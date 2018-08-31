Илья Ковальчук: «Думаю, что «Спартак» и «Зенит» встретятся в финале Лиги Европы – 100%»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук перед своим отъездом в Америку был представлен в качестве амбассадора букмекерской компании «Лига ставок». В интервью еженедельнику «Футбол.Хоккей» он рассказал о том, почему подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», чем запомнился триумф на Олимпиаде-2018 и кто выиграет чемпионат России по футболу.

Секреты мастерства

— «Он тренируется, как маньяк, где вы еще найдете такого? Он может играть 26 минут и даже не вспотеть», — не так давно восхищался вами Зак Паризе. В чем же главный секрет тренировок Ильи Ковальчука?

— Трудолюбие. Любая цель, которую ты перед собой ставишь, ты должен идти к ней, преодолевая все трудности.

— И в продолжении цитата от все того же Паризе: «Да, сейчас он стал немного старше, но не думаю, что он начал сдавать». А сами как считаете, уступает ли в чем-то нынешний Ковальчук себе 25-летнему?

— Посмотрим, сезон покажет. Я не могу сам себя сравнивать. Это ваша работа, так что будем ждать от вас хороших статей и одобрительных комментариев.

— Павлу Дацюку в этом году исполнилось 40 лет, но он продолжает играть на самом высоком уровне. Понятно, что многое зависит от здоровья и других сопутствующих факторов, но если все удачно сложится, видите себя на льду после 40 лет?

— Мне сейчас 35 лет и я очень рад этому. Когда через три года закончится мой контракт с «Лос-Анджелесом», встретимся с вами и обсудим мои дальнейшие планы.

— Идеальный клуб для завершения карьеры?

— Даже не хочу об этом думать сейчас, я еще не задумывался о завершении карьеры.

— Ваш главный скилл, без которого вы на льду словно обычный человек без своего смартфона?

— Катание, бросок, силовая борьба – все вместе. В современном хоккее нельзя делать что-то одно хорошо и оставаться на высоком уровне, надо преуспевать во всех компонентах

«Лос-Анджелес Кингз» и КХЛ

— С момента основания КХЛ лига стремится навязать конкуренцию НХЛ и перенимает много фишек из-за океана. За последние шесть сезонов, которые вы провели в России, какое нововведение стало наиболее значимым и ощутимым?

— Я считаю, что не надо кому-то подражать и пытаться сравнивать себя с кем-то. Надо оставаться отдельной и уникальной лигой. КХЛ как раз является такой и продолжает расти и развиваться. А такие нововведения, как уменьшение площадок и двухочковая система – это то, что повысит конкуренцию и позволит сократить разрыв между командами из верхней и нижней частей таблицы. На маленьких площадках более динамичный хоккей, что привлекает больше внимания зрителей. Они видят больше контактной борьбы и бросков по воротам. Так что от этого все только выиграют.

— В последние годы болельщики неоднократно критиковали руководство лиги за то, что КХЛ превратилось в противостояние СКА и ЦСКА. Как опровергнуть этот миф?

— Ну, Казань же выиграла в прошлом сезоне. До этого «Магнитка» два раза выигрывала, а ЦСКА еще ни разу не брал Кубок Гагарина. Я считаю, что это несправедливые высказывания. Каждый человек вправе считать так, как он хочет. Но болельщики продолжают переживать за свои любимые команды. То, что они считают несправедливым, что СКА и ЦСКА подписывают сильнейших игроков, это, прежде всего, успешная работа менеджеров.

— В «Лос-Анджелесе» вам уже уготовили роль мессии. Впечатление, что на вас там готовы молиться, как в Аргентине на Лео Месси. Морально готовы к этому?

— Это вы уже перебираете с вашими футбольными штучками (улыбается). Я много раз говорил, что моя главная задача – хорошо подготовиться к сезону, чем я и занят сейчас. Осталось восемь дней потренироваться и я полечу в Америку. Пока что я доволен тем, как все складывается.

— Решающий фактор, склонивший вас сделать выбор в пользу «Кингз»?

— Наверное, презентация. То, что команда сделала, и отношение ко мне со стороны генерального менеджера и президента.

— Кто первым из команды поприветствовал вас после подписания контракта?

— Но и до подписания контракта некоторые игроки мне звонили. Но я не стану называть фамилии. Ну, конечно же, капитан (Анже Копитар – Ред.) позвонил практически сразу после подписания контракта. Многие ребята звонили, предлагали помощь с переездом, чтобы семья обустроилась.

— В прошлом сезоне «Кингз» заняли 18-е место в лиге по проценту реализации большинства.

— Жаль, что не 17-е (игровой номер Ковальчука в СКА – Ред.)

— Согласны, что это ключевой элемент, над улучшением которого команде нужно работать прежде всего?

— Это один из ключевых факторов, которые делают результат. Очевидно, что над улучшением этого показателя нужно работать. Со своей стороны буду стараться как можно больше помочь команде.

— В «Лос-Анджелесе» вам прогнозируют место в звене с Копитаром и Брауном. Оба активно отрабатывают в обороне и хороши в роли подносчиков шайбы. О лучших партнерах нельзя и мечтать?

— Посмотрим, пока не будем загадывать. У всех ребят, которые приедут в тренировочный лагерь, будет шанс попасть в команду. И я не исключение, мне никто не гарантировал места в первых двух звеньях или в команде. Надо доказывать, прогрессировать.

— Если «Лос-Анджелес» выменяет Панарина, будет круто? Он же сейчас выбирает, куда ехать.

— Конечно, Панарин сейчас один из лучших игроков лиги. Более востребованного человека не будет следующим летом. Я всегда рад его видеть у нас в команде.

Воспоминания о Квебеке и Олимпиада-2018

— Сколько раз вы пересматривали хайлайты победного финала в Квебеке в 2008 году?

— Поначалу много раз. Сейчас, когда в ютубе ковыряюсь, иногда выскакивает. Всегда приятно вспомнить, особенно с комментариями Сергея Наильевича (Гимаева – Ред.), царствие ему небесное.

— Десять лет спустя вы взяли «золото» на Олимпиаде. Фраза, которая наилучше описывает ваши эмоции после победной шайбы Капризова: «Да, мы чемпионы!» или «Слава богу, мы это сделали»?

— «Да, мы чемпионы!» — однозначно. Ну, хотя и «Слава богу» тоже было.

— А победный финал Олимпиады пересматривать?

— Да, конечно. И момент своего промаха в овертайме тоже пересматривал. И победный гол Капризова, и шайбу Гуся (Никиты Гусева – Ред.). Это исторический матч, который останется в памяти, нашей и болельщиков, всей страны в целом.

— Не осталось негативного осадка от обилия комментариев, что это неполноценная Олимпиада, раз на ней не выступали игроки из НХЛ?

— Ну, что поделать, у каждого на этот счет свое мнение.

Сборная России по футболу, финал «Спартака» и «Зенита»

— Этим летом в России отгремел ЧМ по футболу. Исключая сами матчи, какое самое яркое впечатление у вас запечатлелось в памяти?

— Организация и то количество болельщиков-иностранцев, которое приехало к нам в страну и поменяли мнение о ней. Даже те же англичане, которых очень старались не пускать в Россию свои же руководители. А они приехали сюда и увидели, как на самом деле все обстоит.

— Какого результата вы ожидали от сборной России до старта турнира? Только объективно.

— Я ожидал того, что они и показали. То, что будут биться в каждом матче, что будут ложиться костьми. И где не будет позволять мастерство, будут брать трудолюбием. Что они и сделали в матче с Испанией. Очень позитивные эмоции получил по итогам турнира.

— Наверное, в этот месяц было проще даже выйти на прогулку в тех же Москве и Питере, ведь можно было укрыться от фанатов, затерявшись в толпе иностранцев?

— Я спокойно к этому отношусь и без проблем хожу по улицам. Вчера прошел от Красной площади до Патриарших прудов. Очень хорошо, красиво все.

— Много автографов раздали по дороге?

— Да я не обращаю на это внимания. Стараюсь не отказывать никогда

— А во время ЧМ у вас не было случаев, когда кто-то из иностранных фанатов узнавал вас на улице и бросался делать селфи?

— Если честно, даже и не вспомню такие истории. В большинстве своем это были наши болельщики. Люди, которые приезжали из других городов.

— Когда вы подписали контракт со СКА, вас часто спрашивали о том, за кого вы будете болеть в футболе: за «Спартак» или за «Зенит». Я задам другой вопрос: кто из этих двоих в этом сезоне дольше продержится в еврокубках?

— Я думаю, что в финале встретятся – 100%. И в «Лужниках» будут играть. А, стоп, не получится, там же на другом стадионе финал.

— А кто станет чемпионом России?

— По-моему, тренер «Оренбурга» сказал, что они будут. Можно на них ставить.

Ибрагимович и Леброн Джеймс

— В этом году в Лос-Анджелесе настоящий спортивный бум: весной «ЛА Гэлакси» подписали Златана Ибрагимовича, а затем с разницей в один день «Кингз» и «Лейкерс» объявили о переходах Ковальчука и Леброна Джеймса. Теперь Лос-Анджелес можно назвать главной спортивной столицей?

— Это я не знаю, как вы считаете. Но после того, как меня подписали, то да, самый крупный трансфер (улыбается).

— Вы, кстати, знакомы со Златаном или Леброном?

— Со Златаном лично не знаком, но общался.

— В одном из интервью вы рассказывали, что ваш младший сын занимается хоккеем, но после перехода Леброна в «Лейкерс» любовь к баскетболу может пересилить. Стало быть в его списке кумиров вы проигрываете Леброну?

— Да нет, почему. У меня папа играл в баскетбол, поэтому если сын выберет этот вид спорта, я буду только рад. А в его возрасте надо заниматься всеми видами спорта, сейчас я не хочу, чтобы он концентрировался на чем-то одном.

— Когда Златан только приехал в США, его сразу же позвали на свои шоу Джимми Киммел и Джеймс Корден. В России вас несколько раз приглашали на шоу Урганта, а в США вам поступали такие приглашения?

— Как только прилечу туда, сразу распишу там все, подготовлюсь к следующей же программе.

— Этим летом Григорий Панин запустил Vedro Challenge, не принимали в нем участие?

— В Ice Bucket Challenge я участвовал, а в этом нет.

— А в футболе сейчас популярно празднование от Деле Алли, пробовали повторить этот трюк?

— Нет, я так точно не смогу. Вдруг травму получу (улыбается).

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press