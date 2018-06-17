Йоахим Лев: «Мексика – эксперт в вопросе владения мячом»

Йоахим Лев поделился эмоциями от поражения в матче с Мексикой и назвал причины такой игры. Также он заявил, что не видит смысла паниковать.

— Поражение на старте ЧМ. Что это означает?

— Мы разочарованы. Для нас это ненормальная и непривычная ситуация. Мы должны примериться с этим и извлечь уроки.

— Как думаете, в чем причины поражения?

— Мы плохо играли в открытых зонах, теряли мяч. Мы должны были перебегать мексиканцев. Во втором тайме у нас было больше голевых моментов, иногда промахивались, принимали спонтанные решения. Конечно, плохо, что мы начали с поражения, но завтра мы начнём подготовку к следующему и обязательно победим.

— Вы ожидали, что мексиканцы будут так превосходить немецких игроков?

— Конечно, мы ожидали этого. Последние 2-3 года Мексика играла очень последовательно и систематично, они очень хороши в контратаках и в атаках. Они эксперты во владении мячом. Вы в первом тайме делали дальние передачи, что было ошибкой.

— После матчей с Австрией и Аравией вы говорили, что физика игроков на ЧМ будет лучше. Как вы оцениваете сейчас свои слова?

— В первом тайме мы не были довольны игрой, но во второй тайме я не заметил каких-то недостатков.

— Вы полностью измените свои планы? Может быть Киммиха не хватало на фланге?

— Мы не будем менять планов. В 1 тайме у нас в основном была игра низом, это недостаток. Мы забывает о глубоких пасах, но мы не будем отклоняться от нашего плана.

— Можно говорить о недооценке?

— Это надо детально анализировать. Мы знали, что должны быть стабильными на начале чм, мы не были сыграны на таком высоком уровне, на котором должны были быть.

— Как вы оцениваете Киммиха? Уже в 1/8 вам возможно придется сражаться с Бразилией

— Фланги Мексики очень сильны в дриблинге. Лосано очень быстро забегал из контратаки к нам, это было очень сложно контролировать. Мне пока безразлично, кто будут наши соперники в 1/8, конечно мы сейчас в напряжении, но пока готовимся к 2 матчу.

— Последние 3-4 матча вы стали часто терять мяч. Почему?

— Иногда мы не сфокусированы, иногда у нас были обидные потери мяча, у нашего оппонента были такие моменты, когда соперник мог перехватить мяч. Иногда мы очень вальяжно играем.

— В прошлом году на Кубке конфедераций вы разгромили Мексику, а сейчас более опытная команда сыграли хуже. Может быть, стоило омолодить состав?

— У нас относительно молодая команда. Естественно, они очень опытные и качественные игроки. В том году Мексика была обороняющаяся команда, сейчас же они другие.

— 3 из 4 чемпионов мира уже выбыли на групповом этапе ЧМ. Почему с вами такого не произойдет?

Я не знаю, почему проигрывали остальные, но мы такого точно не допустим.

— Сегодня мы видели первое поражение европейской команды на этом ЧМ. Почему так произошло?

— Мы сегодня сыграли не так, как раньше. На турнирах происходит сопротивление. Я не вижу сейчас никаких причин разваливаться из-за первого проигрыша на турнире.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»