Игорь Шалимов: «В «Краснодаре» Галицкий сам придумал схему для контратаки при угловом у своих ворот»

Почему не надо бояться пускать журналистов на тренировки? В чем прелесть атакующего футбола, кроме зрелища? Что спрашивает Сергей Галицкий у тренеров и каковы главные недостатки российских футболистов? Об этом в интервью еженедельнику «Футбол» рассказал Игорь Шалимов, бывший главный тренер «Краснодара» и «Химок».

Тренерский секрет

— В «Краснодаре» вы часто подробно рассказывали об игре своей команды. Но если тренер будет так открыт, его секреты и наработки соперники смогут использовать против него. Зачем соперникам помогать в этом?

— Заблуждается тот, кто думает, что подробный разговор о футболе, в том числе об игре своей команды, сильно поможет сопернику. Тоже самое и с открытыми тренировками. Смешно слушать рассуждения, что если кто-то посмотрит на занятие твоей команды, узнает сокровенные секреты подготовки.

— Почему?

— Потому что увидев отдельно одну тренировку, никакой глобальной информации не получить. Да, можно посмотреть, как футболисты выполняют упражнения, что-то нарабатывают, но в отрыве от недельного тренировочного цикла польза от наблюдения за такой тренировкой — почти нулевая. Зачем игроки делают эти упражнения? Почему они их делают именно сегодня? Чем они занимались вчера и какое задание тренер им даст завтра? Простое наблюдение за одним или даже несколькими занятиями ответов не даст. А без ответов на эти вопросы и без понимания сути заданий ни содержание тренировочного процесса не понять, ни направленность подготовки к матчам.

— Тем не менее в российском футболе не принято открывать перед журналистами тренировки полностью.

— Я догадываюсь о причинах этой скрытности. Думаю, главная причина в том, что никаких секретов в тренировках нет.

— Какой-то алогизм получается.

— Тренеры просто боятся разочаровать людей, которые увидят, как они работают. Люди увидят, что ничего глубокого, необычного и непонятного на тренировках не происходит. Что все банальненько и предсказуемо. Поэтому выгодней напускать тумана загадочности, мол, вы сейчас уйдете и только после этого начнется настоящая тренировка.

— Но есть мнение, что многие тренеры не воспринимают журналистов, как футбольных собеседников, всерьез. Поэтому, например, на пресс-конференциях отделываются банальными штампованными фразами.

— Это из той же серии. Легче и удобней сказать, что журналист ничего не понимает, значит и рассказывать ему что-то смысла нет. Хотя иногда и рассказывать нечего.

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Мнение Галицкого

— Вам было трудно работать при столь серьезной вовлеченности Галицкого в дела команды?

— Вовсе нет. Интерес президента «Краснодара» к игре не создавал дополнительного напряжения. Да, Сергей Николаевич постоянно был на связи, задавал вопросы, высказывал свое мнение. В том числе и по оптимальному использованию футболистов, и по составу на матч. Но это проходило в форме доброжелательной беседы на равных, а не попытка навязать свое мнение.

— А на игровые аспекты Галицкий обращал внимание?

— Он же придумал схему для контратаки при угловом у своих ворот. Суть схемы в том, чтобы, не возвращаться в штрафную площадку всей командой, а троих футболистов оставлять около центральной линии.

— В чем смысл?

— Во-первых, это запутывает соперников: «Как это так, мы подаем угловой, а они трех человек оставили в центре поля»? Кроме того, эта схема снижает нагрузку на оборону — атакующая команда вынуждена оставить нескольких футболистов в середине, что позволяло «Краснодару» быстрее и эффективней контратаковать.

— Почему?

— Когда в штрафную на угловой прибегают обе команды в полном составе, это заметно осложняет все для вратаря. У него просто нет пространства для выхода, поэтому во многих ситуациях он вынужден оставаться на линии. Совсем другая ситуация, если в штрафной на 6-8 человек меньше. Показательный пример — гол «быков» в ворота ЦСКА во втором круге. Армейцы подают угловой, но в штрафной хозяев полно пространства. Матвей Сафонов далеко выходит, забирает после подачи мяч и сразу выбрасывает его к центральной линии, где атакующий игрок уже ждет и готов рвануть к воротам соперника.

— Галицкий эту схему где-то подсмотрел?

— Нет. Придумал сам. Путем наблюдения и анализа.

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Атака против осторожности

— Чемпионат России — очень оборонительный турнир. Это реально изменить?

— У нас многие команды выходят на поле со страхом проиграть, что и определяет их оборонительную стратегию. Для обратного примера вспомню «Фоджу», за которую я играл в начале 90-х. Когда я туда пришел, команда только вернулась в Серию А встал вопрос: каким путем идти в высшем итальянском дивизионе?

— В смысле?

— Предстояло же играть с грандами — «Миланом», «Ювентусом», «Интером», десятком других сильных и опытных команд, за которые выступали звезды европейского футбола. Возникла дилемма: или менять половину состава, приглашая опытных игроков, в том числе защитного плана, или сохранить свою философию атакующего футбола. Решили сохранить верность своему стилю и уверенно заняли в Серии А девятое место. А счет многих матчей (3:1, 2:3, 4:4) наглядно отражал игровую философию «Фоджи». Позже столь явный атакующий стиль получил прозвище «Земаниада».

— Единая игровая философия, от младших возрастов Академии до первой команды, как в «Краснодаре», облегчает постановку разнообразного атакующего футбола?

— Конечно. Важно, что после академии и второй команды игроки приходят в основной состав с уже единой сформировавшейся футбольной ментальностью. Она подразумевает обязательное умение доминировать, получать удовольствие от контроля мяча, предпочитать смелые атакующие ходы сверхосторожной игре на удержание результата. Футболисты с такой ментальностью лучше воспринимают идеи тренера, они быстрее обучаются и соответственно, можно быстрее привить команде узнаваемый стиль.

— Для сохранения стиля по всей клубной пирамиде обязательно, чтобы основоположником идеи был хозяин клуба – как Галицкий в «Краснодаре»?

— Очень желательно. Потому что если нет единой игровой философии, под которую подбираются тренеры во все команды, работать над стилем бывает сложно. Допустим, в Академии футболиста учили одному футболу, а в молодежном составе стали заставляют играть по-другому. Или, например, основной состав играет в атаку, а во второй команде тренер считает, что ему надо чаще выигрывать и для этого нужно играть от обороны.

— И тогда что происходит?

— Тогда взаимодействие первой команды и второй с точки зрения подготовки футболистов теряет смысл. В основной состав приходят игроки без нужных навыков. Из этой же серии — частые и масштабные кадровые перестановки, которые были долго свойственны нашему футболу. Одно дело – если бы команды комплектовались по какому-то конкретному принципу. Но комплектование часто проходит безыдейно – набираются игроки с абсолютно разными школами, разным пониманием футбола. Сделать из такого набора игроков цельную узнаваемую команду бывает невозможно априори.

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Миф о «Краснодаре»

— Можете на примере «Краснодара» привести преимущество атакующего футбола над контратакующим?

— Без поставленной игры первым номером, без отработанного контроля мяча большой группой футболистов, играть со многими командами в нашем чемпионате очень тяжело. Потому что есть хорошо обученные, дисциплинированные и сыгранные команды, их козырь – надежная оборона. И если там футболисты еще хорошо подготовлены функционально, то единственная возможность заставить их ошибаться и оголять зоны – постоянное движение мяча со сменой направления атак. Ну и стандарты, конечно.

— Других вариантов нет?

— А если мяч на половине таких соперников не задерживается, если их не запутывать комбинациями, то вскрыть столь плотную и организованную оборону невозможно. Теперь вспомните, как «Краснодар» часто забивал голы, в том числе и когда я тренировал эту команду. После длительных комбинаций и перевода мяча с фланга в центр, потом на другой фланг и обратно в центр. Защита не успевала за нашими перемещениями. Ведь в чем еще плюс атакующего футбола? При нем команда постоянно высоко прессингует, встречая соперника около его штрафной. Когда там отбирается мяч и рядом уже 5-6 игроков атакующей команды, то шансы на гол всегда велики. И теперь сравните с футболом, при котором команды после потери мяча сразу «садятся» на свою половину.

— Комбинационный футбол с передачами в одно касание у нас принято называть спартаковским. Он для вас начался с Константина Бескова?

— Нет, еще раньше. С Игоря Нетто, который тренировал меня в спартаковской школе. Нетто с 11 лет прививал нам умение дорожить мячом и любовь к эстетичной игре, радующей зрителя игре. Потом все это продолжилось уже на профессиональном уровне – в «Спартаке» у Бескова и Романцева, потом у Земана в «Фодже».

— Вернемся в наш чемпионат. «Зенит», на ваш, взгляд, играет в атакующий футбол?

— Нет, назвать футбол «Зенита» однозначно атакующим сейчас нельзя. Поставленной позиционной атаки у сине-бело-голубых тоже нет. И пока нет оснований говорить, что «Зенит» к этому приблизился.

— Получается нестыковка. Вы подчеркиваете преимущества стиля «Краснодара», но «Зенит» без поставленной комбинационной игры стал чемпионом с большим отрывом. При этом дважды победив «Краснодар».

— Результат, особенно, на длинной дистанции складывается из многих факторов. В частности, готовностью футболистов на конкретный момент, их формой в день решающих матчей. От этого зависит сможет ли команда реализовать свой потенциал. Кроме того, результат это и ошибки соперников, и индивидуальные качества, в том числе на стандартах. «Краснодар» в домашней игре с «Зенитом» дважды пропустил со стандартов — сначала со штрафного, потом с углового. Теперь посмотрим на победную серию «Зенита». В трех матчах очки ему приносили голы Ракицкого со штрафных. Три раза Ярослав подошел к мячу и у «Зенита» плюс 7 очков. А без этих голов команда могла не выиграть у «Оренбурга», не взять очко с «Локомотивом» и как минимум не выиграть у другого прямого конкурента — «Краснодара». Тогда концовка турнира для сине-бело-голубых получилась бы гораздо сложнее.

— Согласны с мнением, что «Краснодару» не хватает опыта борьбы за высокие места и футболистов с победным опытом?

— Скорее нет. По моему мнению, именно в прошлом сезоне у «Краснодара» были отличные шансы на победу в чемпионате. Причем столь благоприятной ситуации для этого может в ближайшие годы не появиться. В прошлом чемпионате одновременно и глубоко «просели» несколько традиционных фаворитов. Провалился «Спартак», утратил привычный темп из-за перестройки ЦСКА, много очков потерял и «Локомотив». А лидер турнира «Зенит» к зимней паузе почти все преимущество растерял. Но потеря очков там, где можно было их набирать, и поражение от «Зенита», достаточно быстро выключили «быков» из чемпионской гонки.

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Баджо и Калачев

— Рассуждая о стандартах, вы говорили, что в «Краснодаре» отказались от идеи отрабатывать подачи в определенную зону. Из-за отсутствия футболистов, способных точно подавать.

— Речь не только о «Краснодаре». Таких игроков почти нет и во всем чемпионате России. Выделить можно было только Тимофея Калачева, который из 10 попыток в 5-6 случаях мог подать точно в конкретную зону. Больше назвать некого. Почему? Наверное, причина в отсутствии особого таланта.

— Этот навык разве не нарабатывается?

— Чтобы подавать, как по заказу, хотя бы 8 раз в обозначенное место? Уверен, что для этого в первую очередь нужны особые качества — умение точно рассчитать силу удара. Сомневаюсь, что Ракицкий, специально отрабатывает штрафные. Возможно, лишь пару раз в неделю. Или, Роберто Баджо, например, с которым я играл в «Болонье». Когда мы там отрабатывали стандарты, вопрос — навесит ли он в нужную точку, даже не стоял. Вопрос был в другом — вовремя ли туда прибегут атакующие игроки, правильно ли расположатся защитники. А Баджо мог вальяжненько подойти и как рукой набросить мяч в нужную точку. При этом на отработку подач он время не тратил вообще.

— А как было в «Краснодаре»?

— Мы тоже сначала пробовали скрупулезную отработку, с замыканием подачи с обозначенного места. Расставляли атакующих игроков, все им подробно разъясняли — куда бежать, когда выпрыгивать, как бороться с защитниками. Все тоже самое говорили защитникам. Все занимали позиции, бежали в свои зоны, а подающий как даст на 20 метров выше! Ну и какой тогда смысл отрабатывать стандарты в таком виде? Потому и я сказал, что в штрафной главное — правильно занять позицию и знать, что делать. А мяч — куда прилетит, туда и прилетит.

— Что еще не умеет большинство российских футболистов?

— Серьезная проблема — отбор мяча. Подчеркну, что это не выбивание мяча на угловой или просто подальше, отбор — умение оставить мяч у себя после единоборства. Что и нейтрализует атаку соперника, и позволит сразу начать свою атаку. По моим наблюдениям, этим навыком почти никто из наших футболистов не владеет.

— По какой причине?

— Думаю, корни проблемы идут из футбольных школ. Там могут учить многому, но только не отбору мяча.

Ответ Григоряну

— Вы прямо и подробно рассказываете о проблемах нашего футбола, указываете на недостатки команд. Но вы же понимаете, что этими откровениями можете задеть коллег?

— У меня нет задачи кого-то из тренеров специально задеть. Я говорю и подмечаю то, что вижу, то, что знаю. Да, кто-то, наверное, считает, что какие-то вещи надо не замечать или не называть своими именами. Как вариант — сослаться на то, что у каждой стороны может быть своя правда.

— Это не так?

— Я всегда говорю: не может быть у кого-то своей правды, если я знаю настоящую. Другое дело, что в обсуждении футбольных вопросов я акцентирую внимание на игровых моментах, говорю о ситуации или проблеме в целом, а не о ком-то из тренеров лично. Ведь может так получиться, что мы с кем-то из них где-то встретимся, возможно, придется контактировать или даже вместе работать. А осадок от критики способен контакт затруднить. Других коллег может обидеть не критика сама по себе, а ее публичность. Такой тренер может сказать: «Вот я перед тобой — говори мне все в глаза».

— Что вы скажете при встрече Александру Григоряну?

— Ничего. А что он про меня говорил? Что незаслуженно в «Краснодар» назначили?

— Не совсем так. Он сказал, что в женском футболе, в отличии, от вас, добился максимального результата. И не понимает, как вы стали главным тренером «Краснодара», но его это задевает.

— Я потому и воздерживаюсь от столь загадочных фраз в адрес тренеров, что такие фразы могут привести к недопониманию и в будущем поставить барьер в отношениях.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»