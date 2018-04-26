Игорь Колыванов: «С Испанией будет сложно, а Португалию мы можем обыгрывать. Даже с Роналду»

Он почти 10 лет выступал за сборную СССР/СНГ/России, трижды мог поехать на чемпионат мира, но все три раза на карьерном пути нападающего вставала драма, причем лишь раз – драма футбольная. Став тренером, Игорь Колыванов, воспитывал в молодежной сборной тех, на кого в преддверии ЧМ-2018 возлагают главные надежды. В интервью еженедельнику «Футбол» главный тренер «Торпедо» объяснил, чем нынешний Федор Смолов отличается от себя двадцатилетнего, сравнил Диего Марадону с Лионелем Месси, рассказал, почему сдала позиции в мировом футболе Италия и чем хорош второй дивизион для молодых игроков.

«Поражения от Бразилии и Франции – полезные уроки, а не повод для уныния»

— До чемпионата мира остается меньше двух месяцев. Чего ждете от турнира?

— Все для футбольного праздника у нас уже есть. Стадионы построены, города, которые примут матчи турнира, преображаются, тестовые мероприятия удачно проходят. А наша сборная сформирована и очень своевременно прошла испытание ведущими командами в мире. Остается надеяться, что сделанные выводы позволят достойно выступить.

— Только вот результаты этих матчей оптимизма не добавили.

— Надо ведь учитывать, что в соперниках были почти все фавориты чемпионата мира (Аргентина (0:1), Испания (3:3), Бразилия (0:3), Франция (1:3). За исключением Германии. Против таких команд любой сборной придется тяжело, не только нашей. К тому же настолько уж пессимистичным результат этой серии матчей называть не стоит. Да, не проиграть мы смогли только Испании, но и в той встрече, и в других у нас были отрезки, на которых контригра удавалась.

— Список фаворитов ограничиться этими сборными?

— Главными претендентами на победу традиционно считаю Бразилию, Германию, Францию, Испанию. Аргентина? Вот ее таким уж фаворитом я не вижу. Да, команда с Лионелем Месси способна обыграть кого угодно. Только вот стабильного командного футбола я у этой сборной не наблюдаю. Что и на результатах отборочного турнира сказывалось. В некоторых матчах аргентинцы выглядели посредственно и теряли очки закономерно, запаса не просматривалось. Показательно, что и отобрались они к нам на чемпионат с большим трудом и в последний момент.

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— Вы видели игру Диего Марадоны, когда он был в расцвете футбольных лет. Потому озадачу вас популярным вопросом: Марадона или Месси?

— Если рассуждать о мастерстве, то сравнивать его и находить у кого-то из них преимущества очень тяжело. Разные эпохи, другой сейчас футбол. И команды, за которые играл Марадона и за которую выступает Месси, тоже разные. Точно можно утверждать одно: оба великие мастера. Но вот в психологическом аспекте преимущество у Марадоны. Харизмы и лидерских качеств у него было больше. У Диего лучше получалось заводить команду, его влияние на ее игру смотрелось заметнее. На клубном уровне превосходство в титулах у Месси, но и Марадона мог добиться намного большего, веди себя по-другому за пределами поля.

«Головин в «Арсенале»? Чемпионат мира делает нереальное возможным»

— Вернемся к сборной России. Что перед чемпионатом мира вызывает оптимизм?

— У команды стабильный состав. Хоть и потеряли ведущих футболистов, но роли многих игроков понятны и отработаны, в том числе в матчах против сильных соперников. Еще и возраст у сборной России достаточно хороший: многим в районе 28–30 лет. Карьера на пике – самое время показывать максимальный результат.

— С основным форвардом сборной Федором Смоловым вы работали в «молодежке». Он более эффективен, если играет на передней линии в одиночестве?

— Здесь многое зависит от игры команды, от того, насколько гармонично атакующие игроки дополняют друг друга. Например, с Дзюбой они разноплановые, могут играть на разных качествах и при определенных условиях вполне способны создать сильный атакующий тандем. Хотя на чемпионате Европы из их с Кокориным взаимодействия ничего не получилось.

— Насколько Смолов близок к реализации потенциала?

— Сегодня это совсем другой игрок. Тогда ему было 20 лет, сейчас 28. Федор уже не подающий надежды талант, а зрелый, опытный мастер. С десятками международных матчей за спиной, с набором весомых личных достижений, способный показывать высокий уровень в каждой игре. В этом он добился очень заметного прогресса. Но на чемпионате мира Смолов пока не играл, поэтому вопрос о степени реализации потенциала лучше отложить до лета.

— Спрошу по-другому. Что его выделяет даже по меркам международного футбола?

— Широкий набор индивидуальных качеств. Топ-форварду свойственно иметь несколько заметных козырей. Смолов – быстрый, но и на скорости хорошо контролирует мяч, у него поставленный удар, он за счет индивидуальных качеств и для партнеров моменты умеет создавать. Все это у Феди было и в 20 лет, когда он в «Динамо» начинал и выступал за молодежную сборную. Но сегодня его сильные качества достигли совсем другого уровня, и пользоваться ими Смолов научился намного лучше. Потому мы вправе видеть в нем лидера, готового создавать остроту постоянно.

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— Дзюбу по молодежной сборной вы тоже знаете. Артем – специфический нападающий?

— А любой нападающий выше 190 сантиметров – специфический. И по особенностям движения, и по работе с мячом, и по качествам, которые их выделяют. Если их сильные качества грамотно и вовремя использовать, роль больших нападающих может быть не просто заметна, но и бросаться в глаза. Например, когда через пас проходить середину поля не получается, а защита соперника уже устала, длинные передачи на большого нападающего, который выигрывает борьбу и хорошо видит партнеров, дает весомое преимущество. Впрочем, Дзюба и в подыгрыше может быть полезен, и в завершении.

— Четыре гола в первых четырех весенних матчах – аргумент для возвращения в сборную?

— Артем хорошо выполняет свою работу. Это очевидно. Но главный тренер сборной – Станислав Черчесов. И спрашивать, что надо Дзюбе сделать для попадания на чемпионат мира, надо у него.

— Прогресс молодежи в сборной России радует?

— В последнее время – скорее да. Головин хоть и молодой игрок, но уже давно ведущий в ЦСКА и основной в сборной. Очень заметен прогресс у Романа Зобнина. Из молодых эти двое, а еще братья Миранчуки, думаю, ближе всех к тому, чтобы вскоре оказаться на главных ролях.

— Верите, что после чемпионата мира Головина купит лондонский «Арсенал»? К тому же после шикарного гола со штрафного в ворота этой команды в четвертьфинале Лиги Европы.

— В футболе все меняется и происходит очень быстро. И что вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Да, Головин хорошо проявил себя в еврокубках, подчеркну, что, несмотря на возраст, он уже достаточно опытный, прогрессирующий и потому очень перспективный игрок. Но главная в футболе ярмарка проходит на крупных турнирах, особенно на чемпионате мира. Кто себя там проявляет – получает возможность играть на более высоком уровне. Поэтому в европейские перспективы Головина я верю. И это, кстати, необязательно предложение от «Арсенала». Если Александр сыграет на ЧМ-2018 сильно, допускаю, что и другие клубы его пригласят. Возможно, более успешные по результатам, чем «Арсенал».

«Сильнейшей сборная России была при Хиддинке и Адвокате»

— После голевых фейерверков Салаха в «Ливерпуле» нам еще стоит считать сборную России фаворитом в матче с Египтом?

— Салах, конечно, сейчас великолепен. Самая заметная фигура в своей команде почти в каждой встрече, забивает решающие голы и в Лиге чемпионов, и в английской Премьер-лиге, идет на рекорд по количеству голов за сезон. Сезон Салах проводит великолепный. Но давайте все-таки учитывать, что все это египтянин показывает в составе «Ливерпуля», а не своей сборной. Успехи нападающего очень часто зависят от командной игры, от уровня партнеров и качества взаимодействия с ними. Я видел несколько матчей сборной Египта, и особого впечатления команда на меня не произвела. И Салах там не казался таким уж грозным. Поэтому бояться этого соперника точно не стоит. Обыграть его нам вполне по силам.

— Но есть стойкое мнение, что потолок для сборной России в любом случае 1/8 финала. Если сенсации не случится, там или Испания, или Португалия.

— С испанцами – да, придется очень тяжело. Как минимум эта команда будет в матче с нами явным фаворитом. А вот португальцы, на мой взгляд, не настолько и грозные. Да, чемпионы Европы, но их, думаю, переигрывать и обыгрывать вполне реально. Даже с Криштиану Роналду.

— Некоторые называют нынешнюю сборную России слабейшей в новейшей истории. Не согласны?

— Не стоит спешить с такими выводами. Давайте сначала посмотрим на результат. На Кубке конфедераций хорошего результата достичь не удалось, но ведь и безнадежной сборная вовсе не смотрелась, хорошие отрезки у нее тоже были.

— А какую версию сборной России считаете сильнейшей?

— Здесь мой взгляд совпадает с результатом. По силе и сбалансированности состава, по качеству и стабильности игры лучшая – сборная образца Евро-2008. Но и спустя четыре года команда у нас была весьма сильная. При Дике Адвокате на чемпионате Европы-2012 сборная тоже располагала сильным составом и показывала хороший футбол. Начали с разгрома чехов, с преимуществом провели ничейный матч с Польшей, а Греции проиграли из-за нелепой ошибки. Для выхода в четвертьфинал не хватило одного очка. Та сборная однозначно могла добиться большего.

— Когда сами выступали за сборную, ее потенциал рассчитывать на большой успех позволял?

— Двоякий вопрос. На протяжении всех 90-х состав у нас был впечатляющий. Почти все сборники выступали в сильнейших лигах Европы. Я и Шалимов – в Италии. Канчельскис и Харин – в Англии. Карпин, Мостовой — в Испании, Кирьяков — в Германии. Добровольский во Франции и в Испании играл. Это лишь навскидку. Но все 90-е сопровождали нас и проблемы, которые много раз становились тормозом к реализации потенциала. Какие проблемы? Организационные, да много было проблем. Достаточно 1994 год вспомнить, когда сборная России из-за конфликта поехала на чемпионат мира без ведущих игроков.

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— Невысказанное по той теме еще осталось?

— Почти 25 лет прошло! Сколько уже все по этому поводу высказались и сколько раз это уже обсудили…

«Раньше в Италии было больше звезд»

— На момент последнего в истории советской сборной чемпионата мира вы еще играли на родине. У вас был шанс отправиться в Италию в составе команды Валерия Лобановского?

— Когда определялся окончательный состав – нет. Я же в апреле сломал ногу, предстояло восстановление. Но изначально шанс выступить на итальянском чемпионате мира был. Я же еще зимой 1990-го ездил на сборы с национальной командой, играл в товарищеских матчах с Колумбией, США и Коста-Рикой.

— Лобановский говорил, что рассчитывает на вас на чемпионате мира?

— Напрямую Валерий Васильевич этих слов не произносил. Но я и сам чувствовал, что мне доверяют и шансы поехать на чемпионат мира есть. Но увы, травма…

— Кстати, после того как Италия не попала на чемпионат мира впервые за 60 лет, сами итальянцы назвали это закономерным результатом огромного отставания от современного футбола. Что у них сейчас не так?

— Глубокие причины лучше известны им самим. Я же отмечу изменения, которые произошли с тех пор, как сам играл на Апеннинах. Серия А и сегодня достаточно интересный и сильный турнир. На примере «Ювентуса», «Ромы» и «Наполи» мы видим, что в Италии есть сильные по меркам еврокубков команды. Но в 90-е годы ситуация была другой. Итальянские команды всегда считались главными фаворитами европейских турниров. И доходили до финала, и побеждали в них чаще других.

— Что определяло такое преимущество над другими странами?

— Я думаю, Серия А в 90-е годы была сильнейшей лигой в Европе. Потому что, наверное, две трети звезд мирового футбола выступало в Италии. Ван Бастен, Гуллит, Клинсманн, Савичевич, Маттеус, Батистута, Баджо, чуть раньше — Марадона. И это я только атакующих игроков назвал. Когда в каждом туре выходишь против лучших в мире соперников на своих позициях, это постоянно держит в высочайшем тонусе и позволяет прогрессировать. Потому, выдерживая столь жесткую конкуренцию, местные игроки и составляли сборную, способную претендовать на победу в чемпионате мира. Подчеркну, что уровень турнира достойный и сейчас: в Италии выступает достаточно сильных мастеров. Но тогда их было в разы больше.

«В ПФЛ футбола больше, чем в Премьер-лиге»

— Предлагаю вернуться к сегодняшнему дню. На матчи чемпионата мира собираетесь?

— Нет. Мы в это время будем с «Торпедо» на сборах, причем не в Москве. Сходить не получится. Кстати, по футбольным делам я был во всех городах, где пройдет чемпионат мира. Или как игрок, или как тренер, от Калининграда до Саранска и Екатеринбурга. Но вот познакомиться с новыми аренами еще предстоит.

— Какая задача стоит перед «Торпедо» в этом сезоне?

— Наигрывать команду для решения максимальной задачи. Но не сейчас – в этом сезоне претендовать на выход в ФНЛ нереально. А в следующем эта задача перед «Торпедо» будет поставлена.

— В чем прелесть для тренера после РФПЛ трудиться во втором дивизионе?

— Здесь же игроки в команду приходят обычно сразу после выпуска из футбольных школ. Ребятам по 17–18 лет, по меркам футбола еще дети. Многое еще не умеют, им надо помогать адаптироваться в профессиональном футболе. Видеть, как молодежь прогрессирует, как закрепляется на новом для себя уровне, очень интересно.

— Говорят, суровые реалии ПФЛ не очень-то и способствуют футбольному прогрессу.

— Я на этом уровне еще сезона не отработал, но уже сейчас готов утверждать обратное. Для развития молодых игроков здесь, во втором дивизионе, условия хорошие. Да, инфраструктура в целом далеко не такая, как в Премьер-лиге. Но там ребята сидели бы на скамейке, даже за вторые команды мало кто из них играл бы. А здесь у них есть возможность сразу подключаться к основному составу, каждый день тренироваться рядом с опытными мастерами. Больше скажу – футбола здесь даже побольше, чем в Премьер-лиге.

— Да вы что?

— Да. Пусть уровень мастерства у многих игроков пока невысок, но команды стараются играть в футбол, делают ставку на созидание, действуют открыто, смело и большими группами комбинируют. Закрывшихся в своей штрафной и «автобусов» около нее, что мы порой видим в РФПЛ, здесь нет. Все пытаются созидать, и для молодых футболистов это плюс.

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— А что минус?

— Короткий соревновательный период. Система «осень–весна» больно ударила по второму дивизиону. Последний матч перед перерывом в чемпионате мы провели в ноябре, а возобновился он у «Торпедо» в середине апреля. Полтора месяца футболисты отдыхали, а потом больше трех месяцев сборы, сборы, сборы. Почти полгода без игровой практики – это абсурд.

— Принимает соперников «Торпедо» теперь на родном стадионе?

— Да, мы вернулись на стадион имени Эдуарда Стрельцова. Тренировались на искусственном покрытии, но теперь там и прекрасный натуральный газон. Для официальных матчей его берегли, но скоро опробуем.

— Прибавления болельщиков ожидаете?

— Они с «Торпедо» оставались всегда. Где бы команде играть ни доводилось. Но на своем стадионе, надеемся, их будет еще больше. Скоро там будем играть – вот и посмотрим.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»