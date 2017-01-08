Ивелин Попов: «Фанаты имеют право нас прессовать»

Футболист «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии в 2016 году. Он получил эту награду уже во второй раз. Еженедельник «Футбол» вспоминает интервью с болгарином, в котором полузащитник рассказал, когда «красно-белые» вернутся в Лигу чемпионов.

Ибрагимович, Зе Луиш

— 5-е место, попадание в Лигу Европы. Вы сами-то рады?

— Ну… да. Я рад, что мы попали в Лигу Европы. Если попадем в групповой этап, то все футболисты «Спартака» смогут показать себя совершенно с другой стороны. Для «Спартака» пятое место – не предел. Это основа для чего-то большого. Перед «Тереком» мы все знали, что эта игра будет как маленький финал, и мы его выиграли. А потом Аленичев зашел в раздевалку и сказал: «Спасибо большое! Показали себя, свой характер!» Мы ему похлопали в ответ.

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— Многие считают, что состав «Спартака» не соответствует чемпионским амбициям. Что за медали могут бороться из всей команды только 4-5 человек. Это так?

— А у какого клуба состав сильнее, чем у нас? Смотрите, у нас 2-3 игрока выступают за сборную России. Я – за сборную Болгарии. Квинси Промес – за Голландию. Шестерых или семерых футболистов вызывают в свои национальные команды. У остальных команд такая же ситуация. Поэтому я думаю, у всех лидирующих команд в России примерно равные составы. И «Спартак» со своим может бороться за призовые места. Вы видели, какую концовку сезона мы выдали. Все идет через победы: когда команда побеждает в нескольких матчах подряд, каждый игрок выглядит по-другому. Он становится увереннее, чувствует победу. А когда спад в игре, футболист становится неуверенным в себе. И игра не идет.

— Осенью все смотрели, как вы с Широковым боретесь за одно место в составе и мешаете друг другу, дублируя функции. Потом он ушел. Вам действительно без Широкова лучше?

— Наша конкуренция — это все выдумки журналистов. Я последние пять матчей играл то слева, то справа. И таких моментов в моей карьере было предостаточно. Потому что один тренер видит меня на позиции «десятки», другой – на одном фланге, третий – на противоположном. Было такое, что я выступал на позиции центрального нападающего. То есть самое главное для меня – то, что я помог команде и команда выиграла. Конечно, для меня важно, на какой позиции играть. Но когда тренер уже назвал мне позицию, то тогда вопросов нет.

— Леонид Федун сказал, что бюджет клуба будет увеличен. Кого из звезд вы бы хотели увидеть в «Спартаке»?

— Русская лига очень жесткая. В Россию приезжало много классных игроков, и не у всех получалось. Самое главное, чтобы хороший игрок показывал свою лучшую форму. А имена… Вот сейчас Ибрагимович становится свободным агентом. С ним бы я с удовольствием поиграл.

— Но пока вы раздаете передачи Зе Луишу.

— Зе Луиш – хороший игрок и невероятно добрый человек. Я думаю, выше него никто не прыгает в Премьер-лиге: он отлично играет головой. Если перед следующим сезоном он проведет хорошие сборы, не травмируется, то легко сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

Фанаты, Аленичев

— На вашей памяти были случаи, когда фанаты прессовали вас сильнее, чем в концовке этого сезона?

— Такого у меня еще не было. Но я понимаю болельщиков: много лет «Спартак» не завоевывает трофеи. Я бы на их месте тоже захотел узнать, почему так происходит. Они имеют право так прессовать.

— И что фанаты вам сказали, когда вы пошли к ним на трибуну?

— Это наши личные вещи. Кроме нас их никто не должен знать. Но сказали тогда все по делу.

— Евгений Макеев рассказывал, что Мурат Якин мало времени уделял тактике. У Аленичева все иначе?

— Меня при Якине вообще не было, поэтому я не знаю, что там было. Сейчас мы практически каждую тренировку обсуждаем тактику: кто как бежит, кого закрываем. Короткий пас? В последних матчах игра не получалась. Поэтому приходилось играть на характере, на эмоциях. Нам нужны были победы, а не хороший и романтичный футбол.

— Говорят, Титов и Аленичев в отличной форме. Они действительно не испортят игру «Спартака», если выйдут минут на 15 на поле?

— Это же шутка, да? Но все равно можно как-нибудь попробовать. Они были хорошими игроками… И когда ты занимался этим долгое время, ни в 60, ни в 70 лет ты этого не забудешь. У тебя всегда будет понимание футбола.

Болгария, недвижимость, номер

— Вы в Москве уже больше года, а в России – почти пять лет. Есть ли что-то такое, к чему вы так и не смогли привыкнуть?

— Если бы я к чему-то не привык, меня бы здесь уже не было. Когда я только приехал в Москву, сразу окунулся в эти пробки, в сумасшедший трафик. Люди тут всегда спешат, спешат, спешат… Сначала было тяжело, я все время спрашивал себя: куда они так несутся? Но уже привык. Трафик – это же не просто потеря времени. Пробки отнимают концентрацию, ты нервничаешь. Поэтому я поселился в Новых Вешках, в Подмосковье. Это закрытый комплекс. Там очень тихо и спокойно. Люблю, когда все спокойно и потихоньку, не спеша.

— У вас есть ресторан в Софии. В Москве болгарские рестораны – редкость.

— Тут есть один, при посольстве. Но я не думал что-то открывать. Пока рано. В Болгарии этим занимается мой брат, а кто будет здесь?

— Квинси недавно на вкус отличил борщ, сваренный в Тарасовке, от двух других. Вы бы отличили?

— Я тоже узнаю без проблем. Люди, которые готовят для нас в Тарасовке, хорошо делают свою работу.

— С вас как ресторатора рецепт болгарского лечо.

— Записывайте. Подходите к жене и говорите: сделай, пожалуйста, лечо. Через несколько часов готово.

— Вы и в недвижимость деньги вкладывали.

— У любого футболиста есть 10 лет, чтобы заработать. Если не найдешь правильный объект для инвестиций, то потом будет плохо. Я не думаю, что важно то, насколько дорогую машину ты купил, какие часы у тебя на руке. Лучше купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду, и все было хорошо. Поэтому я постоянно инвестирую. В Болгарии у меня есть квартиры, недвижимость, которые сдаем в аренду. В Краснодаре тоже недвижимость. В Москве пока нет.



— Вас в «Литексе» штрафовали и отправляли в дубль из-за конфликта с Любко Петровичем. Чего не поделили?

— Я был молодым – всего лишь 18 лет. Я был капитаном молодежной сборной. После одной игры, в которой я забил и мы выиграли со счетом 2:0, журналисты меня спросили: «Ивелин, почему в сборной ты капитан, а в «Литексе» тебя не ставят в состав?»

Я ответил: «У меня тренерская травма». Президент и тренер клуба прочитали это, и меня на два месяца отправили в дубль. Потом вернулся. Через три месяца позвали во взрослую сборную, я стал капитаном «Литекса». Как-то так.

— Вы с самого начала захотели себе 71-й номер. Необычный выбор.

— У меня были две травмы. Как-то сломал ногу. Через три месяца начал играть, провел сборы, все было хорошо, но опять травмировался. То же самое повреждение, та же самая нога… Жена моего друга занимается нумерологией, и он передал мне: «Забирай этот номер, он принесет тебе удачу». Я послушал. С 2009 года я играю только под 71-м номером: и в «Литексе», и в Турции, и в «Кубани», и здесь. Семь лет только под этим номером. И он мне действительно приносит удачу.

— Люк Уилкшир рассказывал, что, когда он ездил с «Динамо» на матч с «Тереком», встретил людей с оружием. Для вас выезд в Грозный – тоже серьезное испытание?

— Люди с оружием меня не могут удивить и испугать. Я жил в Болгарии – это Балканы. Для нас оружие – это нормально.

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— Вы работали при Викторе Гончаренко в «Кубани». Его уволили с формулировкой «слишком мягкий тренер». С точки зрения футболиста «слишком мягкий» — это как?

— Когда Гончаренко сняли, я был в сборной. Он мне позвонил и сообщил эту новость. Я был в шоке. Так уж получилось, что до сих пор никто ничего не знает, что там было на самом деле. Но Гончаренко – мягкий тренер? Это выдумка руководства… И болельщики, и игроки тогда говорили, что не нужно менять тренера. У нас была классная команда. Десять или одиннадцать игроков из той «Кубани» ушли в топовые клубы: Каборе, Ткачев, Игнатьев, я, Тони Шунич, Мельгарехо. У нас была команда, которая попала в Лигу Европы, и там мы играли очень хорошо и смогли набрать 7 очков. У нас была команда, которая в сезоне-2012/13 заняли хорошее место (5-е. – Ред.). И вы после этого говорите, что у нас был мягкий тренер?

Переход в ЦСКА, предложения

— Квинси Промес недавно сказал, что ни за какие деньги не перешел бы в ЦСКА. Вы бы смогли принять предложения от Гинера или Миллера?

— Я не делаю секрета из того, что, до того как прийти в «Спартак», у меня были предложения намного лучше в финансовом плане — из Англии и Германии. Но я выбрал «Спартак», подписал с вашим клубом контракт на 4 года. И мне кажется, что команда рано или поздно начнет выигрывать и станет такой, как раньше. Я в России с 2012 года, выучил язык и культуру. Мне нравится ваш народ. Поэтому я могу заявить, что люблю Россию.

— Квинси Промес – самый крутой сейчас в «Спартаке»?

— Он очень простой и крутой. Квинси – молодой футболист и воспитанный парень. Он всегда улыбается, мы часто шутим друг над другом.

— Промес любит играть на приставке в FIFA. У него реально выиграть?

— Я вообще во все эти игры не играю. Он приглашает, я ему отвечаю: «Не, не могу, не умею». Мы с Квинси играем в бильярд на базе или бьем мячом на спор по перекладине.

— Правда, что он отвечает за музыку в раздевалке «Спартака»?

— Да, он больше всех ее любит. Ставит голландский и английский рэп. Но мне без разницы. Главное, чтобы музыка была хорошей.

«Ростов», Бердыев, Евро

— Как вы можете объяснить феномен «Ростова»: нет достойного финансирования, мало звезд, скучная игра. А пробились в Лигу чемпионов.

— Неправда то, что у них постоянные проблемы с финансированием. Если бы они были постоянными, то не было бы подобного результата. Я думаю, что это все выдумки журналистов. «Ростов» выиграл несколько матчей подряд, появилась уверенность. Где-то другие команды ошибались, и ростовчане потихонечку забирались наверх.

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— Все знают, что перед этим сезоном боссы «Спартака» делали выбор между Аленичевым и Бердыевым. Вы-то когда-нибудь с ним пересекались?

— Только на поле, как соперники. Мне без разницы, что о нем говорят. Главное, что он два раза с «Рубином» стал чемпионом, а сейчас выдал отличный сезон с «Ростовом». Как говорит Моуринью, никто не помнит хорошую игру, все помнят только результат.

— За кого будете болеть на Евро?

— За Россию, конечно. Я здесь зарабатываю. Поэтому нужно показывать свое уважение той стране, в которой зарабатываешь себе на жизнь.

— В России есть шутка: после первого вопроса, за кого вы будете болеть, задавать второй: «А потом?»

— Наибольшие шансы выиграть Евро-2016 — у Франции. Сильная команда, будут играть у себя дома. Ну, и у них очень сильные молодые игроки.

— Если бы не сборная Болгарии, вы бы согласились выступать за нашу сборную?

— Я болгарин, я люблю свою родину. Я никогда не предам свою страну.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев, официальный сайт «Спартака»