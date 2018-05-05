Эмилиано Ригони: «Я крайний нападающий – перед воротами оказываюсь реже, чем Кокорин»

Эмилиано Ригони – о феномене Лионеля Месси, о причинах неудачной игры «Зенита» и критике Роберто Манчини.

Сборная Аргентины

— На днях объявили, что вы попали в расширенный список кандидатов в сборную Аргентины на чемпионат мира.

— Это важная новость для меня. Играть за сборную хотят все аргентинцы, и то, что я оказался в числе кандидатов, говорит о моей работе в правильном направлении. Но это все же промежуточная цель. Главная – оказаться в окончательном списке. И я сделаю для этого все возможное.

— Леандро Паредес и Матиас Краневиттер тоже в этой компании. Обсуждали с одноклубниками предварительный выбор тренера?

— Нет. Переписывался по этому поводу с бывшим партнером по «Индепендьенте» Максимильяно Месой, обменялись впечатлениями с Фабри Бустосом. Это мои друзья детства. Надеюсь, все мы окажемся в составе, который приедет в Россию на чемпионат мира.

— Что сказал главный тренер сборной о ваших перспективах сыграть на турнире?

— Когда я последний раз вызывался в команду, Хорхе Сампаоли очень позитивно отозвался обо мне. Он говорил, что мои технические характеристики соответствуют его требованиям и я вписываюсь в игру, которую он ставит сборной. Это, конечно, радует. Осталось оправдать доверие Сампаоли и убедить его, что я достоин оказаться в окончательном списке.

— Вместе с партнерами по «Зениту» адаптироваться в сборной было проще?

— Да. В Петербурге мы, аргентинцы, очень сдружились между собой. Общаемся семьями, много времени проводим вместе. И конечно, большой плюс, когда эти отношения можно перенести в сборную, потому что присутствие рядом друзей хорошо сказывается на психологическом состоянии.

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Месси

— Как вы познакомились в Лионелем Месси?

— Это было прошлой осенью. Мы с Лео Паредесом отправились в Аргентину в расположение сборной. Паредеса до этого уже вызывали, а я ехал в национальную команду впервые. Месси был на базе, когда мы прибыли туда около 7 утра. Он вышел нас встретить, поприветствовал, сказал несколько ободряющих слов. Впечатление о нем, как о позитивном человеке, сложилось сразу. Я очень рад и горд играть с Месси в одной команде.

— Чем таким он владеет, что недоступно всем остальным футболистам?

— Исключительность Месси бросалась в глаза и на тренировках. Вы правильно заметили: он исполняет приемы, которые никто не способен повторить. Первое, что выделяет его среди всех, – особенность мышления на поле. Лионель постоянно предвидит развитие эпизода и часто заранее оказывается в зоне, где вскоре появится мяч. Второе – потрясающая быстрота работы ног. По взрывной скорости, особенно на коротких отрезках, ему равных тоже нет. Столь резких ускорений, как с мячом, так и без мяча, я больше не видел никогда и ни у кого. В этих аспектах у Месси будет преимущество над любым футболистом в мире.

— А как так получилось, что он перед матчем в Москве со сборной России принял Себастьяна Дриусси за болельщика?

— Команда тогда базировалась в гостинице. В «Зените» продолжались выходные, поэтому мы заранее договорились, что Себа тоже к нам приедет — познакомиться с нашими партнерами по сборной и погулять по Москве. Ну и мы знали, что Дриусси хочет сделать совместное фото с Месси. Но вот когда они встретились, Лионель его сразу и не узнал.

— Кто сказал Месси, что с ним фотографировался не болельщик, а кандидат в сборную Аргентины?

— Точно не знаю, но это прояснилось очень быстро. Дело же не в том, что Лео был вообще не в курсе, кто такой Дриусси. Месси знал Себастьяна как футболиста, слышал о нем до этого, но в той ситуации не разглядел. Когда ему сказали, что он ошибся, Месси связался с Себой через Instagram и извинился, пригласил зайти выпить мате и пообщаться.

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— У вас есть телефон Месси?

— Нет.

— Если захотите с ним связаться, напишете в Instagram?

— Еще у нас в сборной Аргентины есть командный чат, в нем Лионель тоже присутствует и со всеми общается. А телефон cвой он, возможно, не дает по соображениям безопасности. Вот несколько партнеров по «Барселоне» его номер знают.

— Среди аргентинцев старшего поколения кого считают более великим мастером – Марадону или Месси?

— Главный аргумент для них даже не мастерство, а титул. Марадона выиграл с Аргентиной чемпионат мира, и потому для людей постарше Диего — идол на все времена. Однозначно. Я же считаю, что если Месси еще не превзошел Марадону, то в ближайшее время это сделает. А победа на чемпионате мира, думаю, всех избавит от сомнений. Что же касается моего мнения о сравнении их мастерства, то про Марадону я, конечно, тоже знаю много. Фрагменты с его игрой видел, но наблюдать его на поле в реале я не мог. В отличие от Месси, который для меня — пример, кумир, исключительный и безоговорочно сильнейший футболист в мире.

— На вашей родине считают свою сборную фаворитом чемпионата мира?

— Конечно! Всегда считают. Учитывая, что в каждом поколении за сборную выступали выдающиеся мастера, от команды постоянно ждут максимального результата. Когда заканчивается отборочный турнир, страна взрывается эмоциями: начинают обсуждать предстоящий чемпионат мира задолго до его начала, поддерживают, желают успеха на турнире. Для аргентинцев их сборная всегда самая лучшая и всегда главный претендент на победу.

— О каких российских стадионах, кроме «Крестовского», будете восторженно рассказывать партнерам по сборной?

— Выделю арены «Краснодара» и ЦСКА. Знаю, что матчей чемпионата мира там не будет, но они красивейшие, удобно обустроенные, уютные и современные. В этот же ряд занесу стадион «Спартака». Он тоже ничего. Там пройдут игры чемпионата. Вы хоть и вынесли наш «Крестовский» за скобки, но я все же отмечу, что для меня он самый лучший в мире. Самый эстетичный, удобный, с чудесной атмосферой.

-В Аргентине видели стадион лучше «Крестовского»?

-Нет. Там таких нет.

«Зенит»

— Перейдем к делам «Зенита». В начале чемпионата команда уходила в отрыв от всех, ее игрой восторгались, а сейчас большой удачей будет даже третье место. Что случилось?

— В футболе часто так происходит. Да, начали мы сезон удачно, хотя замечу, что на старте чемпионата меня в «Зените» еще не было, первые удачные матчи я не застал, так как приехал в Петербург под конец трансферного окна, в конце августа.

— Так и что же потом-то произошло?

— Наступил спад. Обратите внимание: чемпионат в России длится почти год. Невозможно найти команду, которая столь длинный турнир проходит ровно, без поражений, без периодических потерь в качестве игры и результате. При этом мы, конечно, осознаем, что по итогам чемпионата «Зенит» должен оказаться в тройке — это позволит рассчитывать на участие в Лиге чемпионов. Знаем и то, что для решения этой задачи качество футбола в оставшихся четырех матчах должно быть выше, чем было в предыдущих турах.

— Почему команда так мало забивает? Осенью было пять матчей подряд без голов. Пять голов в первых пяти весенних играх чемпионата – также не совсем то, что ждали болельщики.

— Нам тоже эта ситуация не нравится. Но, на мой взгляд, есть и объективное объяснение. На старте сезона нам удалось застать соперников врасплох, тогда мы забивали много. Потом же соперники смогли к нашей тактике приноровиться и найти метод, который очень затрудняет созидательную игру. Особенно это касается домашних матчей «Зенита». Почти все команды на «Крестовском» действуют против нас от обороны. Защищаются вдесятером, рассчитывают исключительно на контратаки, понимая, что с такой тактикой вполне можно рассчитывать хотя бы на очко.

— А почему ваши соперники должны играть по-другому?

— Понятно, что это не должно выглядеть оправданием. Я, как нападающий, осознаю, что ответственность за плохую результативность в первую очередь лежит и на мне. Мы работаем над преодолением этой проблемы, наигрываем на тренировках много разных атакующих вариантов. Надеюсь, вскоре голы к «Зениту» вернутся.

— Пока на вашем счету забитые мячи только в матчах Лиги Европы. Там забивать проще, чем в чемпионате?

— Футбол в этих турнирах все же разный. Лига Европы – это соперничество стилей. Там у каждой команды есть история, достижения и есть свой стиль, которому она следует и в еврокубках. Поэтому встречи с такими командами часто получаются открытыми, тогда и атакующим игрокам проявить себя легче, соответственно и результативность выше. А в чемпионате России многие играют в закрытый футбол, по крайней мере против «Зенита». Это не отмазка, а констатация факта.

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— Против каких команд в чемпионате России играть сложнее всего?

— Обычно против команд из нижней части таблицы, которые не дают разбежаться, не позволяют создавать моменты. Для таких соперников даже ничья – весомое достижение. Потому что набранное очко в итоге может спасти их от вылета из Премьер-лиги. Здесь выделю «Амкар» с «Анжи», а еще «Уфу».

— Роберто Манчини критикует вас за отсутствие голов?

— Да. Мистер говорит, что мы должны прибавлять в реализации. У нас ведь серьезная проблема не столько в созидании и создании моментов, как в их реализации. Манчини подчеркивает, что мы должны забивать в каждой голевой ситуации.

— Вы знаете, что на пресс-конференциях основными виновниками низкой результативности тренер называл вас и Дриусси?

— Я в курсе. Это мнение Мистера, он имеет на него право. На разных отрезках турнира кто-то играет лучше, кто-то хуже. Да, несколько матчей у нас с Дриусси получились плохими. Тогда Мистер и высказал нам претензии. Но мы же не специально вредим команде, просто играем в футбол, как можем, иногда добиться хорошего результата не получается. Важно ведь учитывать, что сейчас мы выступаем без Саши Кокорина, который забивал большинство голов «Зенита». Я все-таки не центральный нападающий, как Саша, я действую на фланге и не столь часто оказываюсь перед воротами.

«Реал»

— В «Зените» вы уже восемь месяцев. Учите русский язык?

— Мы знаем только несколько фраз и слов, пытаемся объясняться, но ваш язык очень сложный.

— Некоторые российские футболисты высказывали недовольство, что аргентинцы не могут общаться ни на русском, ни на английском. Что затрудняет коммуникации во время матчей и, соответственно, сказывается на игре.

— На поле это как раз не проблема. Там общение упрощено. Иногда для понимания партнеров даже не требуются слова. Каждый знает установку тренера, знает, где и когда он должен находится и когда как надо действовать. В крайнем случае, перекидываемся фразами на английском. Все же любой из нас хоть как-то по-английски говорит. По крайней мере, на поле мы объясниться в состоянии. Потому никаких проблем в футбольном взаимодействии у нас нет.

— Так вы русский-то собираетесь учить?

— Это хорошая идея. Но пока я осваиваю английский. А вообще изучать языки, в том числе и русский, мне очень даже нравится. Поэтому позже с удовольствием бы занялся и русским.

— Что вы знаете об истории вашего клуба?

— Перед переходом в «Зенит» я интересовался его прошлым. Уже тогда знал, что клуб весьма известен и в Европе: кроме пяти золотых медалей чемпионата и нескольких Кубков страны он выигрывал Кубок и даже Суперкубок УЕФА. Да-да, я знал заранее, что из себя представляет мой новый клуб, и понимал, какая ответственность — выступать за него.

— Главной целью карьеры вы называли переход в мадридский «Реал». Почему именно «Реал»?

— Это клуб мирового уровня с величайшими достижениями, за который постоянно выступали выдающиеся и популярные во всех странах футболисты. Касильяс, Роберто Карлос, Фигу, Зидан, Бекхэм, Роналдо и десятки других звезд – я вырос, наблюдая за игрой этих мастеров в составе «Реала», поэтому он и стал мечтой моей футбольной карьеры.

— Напоследок вопрос о вашей стране. Если я захочу познакомиться с Аргентиной, не выезжая из Петербурга, то куда мне стоит пойти?

— Особых аргентинских мест в Питере мало. Какого-то узнаваемого национального уголка, наверное, и не найти. Есть несколько ресторанов, где можно отведать аргентинское мясо. А если хотите познакомиться с моей родной страной поближе, надо ехать в Аргентину.

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»