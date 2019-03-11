Геннадий Орлов: «Фурсенко предлагал вернуть Адвоката вместо Семака»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью еженедельнику «Футбол» рассказал о том, что происходит в «Зените», но остается за кадром.

— Независимо от итогового результата матчей с «Вильярреалом» Сергей Семак уже показал в Лиге Европы такой же результат, как Роберто Манчини, и превзошел Мирчу Луческу. Насколько определяющим для оценки работы Семака стала победа над «Фенербахче» в 1/16 финала?

— Внимание стоит обратить на другое. Показательное совпадение: в день победы над «Фенербахче» был решен вопрос о смене президента «Зенита» (клуб возглавил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. – Ред.).

— Эти события как-то связаны?

— Не знаю. Но это ж факт. Конечно, решение о таких перестановках принималось не во время матча. Тем не менее напомню, что Сергей Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака.

— Кого Фурсенко хотел назначить после Манчини?

— Это не скрывалось: Дика Адвоката. Сергей Александрович посчитал кандидатуру Адвоката в той ситуации подходящей. Это его право. Когда же «Зенит» возглавил Семак, ни одного футболиста куплено не было. Решение поменять президента говорит в том числе и о доверии к главному тренеру со стороны руководства. Значит, работа Семака убедила. А если возвращаться к ответному матчу с «Фенербахче», то, думаю, на результат повлияли два нефутбольных события.

— Это каких же?

— Команда впечатлилась ярким файер-шоу на пути к стадиону. Болельщики выступили с инициативой, клуб ее поддержал, а футболисты получили мощнейший психологический заряд. Второй момент — мотивационный. Ведь после матчей с «Фенербахче» Семак собирался увезти команду на сбор в Сочи.

— Так.

— В Петербурге условия для подготовки тоже оказались нормальные. Вот игроки и попросили тренера остаться тренироваться дома, побыть с семьями. Семак сказал: «Выигрываем у «Фенербахче», проходим в следующий раунд — и тогда остаемся в Питере». Этот мотивационный ход тоже повлиял. Конечно же вместе с хорошей игрой команды и грамотным решениям по стартовому составу. Хотя сложности с составом пока еще остаются. Особенно в средней линии.

— А в чем там проблема? Уж среди полузащитников-то выбор у Семака очень широкий.

— Но среди них нет сильных созидателей, которые могут вести игру команды в атаке. Эрнани, Оздоев, Ерохин для этой роли не подходят, на мой взгляд. Шатов — тоже. Все эти полузащитники созидательным талантом в должной мере не обладают. Были надежды на Маркизио. Но, во-первых, на позиции атакующего полузащитника он выступал не всегда. Во-вторых, отдача от итальянца вызывает вопросы. Маркизио пока «Зенит» не усилил.

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— Что же делать?

— Резерв атакующей игры вижу в 20-летнем Леоне Мусаеве, который дебютировал за основной состав в ответном матче с «Фенербахче». Есть еще и другой молодой полузащитник, тоже воспитанник академии «Зенита», — Илья Воробьев. Надо их скорее заигрывать. И конечно же усилением должно стать возвращение Кристиана Нобоа. Его креативные и созидательные качества сильнее, чем у остальных центральных полузащитников сине-бело-голубых. Особенно это поможет сделать команду сильнее при игре по схеме 4+4+2.

— Что происходит с Артемом Дзюбой? Он и не забивает уже 11 матчей, и критикуют его весьма строго.

— Дзюба пока еще не готов. Сейчас он показывает не больше половины потенциала, надо прибавлять, в том числе и физически. Почему так? Прошлый год для Артема оказался очень сложным и насыщенным, он пережил много ярких и впечатляющих событий. Нужно время, чтобы отойти от всего этого психологически. Когда Дзюба обретет оптимальные кондиции, потенциал «Зенита» заметно возрастет. Связка Артема с Сердаром Азмуном выглядит очень перспективно.

— Вы в Азмуна изначально верили?

— Да. Я очень хотел, чтобы Сердар перешел в «Зенит», предлагал его купить. Всегда был высокого мнения об этом нападающем. Но… в Лиге Европы Азмуну проще, чем в чемпионате России.

— Почему?

— В еврокубках многие команды предпочитают открытый футбол. Сами атакуют и соперникам позволяют созидать. Пожалуй, кроме немецких и, наверное, голландских команд, в Европе соперники действуют по принципу: «Вы там играйте, а мы у ваших ворот свое возьмем». Вот на скорости и пространстве Азмун — король!

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— Для Антона Заболотного роль в нападении видите?

— Вы про «Зенит» спрашиваете?

— Конечно.

— Тогда роль Заболотного — только для участия в тренировках.

— После одной из них пару недель назад Антон стал героем комичного эпизода: сбил манекен.

— Этим он и должен прославиться в «Зените».

— Все-таки вернемся к большому количеству полузащитников.

— Но количество не означает качество. Да, в средней линии игроков много. Но их число и игровые особенности дают оценку селекционной работе, которая прежде велась в «Зените».

— Непоследовательная работа.

— Да плохая! В том числе и поэтому Сергей Фурсенко — уже не президент «Зенита». Футболистов было набрано много, но некоторые из них слабые. Кто их набирал и по какому принципу? Возьмем тех же аргентинцев. Из оставшейся четверки только Дриусси обещает вырасти в большого мастера. И то пока есть сомнения. А что Краневиттер, что Ригони? Да, талантливый защитник Маммана, но и от него максимальной отдачи мы не видим. А уж с приходом Ракицкого перспективы Мамманы и вовсе под вопросом.

— Даже так!?

— А вы сравните их! Ракицкий намного выше выпрыгивает, шире в плечах, лучше владеет длинной передачей. К тому же увереннее и стабильнее, способен быть лидером в обороне. А для борьбы за первое место команде нужны лидеры в каждой линии.

— Подведем итог зимней селекции. Пришли Ракицкий, Барриос и Азмун, вернулся после травмы Жирков, отдохнули в отпуске игравшие в прошлом году почти без перерыва Кузяев и Дзюба. Теперь Семак должен быть доволен составом?

— Новичками, конечно, да. В «Зените» появились именно те, кого главный тренер и хотел видеть. Посмотрите, как усилил центральную ось Барриос! Это первый после Игоря Денисова полузащитник, который так цепляется за мяч.

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— И о Паредесе вспоминать повода не будет?

— А что о нем вспоминать? Паредес не умел обороняться. Именно это и было причиной регулярных желтых карточек. Он стремился показать, что готов это делать, прыгал в ноги, но оказывалось, что оборонительных навыков у аргентинца нет. Думаю, из-за этого у него и в «ПСЖ» проблемы могут возникнуть. В Париже он пока игроком стартового состава не стал. По созидательным качествам Леандро тоже нет повода скучать. Потому что полностью атакующий потенциал он в «Зените» не проявлял. По статистике, не лучше Ерохина.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»