Доменико Кришито: «Буду разговаривать с руководством «Зенита». Я решил вернуться в Италию»

Предполагалось, что 30-летний итальянец Доменико Кришито останется лидером обновленного «Зенита». Андреа Дамико, агент защитника, высоко оценивал шансы на продление истекающего в 2018 году контракта с «Зенитом» и рассказывал, насколько его клиент ценит возможность выступать за сине-бело-голубых. Но завершился сезон, и появилось заявление Кришито о желании вернуться на родину. В интервью еженедельнику «Футбол» Доменико рассказал, что настроен серьезно.

— Да, я говорил, что хочу вернуться в Италию, — подтвердил Кришито. Для меня это сейчас в приоритете.

— Когда вы всерьез задумались об уходе из «Зенита»?

— Уйти я мог еще прошлым летом. Варианты в Италии были, возможный переход обсуждался. Но тогда я решил остаться в «Зените». А повторно решение созрело после окончания этого сезона.

— Ваше решение связано с его итогами? «Зенит» второй год подряд пропускает Лигу чемпионов.

— Нет, нет. С результатами команды это никак не связано. Причина — только семейная. Дело в том, что мой старший сын скоро пойдет в школу. Для меня важно, чтоб он начал обучение именно в Италии. Поэтому на семейном совете мы решили возвращаться на родину.

-«Зенит» выходит из отпуска уже на следующей неделе. Каковы шансы, что к этому времени ваше футбольное будущее прояснится?

— Не знаю. Оценивать шансы не возьмусь. Буду разговаривать с клубом.

— В числе претендентов на вас назывались разные клубы, в том числе «Наполи». А у вас есть предпочтения?

— Да. Мой приоритет – «Дженоа». Это моя родная команда, где я карьеру начинал и провел там в общей сложности шесть сезонов.

— Результаты сезона для «Зенита» признаны неудовлетворительными и даже привели к смене руководства клуба. У вас есть объяснение, почему команда снова не смогла подняться выше третьего места?

-Главной или какой-то основной причины не назову. Но отмечу тенденцию — мы потеряли много очков в матчах против середняков. Оказалось, что недопустимо много для борьбы за первое место. Наверное, если разобрать каждый такой матч отдельно, найдется много причин и объяснений результату.

— Мирча Луческу обьяснял это тем, что футболисты так и не смогли понять его требований полностью. В частности, вас Мистер передвинул с фланга защиты в центр.

— Для меня это не проблема. Мне перестановки и какие-то изменения в игре не мешало. Для меня, например, совсем несложно перейти с левого края обороны в центр. А потом, при необходимости, обратно. Никаких проблем нет даже если приходится менять позицию по ходу матча. Все очень похоже.

— Вам где все-таки комфортней?

— Без разницы. Мне нравится играть в слева, и в центре защиты.

— Вы отыграли в «Зените» почти 6 лет. Когда, на ваш взгляд изнутри, команда была самой сильной?

— При Виллаш-Боаше. Особенно в сезоне 2014-2015, когда мы последний раз стали чемпионами, играли в четвертьфинале Лиги Европы и уступили будущему победителю «Севилье».

— А кто самый сильный игрок «Зенита» за эти шесть лет?

— Данни.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»