Геннадий Орлов: «Бердыев прав: «Зенит» – главный фаворит чемпионата»

«Зенит» — еще одна загадка стартовавшего чемпионата России: первый российский тренер за восемь с половиной лет, глобальная чистка состава, ущемленные амбиции. Причастным к появлению Сергея Семака во главе «Зенита» был и известный телекомментатор Геннадий Орлов. Он был в числе тех, кто в 2016 году порекомендовал на тот момент помощника Мирчи Луческу в «Уфу», работа с которой и позволила Семаку заинтересовать «Зенит» уже в новом качестве. В интервью еженедельнику «Футбол» Геннадий Орлов, прекрасно осведомленный о делах питерского клуба, рассказал, какие процессы сейчас происходят в команде.

Шатов, Нету, Анюков

— Каких решений вы ждали от Семака после назначения?

— Предполагал, что он будет создавать новый костяк «Зенита», одновременно оценивая возможности вернувшихся из аренды, определять игроков, готовых быть лидерами. Так и получилось. Но этот процесс продолжается. Замечу, что все зенитовские сборники сразу прислушались к пожеланию Семака и сократили отпуск с двух недель до одной. Это позитивный показатель атмосферы в «Зените».

— По товарищеским матчам какие-нибудь выводы сделать было возможно?

— Я внимательно смотрел матчи с «Дженоа» (3:2) и миланским «Интером» (3:3) на последнем сборе. Обычно на сборах футболисты выходят играть под воздействием двухразовых занятий, а тренеры в этих матчах решают свои специфические задачи. Но игра с «Интером» стала, наоборот, информативной, Семак накануне сбросил нагрузки. Это позволило увидеть гораздо больше. Что именно? Очень хорошо выглядит на позиции «под нападающими» Шатов. По моим наблюдениям, Семак намерен сделать ставку на вернувшихся из аренды. И это смотрится весьма перспективно. Нобоа, Мак и Нету были в своих прежних командах лидерами, сейчас в «Зените» они тоже заметны. Если Нету останется, это будет усилением для обороны. Да, не всегда он действует предельно надежно, иногда ошибается, но на подготовительном этапе это объяснимо. Португалец мне нравится больше, чем Миха Мевля.

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— Чем?

— У Луиша выше стартовая скорость, он резче и маневренней. Это важнейшие качества для центрального защитника.

— Понимаете решение Семака вернуть из «Зенита-2» Анюкова?

— Конечно! Анюков провел за «Зенит» почти 400 матчей, он причастен ко всем победам команды за последние десять лет. Такие фигуры для атмосферы нужны и важны всегда. Но защитник сам не захотел оставаться в основном составе из-за Манчини, с которым Александр даже не здоровался. Он перестал тренера воспринимать.

— Почему?

— Потому что Манчини вел себя точно так же – не здоровался с игроками, отдельно не разговаривал с ними. Мол, вы тут бегайте, работайте, а я буду из вас выбирать. Но столь заносчиво себя вести недопустимо! Тем более с нашим менталитетом. Да и вообще в любой команде, в любой стране. Как можно было разругаться с Анюковым, Шатовым, Дзюбой, выставить Нобоа?! Они же все доказали, что хорошие футболисты.

— Как после возвращения Анюкова оцениваете перспективы Смольникова?

— На флангах обороны ситуация выглядит понятной. Слева — Набиуллин и Чернов (Жирков продолжает восстановление после травмы), справа — Анюков и Смольников. Выбор есть – вот и посмотрим.

Паредес, Манчини, Заболотный

— Нужна ли теперь «Зениту» вся пятерка аргентинцев?

— Конечно, нет! Я считал ошибкой столь явную ставку на них. Не знаю, зачем Костя Сарсания соглашался приглашать пятерых футболистов из этой страны. Когда их было четверо, я уже тогда говорил, что это перекос. В таких ситуациях есть риск формирования отдельной группы игроков, которые окажутся сами по себе, но при этом будут сильно влиять на игру команды. Так и получилось.

— Если интерес к Паредесу со стороны европейского топ-клуба подтвердится, стоит ожидать его продажи?

— На мой взгляд, его продажа будет хорошим решением. Правильным. Но я же не знаю, что думает по этому поводу главный тренер. А вообще пример Паредеса – показатель огромной переоценки, которую «Зенит» допустил с аргентинцами. На каких основаниях в клубе решили делать ставку на того же Паредеса? В «Роме» он ведущим игроком не был. А у нас сразу стал первым по зарплате. Но разве Леандро был на поле лидером?

— Только эпизодически.

— Лидер не может быть эпизодическим. Игрок или становится ведущим, или нет. Паредес, к сожалению, не показал себя таким профессионалом, какими были Данни, Халк и Витсель. В свое оправдание аргентинец говорил, что он еще молодой и только набирается опыта. И что же это получается: Паредеса в «Зенит» взяли поучиться, да еще за огромные деньги?

— Вы верите в предложение по нему от условного «Интера»?

— А вы видели где-нибудь сообщение о переговорах с такими клубами? Не видели? Потому что и нет этих предложений! Ни одного зенитовского аргентинца в большие клубы не зовут. Звучало мнение, что за сезон в «Зените» они деградировали, но я считаю, это не так. Просто отсутствие интереса к ним и есть их настоящий уровень. Который в «Зените» переоценили. И финансово, и по-футбольному. Все это – наследие Манчини. Можно лишь предполагать, почему руководство согласилось брать столько игроков из одной страны. Внутренняя жизнь клуба – загадочный процесс для внешнего мира, в том числе и для меня. А сейчас «Зенит» вынужден исправлять и другие селекционные ошибки.

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— Например?

— Считаю, проваленной оказалась и зимняя селекция. Приглашение Оздоева и Заболотного выглядело очень странно. Как можно брать футболистов со столь низкими игровыми качествами в команду, которая стремится побеждать в чемпионате и выступать в Лиге чемпионов?!

— Какой вывод можно сделать из этого?

— Наверное, перед приглашением Манчини стоило получше проанализировать его последний этап карьеры. Да, у Роберто были значимые успехи – победы в чемпионате Англии и Италии. Но что-то в последнее время он и утерял, в первую очередь – контакт с игроками. Это в «Зените» наглядно проявилось.

Рибалта, Малафеев, Чинквини

— Что думаете о возможном приглашении на должность спортивного директора испанского селекционера Хавьера Рибалты?

— Но решение о его назначении пока же не принято. И еще неизвестно, окажется ли Рибалта в «Зените». А само появление кандидатуры бывшего селекционера «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» может указывать на стремление исправить прошлые ошибки и вывести селекционную работу на другой уровень. На данном этапе она выстроена в «Зените» не очень понятно. Насколько знаю, за российских игроков отвечает Вячеслав Малафеев, за иностранных – Оресте Чинквини.

— А на очередную авантюру желание назначить Рибалту (на момент разговора об этом назначении не было объявлено официально) разве не похоже? Что будет не знакомый с российским рынком иностранный менеджер делать с игроками, которых придется устраивать в аренду?

— Я понимаю, о чем вы. Но задавать эти вопросы надо руководству клуба. Тем, кто комплектует команду и принимает кадровые решения в менеджменте. А мы можем судить по конечному результату. Замечу, что любой тренер мечтает о семейной атмосфере в своей команде. Поэтому некоторые действия прошлого сезона трудно понять. Как можно было допускать увольнение главного врача, как можно было увольнять повара – заслуженных для клуба людей?! Хорошо, что потом вернули, да, но главную оценку таким поступкам дает пятое место «Зенита».

— «Зенит» еще до старта РПЛ стали называть будущим чемпионом. Видите основания для таких прогнозов?

— Я понимаю, почему, например, Курбан Бердыев шансы «Зенита» оценивает очень высоко. У Семака богатый выбор атакующих игроков, причем многие из них – с выраженными сильными качествами. У Паредеса сильный удар, Нобоа способен постоянно обострять игру передачами, а еще есть Ригони, Дриусси, Дзюба, под ним – Шатов. На подходе Кокорин! Потому слова Бердыева логичны: с таким подбором игроков потенциал «Зенита» конечно же очень высок, он и должен претендовать на максимальный результат. Команда пока только усиливается. В первую очередь – за счет вернувшихся из аренды.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press