Эрик Штоффельсхаус: «И я, и Семин хотим одного — сделать «Локомотив» настолько успешным, насколько возможно»

«Локомотив» активнее многих в России провел летнее трансферное окно. Перед возвращением в Лигу чемпионов команда пополнилась тремя звездными игроками. А главной фигурой кампании в клубе был спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. И тут же попал под огонь критики. Перед стартом группового этапа ЛЧ еженедельник «Футбол» узнал у топ-менеджера «Локомотива», как в клубе оценивают пополнение, есть ли у него разногласия с главным тренером Юрием Семиным, и существуют ли агенты, с которыми они никогда не будет иметь никаких дел.

«Мы хотим выкупить Крыховяка»

— Если бы вас попросили дать оценку летней трансферной кампании «Локомотива», какой бал вы бы поставили и почему?

— Я думаю, что сейчас еще рано это делать. У «Локомотива» далеко не самый большой бюджет в РПЛ, поэтому нам нужно было очень тщательно и эффективно использовать наши ресурсы. И если оценивать проделанную работу, мне кажется, что мы справились довольно неплохо.

— Гжегож Крыховяк был ключевым игроком «Севильи», но не смог проявить себя в «ПСЖ» и «Вест Бромвиче». У вас не было сомнений, что эта тенденция не продолжится в «Локомотиве»?

— Два года назад он стоил 32 млн евро. Представить, чтобы игрок с таким ценником переехал в Россию, было попросту невозможно.

— В «Локомотив», может, и невозможно, но вот «Зениту» такой трансфер был бы по силам.

— Не мне судить, но я знаю точно, что это большие деньги. И уверен, что в «ПСЖ» не собирались просто взять и выбросить их на ветер. Они задумывались над тем, чтобы отбить эти вложения. Поэтому нам нужно было дождаться правильного времени, чтобы подписать Гжегожа. Я пристально следил за его выступлениями со времен «Севильи». Он был ключевым игроком центра поля, с ним в составе команда два года подряд выигрывала Лигу Европы. Мы хотели приобрести его еще прошлой зимой, когда у него не складывались дела в «Вест Бромвиче». И я сказал, что сейчас у нас есть отличный шанс подписать Крыховяка, но, к сожалению, в тот момент он опять стал получать игровую практику. Это было хорошо для него, но не для нас. Затем положение вещей снова изменилось: «Вест Бромвич» вылетел из АПЛ, и я понял, что пора действовать. Нам удалось согласовать переход, так что все остались довольны. Ему еще предстоит больше узнать партнеров и показать свои лучшие качества. Ведь, на мой взгляд, чтобы окончательно адаптироваться в новой команде, необходимо примерно полгода. После окончания аренды мы не собираемся расставаться с Крыховяком, мы планируем сохранить его.

Сделка лета. Андрей Вдовин – о том, кто проиграл, а кто приобрел от перехода Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив»

— Вы очень хорошо знакомы с Бенедиктом Хеведесом. Что о нем нужно знать российским болельщикам?

— Бенедикт – лидер по своей натуре. Он семь лет был капитаном «Шальке», выступал в Лиге чемпионов, где доходил до полуфинала. Два года назад он играл в основе сборной Германии на Евро-2016, а на следующий сезон провел 40 матчей за «горняков». К сожалению, в «Ювентусе» ему давали не так много игрового времени. И еще у него было несколько небольших повреждений, но он очень рвался на поле еще до окончания периода восстановления, из-за чего случались рецидивы. В «Шальке» Хеведес считался одним из ключевых футболистов и привык много играть. Он не обращал внимания на небольшие недомогания и всегда был готов помочь команде. На своей позиции он настоящий зверь, и я ни секунды не сомневался, что это тот человек, который нам нужен.

— Вы были ключевым фактором в переговорах с Хеведесом?

— Бенедикт очень умный и хорошо образованный человек. Его волнуют многие вещи. Уход из «Шальке» был для него серьезным шагом и вызовом, ведь он провел там 16 лет. Вы можете верить или нет, но главный вопрос был не в деньгах. Он скоро станет отцом, в октябре у них с женой должен родиться ребенок, поэтому он хотел быть уверен, что следующий шаг в его карьере станет единственно правильным для него. Когда мы впервые с ним встретились, чтобы обсудить его трансфер, Бенедикт сказал: «Расскажи мне все, что ты знаешь о Москве». Я ответил ему: «Хорошо, задавай свои вопросы». И он завалил меня вопросами, так что наша встреча продлилась три или четыре часа. Он знал, что это за клуб и что мы будем играть в Лиге чемпионов, но хотел понимать, куда он едет. Я старался дать ему как можно больше ценной информации. К примеру, то, что лучше не ехать в центр города на машине, а воспользоваться метро. По ходу нашей первой встречи я видел, что ему становится интересно, а потом он произнес: «Ок, я могу представить себя здесь». После этого у нас было еще несколько встреч, и я сказал ему: «Я не давлю на тебя, если ты не в восторге от этой затеи, не соглашайся на мое предложение». Но он действительно был заинтересован и выразил готовность переехать сюда, так что мы ударили по рукам.

«Фернандеш? У клуба свои ожидания, а у игрока свои»

— Какой трансфер оказалось осуществить сложнее: покупку Смолова или аренду Крыховяка?

— Каждый трансфер по-своему специфичен. Все равно, как писать новую книгу — тебе сложно сравнить одну с другой. Когда ведешь переговоры, то сам чувствуешь, когда все идет хорошо. В другой момент понимаешь, что в этот раз вести переговоры сложнее, чем ранее, но это абсолютно нормально — такова природа бизнеса. К примеру, всегда непросто общаться с директорами «Спортинга». Но я знаю точно, что если вы понимаете свою цель и обе стороны хотят одного и того же, то все непременно получится.

— Не самое удачное выступление на ЧМ — главная причина, позволившая вам заполучить Смолова по более низкой цене, чем та, которую «Краснодар» требовал за него ранее (12 млн фунтов)?

— Всегда есть разница между ожидаемой и реальной суммой за игрока. Цены, фигурирующие на рынке, не всегда соответствуют настоящему положению вещей. К примеру, стоимость Криштиану Роналду может достигать 200 млн евро, но многие ли клубы готовы заплатить такие деньги? Я не большой фанат подобных котировок цен на игроков, потому что это что-то слишком далекое от реальности и больше похожее на Football Manager (компьютерная игра. – Ред.). Я не готов оценивать Смолова по такому критерию — плохо или хорошо выступил на ЧМ. Но я вижу это так: Смолов был частью большого события. Вероятно, он не думает так в данный момент, но, возможно, когда он завершит карьеру и начнет вспоминать ЧМ-2018 — этот изумительный турнир для России, то поймет, что был частью этого. И это останется с ним на всю жизнь. Прежде всего, он задумается не о том, что он не показал своей лучшей игры, а о том, какое это было незабываемое приключение, как были едины болельщики и как поддерживали команду. И это намного важнее, чем остальное.

— «Локомотив» в трансферный период усилился очень хорошими футболистами, но в новом сезоне все же играет блекло. Почему?

— Девять человек из нашей команды летом участвовали в ЧМ-2018. Это не та ситуация, с которой обычно сталкиваются клубы. Игроки возвращались в команду в разное время и в разной физической форме. Они принимали участие в огромном турнире, и у них не было много времени на отдых. Мы понимали, что в такой ситуации возможен неровный старт. Но мы знаем, что нынешнее положение в таблице не отражает истинной силы «Локомотива», ожидания, как и болельщиков, так и руководства. Мы всегда должны бороться за место в еврокубках. Перерыв на матчи сборных позволит команде набрать форму, и после него мы будем сильнее. Я не сомневаюсь, что у нас есть все для того, чтобы бороться за самые высокие места.

— Как обстоят дела с переговорами о новом контракте для Мануэла Фернандеша? Его агент жалуется в СМИ, что клуб сделал Фернандешу недостойное предложение.

— То, что агент публично озвучивает детали переговоров, – это абсолютно непрофессионально. Но вообще это совершенно типичная ситуация в футболе, когда дело доходит до разговоров о новом контракте. Прежде всего, клуб обозначает сумму, которую он способен предложить игроку, после этого начинаются переговоры. Нет никакого секрета в том, что мы стараемся снизить зарплатную ведомость. У клуба есть свои ожидания, а у игрока свои.

«Форлан, можешь ли ты хоть раз сделать что-то правильно?»

— Какова была ваша реакция во время жеребьевки Лиги чемпионов, когда «Локомотиву» в соперники достался «Шальке»?

— «Невероятно!» — вот что я сказал. Самое интересное заключалось в том, что «Шальке» мог попасть в три разные группы, в том числе и к «Локомотиву». И в этот самый момент судьбу команды решал Диего Форлан, выбивший «Шальке» в квалификации ЛЧ-2008/09 вместе с «Атлетико». В этот момент я подумал: «Хорошо, приятель, можешь ли ты хоть раз сделать что-то правильно?» Он вытянул группу D, и я сказал: «Что ж, неплохо». (Смеется.)

— Но в первом раунде «Локо» ожидает выезд в Стамбул. Не самый благоприятный старт, не так ли?

— Очень непростая игра. Все, кто был в Турции, особенно на матчах «Бешикташа» и «Галатасарая», знают, насколько невероятная там атмосфера. В течение всего матча на стадионе стоит страшный шум, и не каждый футболист сможет справиться с таким давлением. Нужно быть морально готовым к подобному испытанию: всю игру будет очень шумная и напряженная атмосфера. Это одна из причин, почему «Галатасарай» так хорош у себя дома и редко проигрывает на своем стадионе. Нам будет одинаково непросто во всех матчах, но эт