пропущу июньские игры Эквадора?» Он пошел навстречу: «Ты много играл, отдыхай».

– Это ведь товарищеские матчи?

– Конечно, ни за что бы не пропустил отборочные.

– Как так вышло, что Эквадор выпал за пределы пятерки в южноамериканской группе?

– В самом начале турнира у нас были отличная реализация и непроходимая оборона. В последних играх все наоборот. Почему так случилось – невозможно объяснить. Ясно одно: если в оставшихся четырех матчах не наберем семь очков, то мы точно «аут». Но будем верить в лучшее. Не могу же я пропустить чемпионат мира в России!

Текст: Максим Михалко, Сергей Кузовенко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, Legion Media

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1